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軽量､コンパクト､長時間バッテリーが実現する 「映像をもっと自由に」

仕様

レビュー

サポート

軽量､コンパクト､長時間バッテリーが実現する 「映像をもっと自由に」

PH30JG

軽量､コンパクト､長時間バッテリーが実現する 「映像をもっと自由に」

プリント

全てのスペック

仕様

解像度

1280×720

明るさ（ANSIルーメン）

250

コントラスト比

100,000:1

画面サイズ （必要距離）

20"～100"(59cm~295cm)

スピーカー

1W (モノラル)

操作ボタン

タクトスイッチ

Bluetooth

外形寸法

W×D×H

86×151×38 mm

重量

約0.49kg

プロジェクションシステム

光源

RGB LED

投影方式

DLP

機能

自動キーストーン

○(垂直)

スクリーンシェア

File Viewer

入出力端子

HDMI

1 (MHL)

ヘッドホン

1

USB

2 (USB2.0×1, USB Type-C×1)

電源

消費電力(最大)

45W

省電力/スリープ・モード

0.5W以下

入力

100V @ 50~60 Hz

付属品

保証書

1

接続ガイド

1

AC-DCアダプター

1

リモコン

1 (単4形乾電池×2)

電源コード

1

取扱説明書

1

その他

JANCODE

49-89027-012127

保証期間

ご購入後1年間 ※但しバッテリーは6ヶ月間