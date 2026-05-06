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Primer plano de una zapatilla de fútbol corriendo sobre césped mojado

LG QNED TV:
El fútbol de los partidos imperdibles, en casa

Parte inferior del decodificador LG QNED
Parte superior del decodificador LG QNED
Parte central del decodificador LG QNED
Un televisor LG QNED AI que muestra en pantalla a jugadores de la Selección Nacional de Fútbol de México, junto con el logotipo de webOS Re:New program y el logotipo del procesador Alpha 7 AI Gen 8
El tech reviewer Rapael

※ Este contenido fue creado en colaboración con LG Electronics. El creador recibió el producto para fines de evaluación. Todas las opiniones y observaciones se basan en una experiencia real de uso, reflejan impresiones personales y una opinión honesta, vivida con la pasión que se siente en cada partido.

Así se siente de verdad vivir el fútbol en casa.

Geek Antenado: pone a prueba la LG QNED TV y la Soundbar LG en plena acción, durante un partido de fútbol en vivo.

Sin salas de demostración. Sin escenarios preparados. Llevé la LG QNED TV y la Soundbar LG a mi propia sala y las probé como realmente importa: durante un partido de fútbol real, desde mi sillón, con mis propios ojos.
Como siempre, la pregunta fue simple: ¿de verdad se siente diferente cuando la usas? Esto fue lo que descubrí.
Rapael sosteniendo un control remoto y haciendo un review frente a una cámara

Hola, soy
Geek Antenado.

Hola, soy Geek Antenado. Soy reviewer de tecnología y todas mis reseñas empiezan con una sola pregunta, la que de verdad importa cuando arranca el partido: ¿realmente se siente diferente cuando lo usas?

Desde TVs hasta smartphones y laptops, esa pregunta nunca cambia. Esta vez, puse a prueba la LG QNED TV y la Soundbar LG con un solo objetivo en mente: ¿ver fútbol en casa realmente se siente diferente? Hice la prueba completa, desde la instalación hasta el silbatazo final, viviendo cada jugada, cada sonido y cada emoción como se vive el fútbol de verdad.

Previa del partido — Todo listo para el silbatazo inicial

Antes de que el partido siquiera comenzara, la experiencia de instalación ya marcaba el ritmo. La pantalla de 75 pulgadas fue lo primero que llamó mi atención. Es grande, sin duda, pero gracias a sus bordes ultradelgados, nunca se sintió excesiva. Se integró perfecto al espacio, imponiendo presencia y emoción, sin robarle protagonismo a la sala, lista para vivir cada minuto del partido.

La instalación de la soundbar fue igual de sencilla. Un solo cable HDMI conectó la TV con la barra de sonido, mientras que el subwoofer inalámbrico se enlazó automáticamente. Todo fue intuitivo, rápido y sin complicaciones: en pocos minutos, ya tenía todo listo para meterme de lleno en el partido y vivir cada jugada desde el primer segundo.

Cuando el partido estaba por arrancar, el sistema ya estaba completamente listo y yo también: preparado para poner a prueba su rendimiento, vivir cada jugada y sentir si de verdad marcaba la diferencia en el momento en que empieza a rodar el balón.

Primer plano del Rapael conectando un cable HDMI a una barra de sonido frente a una pantalla de TV

Configuración sencilla, diseño elegante y listo para el partido en minutos.

Rapael sonriendo y señalando una barra de sonido que sostiene, con una TV mostrando un partido de fútbol en el fondo
Rapael de pie y señalando una TV grande que muestra un estadio de fútbol lleno, mientras sostiene un control remoto
Rapael apuntando un control remoto a una pantalla de TV que muestra un menú de preferencia de imagen

Primer silbatazo
— El césped me dijo todo

Cuando arrancó el partido, lo primero que me atrapó no fueron los jugadores, sino el césped. Puede parecer un detalle menor, pero en el deporte, estos matices lo son todo. Si el verde está demasiado saturado, la imagen se siente artificial y cansa la vista. Si está apagado, se pierde la vibra y la energía del juego. Aquí, cada tono estaba en su punto, y desde ese momento supe que la experiencia iba a ser diferente.

Un jugador de fútbol que parece salir de una pantalla vibrante de TV LG QNED para patear un balón
Rapael celebrando mientras ve un partido de fútbol en una pantalla vívida y nítida

Colores naturales, detalles nítidos -perfectos para que cada jugada se viva en grande en pantalla gigante.

