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VR6170LVM
ホームボット - 静かで効率的なお掃除
全てのスペック
基本仕様
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JANコード
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49-89027-003163
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カラー
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レッド
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外形寸法（本体）
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Φ360×H90（mm）
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重量（本体）
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3.2kg
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外形寸法（ホームステーション）
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W340 x D340 x H89 (mm)
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質量（ホームステーション）
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0.85kg
電源
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電源（ホームステーション）
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AC100V 50Hz/60Hz
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消費電力（充電時）
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23W
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充電後の待機電力
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4W
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充電時間
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約3時間
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本体電源方式
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充電式（リチウムイオン電池 DC14.8V 1,900mAh)
特徴
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ダストボックス容量
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0.4L
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掃除モード
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ジグザグ掃除／空調拡張掃除／集中掃除／リモコン誘導掃除
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走行スピード
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350mm/sec
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騒音
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48dB
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掃除時間
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15畳（25㎡）の部屋を約18分
付属品
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リモコン
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ホームステーション（充電器）
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ダストボックスフィルター（予備用）
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畳専用ブラシカバー
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マイクロファイバークロスプレート
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マイクロファイバークロス（2枚）
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フィルター掃除用ブラシ
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リモコン用乾電池（単4形×2本）
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