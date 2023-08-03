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バッテリー内蔵フルHDコンパクトプロジェクター (PF50KSAJL)

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

バッテリー内蔵フルHDコンパクトプロジェクター (PF50KSAJL)

PF50KS

バッテリー内蔵フルHDコンパクトプロジェクター (PF50KSAJL)

夏の夜はアウトドアで大画面鑑賞！　『CineBeam』と作るベランピングライフ

【d.365特別企画】『CineBeam』と作るベランピングライフ

家のベランダや屋上で、誰に気兼ねすることもなくキャンプ気分を楽しむ“ベランピング”。今、そんなライフスタイルを送るd.世代が増えている。今回、お話を伺った音楽プロデューサーの谷口周平さんも、日常にベランピングを取り入れている。谷口さんは、そこにプラスアルファな楽しみとして、LGエレクトロニクスのプロジェクターシリーズ『CineBeam』のバッテリー内蔵フルHDコンパクトプロジェクター『PF50KS』を導入。以前にも増して、ベランピングの回数が増えたのだとか。その理由をじっくりと伺った。

【d.365特別企画】『CineBeam』と作るベランピングライフ 続きはこちら
Experience Stunning Full HD

「どこでも映画館」

フルHD解像度と高コントラストによる高精細かつ鮮やかな映像表現を100インチの大画面で。
最大2.5時間再生可能なバッテリーを内蔵しているので、手軽に好きな場所で。
YouTubeやNetflixの再生ができるから、プロジェクターだけで「どこでも映画館」を実現します。
PF50KS Bigger than Life

高精細な映像を100インチで

鮮明かつ印象的な臨場感あふれるコンテンツを再現する、最大100インチの大画面をご体験ください。
PF50KS Making It Smarter and Easier

webOS搭載。YouTubeやNetflixにも対応

メニュー画面にwebOSを採用。YouTube、Netflixなどを楽しむことができます。

※ コンテンツは予告なく更新されることがあります。

webOS搭載。YouTubeやNetflixにも対応

コンパクトサイズで抜群のポータビリティ

サイズはわずか、約17×18センチ。重量も約1kgだから手軽に持ち運びできます。
トリプルワイヤレス仕様だからプロジェクターだけ持って。

トリプルワイヤレス仕様だからプロジェクターだけ持って。

Miracastでモバイルデバイスと､Bluetoothでオーディオデバイスで接続すれば､ケーブル接続不要の完全ワイヤレスで楽しむことができます。

ウルトラワイド™でも使えるFreeSync™テクノロジ―

安心の接続性

最新のUSB Type-C端子を搭載。USB PD対応のデバイスと接続すれば映像を楽しみながら充電できます。HDMI端子はSlimportやAVアダプターに対応。モバイル機器と有線接続にも対応します。
PF50KS Easy to Connect

各種ドキュメントファイルの再生に対応

USBストレージに保存されたファイルを差すだけで再生することができます。動画や画像、音声ファイルはもちろん、ドキュメントファイル(xls / xlsx / doc / docx / ppt / pptx / txt / pdfなど)の簡易再生も可能です。
PF50KS Perfect Image Alignment

垂直方向自動キーストーン補正

自動キーストーンをサポート。自動的に垂直方向の画面のゆがみを補正してくれるので、簡単に歪みのない映像で表示することができます。
PF50KS Longer Lamp Life

長寿命なLEDランプを採用

LEDランプは自然で鮮やかな色合いに加え最大30,000時間の長寿命。計算上では毎日３時間楽しんでもランプは25年*以上使用できます。ランプが切れたときのコストや手間を気にせずお使いいただけます。

* ランプの寿命を保証するものではありません。

ワークスペースの分割も瞬時に
プリント

仕様

最大解像度

1920×1080(フルHD)

明るさ(ANSIルーメン)

600

光源

3ch LED

コントラスト比

100,000:1

デジタル台形補正

○(垂直)

内蔵スピーカー出力

1W+1W(ステレオ)

スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)

ズーム

-

レンズシフト

○(垂直：±50% / 水平：±20%)

全てのスペック

F値設定範囲

F値設定範囲

投影方式

投影方式

DLP

最大解像度

最大解像度

1920×1080(フルHD)

