Sistema Sound Suite
«…el enfoque de Sound Suite consiste en que construyas el sistema que mejor se adapte a tus necesidades.» (01/2026)Sistema Sound Suite
*El lanzamiento del modelo W7 está previsto para después de marzo de 2026.
*La función «Sound Follow» estará disponible a partir de enero de 2026.
Dolby Atmos FlexConnect
Colócalo donde quieras y disfruta de la experiencia Dolby
La tecnología DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) detecta de forma inteligente la posición de cada bocina —ya sea que esté colocado libremente o se haya agregado recientemente— y optimiza las señales de audio en tiempo real para ofrecer un sonido rico y envolvente en todo el espacio.
1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio
*El modelo M5 requiere la conexión de dos o más unidades para poder utilizar la función DAFC.
*El modelo W7 puede asignarse a un grupo DAFC, pero no funciona en modo DAFC.
*Las imágenes son meramente ilustrativas. Es posible que no se muestren los cables de alimentación. El aspecto real del producto puede variar.
Sound Follow™
La función Sound Follow, basada en inteligencia artificial, optimiza el sonido a donde vayas
No hace falta que cambies la posición de la bocina cada vez que te muevas. La tecnología Sound Follow del H7 analiza no solo el espacio en sí, sino también tu posición y tus movimientos dentro de él, lo que garantiza un sonido óptimo estés donde estés.
*Compatible con teléfonos inteligentes con UWB.
*Las escenas se han simulado con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.
*La función Sound Follow estará disponible a partir de enero de 2026.
*Sound Follow es compatible con H7 y solo funciona con una conexión DAFC activa. DAFC requiere que estén conectados al menos dos bocinas M5 o un bocina M7.
Room Calibration Pro: sonido adaptado a tu espacio
Al medir las características acústicas de tu habitación, la salida de sonido se ajusta para adaptarse al espacio. Esto proporciona un audio claro y bien equilibrado que se percibe de forma natural en toda la habitación.
*Las imágenes son meramente ilustrativas. Es posible que no se muestren los cables de alimentación. El aspecto real del producto puede variar.
Un sonido de primera calidad redefinido por la tradición de Peerless y la tecnología Dolby
Todos los productos de la gama LG Sound Suite incorporan componentes de Peerless, una reconocida marca de soluciones de audio con más de 100 años de historia. Sus componentes de alto rendimiento, cuidadosamente diseñados y combinados con el audio espacial Dolby Atmos, te permiten disfrutar de un sonido con calidad de concierto en tu propio hogar.
*Las imágenes son meramente ilustrativas. Es posible que no se muestren los cables de alimentación. El aspecto real del producto puede variar.
Más allá de una barra de sonido. Esto es Sound Suite.
¿Cuáles son las diferencias?
|Feature
|Immersive Quad Suite 7
|Stereo Suite 7
Stereo Suite 7 Pro
Stereo Suite 7
|null
|O
|X
*Las imágenes son meramente ilustrativas. Es posible que no se muestren los cables de alimentación. El aspecto real del producto puede variar.
Sistema completo de cine en casa de LG con bocinas Sound Suite a ambos lados del televisor, que emiten ondas sonoras por toda la habitación para ofrecer una experiencia Dolby Atmos completa
*La tecnología DAFC es compatible con determinados modelos de televisores LG. La compatibilidad comenzó con las series LG OLED C y G en 2025, y en 2026 se ampliará a otros modelos OLED y QNED.
*Los modelos compatibles incluyen:
2025: LG OLED G5, C5, CS5
2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82
*La disponibilidad de DAFC puede variar según la región.
*Para conectarse a B6E, MRGB85, QNED85 o QNED82, se requiere un router compatible con 5 GHz.
|Feature
|Stereo Suite 7 Pro
|Stereo Suite 7
|Stereo Suite 5
Stereo Suite 7 Pro
Stereo Suite 7
Stereo Suite 5
|null
|X
|X
|X
|Experiencia sonora
|Sonido estéreo envolvente auténtico
|Sonido estéreo envolvente auténtico
|Sonido estéreo envolvente auténtico
|Bocinas
|15 bocinas (según el modelo de televisor)
|14 bocinas (según el modelo de TV)
|12 bocinas (según el modelo de televisor)
|Lista de productos
|M7 2ea + W7
|M7 2ea
|M5 2ea
|Dolby Atmos FlexConnect
|Disponible. Disponible cuando se conecta a un televisor compatible con DAFC.
|Disponible. Disponible cuando se conecta a un TV compatible con DAFC.
|Disponible. Disponible cuando se conecta a un televisor compatible con DAFC.
|Seguimiento de sonido
|X
|X
|X
«El par de bocinas y la barra de sonido LG Sound Suite, colocados junto al televisor, ofrecen un sistema de sonido envolvente de gran calidad para el televisor con Dolby Atmos completo»
Empieza con el modelo H7, el núcleo de tu Sound Suite
Puedes crear tu propio sistema de sonido solo con el H7. Úsalo como centro de conexión para conectar fácilmente tu TV y tus bocinas.
