La aplicación LG ThinQ conecta su aire acondicionado a un sistema de control impulsado por IA, analizando tanto sus patrones de uso como la información ambiental del interior para ayudar a configurar automáticamente el modo de funcionamiento y proporcionar una refrigeración o calefacción personalizada. ThinQ puede enviar y utilizar datos de funcionamiento para el análisis de información y el aprendizaje profundo, facilitando un control más inteligente que, en colaboración con la función AI Air, ajusta el nivel de confort en función del espacio y de la ubicación de las personas. Esta conectividad también permite integrar las funciones clave de IA en una experiencia unificada —tales como la optimización del confort, el funcionamiento con eficiencia energética y el soporte de mantenimiento—, logrando así que la gestión del aire acondicionado resulte cómoda y coherente. La disponibilidad de las funciones puede variar según el modelo y la configuración.