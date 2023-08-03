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ホームボット スクエア
全てのスペック
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JANコード
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49-89027-006560
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カラー
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ブラック
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外形寸法（本体）
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W340×D340×H89(mm)
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外形寸法（ホームステーション）
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W340 x D340 x H89 (mm)
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重量（本体）
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3.0kg
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質量（ホームステーション）
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0.66kg
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電源（ホームステーション）
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AC100V 50Hz/60Hz
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消費電力（充電時）
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23W
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充電後の待機電力
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0.54W
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充電時間
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約3時間
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本体電源方式
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充電式（リチウムイオン電池 DC14.8V 1,900mAh)
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ダストボックス容量
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0.6L
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掃除モード
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ジグザグモード／マイスペースモード／リモコンお掃除モード
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走行スピード
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350mm/sec（最大）
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騒音
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約48dB※
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掃除時間
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15畳（25㎡）の部屋を約18分
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最長運転時間
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約100分（床面の材質、使用環境により異なります）
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カメラセンサー
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シングルアイ
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障害物感知センサー
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段差感知センサー
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自動充電
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リモコン
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リモコン用乾電池（単4形×2本）
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ホームステーション（充電器）
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●
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側面回転ブラシ
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2枚（本体装着）
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お手入れ用ブラシ（回転ブラシ用）
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●
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お手入れ用ブラシ（センサー/フィルター用）
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ダストボックスカバーに付属
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カーペット専用回転ブラシ
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- （別売り）
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ワイドHEPAフィルター
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1個（ダストボックス装着）
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