|Feature
|Immersive Quad Suite 7
|Immersive Suite 7 Pro
|Immersive Suite 5 Pro
|Immersive Suite 7
Immersive Quad Suite 7
Immersive Suite 7 Pro
Immersive Suite 5 Pro
Immersive Suite 7
|Procesador AI
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Experiencia sonora
|Sonido 3D completo con 4 bocinas
|Una experiencia envolvente con dos bocinas
|Una experiencia envolvente con dos bocinas
|Una experiencia envolvente con dos bocinas
|Bocinas
|29 bocinas
|21 bocinas
|19 bocinas
|20 bocinas
|Lista de productos
|H7 + M7 4ea + W7
|H7 + M7 2ea + W7
|H7 + M5 2ea + W7
|H7 + M7 2ea
|null
|Arriba de 65" / Arriba de 80"
|Arriba de 65" / Arriba de 80"
|Arriba de 65"
|Arriba de 65" / Arriba de 80"
|Dolby Atmos FlexConnect
|Disponible
|Disponible
|Disponible
|Disponible
|Seguimiento de sonido
|O
|O
|O
|O
|Feature
|Immersive Suite 5
|Cinema Suite 7
Immersive Suite 5
Cinema Suite 7
|Procesador AI
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Experiencia sonora
|Una experiencia envolvente con dos bocinas
|Configuración básica de inmersión
|Bocinas
|18 bocinas
|13 bocinas
|Lista de productos
|H7 + M5 2ea
|H7 + W7
|null
|Arriba de 65"
|Arriba de 65"
|Dolby Atmos FlexConnect
|Disponible
|Disponible
|Seguimiento de sonido
|O
|O
Un diseño de primera clase que realza el espacio
Explora cada unidad de sonido en detalle
Obtén más información sobre cada bocina inalámbrica de la serie Sound Suite a través de los enlaces que aparecen a continuación.
H7 Soundbar
El modelo H7, pieza central de Sound Suite, es un sistema de sonido todo en uno con procesador Alpha 11 AI. Cuenta con 4 subwoofers y 8 radiadores pasivos.
M7 Speaker
Diseñado para ofrecer una claridad envolvente, el modelo M7 es una bocina compatible con DAFC que incorpora AI Sound Pro y AI Calibration. Cuenta con un woofer y tres bocinas de rango completo.
M5 Speaker
Compacto pero dinámico, el modelo M5 es una bocina compatible con DAFC que incorpora las tecnologías AI Sound Pro y AI Calibration. Cuenta con un woofer y dos tweeters.
W7 Subwoofer
Un módulo de graves con tecnología DAFC que incorpora un woofer Peerless de 8 pulgadas, capaz de reproducir graves ultrabajos de hasta 25 Hz.
Q&A
Q.
¿Qué es Sound Suite?
A.
Sound Suite de LG es un sistema de audio doméstico espacial de alta gama que permite colocar y distribuir de forma flexible barras de sonido, bocinas y subwoofers. Utiliza Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) para optimizar el audio en función de la posición del usuario, independientemente de cómo estén dispuestos los dispositivos.
Más información sobre cada bocina inalámbrico de Sound Suite:
H7 (sistema de sonido todo en uno), M7 (bocina compatible con DAFC, canal 2.1.1), M5 (bocina compatible con DAFC, canal 1.1.1)*, W7 (subwoofer con graves profundos y envolventes).
*El M5 requiere la conexión de dos o más unidades.
Q.
¿Cuáles son las principales ventajas de Sound Suite?
A.
Las principales ventajas de Sound Suite de LG incluyen:
- Colocación y ampliación flexibles de las bocinas inalámbricas
- Audio envolvente para una experiencia de sonido envolvente
- Fácil manejo y diseño sencillo
Q.
¿Cuántas bocinas puedo conectar con Sound Suite?
A.
Puedes conectar hasta cuatro bocinas inalámbricas Sound Suite (M7, M5) y un subwoofer adicional (W7) con el Sound Suite H7.
También puedes conectar hasta cuatro bocinas a tu televisor LG compatible con DAFC*.
*Si tu televisor está conectado al subwoofer W7, solo podrás conectar hasta 3 bocinas Sound Suite.
Q.
¿Cuál es el mejor sistema de audio doméstico para mi sala de estar?
A.
El mejor sistema de audio para el hogar depende del tamaño de tu habitación, tus preferencias de sonido y la facilidad de instalación.
Si la distribución de tu habitación o las limitaciones de espacio dificultan las configuraciones tradicionales, el nuevo Sound Suite de LG podría ser una buena opción. Sound Suite te permite personalizar la combinación y la ubicación de las bocinas, la barra de sonido y los subwoofers, y ofrece una calidad de sonido óptima.
