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仕様
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画面タイプ
-
4K OLED
-
リフレッシュレート(垂直走査周波数)
-
120Hz
-
広色域
-
OLED Color
-
映像エンジン
-
α7 Gen5 AI Processor 4K
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
-
●
-
AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー
-
●
-
Dolby Atmos
-
●
全てのスペック
-
グレースケール
-
●
-
ハイコントラスト
-
●
-
色の反転
-
●
-
AIサウンド
-
AIサウンドプロ (5.1.2chバーチャルサウンド)
-
Bluetoothサラウンド対応
-
● (2 Way再生)
-
クリアボイスプロ
-
●
-
Dolby Atmos
-
●
-
サウンド同期
-
●
-
同時音声出力
-
●
-
テレビサウンドモード共有
-
●
-
WiSA
-
●（WiSA 2.1ch）
-
JANコード
-
4989027021549
-
Bluetooth サポート
-
●（Bluetooth 5.0）
-
有線LAN(RJ45)
-
×1
-
HDMI ARC(Audio Return Channel)
-
eARC (HDMI 3)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
光デジタル音声出力端子(S/PDIF)
-
×1
-
梱包サイズ (WxHxD)
-
1677 x 950 x 207
-
梱包質量
-
32.7
-
外形寸法 (WxHxD) テレビスタンド含まず
-
1449 x 832 x 46.9
-
外形寸法 (WxHxD) テレビスタンド含む
-
1449 x 869 x 246
-
テレビスタンド (WxD)
-
559 x 246
-
本体質量 テレビスタンド含まず
-
24
-
本体質量 テレビスタンド含む
-
25
-
VESA規格 (WxH)
-
300 x 200
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
-
●
-
AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー
-
●
-
ゲームオプティマイザ
-
● (ゲームダッシュボード)
-
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
-
●
-
HGiGゲームモード
-
●
-
VRR (可変リフレッシュレート)
-
●
-
解像度
-
4K (3840 x 2160)
-
画面タイプ
-
4K OLED
-
リフレッシュレート(垂直走査周波数)
-
120Hz
-
広色域
-
OLED Color
-
AI輝度
-
●
-
AIジャンル選択
-
● (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
AI映像
-
AI映像プロ
-
AI アップスケーリング
-
AI 4Kアップスケーリング
-
調光技術
-
ピクセル自発光
-
ダイナミックトーンマッピング
-
●
-
FILMMAKER MODE™
-
●
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
FHR(ハイフレームレート)
-
4K 120 fps (HDMI)
-
動きくっきり
-
OLED Motion
-
映像モード
-
9モード (あざやか、標準、省エネ、シネマ、スポーツ、ゲームオプティマイザ、FILMMALKER MODE、、(ISF)エキスパート(明るい空間、昼間)、(ISF)エキスパート(暗い空間、夜間)
-
映像エンジン
-
α7 Gen5 AI Processor 4K
-
アートギャラリー
-
●
-
ファミリー設定
-
●
-
ホームダッシュボード
-
●
-
オペレーティングシステム
-
webOS 22
-
スポーツアラーム
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●
-
ThinQ
-
●
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USBカメラ対応
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●
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Apple AirPlay 2
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●
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Apple Homekit
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●
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