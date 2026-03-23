Sound Suite M7: bocina inalámbrica de 2.1.1 ch, con expansión de sonido espacial y Dolby Atmos FlexConnect

M7
Vista frontal de Sound Suite M7: bocina inalámbrica de 2.1.1 ch, con expansión de sonido espacial y Dolby Atmos FlexConnect M7
Vista trasera (actualización de diseño implementada)
Vista lateral desde la izquierda
Vista lateral desde arriba
Vista superior
Primer plano de los botones desde arriba
Primer plano de los botones
Vista trasera desde abajo (actualización de diseño implementada)
Vista lateral con soporte de suelo
Vista inferior con soporte de suelo (actualización de diseño implementada)
Vista lateral desde la derecha
USP Card: Dolby Atmos FlexConnect
USP Card: Una tradición sonora sin igual
USP Card: Sonido IA Pro
USP Card: Uso versátil
Características clave

  • Bocinas de colocación flexible
  • Dolby Atmos FlexConnect
  • Sonido Pro AI
  • Calibración de Sala Pro
  • LG ThinQ
Más
Logotipo del premio T3 CES 2026

Sistema Sound Suite

T3 - CES 2026

«…el enfoque de Sound Suite consiste en que construyas el sistema que mejor se adapte a tus necesidades.» (01/2026)

Bocina inalámbrica LG Sound Suite M7 con un diseño texturizado en negro y luz naranja para sistemas de sonido envolvente inmersivo

Rendimiento Versátil con Posibilidades de Ampliación — LG Sound Suite M7

M7 es un bocina de gama alta de la familia LG Sound Suite que combina los puntos fuertes fundamentales de la línea: optimización del espacio mediante DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), Tecnología Sound Follow y Flexibilidad de colocación y ampliación. Gracias a la tecnología AI Sound Pro, se adapta de forma inteligente a cualquier espacio para ofrecer un sonido Dolby Atmos rico y multidimensional, todo ello en un diseño elegante y versátil pensado para diversos entornos.

1) LG Sound Suite, con la tecnología Dolby Atmos FlexConnect, detecta la ubicación de cada bocina para optimizar los sistemas de sonido envolvente 2) La bocina LG Sound Suite que emite ondas sonoras doradas, ilustrando la tecnología AI Sound Pro para un sistema de sonido doméstico optimizado 3) Bocinas LG Sound Suite dispuestos junto a un televisor, lo que destaca su versatilidad para sistemas de audio domésticos

*La función Dolby Atmos FlexConnect en Sound Suite M7/M5 solo está disponible cuando se conecta a un televisor compatible o al Sound Suite H7.

*El modelo M5 requiere la conexión de dos o más unidades para poder utilizar la función DAFC(Dolby Atmos FlexConnect).

*Las imágenes son solo ilustrativas. Es posible que no se muestren los cables de alimentación y que el aspecto real del producto varíe.

*Sound Follow es compatible con el H7 y solo funciona con una conexión DAFC(Dolby Atmos FlexConnect) activa. DAFC(Dolby Atmos FlexConnect) requiere que se conecten al menos dos bocinas M5 o una bocina M7.

Dolby Atmos FlexConnect

Colócalo en cualquier lugar y disfruta de Dolby en todos lados

La tecnología DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) detecta de forma inteligente la posición de cada bocina, ya sea que esté colocado libremente o se haya agregado recientemente y optimiza las señales de audio en tiempo real para ofrecer un sonido rico y envolvente en todo el espacio.

LG Sound Suite, con la tecnología Dolby Atmos FlexConnect, detecta la ubicación de cada bocina para optimizar los sistemas de sonido envolvente

*La función Dolby Atmos FlexConnect en los modelos Sound Suite M7/M5 solo está disponible cuando se conectan a un televisor compatible o al Sound Suite H7.

*El modelo M5 requiere la conexión de dos o más unidades para poder utilizar esta función.

*Las imágenes son meramente ilustrativas. Es posible que no se muestren los cables de alimentación y que el aspecto real del producto varíe.

*El lanzamiento del modelo W7 está previsto para después de marzo de 2026, pero puede variar según la región.

