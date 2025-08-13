We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Pantalla 27 pulgadas LG StanbyME 2 Pantalla Táctil Súper Portátil
Pantalla 27 pulgadas LG StanbyME 2 Pantalla Táctil Súper Portátil
Características clave
- Pantalla desmontable y superportátil con USB-C y batería integrada con 4 horas de reproducción.
- Expresa tu estilo con diferentes temas de Mood Maker.
- Úsala como lienzo digital con Let's Draw.
- Juega juegos de mesa directamente en la pantalla táctil.
- Con HDMI y USB para configuraciones de dos monitores.
- Ganador del premio iF Design Award 2025.
Pantalla Súper Portátil
Enróllalo, cuélgalo, desmóntalo.
Explora diferentes maneras de disfrutar del contenido y expresar tu estilo. Gira la pantalla con el soporte ajustable. Desmóntala y cuélgala. O úsala como una tablet con la funda tipo folio.
*La pantalla se carga automáticamente al conectar el cable de alimentación al Docking Station y fijar la pantalla a su base.
*La movilidad puede variar según el tipo de suelo.
*No ruede ni arrastre el producto en exteriores, ya que podría dañar la base.
*Rango de ajuste del ángulo de la pantalla: Rotación (±90°), Inclinación (±25°), Giro (±90°).
*Utilice únicamente el soporte de pared LG incluido. Durante la instalación, tenga en cuenta el material de la pared. De lo contrario, podrían producirse problemas como inclinación o caídas. Consulte el manual incluido para obtener más información.
*Tenga cuidado al montarlo en la pared. No lo utilice para fines distintos a los previstos.
Disfruta de una batería integrada de larga duración.
Desmonta la Pantalla Táctil Portátil de tu LG StanbyME 2 y disfruta de contenido durante más tiempo. Lleva la pantalla a todas partes. La batería mejorada permite hasta 4 horas de reproducción inalámbrica con una sola carga.
*Hasta 4 horas de uso inalámbrico en modo Eco/Bajo con batería integrada. La duración de la batería puede variar según el uso. Requiere una potencia mínima de 65W o más para la carga. Los dispositivos deben ser compatibles con USB PD.
*La pantalla puede rayarse si se transporta sin su funda tipo folio. El producto puede dañarse por impactos o caídas. Este dispositivo no es resistente al agua ni al polvo. La exposición prolongada a la luz solar puede causar decoloración o problemas en la pantalla.
*Compatible con USB 2.0, USB-C DP y DP ALT.
*Para conectar otros dispositivos, su puerto USB-C debe ser compatible con DP ALT.
*MacOS e iOS solo admiten duplicación y carga.
*No se admiten auriculares ni audífonos USB-C.
Pantalla Motion Art
Crea un ambiente de Arte en Movimiento con Mood Maker
Expresa tu estilo y gusto con obras de arte a través de contenido y temas como el reloj, el clima, tocadiscos y más. Muestra tus imágenes favoritas con una pantalla que funciona como un marco de fotos digital.
*Se recomienda usar el soporte de pared proporcionado por LG. Tenga en cuenta el peso del producto al instalarlo; de lo contrario, podrían producirse problemas como inclinación o caídas.
Pantalla Big Tablet
Con Let's Draw, convierte tus ideas en arte.
Crea arte con la pantalla táctil completa y exhibe tus obras maestras a través de Always On Display.
*El lápiz táctil no está incluido. No hay lápiz táctil específico para StanbyME 2.
*Asegúrate de la compatibilidad con lápices táctiles de otros fabricantes antes de comprarlo.
*La disponibilidad de las aplicaciones puede variar según la región. Algunas aplicaciones pueden requerir una suscripción aparte.
Disfruten de los juegos de mesa juntos
Disfruta de juegos como Memory Game, Million Marble, Encuentra las Diferencias, Ajedrez y más, incluso sin smartphone. Juega directamente en la pantalla táctil y diviértete con familiares y amigos.
*La disponibilidad de las aplicaciones puede variar según la región. Es posible que se requiera una suscripción para usar algunas aplicaciones.
Conéctate fácilmente a otros dispositivos con HDMI y USB
Conecta tu pantalla táctil portátil a una amplia gama de dispositivos: monitores, portátiles, decodificadores de IPTV, dispositivos móviles, consolas de videojuegos y más, mediante los puertos USB y HDMI integrados.
*Los cables HDMI y otros accesorios deben comprarse por separado.
*Smart Cam se vende por separado.
Duplicación y OTT para una experiencia de entretenimiento fluida
Accede a tu contenido y servicios de streaming favoritos incluso sin un smartphone. Usa las apps OTT integradas o duplica y transmite desde iOS y Android con compatibilidad con AirPlay y Google Cast.
