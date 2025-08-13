Pantalla 27 pulgadas LG StanbyME 2 Pantalla Táctil Súper Portátil

*La pantalla se carga automáticamente al conectar el cable de alimentación al Docking Station y fijar la pantalla a su base.

*La movilidad puede variar según el tipo de suelo.

*No ruede ni arrastre el producto en exteriores, ya que podría dañar la base.

*Rango de ajuste del ángulo de la pantalla: Rotación (±90°), Inclinación (±25°), Giro (±90°).

*Utilice únicamente el soporte de pared LG incluido. Durante la instalación, tenga en cuenta el material de la pared. De lo contrario, podrían producirse problemas como inclinación o caídas. Consulte el manual incluido para obtener más información.

*Tenga cuidado al montarlo en la pared. No lo utilice para fines distintos a los previstos.