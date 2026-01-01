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Descubre los equipos de Aire Acondicionado LG con IA, así como su flujo de aire indirecto.
Nuestra función de IA analiza tu entorno, minimizando el desperdicio y maximizando el confort mediante la automatización inteligente.
¿Por qué LG AI Air?
AI Air
AI Air ofrece un confort óptimo al adaptar continuamente su flujo de aire, con un sensor de radar que rastrea tu ubicación.
DUAL Vane
Dual Vane distribuye el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo, con mayor alcance y rapidez, para un confort ideal en cualquier estación.
Control Proactivo de Energía
Vive con comodidad gracias a la aplicación LG ThinQ, que ayuda a brindar un confort excepcional y eficiencia energética.
Limpieza Automática
Un mantenimiento sin esfuerzo está a sólo un toque de distancia con LG ThinQ, llegando incluso a esas áreas de difícil acceso.
AI Air
AI Air ofrece un confort óptimo al adaptar continuamente su flujo de aire, con un sensor de radar que rastrea tu ubicación.
DUAL Vane
Dual Vane distribuye el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo, con mayor alcance y rapidez, para un confort ideal en cualquier estación.
Control Proactivo de Energía
Vive con comodidad gracias a la aplicación LG ThinQ, que ayuda a brindar un confort excepcional y eficiencia energética.
Limpieza Automática
Un mantenimiento sin esfuerzo está a sólo un toque de distancia con LG ThinQ, llegando incluso a esas áreas de difícil acceso.
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Preguntas Frecuentes
¿Cómo funciona AI Air y en qué me beneficia?
AI Air utiliza un algoritmo de aprendizaje basado en IA para analizar los cambios de temperatura interior y la carga ambiental, ajustando automáticamente la temperatura, la dirección del flujo de aire y la velocidad del ventilador para ayudar a mantener un confort ideal. Ajusta la dirección y la intensidad del flujo de aire en tiempo real para alcanzar rápidamente la temperatura deseada y, posteriormente, mantiene el confort mediante un flujo de aire suave e indirecto, reduciendo el desperdicio de energía y mejorando el bienestar general.
¿Cómo ahorra energía LG DUALCOOL AI?
El Control Proactivo de Energía ayuda a evitar sorpresas inesperadas en la factura eléctrica mediante un control de potencia personalizado con kW Manager. Al monitorizar y ajustar el uso de energía en tiempo real, mantiene el consumo dentro del rango que usted prefiera. Además, la función de Detección de Ventanas Abiertas contribuye a reducir el funcionamiento innecesario. Cuando no se detecta movimiento, o cuando se registra un cambio repentino de temperatura en un breve lapso de tiempo, el sistema cambia automáticamente a un modo de ahorro energético para minimizar el desperdicio. Junto con el control optimizado del flujo de aire de AI Air, esta función ofrece un confort eficiente al tiempo que minimiza el consumo de energía.
¿Qué hace la limpieza automática en el equipo de aire acondicionado?
La limpieza automática ayuda a mantener limpio el aire acondicionado mediante un práctico proceso de limpieza interna de múltiples etapas que incluye la generación de agua condensada, la limpieza por congelación y la función Auto Clean+, el cual puede activarse con un solo toque a través de la aplicación LG ThinQ. Esto contribuye a mantener el equipo fresco y listo para su uso tras largos periodos de inactividad o al finalizar la temporada, facilitando así el mantenimiento continuo para asegurar un rendimiento constante a lo largo del tiempo.
¿Cómo mejora Sleep Timer+ la comodidad del sueño por la noche?
Sleep Timer+ (impulsado y controlado mediante IA) ayuda a crear un entorno de descanso confortable ajustando automáticamente la temperatura para adaptarse a sus necesidades. Al analizar los patrones de uso del aire acondicionado durante el modo Reposo, optimiza los cambios de temperatura a lo largo de la noche, en lugar de depender de una configuración fija. Sleep Timer+ está disponible en el modo Refrigeración y permite establecer la temperatura inicial dentro de un rango de 22 °C a 28 °C. Puede gestionarse a través de la aplicación ThinQ y del control remoto, con un rango de temporizador que abarca desde 30 minutos hasta 12 horas. Como parte del ecosistema AI Comfort Control, complementa a AI Air al brindar una experiencia de refrigeración más personalizada para su uso durante la noche.
¿Qué hace la aplicación ThinQ y como ayuda al confort?
La aplicación LG ThinQ conecta su aire acondicionado a un sistema de control impulsado por IA, analizando tanto sus patrones de uso como la información ambiental del interior para ayudar a configurar automáticamente el modo de funcionamiento y proporcionar una refrigeración o calefacción personalizada. ThinQ puede enviar y utilizar datos de funcionamiento para el análisis de información y el aprendizaje profundo, facilitando un control más inteligente que, en colaboración con la función AI Air, ajusta el nivel de confort en función del espacio y de la ubicación de las personas. Esta conectividad también permite integrar las funciones clave de IA en una experiencia unificada —tales como la optimización del confort, el funcionamiento con eficiencia energética y el soporte de mantenimiento—, logrando así que la gestión del aire acondicionado resulte cómoda y coherente. La disponibilidad de las funciones puede variar según el modelo y la configuración.