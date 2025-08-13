Pantalla 27 pulgadas LG StanbyME 2 Pantalla Táctil Súper Portátil

Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG StanbyME 2 screens displayed in a modern living room. There is a StanbyME 2 on a stand, one is hung on the wall, and the other is propped up on a table using the folio cover.
A person rolling their LG StanbyME 2 using the TV stand. The text explains how the Super Portable Screen has 4 hours of wireless playback and USB-C.
LG StanbyME 2 is hung on the wall to showcase its Motion Art Screen. Mood Maker is in use. An artwork is on display showing how it can be used as a stylish addition to any space.
LG StanbyME 2 is on a table. Let's Draw is in use. A person is creating artwork using just their finger and the touchscreen. The text talks about how you can use your screen as a digital canvas and display artwork through the Always On Display.
A group of friends playing a board game on the LG StanbyME 2 on the table. The Big Tablet Screen is featured. Text talks about playing directly on the touchscreen.
LG StanbyME 2. A hand interacting with the touch screen showing ease of use. The text talks about being able to connect your screen with other devices easily.
iF Design Award 2025 logo. Design Award Winner.
A girl with her puppy is watching a show on the LG StanbyME 2. The folio cover is used and the screen is propped up like a tablet.
Front view of LG StanbyME 2 on the stand.
LG StanbyME 2 is hung on the wall using the wall strap.
LG StanbyME 2 propped up like a tablet using the folio cover.
Length, width, height, and depth dimensions of the LG StanbyME 2 and the stand.
45 degree side view of the LG StanbyME 2 on stand. Screen is tilted to show its flexible orientation.
Rear view of the LG StanbyME 2 on stand. Screen is tilted to show its flexible orientation.
Bottom view of the LG StanbyME 2 stand. Wheels beneath the stand are visible.

Características clave

  • Pantalla desmontable y superportátil con USB-C y batería integrada con 4 horas de reproducción.
  • Expresa tu estilo con diferentes temas de Mood Maker.
  • Úsala como lienzo digital con Let's Draw.
  • Juega juegos de mesa directamente en la pantalla táctil.
  • Con HDMI y USB para configuraciones de dos monitores.
  • Ganador del premio iF Design Award 2025.
Más
Logotipo del Premio de Diseño iF.

Ganador del Premio de Diseño iF

StanbyME 2

Pantallas LG StanbyME 2 en una sala de estar moderna. Una StanbyME 2 está sobre un soporte, otra colgada en la pared y la otra apoyada sobre una mesa con la funda tipo folio.

LG StanbyME 2,
Tu mundo sin marcos

Pantalla Súper PortátilPantalla Motion artPantalla Big Tablet

Pantalla Súper Portátil

Enróllalo, cuélgalo, desmóntalo.

Explora diferentes maneras de disfrutar del contenido y expresar tu estilo. Gira la pantalla con el soporte ajustable. Desmóntala y cuélgala. O úsala como una tablet con la funda tipo folio.

Una mujer sentada en su balcón exterior, mirando contenido en un LG StanbyME 2 sobre un soporte enrollable y ajustable.
Diferentes espacios muestran las diferentes maneras de usar y disfrutar la pantalla LG StanbyME 2. Algunos la muestran apoyada como una tableta con su funda tipo folio. Otros la muestran colgada en la pared como un elegante complemento para el diseño interior. Otros muestran cómo se puede montar fácilmente en el soporte de TV enrollable y ajustable.

*La pantalla se carga automáticamente al conectar el cable de alimentación al Docking Station y fijar la pantalla a su base.

*La movilidad puede variar según el tipo de suelo.

*No ruede ni arrastre el producto en exteriores, ya que podría dañar la base.

*Rango de ajuste del ángulo de la pantalla: Rotación (±90°), Inclinación (±25°), Giro (±90°).

*Utilice únicamente el soporte de pared LG incluido. Durante la instalación, tenga en cuenta el material de la pared. De lo contrario, podrían producirse problemas como inclinación o caídas. Consulte el manual incluido para obtener más información.

*Tenga cuidado al montarlo en la pared. No lo utilice para fines distintos a los previstos.

Disfruta de una batería integrada de larga duración.

Desmonta la Pantalla Táctil Portátil de tu LG StanbyME 2 y disfruta de contenido durante más tiempo. Lleva la pantalla a todas partes. La batería mejorada permite hasta 4 horas de reproducción inalámbrica con una sola carga.

Primer plano de la pantalla del StanbyME 2 que se separa y pasa a un modelo que la lleva con la funda tipo folio y la correa.

*Hasta 4 horas de uso inalámbrico en modo Eco/Bajo con batería integrada. La duración de la batería puede variar según el uso. Requiere una potencia mínima de 65W o más para la carga. Los dispositivos deben ser compatibles con USB PD.

