We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
バッテリー内蔵フルHDコンパクトプロジェクター (PF50KSAJL)
※ コンテンツは予告なく更新されることがあります。
* ランプの寿命を保証するものではありません。
仕様
-
最大解像度
-
1920×1080(フルHD)
-
明るさ(ANSIルーメン)
-
600
-
光源
-
3ch LED
-
コントラスト比
-
100,000:1
-
デジタル台形補正
-
○(垂直)
-
内蔵スピーカー出力
-
1W+1W(ステレオ)
-
スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)
-
○
-
ズーム
-
-
-
レンズシフト
-
○(垂直：±50% / 水平：±20%)
全てのスペック
-
F値設定範囲
-
○
-
投影方式
-
DLP
-
最大解像度
-
1920×1080(フルHD)
-
明るさ(ANSIルーメン)
-
600
-
コントラスト比
-
100,000:1
-
省エネモード(最大)
-
23dB(A)以下
-
省エネモード(中間)
-
24dB(A)以下
-
省エネモード(最小時)
-
30dB(A)以下
-
省エネモードオフ時(最大)
-
29dB(A)
-
Uniformity (JBMMA 9 Point)
-
90%以上
-
フォーカス調整
-
マニュアル
-
ズーム
-
-
-
画面サイズ
-
25インチ～100インチ
-
投影距離
-
40"@1.4m, 100"@3.3m
-
スローレシオ
-
1.4
-
レンズシフト
-
○(垂直：±50% / 水平：±20%)
-
投影オフセット
-
1
-
光源寿命
-
約30,000時間
-
光源
-
3ch LED
-
対応アスペクト比
-
16:9 / 4:3 / オリジナル / 垂直ズーム / 全方向ズーム
-
クリアボイス
-
○(クリアボイスⅢ)
-
Dolby Surround Audio
-
○
-
DTS-HD
-
○
-
内蔵スピーカー出力
-
1W+1W(ステレオ)
-
動作時間
-
最大2.5時間
-
梱包サイズ(mm / 幅×奥行×高さ)
-
580×441×273
-
外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm]
-
170×178×52
-
重量[kg]
-
0.71
-
使用時気温範囲
-
0～40℃
-
HDMI
-
最大1080p@60Hz、24Hz
-
RF
-
デジタル/アナログ
-
USB Type-C™
-
1080p/1080i/720p/480p/576p
-
オーディオ出力
-
光デジタル(S/PDIF)
-
HDBaseT
-
1
-
HDMI入力
-
2
-
IP制御
-
○
-
RF入力
-
○
-
有線LAN(RJ45)
-
1
-
RS-232C
-
○
-
USB Type-A
-
1(USB2.0)
-
USB Type-C（映像諡号、充電）
-
1(USB2.0, 映像, 電源出力5V/1A)
-
バックグラウンドイメージ
-
○
-
自動台形補正
-
○(垂直)
-
ブラックレベル調整
-
○
-
ブランク
-
○
-
Bluetooth AV同期コントロール
-
○
-
Bluetoothサウンド出力
-
○
-
Brilliant Color™ (Overlap Duty)
-
○
-
字幕
-
○
-
色域設定
-
○
-
カラーマネジメントシステム
-
○
-
色温度設定
-
○
-
コンテンツシェア(DLNA対応機器)
-
○
-
コンテンツストア·LGスマートワールド(App Store)
-
○
-
おすすめコンテンツ
-
○
-
DICOM
-
○
-
デジタル台形補正
-
○(垂直)
-
テレビチューナー
-
○(ATSC)
-
ダイナミックカラー
-
○
-
ダイナミックコントラスト
-
○
-
省エネ機能：自動スタンバイ、自動電源オフ
-
○
-
省エネ機能：自動電源オフ、自動スリープ
-
○
-
省エネ機能：エナジーセービングモード
-
○
-
省エネ機能：HDD省電力モード
-
○
-
省エネ機能：スリープタイマー
-
○
-
省エネ機能：電源オン/オフタイマー
-
○(オン/オフ)
-
専門家による制御 vADJ
-
○
-
ファイルビューワー
-
○
-
ガンマ補正
-
○
-
HDCP
-
HDCP 2.2
-
HDMI ARC(Audio Return Channel)
-
○
-
HDMI CEC(Simplink)
-
○
-
HDR
-
HDR10
-
HDR効果
-
○
-
HID(USB入力機器操作)
-
○
-
ホームダッシュボード
-
○
-
イメージフリップ
-
○(水平/垂直)
-
インターネットブラウザ
-
○
-
LG Sound Sync
-
○
-
ノイズリダクション
-
○
-
プラットフォーム(OS、ユーザーインターフェース)
-
webOS 3.5
-
Plug & Play(RGB/DVI/HDMI 自動入力信号認識)
-
○
-
プレミアムコンテンツ
-
○
-
プロセッサー
-
デュアルコア
-
クイック電源オン/オフ
-
○(オン 約10秒、オフ 約2秒)
-
スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)
-
○
-
自己診断機能
-
○
-
設定ガイド
-
○
-
ストアモード
-
○
-
アップスケーリング
-
○(フルHD)
-
TruMotion
-
○
-
アップスケーラー
-
○(フルHD)
-
USBファイル再生(映像、音楽、画像)
-
○
-
ホワイトバランス設定
-
○
-
ワイヤレスコンテンツシェア(Android、iOS)
-
○
-
本体カラー
-
ホワイト+グレー
-
天井取り付け穴（ブラケット用）
-
○
-
ケンジントンロック
-
○
-
レッグスタンド
-
○
-
操作ボタン
-
タクトスイッチ
-
三脚用穴（三脚、天吊り用）
-
○
-
取扱説明書
-
○
-
○(簡易マニュアル)
-
○
-
リモコン
-
○
-
保証書
-
○
-
消費電力(最大)
-
65W
-
電源入力
-
100-240V,50/60Hz
-
待機消費電力
-
0.5W以下
-
製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
-
製品サポートFAQ
製品の使い方やお困りごとの解決方法をご案内しています。
-
お買い物サポート
注文履歴・FAQ
-
修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
-
Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
-
LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
-
お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
-
Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
公式サイトで購入
PF50KS
バッテリー内蔵フルHDコンパクトプロジェクター (PF50KSAJL)