La LG QNED TV logró un equilibrio que se sentía totalmente natural. El verde de la cancha no era ni exagerado ni apagado: se veía real, descansado para la vista y fiel a lo que se vive en un partido de verdad. Ese nivel de precisión en color es clave cuando pasas horas frente a la pantalla, porque evita la fatiga visual y te mantiene metido en el juego. Y hacerlo en una pantalla de 75 pulgadas no es cualquier cosa. Mantener esa consistencia en toda la imagen es un logro enorme. La afición, los jerseys, el césped y cada movimiento se veían coherentes, definidos y nítidos durante todo el partido, haciendo que cada jugada fluyera con la misma intensidad del primer minuto al silbatazo final.

Rapael celebrando con las manos levantadas mientras ve un partido de fútbol en una pantalla vívida y nítida

*QNED y QNED evo incorporan soluciones de color distintas, cada una impulsada por la más reciente tecnología exclusiva de amplio espectro de color de LG, que sustituye a los puntos cuánticos tradicionales, para lograr colores más reales y vibrantes en cada jugada.
*Certificación de Volumen de Color al 100%
① Organismo certificador: Intertek
② Fecha de referencia de la certificación: diciembre de 2024
③ Alcance de la certificación: todos los modelos QNED TV 2025
④ Detalles de la certificación (No. de certificado): la medición de volumen de color iguala o supera el 100% del estándar DCI‑P3 (24KRQ1050-01), garantizando colores intensos, precisos y uniformes en toda la pantalla — ideales para vivir el fútbol con realismo total, de inicio a fin

Rapael viendo una pantalla con el Modo Deportes apagado Desactivado
Rapael viendo una pantalla con el Modo Deportes encendido Activado

Una mirada más de cerca - Qué pasa cuando apago las funciones

Cuando una TV logra impresionarme de verdad, me gusta ir más allá. Para entender qué es lo que realmente impulsa su rendimiento, apagué de forma metódica los ajustes clave, uno por uno, para ver cómo impactaban en la imagen y descubrir qué es lo que hace la diferencia cuando el balón empieza a rodar.

Primero, desactivé el procesamiento de movimiento optimizado para deportes. La diferencia se notó al instante: en las secuencias de pases rápidos apareció desenfoque de movimiento, rompiendo la claridad de la jugada y cortando el ritmo del partido. Al volver a activar la función y ajustar con precisión la nitidez del movimiento, la imagen recuperó toda su definición. Ahí quedó más que claro cuánto aporta este ajuste a la experiencia, haciendo que cada pase, cada barrida y cada arranque se vean limpios, fluidos y llenos de intensidad, tal como se viven en la cancha.

Luego pasé a probar las capacidades de escalado. Ver una señal Full HD en una pantalla 4K suele dejar en evidencia muchas limitaciones, pero la tecnología de upscaling de la LG QNED TV dio resultados realmente impresionantes. Cuando desactivé el escalado, la caída en calidad fue inmediata y evidente: los números en los jerseys perdieron nitidez, las texturas del césped se veían planas y las expresiones de los jugadores en los momentos decisivos se volvían difíciles de distinguir.

Al volver a activar el upscaling, todo el detalle regresó. Cada número, cada gesto y cada movimiento recuperaron claridad y profundidad, dejando claro qué tan bien la TV eleva contenidos de menor resolución, para que cada partido se viva con la intensidad y el detalle que la pasión del fútbol merece.

Este tipo de pruebas deja claro lo importantes que son esas funciones que trabajan en silencio, sin llamar la atención. No se trata del nombre de la tecnología, sino de la diferencia real que hacen cuando el partido está en juego, cuando cada pase, cada detalle y cada emoción se sienten tal como deben sentirse.

*Comparado con una Smart TV de nivel de entrada del mismo año, equipada con el procesador α5 AI de sexta generación, con base en comparaciones internas de especificaciones.
*4K Super Upscaling: la calidad de imagen del contenido escalado puede variar según la resolución de la fuente, influyendo en cómo se perciben los detalles y la claridad en cada jugada.

Los detalles del uniforme y la textura del césped hechos más nítidos por el 4K super upscaling

Funciones que trabajan detrás de escena, elevando en silencio la claridad y el detalle justo donde más importan, para que cada jugada, cada gesto y cada momento del partido se sientan con intensidad real.