明るさ(ANSIルーメン)

明るさ(ANSIルーメン)

600

コントラスト比

コントラスト比

100,000:1

騒音レベル

省エネモード(最大)

23dB(A)以下

省エネモード(中間)

24dB(A)以下

省エネモード(最小時)

30dB(A)以下

省エネモードオフ時(最大)

29dB(A)

ユニフォミティ

Uniformity (JBMMA 9 Point)

90%以上

投影レンズ

フォーカス調整

マニュアル

ズーム

-

表示

画面サイズ

25インチ～100インチ

投影距離

40"@1.4m, 100"@3.3m

スローレシオ

1.4

レンズシフト

レンズシフト

○(垂直：±50% / 水平：±20%)

投影オフセット

投影オフセット

1

光源

光源寿命

約30,000時間

光源

3ch LED

アスペクト比

対応アスペクト比

16:9 / 4:3 / オリジナル / 垂直ズーム / 全方向ズーム

サウンド

クリアボイス

○(クリアボイスⅢ)

Dolby Surround Audio

DTS-HD

内蔵スピーカー出力

1W+1W(ステレオ)

バッテリー

動作時間

最大2.5時間

外形寸法

梱包サイズ(mm / 幅×奥行×高さ)

580×441×273

外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm]

170×178×52

重量

重量[kg]

0.71

使用環境(外気温)

使用時気温範囲

0～40℃

入力信号

HDMI

最大1080p@60Hz、24Hz

RF

デジタル/アナログ

USB Type-C™

1080p/1080i/720p/480p/576p

入出力端子

オーディオ出力

光デジタル(S/PDIF)

HDBaseT

1

HDMI入力

2

IP制御

RF入力

有線LAN(RJ45)

1

RS-232C

USB Type-A

1(USB2.0)

USB Type-C（映像諡号、充電）

1(USB2.0, 映像, 電源出力5V/1A)

特長

バックグラウンドイメージ

自動台形補正

○(垂直)

ブラックレベル調整

ブランク

Bluetooth AV同期コントロール

Bluetoothサウンド出力

Brilliant Color™ (Overlap Duty)

字幕

色域設定

カラーマネジメントシステム

色温度設定

コンテンツシェア(DLNA対応機器)

コンテンツストア·LGスマートワールド(App Store)

おすすめコンテンツ

DICOM

デジタル台形補正

○(垂直)

テレビチューナー

○(ATSC)

ダイナミックカラー

ダイナミックコントラスト

省エネ機能：自動スタンバイ、自動電源オフ

省エネ機能：自動電源オフ、自動スリープ

省エネ機能：エナジーセービングモード

省エネ機能：HDD省電力モード

省エネ機能：スリープタイマー

省エネ機能：電源オン/オフタイマー

○(オン/オフ)

専門家による制御 vADJ

ファイルビューワー

ガンマ補正

HDCP

HDCP 2.2

HDMI ARC(Audio Return Channel)

HDMI CEC(Simplink)

HDR

HDR10

HDR効果

HID(USB入力機器操作)

ホームダッシュボード

イメージフリップ

○(水平/垂直)

インターネットブラウザ

LG Sound Sync

ノイズリダクション

プラットフォーム(OS、ユーザーインターフェース)

webOS 3.5

Plug & Play(RGB/DVI/HDMI 自動入力信号認識)

プレミアムコンテンツ

プロセッサー

デュアルコア

クイック電源オン/オフ

○(オン 約10秒、オフ 約2秒)

スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)

自己診断機能

設定ガイド

ストアモード

アップスケーリング

○(フルHD)

TruMotion

アップスケーラー

○(フルHD)

USBファイル再生(映像、音楽、画像)

ホワイトバランス設定

ワイヤレスコンテンツシェア(Android、iOS)

デザイン

本体カラー

ホワイト+グレー

天井取り付け穴（ブラケット用）

ケンジントンロック

レッグスタンド

操作ボタン

タクトスイッチ

三脚用穴（三脚、天吊り用）

付属品

取扱説明書

○(簡易マニュアル)

リモコン

保証書

電源

消費電力(最大)

65W

電源入力

100-240V,50/60Hz

待機消費電力

0.5W以下

公式サイトで購入

PF50KS

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