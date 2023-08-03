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ホームボット - 静かで効率的なお掃除

仕様

レビュー

サポート

ホームボット - 静かで効率的なお掃除

VR6170LVM

ホームボット - 静かで効率的なお掃除

プリント

全てのスペック

基本仕様

JANコード

49-89027-003163

カラー

レッド

外形寸法（本体）

Φ360×H90（mm）

重量（本体）

3.2kg

外形寸法（ホームステーション）

W340 x D340 x H89 (mm)

質量（ホームステーション）

0.85kg

電源

電源（ホームステーション）

AC100V　50Hz/60Hz

消費電力（充電時）

23W

充電後の待機電力

4W

充電時間

約3時間

本体電源方式

充電式（リチウムイオン電池　DC14.8V 　1,900mAh)

特徴

ダストボックス容量

0.4L

掃除モード

ジグザグ掃除／空調拡張掃除／集中掃除／リモコン誘導掃除

走行スピード

350mm/sec

騒音

48dB

掃除時間

15畳（25㎡）の部屋を約18分

付属品

リモコン

ホームステーション（充電器）

ダストボックスフィルター（予備用）

畳専用ブラシカバー

マイクロファイバークロスプレート

マイクロファイバークロス（2枚）

フィルター掃除用ブラシ

リモコン用乾電池（単4形×2本）