Más allá de la pantalla
- La Soundbar cambió la sala

Rapael configurando una barra de sonido usando un control remoto mientras ve un partido de fútbol
Rapael viendo un partido de fútbol con un amigo y señalando la pantalla de la TV
Una barra de sonido LG y un control remoto instalados frente a una TV LG QNED
Rapael configurando una barra de sonido usando un control remoto mientras ve un partido de fútbol
Rapael viendo un partido de fútbol con un amigo y señalando la pantalla de la TV
Una barra de sonido LG y un control remoto instalados frente a una TV LG QNED

El sonido me atrapó por completo: cada grito de la afición, cada retumbar, cada casi gol se sentía vivo, intenso y lleno de emoción, como si estuviera en el estadio.

Rapael sonriendo mientras usa un control remoto para cambiar la configuración
La barra de sonido LG representa el audio envolvente del fútbol con ondas sonoras dinámicas y graves profundos

Si la calidad de imagen ya había puesto la vara muy alta, el sistema de sonido llevó la experiencia todavía más lejos. La soundbar añadió al instante profundidad y dimensión al audio: la narración se sentía más presente, como si el comentarista estuviera justo frente a mí. El rugido de la afición se expandía por toda la sala, envolviéndolo todo y creando una sensación de inmersión total que las bocinas tradicionales de una TV simplemente no pueden replicar, haciendo que cada jugada se viva con el alma y la piel erizada, como en el estadio

El subwoofer añadió una capa extra de realismo. En cada gol, el retumbar de las bajas frecuencias se sentía en toda la sala, generando una sensación física que elevaba el drama del momento. Incluso los sonidos más sutiles —como el suspiro colectivo de la afición tras una jugada que casi termina en gol— se reproducían con claridad y fuerza, haciendo que cada emoción del partido se sintiera en el cuerpo, como en una noche mágica de estadio

Esta combinación de rendimiento visual y audio creó una experiencia mucho más envolvente y real, una de esas que te hacen olvidar que estás en casa. Para los verdaderos aficionados al deporte, este setup representa un salto enorme frente a los sistemas tradicionales para ver partidos en casa, llevando cada emoción un nivel más cerca del estadio, donde el fútbol se siente, se escucha y se vive de verdad.

*Soundbar S40T: Las especificaciones técnicas y la disponibilidad de funciones pueden variar según el modelo y la región, sin afectar la experiencia de sonido que acompaña cada jugada y cada emoción del partido.

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Más información

Cómo configure todo para el día de partido

Rara vez confío en los ajustes predeterminados de cualquier dispositivo, y la LG QNED TV no fue la excepción.
Para el día de partido, afiné cada detalle y esta fue la configuración que me dio los mejores resultados,
para vivir el fútbol con la intensidad que merece:

Rapael usando el control remoto para seleccionar el modo Esportes en el menú de configuración de imagen
Rapael usando el control remoto para seleccionar el modo Som IA Pro en el menú de configuración de sonido

Configuración de imagen

Seleccioné el modo deportes para optimizar el manejo del movimiento y ajusté la temperatura de color a un tono ligeramente más cálido. Así, la cancha se veía natural y real, sin exagerar los colores ni perder autenticidad. El escalado por IA se mantuvo activado durante toda la prueba, ya que mejoró de forma evidente la nitidez de las transmisiones en Full HD, permitiendo que cada pase, cada detalle y cada jugada se vivieran con claridad total, como debe sentirse un partido de verdad. Estos ajustes se aplicaron rápidamente y supusieron una notable diferencia en la calidad general del partido.

Configuración de audio

Utilicé el modo AI de la barra de sonido, que ajusta dinámicamente el balance de audio en función de la escena. Los comentarios se acentuaron durante el juego, mientras que el ruido del público y los efectos de graves se potenciaron en los momentos clave. Desactivar este modo reveló lo mucho que contribuía a la experiencia global. Estos ajustes se aplicaron rápidamente y supusieron una notable diferencia en la calidad general del partido.

Rapael viendo un partido de fútbol vibrante en una LG QNED TV

Los pequeños detalles que me mantuvieron en el sillón

Varias funciones más pequeñas sumaron comodidad y elevaron aún más la experiencia. Multi View me permitió ver las estadísticas de los jugadores junto a la transmisión en vivo, sin necesidad de una segunda pantalla. Y con los comandos de voz a través del Magic Remote, cambiar de canal o ajustar configuraciones fue rápido y sencillo, sin cortar el ritmo del partido ni perderme ni un solo segundo de la acción.

Además, las apps de streaming integradas me permitieron alternar entre deportes en vivo y contenido bajo demanda sin cambiar de entradas. Puede que estas funciones no se lleven los reflectores, pero hacen que toda la experiencia sea más fluida y disfrutable, para que nada rompa el ritmo del partido y la emoción nunca se apague.

