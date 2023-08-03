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55V型 4K有機ELテレビ OLED55B2PJA

仕様

レビュー

サポート

55V型 4K有機ELテレビ OLED55B2PJA

OLED55B2PJA

55V型 4K有機ELテレビ OLED55B2PJA

(3)
正面画像
プリント

仕様

画面タイプ

4K OLED

リフレッシュレート(垂直走査周波数)

120Hz

広色域

OLED Color

映像エンジン

α7 Gen5 AI Processor 4K

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

Dolby Atmos

全てのスペック

アクセシビリティ

グレースケール

ハイコントラスト

色の反転

オーディオ

AIサウンド

AIサウンドプロ (5.1.2chバーチャルサウンド)

Bluetoothサラウンド対応

● (2 Way再生)

クリアボイスプロ

Dolby Atmos

サウンド同期

同時音声出力

テレビサウンドモード共有

WiSA

●（WiSA 2.1ch）

JANコード

JANコード

4989027021556

接続性

Bluetooth サポート

●（Bluetooth 5.0）

有線LAN(RJ45)

×1

HDMI ARC(Audio Return Channel)

eARC (HDMI 3)

Simplink (HDMI CEC)

光デジタル音声出力端子(S/PDIF)

×1

外形寸法/重量

梱包サイズ (WxHxD)

1446 x 810 x 207

梱包質量

25.5

外形寸法 (WxHxD) テレビスタンド含まず

1228 x 708 x 46.9

外形寸法 (WxHxD) テレビスタンド含む

1228 x 744 x 246

テレビスタンド (WxD)

559 x 246

本体質量 テレビスタンド含まず

18.9

本体質量 テレビスタンド含む

19.9

VESA規格 (WxH)

300 x 200

ゲーム機能

ALLM (Auto Low Latency Mode)

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

ゲームオプティマイザ

● (ゲームダッシュボード)

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

HGiGゲームモード

VRR (可変リフレッシュレート)

映像(表示)

解像度

4K (3840 x 2160)

画面タイプ

4K OLED

リフレッシュレート(垂直走査周波数)

120Hz

広色域

OLED Color

映像(処理)

AI輝度

AIジャンル選択

● (SDR/HDR/Dolby HDR)

AI映像

AI映像プロ

AI アップスケーリング

AI 4Kアップスケーリング

調光技術

ピクセル自発光

ダイナミックトーンマッピング

FILMMAKER MODE™

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

FHR(ハイフレームレート)

4K 120 fps (HDMI)

動きくっきり

OLED Motion

映像モード

9モード (あざやか、標準、省エネ、シネマ、スポーツ、ゲームオプティマイザ、FILMMALKER MODE、、(ISF)エキスパート(明るい空間、昼間)、(ISF)エキスパート(暗い空間、夜間)

映像エンジン

α7 Gen5 AI Processor 4K

SMART TV

アートギャラリー

ファミリー設定

ホームダッシュボード

オペレーティングシステム

webOS 22

スポーツアラーム

ThinQ

USBカメラ対応

Apple AirPlay 2

Apple Homekit