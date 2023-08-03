家のベランダや屋上で、誰に気兼ねすることもなくキャンプ気分を楽しむ“ベランピング”。今、そんなライフスタイルを送るd.世代が増えている。今回、お話を伺った音楽プロデューサーの谷口周平さんも、日常にベランピングを取り入れている。谷口さんは、そこにプラスアルファな楽しみとして、LGエレクトロニクスのプロジェクターシリーズ『CineBeam』のバッテリー内蔵フルHDコンパクトプロジェクター『PF50KS』を導入。以前にも増して、ベランピングの回数が増えたのだとか。その理由をじっくりと伺った。



