Sound Suite M7: bocina inalámbrica de 2.1.1 ch, con expansión de sonido espacial y Dolby Atmos FlexConnect
Sistema Sound Suite
T3 - CES 2026
«…el enfoque de Sound Suite consiste en que construyas el sistema que mejor se adapte a tus necesidades.» (01/2026)
Rendimiento Versátil con Posibilidades de Ampliación — LG Sound Suite M7
M7 es un bocina de gama alta de la familia LG Sound Suite que combina los puntos fuertes fundamentales de la línea: optimización del espacio mediante DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), Tecnología Sound Follow y Flexibilidad de colocación y ampliación. Gracias a la tecnología AI Sound Pro, se adapta de forma inteligente a cualquier espacio para ofrecer un sonido Dolby Atmos rico y multidimensional, todo ello en un diseño elegante y versátil pensado para diversos entornos.
1) LG Sound Suite, con la tecnología Dolby Atmos FlexConnect, detecta la ubicación de cada bocina para optimizar los sistemas de sonido envolvente 2) La bocina LG Sound Suite que emite ondas sonoras doradas, ilustrando la tecnología AI Sound Pro para un sistema de sonido doméstico optimizado 3) Bocinas LG Sound Suite dispuestos junto a un televisor, lo que destaca su versatilidad para sistemas de audio domésticos
*La función Dolby Atmos FlexConnect en Sound Suite M7/M5 solo está disponible cuando se conecta a un televisor compatible o al Sound Suite H7.
*El modelo M5 requiere la conexión de dos o más unidades para poder utilizar la función DAFC(Dolby Atmos FlexConnect).
*Las imágenes son solo ilustrativas. Es posible que no se muestren los cables de alimentación y que el aspecto real del producto varíe.
*Sound Follow es compatible con el H7 y solo funciona con una conexión DAFC(Dolby Atmos FlexConnect) activa. DAFC(Dolby Atmos FlexConnect) requiere que se conecten al menos dos bocinas M5 o una bocina M7.
Dolby Atmos FlexConnect
Colócalo en cualquier lugar y disfruta de Dolby en todos lados
La tecnología DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) detecta de forma inteligente la posición de cada bocina, ya sea que esté colocado libremente o se haya agregado recientemente y optimiza las señales de audio en tiempo real para ofrecer un sonido rico y envolvente en todo el espacio.
*La función Dolby Atmos FlexConnect en los modelos Sound Suite M7/M5 solo está disponible cuando se conectan a un televisor compatible o al Sound Suite H7.
*El modelo M5 requiere la conexión de dos o más unidades para poder utilizar esta función.
*Las imágenes son meramente ilustrativas. Es posible que no se muestren los cables de alimentación y que el aspecto real del producto varíe.
*El lanzamiento del modelo W7 está previsto para después de marzo de 2026, pero puede variar según la región.
Una experiencia de audio envolvente gracias a Peerless y la tecnología Dolby Atmos
Unidades Peerless
Audio espacial inspirado en la herencia de Peerless, con bocinas frontales y orientados hacia arriba
El sistema de bocinas frontales, que cuenta con unidades de rango completo de 1.5 pulgadas y un woofer, ofrece un sonido estéreo nítido y envolvente. En combinación con una bocina orientada hacia arriba que refleja el sonido en el techo, crea un audio 3D envolvente que se expande por toda la habitación con sonido frontal y superior.
Bocina LG Sound Suite M7 con audio espacial y conjuntos de bocinas frontales y orientados hacia arriba de Peerless que ofrecen un audio 3D envolvente desde todas las direcciones
Dolby Atmos
Experiencia Dolby Atmos en gran escala
M7 ofrece un sonido Dolby Atmos completo por sí solo, sin necesidad de bocinas adicionales. Disfruta de un sonido nítido y multidimensional que llena todo el espacio, todo ello desde un solo dispositivo.
*Las escenas se han simulado con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.
Sonido AI Pro
Reconocimiento de género en tiempo real para un rendimiento de audio optimizado
Elige manualmente entre los modos orientados al ritmo, la melodía o la voz según tus preferencias, o deja que la AI seleccione el modo más adecuado para ti. AI analiza el audio y ajusta el sonido para adaptarlo al género.
Calibración de Habitación Pro: Sonido adaptado a tu espacio
Al medir las características acústicas de tu habitación, la salida de sonido se ajusta para adaptarse al espacio. Esto proporciona un audio claro y bien equilibrado que se percibe de forma natural en toda la habitación.