Una experiencia de audio envolvente gracias a Peerless y la tecnología Dolby Atmos

Unidades Peerless 

Audio espacial inspirado en la herencia de Peerless, con bocinas frontales y orientados hacia arriba

El sistema de bocinas frontales, que cuenta con unidades de rango completo de 1.5 pulgadas y un woofer, ofrece un sonido estéreo nítido y envolvente. En combinación con una bocina orientada hacia arriba que refleja el sonido en el techo, crea un audio 3D envolvente que se expande por toda la habitación con sonido frontal y superior.

Bocina LG Sound Suite M7 con audio espacial y conjuntos de bocinas frontales y orientados hacia arriba de Peerless que ofrecen un audio 3D envolvente desde todas las direcciones

Dolby Atmos

Experiencia Dolby Atmos en gran escala

M7 ofrece un sonido Dolby Atmos completo por sí solo, sin necesidad de bocinas adicionales. Disfruta de un sonido nítido y multidimensional que llena todo el espacio, todo ello desde un solo dispositivo.

*Las escenas se han simulado con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.

Sonido AI Pro 

Reconocimiento de género en tiempo real para un rendimiento de audio optimizado

Elige manualmente entre los modos orientados al ritmo, la melodía o la voz según tus preferencias, o deja que la AI seleccione el modo más adecuado para ti. AI analiza el audio y ajusta el sonido para adaptarlo al género. 

Calibración de Habitación Pro: Sonido adaptado a tu espacio 

Al medir las características acústicas de tu habitación, la salida de sonido se ajusta para adaptarse al espacio. Esto proporciona un audio claro y bien equilibrado que se percibe de forma natural en toda la habitación.

Vista desde arriba de una sala de estar en la que las ondas sonoras circulares se propagan de manera uniforme entre la bocina y la barra de sonido, lo que ilustra la calibración de la sala

*Las escenas se han simulado con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.

Uso versátil 

Úsalo como bocina independiente para escuchar música a nivel personal, conéctalo a tu televisor para disfrutar de una experiencia de cine en casa envolvente, o empareja este dispositivo con otras bocinas para obtener un sonido envolvente de gran calidad: un dispositivo que ofrece una gran versatilidad de uso.

1) Bocina LG Sound Suite M7 utilizado como bocina independiente junto a un teléfono inteligente 2) Un par de bocinas LG Sound Suite M7 para sonido estéreo, mostrados junto a un teléfono inteligente 3) Bocina LG Sound Suite M7 combinado con la barra de sonido H7 para un sonido envolvente ampliado 4) Bocinas LG Sound Suite M7 conectados a un televisor, mejorando la experiencia de audio envolvente en el hogar

La bocina inalámbrico LG Sound Suite M7 colocado en distintos entornos del hogar, como el escritorio, la mesita de noche, junto al televisor y sobre un soporte para bocinas

Mi Botón 

Con solo pulsar un botón, disfruta de música de Spotify al instante y sin pérdida de calidad

Guarda tu canal favorito de Spotify o LG Radio+ en la aplicación LG ThinQ. Gracias a la transmisión por Wi-Fi, My Button reproduce al instante audio de alta calidad de hasta 24 bits/96 kHz: no necesitas ninguna aplicación, basta con pulsar un botón.

A la izquierda se muestra la pantalla de la aplicación LG ThinQ y a la derecha, la de la aplicación Spotify, lo que destaca la reproducción con un solo toque mediante el botón «My Button» del LG Sound Suite H7

*La función «Mi botón» requiere una configuración previa en la aplicación, y la resolución de audio puede variar según el contenido.

Transmisión por WI-Fi

Transmisión inteligente por Wi-Fi, con tecnología de Google Cast y Apple AirPlay 2

Disfruta de una transmisión fluida a través de Wi-Fi con un sonido constante y de alta calidad, y un control sencillo en todas las plataformas.

Bocina LG Sound Suite con Apple AirPlay 2 y Google Cast para reproducir contenido fácilmente a través de Wi-Fi.

