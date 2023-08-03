Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
EZスリムマウント (壁掛けブラケット)

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

EZスリムマウント (壁掛けブラケット)

LSW240B

EZスリムマウント (壁掛けブラケット)

img_001

プリント

全てのスペック

寸法と重量

本体サイズ

幅46.0×高さ22.5×奥行き2.0cm

本体質量

約3.2kg

最大荷重

40kg

取付時せり出し寸法

約2.0～15.1cm

上下チルト

約±15度

左右スイーベル

約±15度

対応モデル [JP]

32LX6900PJA

32LX7000PJB

43NANO76JPA

43QNED75JRA

43UJ6500

43UJ7500

43UK6300PJF

43UK6500EJD

43UM7300EJA

43UM7500PJA

43UN8100PJA

43UP8000PJB

43UQ9100PJD

43UR8000PJB

49NANO86JNA

49SK8500PJA

49SM8100PJB

49UK7500PJA

50NANO76JPA

50NANO85JPA

50QNED80JQA

50QNED80JRA

50UK6400EJC

50UM7300EJA

50UN8100PJA

50UP8000PJB

50UQ9100PJD

50UR7500PJC

50UR8000PJB

42LF5800

65NANO90JPA

65NANO99JNA

65QNED85JQA

65QNED90JPA

75NANO76JPA

75NANO90JPA

75NANO99JNA

75QNED85JQA

75QNED85JRA

75QNED90JPA

75UQ9100PJD

75UR7500PJC

75UR8000PJB

OLED83C1PJA

OLED83C3PJA

OLED83C2PJA

OLED 77ZXPJA