Vista desde arriba de una sala de estar en la que las ondas sonoras circulares se propagan de manera uniforme entre la bocina y la barra de sonido, lo que ilustra la calibración de la sala
*Las escenas se han simulado con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.
Uso versátil
Úsalo como bocina independiente para escuchar música a nivel personal, conéctalo a tu televisor para disfrutar de una experiencia de cine en casa envolvente, o empareja este dispositivo con otras bocinas para obtener un sonido envolvente de gran calidad: un dispositivo que ofrece una gran versatilidad de uso.
1) Bocina LG Sound Suite M7 utilizado como bocina independiente junto a un teléfono inteligente 2) Un par de bocinas LG Sound Suite M7 para sonido estéreo, mostrados junto a un teléfono inteligente 3) Bocina LG Sound Suite M7 combinado con la barra de sonido H7 para un sonido envolvente ampliado 4) Bocinas LG Sound Suite M7 conectados a un televisor, mejorando la experiencia de audio envolvente en el hogar
Mi Botón
Con solo pulsar un botón, disfruta de música de Spotify al instante y sin pérdida de calidad
Guarda tu canal favorito de Spotify o LG Radio+ en la aplicación LG ThinQ. Gracias a la transmisión por Wi-Fi, My Button reproduce al instante audio de alta calidad de hasta 24 bits/96 kHz: no necesitas ninguna aplicación, basta con pulsar un botón.
A la izquierda se muestra la pantalla de la aplicación LG ThinQ y a la derecha, la de la aplicación Spotify, lo que destaca la reproducción con un solo toque mediante el botón «My Button» del LG Sound Suite H7
*La función «Mi botón» requiere una configuración previa en la aplicación, y la resolución de audio puede variar según el contenido.
Transmisión por WI-Fi
Transmisión inteligente por Wi-Fi, con tecnología de Google Cast y Apple AirPlay 2
Disfruta de una transmisión fluida a través de Wi-Fi con un sonido constante y de alta calidad, y un control sencillo en todas las plataformas.
Bocina LG Sound Suite con Apple AirPlay 2 y Google Cast para reproducir contenido fácilmente a través de Wi-Fi.
*Las escenas se han simulado con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.
*El lanzamiento del W7 está previsto para después de marzo de 2026. Pero puede variar por región.
*DAFC es compatible con determinados modelos de televisores LG. La compatibilidad comenzó con las series LG OLED C y G en 2025, y en 2026 se ampliará a otros modelos OLED y QNED.
*Los modelos compatibles incluyen:
2025: LG OLED G5, C5, CS5
2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82
*La disponibilidad de DAFC puede variar según la región.
Libertad para conectarlo directamente a tu pantalla
Conecta tus bocinas directamente a tu pantalla sin necesidad de una barra de sonido. Combínalos con pantallas OLED y QNED compatibles con DAFC para disfrutar de una experiencia de audio envolvente que llene toda la habitación.
|Features
|Stereo Suite 7 Pro
|Stereo Suite 7
|Stereo Suite 5
|Procesador AI
|X
|X
|X
|Experiencia sonora
|Sonido estéreo envolvente auténtico
|Sonido estéreo envolvente auténtico
|Sonido estéreo envolvente auténtico
|Bocinas
|15 bocinas (Dependiendo del modelo de TV)
|14 Bocinas (Dependiendo del modelo de TV)
|12 Bocinas (Dependiendo del modelo de TV)
|Lista de productos
|M7 2ea + W7
|M7 2ea
|M5 2ea
|Tamaño de TV
|Arriba de 65"
|Arriba de 65"
|Arriba de 55"
|Dolby Atmos FlexConnect
|Disponible. Disponible cuando se conecta a una pantalla compatible con DAFC.
|Disponible. Disponible cuando se conecta a un televisor compatible con DAFC.
|Disponible. Disponible cuando se conecta a una pantalla compatible con DAFC.
|Seguimiento de sonido
|X
|X
|X
|Room Calibration Pro
|0
|0
|0
«El conjunto de bocinas y barra de sonido LG Sound Suite, instalado junto a un televisor, ofrece un sistema de sonido envolvente de gran calidad para el televisor con Dolby Atmos completo»
*El lanzamiento del W7 está previsto para después de marzo de 2026. Pero puede variar por región.
