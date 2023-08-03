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ホームボット スクエア

仕様

レビュー

サポート

ホームボット スクエア

VR6270LVMB

ホームボット スクエア

プリント

全てのスペック

基本仕様

JANコード

49-89027-006294

カラー

ミラーブラック（UVコーティング）

外形寸法（本体）

W340×D340×H89(mm)

外形寸法（ホームステーション）

W340 x D340 x H89 (mm)

重量（本体）

3.0kg

質量（ホームステーション）

0.66kg

電源

電源（ホームステーション）

AC100V　50Hz/60Hz

消費電力（充電時）

23W

充電後の待機電力

0.54W

充電時間

約3時間

本体電源方式

充電式（リチウムイオン電池　DC14.8V 　1,900mAh)

特徴

ダストボックス容量

0.6L

掃除モード

ジグザグモード／空間拡張モード／ここだけモード／マイスペースモード／リモコンお掃除モード

走行スピード

350mm/sec（最大）

騒音

約48dB※

掃除時間

15畳（25㎡）の部屋を約18分

最長運転時間

約100分（床面の材質、使用環境により異なります）

カメラセンサー

デュアルアイ2.0™

障害物感知センサー

段差感知センサー

自動充電

掃除予約

時刻設定

付属品

リモコン

リモコン用乾電池（単4形×2本）

ホームステーション（充電器）

マイクロファイバークロスプレート

マイクロファイバークロス（2枚）

側面回転ブラシ

4枚（本体装着2枚/予備2枚）

お手入れ用ブラシ（回転ブラシ用）

お手入れ用ブラシ（センサー/フィルター用）

ダストボックスカバーに付属

カーペット専用回転ブラシ

ワイドHEPAフィルター

2個（ダストボックス装着1個/予備1個）