Una persona con un teléfono inteligente en la que se ve abierta la aplicación LG ThinQ, mostrando el sencillo manejo de LG Sound Suite

LG ThinQ

Cómodo control a través de la aplicación LG ThinQ

Descarga la aplicación LG ThinQ para controlar diversas funciones de Sound Suite, como el volumen y la conectividad. También puedes configurar y administrar DAFC en todos los productos Sound Suite, todo en un solo lugar, directamente desde la aplicación.

«Vista inferior de una bocina inalámbrico LG Sound Suite, en la que se destaca la base resistente y la conexión al soporte»

Soporte de suelo 

Diseñado para una instalación limpia y elegante

Combina la bocina con un soporte de piso para integrarlo perfectamente en tu espacio. El sistema integrado de gestión de cables mantiene todo ordenado y organizado, lo que le da un aspecto elegante y despejado.

Un video muestra que los módulos de Sound Suite se pueden colocar libremente para crear diversas combinaciones

En video visar att Sound Suite kan placeras fritt för sina olika kombinationer

Diseña tu combinación ideal

Elige entre los modelos H7, M7, M5 y W7 para crear una configuración que se adapte a tu estilo y preferencias. Independientemente de cómo los coloques, Sound Suite optimiza automáticamente el sonido por ti.

*Las escenas se han simulado con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.

*El lanzamiento del W7 está previsto para después de marzo de 2026. Pero puede variar por región.

Sistema completo de cine en casa de LG con bocinas Sound Suite a ambos lados del televisor, que emiten ondas sonoras por toda la habitación para ofrecer una experiencia Dolby Atmos completa

*DAFC es compatible con determinados modelos de televisores LG. La compatibilidad comenzó con las series LG OLED C y G en 2025, y en 2026 se ampliará a otros modelos OLED y QNED.

*Los modelos compatibles incluyen:

2025: LG OLED G5, C5, CS5

2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82

*La disponibilidad de DAFC puede variar según la región.

Libertad para conectarlo directamente a tu pantalla

Conecta tus bocinas directamente a tu pantalla sin necesidad de una barra de sonido. Combínalos con pantallas OLED y QNED compatibles con DAFC para disfrutar de una experiencia de audio envolvente que llene toda la habitación.

FeaturesStereo Suite 7 ProStereo Suite 7Stereo Suite 5
Procesador AIXXX
Experiencia sonora Sonido estéreo envolvente auténticoSonido estéreo envolvente auténticoSonido estéreo envolvente auténtico
Bocinas15 bocinas (Dependiendo del modelo de TV)14 Bocinas (Dependiendo del modelo de TV)12 Bocinas (Dependiendo del modelo de TV)
Lista de productos M7 2ea + W7M7 2eaM5 2ea
Tamaño de TV Arriba de 65"Arriba de 65"Arriba de 55"
Dolby Atmos FlexConnect   Disponible. Disponible cuando se conecta a una pantalla compatible con DAFC.Disponible. Disponible cuando se conecta a un televisor compatible con DAFC.Disponible. Disponible cuando se conecta a una pantalla compatible con DAFC.
Seguimiento de sonido XXX
Room Calibration Pro 000

«El conjunto de bocinas y barra de sonido LG Sound Suite, instalado junto a un televisor, ofrece un sistema de sonido envolvente de gran calidad para el televisor con Dolby Atmos completo»

*El lanzamiento del W7 está previsto para después de marzo de 2026. Pero puede variar por región.

Empieza con H7, el núcleo de tu Sound Suite

Puedes crear tu propio sistema de sonido solo con el H7. Úsalo como centro de conexión para conectar fácilmente tu pantalla y tus bocinas.

