Sound Suite W7, Subwoofer inalámbrico para graves profundos y envolventes

Sound Suite W7, Subwoofer inalámbrico para graves profundos y envolventes

W7
USP card: Dolby Atmos FlexConnect
USP Card: Graves profundos que llegan hasta los 25,9 Hz
USP Card: Ubicación flexible
Vista frontal de Sound Suite W7, Subwoofer inalámbrico para graves profundos y envolventes W7
Vista lateral
Vista superior
Vista lateral desde el lado izquierdo
Vista frontal superior
vista lateral desde abajo
unidades internas
primer plano de la parte superior
Vista trasera
vista desde abajo
USP card: Dolby Atmos FlexConnect
USP Card: Graves profundos que llegan hasta los 25,9 Hz
USP Card: Ubicación flexible

Características clave

  • Colocación flexible de las bocinas
  • Dolby Atmos FlexConnect
  • Graves profundos a 25.9Hz
  • LG ThinQ
Sistema Sound Suite

«…el enfoque de Sound Suite consiste en que construyas el sistema que mejor se adapte a tus necesidades.» (01/2026)

Subwoofer LG Sound Suite W7 con un elegante acabado en negro, colocado sobre una superficie negra para sistemas de sonido envolvente de alta gama

Subwoofer LG Sound Suite W7 con un elegante acabado en negro, colocado sobre una superficie negra para sistemas de sonido envolvente de alta gama

*Recibe y emite señales de audio con AI aplicadas desde el dispositivo conectado, pero no cuenta con procesamiento de AI integrado

Graves profundos de 25.9Hz con gran flexibilidad de colocación — LG Sound Suite W7

El W7 es el subwoofer específico de la gama LG Sound Suite, equipado con un transductor Peerless de 8 pulgadas que ofrece unos graves ultrabajos que llenan la habitación y alcanzan hasta los 25.9Hz. Su diseño versátil permite colocarlo tanto en vertical como en horizontal, lo que te permite adaptarlo a tu configuración y que se integre a la perfección en cualquier espacio.

"1) El LG Sound Suite instalado en una sala de estar, lo que demuestra la flexibilidad en la colocación de las bocinas para crear un sistema de sonido doméstico envolvente 2) El LG Sound Suite, con la tecnología Dolby Atmos FlexConnect, detecta la ubicación de cada bocina para optimizar los sistemas de sonido envolvente 3) Primer plano del woofer del LG Sound Suite W7, con su transductor, que ofrece graves profundos de hasta 29.5Hz"

*El W7 se puede asignar a un grupo Dolby Atmos FlexConnect, pero no funciona en modo DAFC. 

*Las escenas se han simulado con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.

Graves profundos que llegan hasta los 25.9Hz

Gracias al legado de más de un siglo de innovación en audio de Peerless, el woofer de 8 pulgadas, ubicado en una caja de 22 litros ajustada con precisión, ofrece unos graves potentes y de gran rendimiento con un control extraordinario y una distorsión mínima. Cada nota resuena con profundidad y precisión, creando una base envolvente que se puede sentir tanto como oír.

Woofer LG Sound Suite W7 con control de precisión de graves profundos para sistemas de sonido envolvente inalámbricos

*El ajuste del nivel y la fase del woofer estará disponible cuando se conecte a un televisor.

Conecta tu W7 al televisor de forma inalámbrica

Sin dispositivos adicionales, sin complicaciones. Amplía tu sistema de audio sin esfuerzo y llena tu espacio con un sonido envolvente y cinematográfico.

El subwoofer LG Sound Suite W7, colocado debajo de un televisor con una barra de sonido, permite ampliar fácilmente el sonido de forma inalámbrica para crear un sistema de audio estéreo envolvente para el hogar

*Las escenas son simuladas con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.

*La tecnología DAFC es compatible con determinados modelos de televisores LG. La compatibilidad comenzó con las series LG OLED C y G en 2025, y en 2026 se ampliará a otros modelos OLED y QNED.

*Los modelos compatibles incluyen:

2025: LG OLED G5, C5, CS5

2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82

*La disponibilidad de DAFC puede variar según la región.