Empieza con H7, el núcleo de tu Sound Suite
Puedes crear tu propio sistema de sonido solo con el H7. Úsalo como centro de conexión para conectar fácilmente tu pantalla y tus bocinas.
|Features
|Suite Quad inmersiva 7 Pro
|Suite inmersiva 7 Pro
|Suite inmersiva 5 Pro
|Immersive Suite 7
|Immersive Suite 5
|Cinema Suite 7
|Procesador AI
|Procesador AAlpha 11 AI Gen 3
|Procesador AAlpha 11 AI Gen 3
|Procesador AAlpha 11 AI Gen 3
|Procesador AAlpha 11 AI Gen 3
|Procesador AAlpha 11 AI Gen 3
|Procesador AAlpha 11 AI Gen 3
|Experiencia sonora
|Full 3D con 4 bocinas
|Una experiencia envolvente con dos bocinas
|Una experiencia envolvente con dos bocinas
|Una experiencia envolvente con dos bocinas
|Una experiencia envolvente con dos bocinas
|Configuración básica de inmersión
|Bocinas
|29 Bocinas
|21 Bocinas
|19 Bocinas
|20 Bocinas
|18 Bocinas
|13 Bocinas
|Lista de productos
|H7 + M7 4ea + W7
|H7 + M7 2ea + W7
|H7 + M5 2ea + W7
|H7 + M7 2ea
|H7 + M5 2ea
|H7 + W7
|Tamaño de TV
|Arriba de 65" /Arriba de 80"
|Arriba de 65" / Arriba de 80"
|Arriba de 65"
|Arriba de 65" / Arriba de 80"
|Arriba de 65"
|Arriba de 65"
|Dolby Atmos FlexConnect
|Disponible
|Disponible
|Disponible
|Disponible
|Disponible
|Disponible
|Seguimiento de sonido
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Calibración de Habitación Pro
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Descubre más sobre la oferta de Sound Suite
Explora los distintos modelos de Sound Suite y encuentra el que mejor se adapte a tus necesidades para empezar a montar tu propio equipo de sonido.
H7
H7, pieza central de Sound Suite, es un sistema de sonido todo en uno con Procesador Alpha 11 AI. Cuenta con 4 subwoofers y 8 radiadores pasivos.
M7
Diseñado para ofrecer una claridad envolvente, el M7 es una bocina compatible con DAFC que incorpora Sound AI Pro y Calibración AI. Cuenta con un woofer y tres bocinas de rango completo.
M5
Compacto pero dinámico, el M5 es una bocina compatible con DAFC que incorpora las tecnologías Sound AI Pro y Calibración AI. Cuenta con un woofer y dos tweeters.
Guías oficiales para sacar el máximo partido a LG Sound Suite
Vídeos paso a paso y preguntas frecuentes que te ayudarán a configurar, personalizar y disfrutar al máximo de Sound Suite, desde Dolby Atmos FlexConnect hasta las funciones de sonido basadas en inteligencia artificial.
Conjunto de bocinas de cine en casa LG Sound Suite con una barra de sonido H7, un par de bocinas M7, otro par de bocinas M5 y un subwoofer W7.
Todas las especificaciones
GENERAL
número de canales
2.1.1
Potencia de salida
100 W
Número de altavoces
4 EA
EFECTO DE SONIDO
AI Sound Pro
Sí
Bass Boost
Sí
Clear Voice Pro
Sí
Custom EQ
Sí
Estándar
Sí
Upfiring
Sí
FORMATO DE AUDIO
AAC
Sí
ALAC
Sí
Dolby Atmos
Sí
FLAC
Sí
LPCM
Sí
SBC
Sí
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.4
Códec Bluetooth - SBC/AAC
Sí
AirPlay 2
Sí
Google Cast
Sí
Spotify Connect
Sí
Tidal Connect
Sí
Wi-Fi
Sí
Funciona con Google Home
Sí
CONVENIENCIA
Remote App - iOS/Android OS
Sí
Dolby Atmos FlexConnect
Sí
Iluminación
Sí
Room Calibration Pro (App)
Sí
Stereo Mode
Sí
Administrador de actualizaciones (FOTA)
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Principal
177 x 238 x 177 mm
Tamaño de la caja
236 x 324 x 230 mm
PESO
Principal
2.8 kg
Peso bruto
3.5 kg
FUERZA
Consumo de energía (principal)
25 W
Power Consumption (Stand-by)
0.3 W ↓
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Open Source
Sí
Power Cord
Sí
Guía de configuración rápida (QSG)
Sí
AUDIO DE ALTA RESOLUCIÓN
Sampling
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
