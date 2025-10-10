Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Bolsa para polvo Aspiradora CordZero™ All-In-One Tower (1 pieza)

AJL75313910
15 degree side view
side view
top view
15 degree side view
side view
top view

Características clave

  • Bolsa de polvo original para aspiradoras LG
  • Bolsa de polvo compatible con la Aspiradora CordZero™ All-In-One Tower.
  • No compatible con aspiradoras R5 y R9.
  • De un solo uso — reemplazar regularmente para un rendimiento óptimo.
Más

Ubicación de montaje

Esta es la ubicación de montaje de la bolsa para polvo de la torre todo en uno

*La ubicación real de instalación de este artículo puede variar en función del modelo del producto. 

*Para obtener información más detallada, consulta el manual de producto de tu modelo. 

Cómo sustituir

Las instrucciones de sustitución de este artículo pueden ser un poco distintas de las que se indican a continuación. 

Para obtener información más detallada, consulta el manual de producto de tu modelo.

* Las imágenes y características de los productos pueden contener expresiones publicitarias y ser distintas del producto real. El aspecto del producto, las especificaciones, etc. pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el producto.

* Todas las imágenes del producto pueden diferir del producto real. El color del producto puede variar según la resolución del monitor, el brillo y las especificaciones del ordenador.

* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso y la disponibilidad puede variar según la tienda.

Resumen

Imprimir

DIMENSIONES

AJL75313910

Todas las especificaciones

DIMENSIONES Y PESOS

  • Peso neto (g)

    98

  • Dimensiones del producto (ancho x alto x profundidad, mms)

    105 x 150 x 154

GENERAL

  • Componentes

    1 pieza

  • Número de pieza

    AJL75313910