*La pantalla puede rayarse si se transporta sin su funda tipo folio. El producto puede dañarse por impactos o caídas. Este dispositivo no es resistente al agua ni al polvo. La exposición prolongada a la luz solar puede causar decoloración o problemas en la pantalla.

Primer plano del cable USB-C conectado al StanbyME 2.

Ahora con puerto USB-C para una mejor conectividad.

Más práctico. 

Carga y conecta tu pantalla fácilmente con el nuevo puerto USB-C.

*Compatible con USB 2.0, USB-C DP y DP ALT.

*Para conectar otros dispositivos, su puerto USB-C debe ser compatible con DP ALT.

*MacOS e iOS solo admiten duplicación y carga.

*No se admiten auriculares ni audífonos USB-C.

Pantalla Motion Art

Crea un ambiente de Arte en Movimiento con Mood Maker

Expresa tu estilo y gusto con obras de arte a través de contenido y temas como el reloj, el clima, tocadiscos y más. Muestra tus imágenes favoritas con una pantalla que funciona como un marco de fotos digital.

Diferentes espacios habitables con pantallas LG StanbyME 2 en la pared. El contenido de Art Posters está en las pantallas.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

El título dice: Los posters artísticos aportan un toque vibrante a tu espacio.

El título dice: Los posters artísticos aportan un toque vibrante a tu espacio.

Diferentes espacios habitables con pantallas LG StanbyME 2 en la pared. El contenido de Art Posters está en las pantallas.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

El título dice: El Tocadiscos crea el ambiente con música.

El título dice: El Tocadiscos crea el ambiente con música.

Diferentes espacios con pantallas LG StanbyME 2 en la pared. Cada pantalla muestra una obra de arte con un tocadiscos.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

El título dice: Escenarios para una dosis diaria de naturaleza.

El título dice: Escenarios para una dosis diaria de naturaleza.

Diferentes espacios habitables con pantallas LG StanbyME 2 en la pared. Se muestran fotos de paisajes en las pantallas.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

El título dice: "Fecha y hora, diseñadas con estilo".

El título dice: "Fecha y hora, diseñadas con estilo".

Distintos espacios con las pantallas LG StanbyME 2. Se muestran relojes y calendarios con diferentes temáticas.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

*Se recomienda usar el soporte de pared proporcionado por LG. Tenga en cuenta el peso del producto al instalarlo; de lo contrario, podrían producirse problemas como inclinación o caídas.

Logotipo del premio iF Design Award 2025. Ganador del premio de diseño.

Diseño innovador y galardonado

Descubre el galardonado StanbyME 2, nuestra pantalla con marco artístico famosa por su diseño y funcionalidad.

Pantalla Big Tablet

Con Let's Draw, convierte tus ideas en arte.

Crea arte con la pantalla táctil completa y exhibe tus obras maestras a través de Always On Display.

Dibujo del modelo en la pantalla de StanbyME 2.

Dibujo del modelo en la pantalla de StanbyME 2.

*El lápiz táctil no está incluido. No hay lápiz táctil específico para StanbyME 2.

*Asegúrate de la compatibilidad con lápices táctiles de otros fabricantes antes de comprarlo.

StanbyME 2 con pantalla táctil en uso por una persona.

Pantalla Táctil Completa

La pantalla táctil integrada de 27 pulgadas facilita su uso y te ofrece más formas de disfrutar de la pantalla. Dibuja, explora contenido educativo, juega y da vida a tus ideas con un solo toque.

*La disponibilidad de las aplicaciones puede variar según la región. Algunas aplicaciones pueden requerir una suscripción aparte.

Disfruten de los juegos de mesa juntos

Disfruta de juegos como Memory Game, Million Marble, Encuentra las Diferencias, Ajedrez y más, incluso sin smartphone. Juega directamente en la pantalla táctil y diviértete con familiares y amigos.

Tres imágenes que muestran StanbyME 2 utilizado para diferentes juegos de mesa en un espacio habitable moderno por tres grupos diferentes.

Tres imágenes que muestran StanbyME 2 utilizado para diferentes juegos de mesa en un espacio habitable moderno por tres grupos diferentes.

*La disponibilidad de las aplicaciones puede variar según la región. Es posible que se requiera una suscripción para usar algunas aplicaciones.

Conéctate fácilmente a otros dispositivos con HDMI y USB

Conecta tu pantalla táctil portátil a una amplia gama de dispositivos: monitores, portátiles, decodificadores de IPTV, dispositivos móviles, consolas de videojuegos y más, mediante los puertos USB y HDMI integrados.

StanbyME 2 conectado a otro dispositivo que muestra materiales de la reunión.

StanbyME 2 conectado a otro dispositivo que muestra materiales de la reunión.