*Requiere la misma conexión de red (wifi).
*Los servicios OTT pueden requerir una suscripción y compra por separado.
*El LG StanbyME 2 es una pantalla que funciona con LG webOS. Si bien ofrece una portabilidad similar a la de una tableta, es un producto que utiliza un sistema operativo basado en TV.
Reconocimiento de Voz de Largo Alcance
StanbyME 2 reconoce tu voz incluso a distancia. Solo di "Hi LG" y escuchará tus peticiones a distancia.
*Esta función está disponible tras habilitar la función de reconocimiento de voz directo del producto y aceptar proporcionar información personal.
*El rendimiento del reconocimiento de voz puede variar según el entorno. El alcance efectivo de reconocimiento puede variar según factores como la distancia, el ruido de fondo y las condiciones de uso.
Control remoto con clip magnético
Controla tu pantalla táctil portátil con un práctico control remoto. Sus imanes se ajustan al lateral de la pantalla y a la funda tipo folio, lo que facilita su acceso y almacenamiento.
Nuevas actualizaciones durante 5 años con el galardonado webOS Re:New Program
Mantén actualizado el sistema operativo de tu dispositivo. Obtén actualizaciones completas y disfruta de las últimas funciones y software para tu StanbyME 2.
*El webOS Re:New Program aplica al LG StanbyME 2 de 2025.
*El webOS Re:New Program admite un total de cuatro actualizaciones a lo largo de cinco años. El límite es la versión preinstalada de webOS y el cronograma de actualizaciones varía de fin de mes a principios de año.
*Las actualizaciones y el cronograma de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.
*En comparación con el Smart TV Procesador alpha 7 AI Gen8 del mismo año, basado en una comparación de especificaciones internas.
El Control de Brillo AI ajusta el brillo de la pantalla a cualquier luz.
Consigue la configuración de brillo óptima. La AI reacciona a la luz ambiental de tu espacio y configura y ajusta automáticamente tu pantalla.
*Todos los televisores LG webOS 25 cuentan con control de brillo AI, excluyendo aquellos sin sensores de luz.
Sonido AI Pro garantiza un sonido cinematográfico perfectamente afinado
*Sonido nítido AI debe activarse a través del menú Modo de sonido.
*El sonido puede variar según el entorno de escucha.
*Los accesorios incluidos en el paquete pueden variar según la región. La Smart Cam y el altavoz se venden por separado. Consulte los artículos incluidos en el paquete del producto antes de comprarlo.
*Las imágenes de arriba en esta página de detalles del producto son solo ilustrativas. Consulte la galería de imágenes para obtener una representación más precisa.
*Todas las imágenes de arriba son simuladas.
*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.
*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.
Para obtener más documentación técnica y descargas, visita la página del Portal para socios de negocios entre empresas de LG.
Key Feature
- Pantalla desmontable y superportátil con USB-C y batería integrada con 4 horas de reproducción.
- Expresa tu estilo con diferentes temas de Mood Maker.
- Úsala como lienzo digital con Let's Draw.
- Juega juegos de mesa directamente en la pantalla táctil.
- Con HDMI y USB para configuraciones de dos monitores.
- Ganador del premio iF Design Award 2025.
Todas las especificaciones
Lo que dice la gente
Para obtener más documentación técnica y descargas, visita la página del Portal para socios de negocios entre empresas de LG.
Para obtener más documentación técnica y descargas, visita la página del Portal para socios de negocios entre empresas de LG.
Key Feature
- Pantalla desmontable y superportátil con USB-C y batería integrada con 4 horas de reproducción.
- Expresa tu estilo con diferentes temas de Mood Maker.
- Úsala como lienzo digital con Let's Draw.
- Juega juegos de mesa directamente en la pantalla táctil.
- Con HDMI y USB para configuraciones de dos monitores.
- Ganador del premio iF Design Award 2025.
Nuestras Elecciones para Ti
Manual y Software
Descarga los manuales del producto y el software más reciente para tu producto.
Solución de Problemas
Encuentra videos de ayuda para tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Piezas y Accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registro de Productos
Registrar tu producto te ayudará a obtener asistencia más rápido.
Soporte para Producto
Encuentra el manual, la solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Asistencia para Pedidos
Realiza el seguimiento del pedido y consulta las preguntas más frecuentes.
Solicitud de Reparación
Solicitar el servicio de reparación en línea con toda comodidad.
Contáctanos
Livechat
Chatea con los expertos en productos LG para obtener asistencia en la compra, descuentos y ofertas en tiempo real.
Chatea con el servicio de asistencia de LG a través del servicio de mensajería más popular
Envíanos un Correo Electrónico
Enviar un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Hablar directamente con nuestros representantes de asistencia.