Primer silbatazo

— El césped me dijo todo

Cuando arrancó el partido, lo primero que me atrapó no fueron los jugadores, sino el césped. Puede parecer un detalle menor, pero en el deporte, estos matices lo son todo. Si el verde está demasiado saturado, la imagen se siente artificial y cansa la vista. Si está apagado, se pierde la vibra y la energía del juego. Aquí, cada tono estaba en su punto, y desde ese momento supe que la experiencia iba a ser diferente.

Pantalla 75 pulgadas LG QNED AI QNED73 4K SMART TV 2025 Colores naturales, detalles nítidos -perfectos para que cada jugada se viva en grande en pantalla gigante.

La LG QNED TV logró un equilibrio que se sentía totalmente natural. El verde de la cancha no era ni exagerado ni apagado: se veía real, descansado para la vista y fiel a lo que se vive en un partido de verdad. Ese nivel de precisión en color es clave cuando pasas horas frente a la pantalla, porque evita la fatiga visual y te mantiene metido en el juego. Y hacerlo en una pantalla de 75 pulgadas no es cualquier cosa. Mantener esa consistencia en toda la imagen es un logro enorme. La afición, los jerseys, el césped y cada movimiento se veían coherentes, definidos y nítidos durante todo el partido, haciendo que cada jugada fluyera con la misma intensidad del primer minuto al silbatazo final.

*QNED y QNED evo incorporan soluciones de color distintas, cada una impulsada por la más reciente tecnología exclusiva de amplio espectro de color de LG, que sustituye a los puntos cuánticos tradicionales, para lograr colores más reales y vibrantes en cada jugada.

*Certificación de Volumen de Color al 100%

① Organismo certificador: Intertek

② Fecha de referencia de la certificación: diciembre de 2024

③ Alcance de la certificación: todos los modelos QNED TV 2025

④ Detalles de la certificación (No. de certificado): la medición de volumen de color iguala o supera el 100% del estándar DCI‑P3 (24KRQ1050-01), garantizando colores intensos, precisos y uniformes en toda la pantalla — ideales para vivir el fútbol con realismo total, de inicio a fin