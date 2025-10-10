We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Bolsa para polvo Aspiradora CordZero™ All-In-One Tower (1 pieza)
Bolsa para polvo Aspiradora CordZero™ All-In-One Tower (1 pieza)
Ubicación de montaje
*La ubicación real de instalación de este artículo puede variar en función del modelo del producto.
*Para obtener información más detallada, consulta el manual de producto de tu modelo.
Cómo sustituir
Las instrucciones de sustitución de este artículo pueden ser un poco distintas de las que se indican a continuación.
Para obtener información más detallada, consulta el manual de producto de tu modelo.
PASO 1
Abra las puertas izquierda y derecha del compartimento de componentes.
Sujete el producto con una mano y abra la puerta de la bolsa de polvo con la otra.
Abra las puertas izquierda y derecha del compartimento de componentes. Sujete el producto con una mano y abra la puerta de la bolsa de polvo con la otra.
PASO 2
Presione el botón sobre la etiqueta PUSH con una mano.
Se libera la bolsa para el polvo.
Tire de la palanca de la bolsa para retirarla.
- Al extraer la bolsa, cierra la abertura superior.
PASO 3
Deseche la bolsa para el polvo.
Prepare una bolsa nueva.
- Para evitar malos olores, no reutilice las bolsas para el polvo.
PASO 4
Coloque el extremo de la bolsa en el riel dentro del producto.
Deslice la bolsa por los rieles hasta que esté completamente insertada.
PASO 5
Sujete la palanca de la bolsa y empújela hacia arriba hasta que oiga un "clic".
- La puerta de la bolsa no se cierra sin la bolsa.
Deseche la bolsa y asegúrese de colocar una nueva.
- Cambie la bolsa cada 3 meses.
El ciclo de reemplazo puede variar según el entorno.
- Cambie la bolsa si huele mal, incluso si no está llena.
* Las imágenes y características de los productos pueden contener expresiones publicitarias y ser distintas del producto real. El aspecto del producto, las especificaciones, etc. pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el producto.
* Todas las imágenes del producto pueden diferir del producto real. El color del producto puede variar según la resolución del monitor, el brillo y las especificaciones del ordenador.
* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso y la disponibilidad puede variar según la tienda.
Resumen
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
DIMENSIONES Y PESOS
Peso neto (g)
98
Dimensiones del producto (ancho x alto x profundidad, mms)
105 x 150 x 154
GENERAL
Componentes
1 pieza
Número de pieza
AJL75313910
Lo que dice la gente
Nuestras Elecciones para Ti
Manual y Software
Descarga los manuales del producto y el software más reciente para tu producto.
Solución de Problemas
Encuentra videos de ayuda para tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Piezas y Accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registro de Productos
Registrar tu producto te ayudará a obtener asistencia más rápido.
Soporte para Producto
Encuentra el manual, la solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Asistencia para Pedidos
Realiza el seguimiento del pedido y consulta las preguntas más frecuentes.
Solicitud de Reparación
Solicitar el servicio de reparación en línea con toda comodidad.
Contáctanos
Livechat
Chatea con los expertos en productos LG para obtener asistencia en la compra, descuentos y ofertas en tiempo real.
Chatea con el servicio de asistencia de LG a través del servicio de mensajería más popular
Envíanos un Correo Electrónico
Enviar un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Hablar directamente con nuestros representantes de asistencia.