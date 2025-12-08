Secadora con ventilación: Expulsa el aire cálido y húmedo al exterior a través de un conducto. Por lo general, seca más rápido y tiene un costo menor inicialmente, pero necesita una ruta de ventilación externa y un mantenimiento regular de los conductos y filtros.

Secadora sin ventilación: No necesita conducto externo. Utiliza tecnología de condensación o bomba de calor para eliminar la humedad del interior de la unidad. Es más fácil de colocar en espacios cerrados y puede ser más eficiente desde el punto de vista energético, especialmente con los modelos con bomba de calor, pero los ciclos pueden ser más largos y debes proporcionar un desagüe o vaciar el depósito según las instrucciones.

Cuál elegir: Elige un modelo con ventilación si dispones de una salida de aire exterior y buscas ciclos más rápidos. Elige un sistema sin ventilación si no tienes una vía de ventilación o si deseas una ubicación flexible y ahorrar energía.