*El W7 se puede asignar a un grupo DAFC, pero no funciona en modo DAFC.

Diseñado para integrarse a la perfección en tu espacio

Ya sea que lo coloques en horizontal o en vertical, el W7 se adapta sin problemas a tu entorno. Su flexibilidad de colocación garantiza una calidad de sonido constante y una integración perfecta en tu interior: una estética limpia y moderna que parece diseñada específicamente para tu hogar.

Una persona con un teléfono inteligente en la que se ve abierta la aplicación LG ThinQ, mostrando el sencillo manejo de LG Sound Suite

Una persona con un teléfono inteligente en la que se ve abierta la aplicación LG ThinQ, mostrando el sencillo manejo de LG Sound Suite

LG ThinQ

Cómodo control a través de la aplicación LG ThinQ

Descarga la aplicación LG ThinQ para controlar diversas funciones de Sound Suite, como el volumen y la conectividad. También puedes configurar y administrar DAFC en todos los productos de Sound Suite, todo en un solo lugar, directamente desde la aplicación.

Un video muestra que los módulos de Sound Suite se pueden colocar libremente para crear diversas combinaciones

Subwoofer LG Sound Suite W7 con un elegante acabado en negro, colocado sobre una superficie negra para sistemas de sonido envolvente de alta gama

Diseña tu combinación ideal

Elige entre los modelos H7, M7, M5 y W7 para crear una configuración que se adapte a tu estilo y preferencias. Independientemente de cómo los coloques, Sound Suite optimiza automáticamente el sonido por ti.

*Las escenas se han simulado con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.

*El lanzamiento del W7 está previsto para después de marzo de 2026.

Sistema completo de cine en casa de LG con bocinas Sound Suite a ambos lados del televisor, que emiten ondas sonoras por toda la habitación para ofrecer una experiencia Dolby Atmos completa

Sistema completo de cine en casa de LG con bocinas Sound Suite a ambos lados del televisor, que emiten ondas sonoras por toda la habitación para ofrecer una experiencia Dolby Atmos completa

*DAFC es compatible con determinados modelos de televisores LG. La compatibilidad comenzó con las series LG OLED C y G en 2025, y en 2026 se ampliará a otros modelos OLED y QNED.

*Los modelos compatibles incluyen:

2025: LG OLED G5, C5, CS5

2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82

*La disponibilidad de DAFC puede variar según la región.

Libertad para conectarte directamente a tu televisor

Conecta tus bocinas directamente al televisor sin necesidad de una barra de sonido. Combínalos con televisores OLED y QNED compatibles con DAFC para disfrutar de una experiencia de audio envolvente que llene toda la habitación.

FeaturesStereo Suite 7 Pro Stereo Suite 7 Stereo Suite 5
Stereo Suite 7 Pro
Stereo Suite 7 Pro
Stereo Suite 7
Stereo Suite 7
Stereo Suite 5
Stereo Suite 5
Procesador AIXXX
Experiencia sonoraSonido estéreo envolvente auténticoSonido estéreo envolvente auténticoSonido estéreo envolvente auténtico
Bocinas15 bocinas (Dependiendo del modelo de TV)14 bocinas (Dependiendo del modelo de TV)12 bocinas (Dependiendo del modelo de TV)
Lista de productosM7 2ea + W7M7 2eaM5 2ea
nullArriba de 65"Arriba de 65"Arriba de 55"
Dolby Atmos FlexConnectDisponible. Disponible cuando se conecta a un televisor compatible con DAFC.Disponible. Disponible cuando se conecta a un televisor compatible con DAFC. Disponible. Disponible cuando se conecta a un televisor compatible con DAFC.
Seguimiento de sonidoXXX

«El conjunto de bocinas y barra de sonido LG Sound Suite, instalado junto a un televisor, ofrece un sistema de sonido envolvente de gran calidad para el televisor con Dolby Atmos completo»

*El lanzamiento del W7 está previsto para después de marzo de 2026.

Empieza con H7, el núcleo de tu Sound Suite

Puedes crear tu propio sistema de sonido solo con el H7. Úsalo como centro de conexión para conectar fácilmente tu televisor y tus bocinas.