Hay más de 20 combinaciones diferentes disponibles con Sound Suite, por lo que puedes personalizar la configuración según el tamaño de tu hogar o tus necesidades.
Q.
¿Debería comprar una barra de sonido o un sistema de cine en casa?
A.
La elección entre una barra de sonido y un sistema de cine en casa depende de tus prioridades en cuanto a la inmersión sonora, la personalización y la conectividad de los dispositivos de audio, así como del espacio disponible en la habitación.
Si deseas mejorar la calidad de audio de tu televisor en una habitación de tamaño moderado, considera la posibilidad de comprar una barra de sonido. Una barra de sonido es fácil de instalar y ocupa muy poco espacio. Sin embargo, si deseas disfrutar de un sonido más envolvente y cinematográfico en casa y disponer de una configuración más personalizable, los sistemas de cine en casa serían una mejor opción.
Sound Suite es una buena opción si desea personalizar su propio conjunto de bocinas o barras de sonido en casa y colocarlos libremente donde quiera. Puede elegir los componentes que le gusten con Sound Suite y combinarlos de manera flexible para crear un entorno de sonido envolvente.
Q.
¿En qué se diferencia Sound Suite de las barras de sonido tradicionales?
A.
La barra de sonido es un sistema de bocinas compacto que mejora la calidad del sonido del televisor, con un diseño elegante que ahorra espacio y conectividad inalámbrica.
A diferencia de las barras de sonido tradicionales, Sound Suite te permite personalizar y conectar hasta 4 bocinas traseras* (las barras de sonido solo permiten hasta 2), en cualquier espacio o ubicación, para disfrutar de un sonido envolvente inmersivo. Optimiza el sonido de las bocinas según la posición del oyente para ampliar el sistema de audio de tu hogar.
*Bocinas Sound Suite M5 o M7.
Q.
¿Puedo conectar mis bocinas directamente a mi televisor LG usando Sound Suite?
A.
Sí, puede conectar las bocinas (M7 y M5) directamente a su televisor LG si este es compatible con Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)*. Si su televisor no es compatible con DAFC, puede utilizar Sound Suite H7 para conectar el televisor y las bocinas y disfrutar de un audio multicanal de alta calidad.
Sound Suite proporciona una transmisión de audio inalámbrica estable entre dispositivos con un rendimiento de audio constante.
Para conocer las configuraciones recomendadas para conectarse a su televisor, consulte la tabla de Stereo Suite 7 / 5 en esta página.
*Los modelos compatibles con DAFC se limitan a las series OLED C y G en 2025, y a los televisores OLED y QNED de 85 pulgadas o más en 2026.
Q.
¿Qué es Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) y cómo funciona en Sound Suite?
A.
LG Sound Suite es compatible con Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)*, que permite emparejar un televisor o una barra de sonido con bocinas inalámbricas para ofrecer un sonido óptimo en función de la posición del usuario**.
Características principales de DAFC:
- Colocación flexible de las bocinas: puedes colocar las bocinas inalámbricas como prefieras en tu habitación.
- Fácil ampliación del sistema: puedes añadir más dispositivos de bocinas Sound Suite a tu sistema para crear un sonido más envolvente.
- Bocinas optimizadas: las bocinas conectados proporcionarán un sonido optimizado.
- Configuración sencilla: la calibración inmediata utiliza micrófonos para localizar sin esfuerzo las bocinas de la habitación.
*Para utilizar DAFC, necesitas un televisor LG compatible con DAFC para conectar las bocinas. Si tu televisor no es compatible con DAFC o es de otra marca, necesitas el H7 para habilitar esta función.
**Para disfrutar de una experiencia Dolby Atmos completa, recomendamos colocar las bocinas orientados hacia la posición de escucha. Además, evite colocar las bocinas detrás del televisor o en una esquina.
Q.
¿Cómo mejoran «Sound Follow» y «Room Calibration Pro» el audio de Sound Suite?
A.
Sound Follow* es una función exclusiva de Sound Suite: optimiza el audio para crear un «punto óptimo» según la posición del oyente.
Room Calibration Pro** utiliza tecnología de reconocimiento espacial para medir las características del entorno del usuario. A continuación, ajusta la configuración de audio de la barra de sonido para adaptarla al entorno.
*Modelo en el que se aplica: Sound Suite H7
**Modelos en los que se aplica: Sound Suite H7, M7, M5
Guías oficiales para sacar el máximo partido a LG Sound Suite
Videos paso a paso y preguntas frecuentes que te ayudarán a configurar, personalizar y disfrutar al máximo de Sound Suite, desde Dolby Atmos FlexConnect hasta las funciones de sonido basadas en inteligencia artificial.
Conjunto de bocinas de cine en casa LG Sound Suite con una barra de sonido H7, un par de bocinas M7, otro par de bocinas M5 y un subwoofer W7.