FeaturesSuite Quad inmersiva 7 Pro Suite inmersiva 7 ProSuite inmersiva 5 ProImmersive Suite 7 Immersive Suite 5 Cinema Suite 7
Procesador AIProcesador AAlpha 11 AI Gen 3Procesador AAlpha 11 AI Gen 3Procesador AAlpha 11 AI Gen 3Procesador AAlpha 11 AI Gen 3Procesador AAlpha 11 AI Gen 3Procesador AAlpha 11 AI Gen 3
Experiencia sonora Full 3D con 4 bocinasUna experiencia envolvente con dos bocinasUna experiencia envolvente con dos bocinasUna experiencia envolvente con dos bocinasUna experiencia envolvente con dos bocinasConfiguración básica de inmersión 
Bocinas29 Bocinas21 Bocinas19 Bocinas20 Bocinas18 Bocinas13 Bocinas
Lista de productos H7 + M7 4ea + W7H7 + M7 2ea + W7H7 + M5 2ea + W7H7 + M7 2eaH7 + M5 2eaH7 + W7
Tamaño de TV Arriba de 65" /Arriba de 80"Arriba de 65" / Arriba de 80"Arriba de 65"Arriba de 65" / Arriba de 80"Arriba de 65"Arriba de 65"
Dolby Atmos FlexConnect Disponible  Disponible  Disponible  Disponible  Disponible  Disponible  
Seguimiento de sonido 000000
Calibración de Habitación Pro000000
       

Descubre más sobre la oferta de Sound Suite

Explora los distintos modelos de Sound Suite y encuentra el que mejor se adapte a tus necesidades para empezar a montar tu propio equipo de sonido. 

H7

H7, pieza central de Sound Suite, es un sistema de sonido todo en uno con Procesador Alpha 11 AI. Cuenta con 4 subwoofers y 8 radiadores pasivos.

Más información

M7

Diseñado para ofrecer una claridad envolvente, el M7 es una bocina compatible con DAFC que incorpora Sound AI Pro y Calibración AI. Cuenta con un woofer y tres bocinas de rango completo. 

Más información

M5

Compacto pero dinámico, el M5 es una bocina compatible con DAFC que incorpora las tecnologías Sound AI Pro y Calibración AI. Cuenta con un woofer y dos tweeters.

Más información

W7

Un módulo de graves con tecnología DAFC que incorpora un woofer Peerless de 8 pulgadas, capaz de reproducir graves ultrabajos de hasta 25Hz.

Más información

Guías oficiales para sacar el máximo partido a LG Sound Suite

Vídeos paso a paso y preguntas frecuentes que te ayudarán a configurar, personalizar y disfrutar al máximo de Sound Suite, desde Dolby Atmos FlexConnect hasta las funciones de sonido basadas en inteligencia artificial.

Conjunto de bocinas de cine en casa LG Sound Suite con una barra de sonido H7, un par de bocinas M7, otro par de bocinas M5 y un subwoofer W7.

Todas las especificaciones

GENERAL

  • número de canales

    2.1.1

  • Potencia de salida

    100 W

  • Número de altavoces

    4 EA

EFECTO DE SONIDO

  • AI Sound Pro

  • Bass Boost

  • Clear Voice Pro

  • Custom EQ

  • Estándar

  • Upfiring

FORMATO DE AUDIO

  • AAC

  • ALAC

  • Dolby Atmos

  • FLAC

  • LPCM

  • SBC

CONECTIVIDAD

  • Versión Bluetooth

    5.4

  • Códec Bluetooth - SBC/AAC

  • AirPlay 2

  • Google Cast

  • Spotify Connect

  • Tidal Connect

  • Wi-Fi

  • Funciona con Google Home

CONVENIENCIA

  • Remote App - iOS/Android OS

  • Dolby Atmos FlexConnect

  • Iluminación

  • Room Calibration Pro (App)

  • Stereo Mode

  • Administrador de actualizaciones (FOTA)

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

  • Principal

    177 x 238 x 177 mm

  • Tamaño de la caja

    236 x 324 x 230 mm

PESO

  • Principal

    2.8 kg

  • Peso bruto

    3.5 kg

FUERZA

  • Consumo de energía (principal)

    25 W

  • Power Consumption (Stand-by)

    0.3 W ↓

ACCESORIO

  • Tarjeta de garantía

  • Open Source

  • Power Cord

  • Guía de configuración rápida (QSG)

AUDIO DE ALTA RESOLUCIÓN

  • Sampling

    24bit/96kHz

  • Upbit / Upsampling

    24bit/96kHz