*Los cables HDMI y otros accesorios deben comprarse por separado.

Una mujer en pose de yoga reflejada en la pantalla de StanbyME 2.

Smart Cam para entrenamientos, videollamadas y más

Conecta una Smart Cam a la pantalla táctil portátil y disfruta de funciones de video adicionales. Usa la cámara para videollamadas. Úsala al hacer ejercicio para comparar tus movimientos con el video de entrenamiento.

*Smart Cam se vende por separado.

Duplicación y OTT para una experiencia de entretenimiento fluida

Accede a tu contenido y servicios de streaming favoritos incluso sin un smartphone. Usa las apps OTT integradas o duplica y transmite desde iOS y Android con compatibilidad con AirPlay y Google Cast.

StanbyME 2 en el centro con múltiples programas OTT organizados en una formación web a tu alrededor.

StanbyME 2 en el centro con múltiples programas OTT organizados en una formación web a tu alrededor.

*Requiere la misma conexión de red (wifi).

*Los servicios OTT pueden requerir una suscripción y compra por separado.

*El LG StanbyME 2 es una pantalla que funciona con LG webOS. Si bien ofrece una portabilidad similar a la de una tableta, es un producto que utiliza un sistema operativo basado en TV.

Reconocimiento de Voz de Largo Alcance

StanbyME 2 reconoce tu voz incluso a distancia. Solo di "Hi LG" y escuchará tus peticiones a distancia.

*Esta función está disponible tras habilitar la función de reconocimiento de voz directo del producto y aceptar proporcionar información personal.

*El rendimiento del reconocimiento de voz puede variar según el entorno. El alcance efectivo de reconocimiento puede variar según factores como la distancia, el ruido de fondo y las condiciones de uso.

Control remoto con clip magnético

Controla tu pantalla táctil portátil con un práctico control remoto. Sus imanes se ajustan al lateral de la pantalla y a la funda tipo folio, lo que facilita su acceso y almacenamiento.

Nuevas actualizaciones durante 5 años con el galardonado webOS Re:New Program

Mantén actualizado el sistema operativo de tu dispositivo. Obtén actualizaciones completas y disfruta de las últimas funciones y software para tu StanbyME 2.

*El webOS Re:New Program aplica al LG StanbyME 2 de 2025.

*El webOS Re:New Program admite un total de cuatro actualizaciones a lo largo de cinco años. El límite es la versión preinstalada de webOS y el cronograma de actualizaciones varía de fin de mes a principios de año.

*Las actualizaciones y el cronograma de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

Chip Procesador alpha 8 AI visible con el logotipo de LG en una placa mecánica iluminada en naranja.

Ahora con Procesador alpha 8 AI y pantalla QHD

Ve más allá del Full HD y obtén calidad QHD incluso en una pantalla táctil portátil de 27 pulgadas con el Procesador alpha 8 AI. Disfruta de una imagen y un sonido excepcionales en una pantalla práctica y portátil.

*En comparación con el Smart TV Procesador alpha 7 AI Gen8 del mismo año, basado en una comparación de especificaciones internas.

El Control de Brillo AI ajusta el brillo de la pantalla a cualquier luz.

Consigue la configuración de brillo óptima. La AI reacciona a la luz ambiental de tu espacio y configura y ajusta automáticamente tu pantalla.

StanbyME 2 montado en una pared en un espacio de estar moderno dividido entre configuraciones diurnas y nocturnas.

StanbyME 2 montado en una pared en un espacio de estar moderno dividido entre configuraciones diurnas y nocturnas.

*Todos los televisores LG webOS 25 cuentan con control de brillo AI, excluyendo aquellos sin sensores de luz.

Sonido AI Pro garantiza un sonido cinematográfico perfectamente afinado

*Sonido nítido AI debe activarse a través del menú Modo de sonido.

*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

Ondas de sonido que emanan del StanbyME 2 con los logotipos de Dolby Vision y Dolby Atmos.

Dolby Vision y Dolby Atmos para una imagen y un sonido envolventes

Disfruta de una imagen y un sonido vibrantes con Dolby Vision y Dolby Atmos. Con los altavoces laterales de tu pantalla, disfruta de una experiencia de cine Dolby en la comodidad de tu hogar.

*Los accesorios incluidos en el paquete pueden variar según la región. La Smart Cam y el altavoz se venden por separado. Consulte los artículos incluidos en el paquete del producto antes de comprarlo.

*Las imágenes de arriba en esta página de detalles del producto son solo ilustrativas. Consulte la galería de imágenes para obtener una representación más precisa.

*Todas las imágenes de arriba son simuladas.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

Para obtener más documentación técnica y descargas, visita la página del Portal para socios de negocios entre empresas de LG.