Extras prácticos que trabajan en silencio para que toda la experiencia sea más fluida, cómoda y disfrutable, dejando que solo te concentres en el partido y la emoción del juego.

*Duplica la pantalla de tu dispositivo mediante Google Cast y AirPlay, y divide la pantalla en dos visualizaciones independientes para un entretenimiento multipantalla sin interrupciones. La configuración de imagen y audio es idéntica en ambas pantallas.
*Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.
*La compatibilidad con AirPlay 2, HomeKit y Google Cast puede variar según la región y el idioma.
*AI Magic Remote:
- El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.
- Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.
- El reconocimiento de voz basado en IA solo está disponible en países donde el procesamiento de lenguaje natural (NLP) es compatible con el idioma correspondiente.
*Streaming / webOS 25: El contenido y las apps disponibles pueden variar según el país, el producto y la región.

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Pitazo final -
El veredicto honesto

Multitudes nítidas de fútbol dentro de la pantalla de una LG QNED TV

Rendimiento equilibrado, sonido envolvente y una instalación sin esfuerzo: una combinación que juega perfecto, acierta en todo y hace que cada partido se viva como debe ser, con emoción de principio a fin.

Rapael finalizando una reseña

Después de varios partidos con este setup, mi conclusión es clara y directa: la LG QNED TV y la Soundbar LG ofrecen una experiencia sólida, coherente y bien balanceada, donde imagen y sonido juegan en equipo para que cada partido se viva con intensidad real, sin distracciones y con emoción de principio a fin.

La calidad de imagen se mantiene constante y descansada para la vista, incluso en sesiones largas de partido. El sistema de sonido suma profundidad e inmersión, haciendo que el juego se sienta más intenso y envolvente, como si estuvieras en la tribuna. La instalación fue rápida y eficiente, y las funciones adicionales aportaron comodidad sin complicar la experiencia, dejando que toda la atención se centre en vivir el fútbol como se debe.

Aunque ningún sistema es perfecto, esta combinación logra un equilibrio que la convierte en una opción sólida para quienes buscan mejorar su sistema de visualización en casa.

Esto fue Geek Antenado.

Rapael emocionado mientras desempaca una nueva barra de sonido LG con la caja de una LG QNED TV al fondo
Rapael usando una cámara en un trípode para fotografiar un partido de fútbol que se muestra en la pantalla de la TV
Primer plano de una barra de sonido LG que muestra los logotipos de dts, Dolby Audio, Bluetooth y HDMI
apael editando un video en una computadora portátil

Prepara tu casa para vivir cada momento del partido

Preguntas frecuentes

Q.

QNED no es OLED — ¿realmente hace una diferencia para ver Fútbol?

R.

Más de lo que esperaba, honestamente. Los colores se veían vivos sin parecer falsos, y el movimiento rápido se mantuvo nítido, sin barridos cuando los jugadores corrían. OLED tiene negros más profundos y mejores ángulos de visión, claro. Pero para Fútbol en vivo, donde necesitas colores brillantes y precisos, además de un movimiento limpio, QNED se defiende muy bien y ofrece un desempeño sólido para deportes en vivo.

Q.

La soundbar — ¿viene con un lío de cables?

R.

El subwoofer es completamente inalámbrico, así que ahí no hay cables. Entre la TV y la soundbar solo hay un cable HDMI. En la práctica: un cable de corriente para la TV, uno para la soundbar y esa única conexión HDMI. El subwoofer va donde tú quieras.

Q.

75 pulgadas en una sala de departamento normal — ¿sí cabe?

R.

Mejor de lo que esperarías. La distancia de visualización recomendada para 4K coincide con la distancia a la que la mayoría de las personas ya se sienta desde el sillón. Los biseles delgados hacen que se sienta más pequeña en la sala de lo que sugiere la ficha técnica.

Q.

¿Algún truco específico para Fútbol además del modo de imagen Deportes?

R.

Honestamente, mi truco favorito es el que no tienes que tocar. Pones un partido y la TV ajusta discretamente el color, el contraste y la nitidez según lo que aparece en pantalla. Lo configuras una vez, te olvidas y ves Fútbol. Eso es todo.

Q.

¿Están disponibles los principales servicios de streaming?

R.

Los principales servicios de streaming, como Netflix, Prime Video, Disney+ y Max, están disponibles en México. Google Cast viene integrado, así que transmitir contenido desde tu teléfono es sencillo. La disponibilidad de apps puede variar según el país y el modelo, por lo que vale la pena revisarlo localmente.

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