FeaturesImmersive Quad Suite 7 ProImmersive Suite 7 ProImmersive Suite 5 Pro
Immersive Quad Suite 7 Pro
Immersive Quad Suite 7 Pro
Immersive Suite 7 Pro
Immersive Suite 7 Pro
Immersive Suite 5 Pro
Immersive Suite 5 Pro
Procesador AIProcesador Alpha 11 AI Gen 3Procesador alpha 11 AI Gen 3Procesador Alpha 11 AI Gen 3
Experiencia sonoraFull 3D con 4 bocinas Una experiencia envolvente con dos bocinasUna experiencia envolvente con dos bocinas
Bocinas29 Bocinas21 Bocinas19 Bocinas
Lista de productosH7 + M7 4ea + W7H7 + M7 2ea + W7H7 + M5 2ea + W7
nullArriba de 65" / Arriba de 80"Arriba de 65" / Arriba de 80"Arriba 65"
Dolby Atmos FlexConnectDisponible Disponible Disponible
Seguimiento de sonido000
FeaturesImmersive Suite 7Immersive Suite 5Cinema Suite 7
Immersive Suite 7
Immersive Suite 7
Immersive Suite 5
Immersive Suite 5
Cinema Suite 7
Cinema Suite 7
Procesador AIProcesador Alpha 11 AI Gen 3Procesador Alpha 11 AI Gen 3Procesador Alpha 11 AI Gen 3
Experiencia sonoraUna experiencia envolvente con dos bocinasUna experiencia envolvente con dos bocinasConfiguración básica de inmersión
Bocinas20 Bocinas18 Bocinas13 Bocinas
Lista de productosH7 + M7 2eaH7 + M5 2eaH7 + W7
nullArriba de 65" / Arriba de 80"Arriba de 65"Arriba de 65"
Dolby Atmos FlexConnectDisponible Disponible Disponible
Seguimiento de sonido000

Descubre más sobre la oferta de Sound Suite

Explora los distintos modelos de Sound Suite y encuentra el que mejor se adapte a tus necesidades para empezar a montar tu propio equipo de sonido. 

  1. H7

    El H7, pieza central de Sound Suite, es un sistema de sonido todo en uno con procesador Alpha 11 AI. Cuenta con 4 subwoofers y 8 radiadores pasivos.

  2. M7

    Diseñado para ofrecer una claridad envolvente, el M7 es una bocina compatible con DAFC que incorpora AI Sound Pro y AI Calibration. Cuenta con un woofer y tres bocinas de rango completo. 

  3. M5  

    Compacto pero dinámico, el M5 es una bocina compatible con DAFC que incorpora AI Sound Pro y AI Calibration. Cuenta con un woofer y dos tweeters.

  4. W7 

    Un módulo de graves con tecnología DAFC que incorpora un woofer Peerless de 8 pulgadas, capaz de reproducir graves ultrabajos de hasta 25 Hz.

Guías oficiales para sacar el máximo partido a LG Sound Suite

Vídeos paso a paso y preguntas frecuentes que te ayudarán a configurar, personalizar y disfrutar al máximo de Sound Suite, desde Dolby Atmos FlexConnect hasta las funciones de sonido basadas en inteligencia artificial.

Todas las especificaciones

GENERAL

  • Potencia de salida

    220 W

  • Número de altavoces

    1 EA

  • Frequency Response

    as low as 25.9 Hz

CONECTIVIDAD

  • Wi-Fi

CONVENIENCIA

  • Dolby Atmos FlexConnect

  • Administrador de actualizaciones (FOTA)

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

  • Principal

    410 x 415 x 194 mm

  • Tamaño de la caja

    485 x 540 x 278 mm

PESO

  • Principal

    8.8 kg

  • Peso bruto

    12.3 kg

FUERZA

  • Consumo de apagado (principal)

    0.5 W ↓

  • Consumo de energía (principal)

    45 W

ACCESORIO

  • Tarjeta de garantía

  • Open Source

  • Power Cord

  • Guía de configuración rápida (QSG)

