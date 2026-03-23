We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Sound Suite W7, Subwoofer inalámbrico para graves profundos y envolventes
Sistema Sound Suite
T3 - CES 2026
«…el enfoque de Sound Suite consiste en que construyas el sistema que mejor se adapte a tus necesidades.» (01/2026)
*Recibe y emite señales de audio con AI aplicadas desde el dispositivo conectado, pero no cuenta con procesamiento de AI integrado
Graves profundos de 25.9Hz con gran flexibilidad de colocación — LG Sound Suite W7
El W7 es el subwoofer específico de la gama LG Sound Suite, equipado con un transductor Peerless de 8 pulgadas que ofrece unos graves ultrabajos que llenan la habitación y alcanzan hasta los 25.9Hz. Su diseño versátil permite colocarlo tanto en vertical como en horizontal, lo que te permite adaptarlo a tu configuración y que se integre a la perfección en cualquier espacio.
"1) El LG Sound Suite instalado en una sala de estar, lo que demuestra la flexibilidad en la colocación de las bocinas para crear un sistema de sonido doméstico envolvente 2) El LG Sound Suite, con la tecnología Dolby Atmos FlexConnect, detecta la ubicación de cada bocina para optimizar los sistemas de sonido envolvente 3) Primer plano del woofer del LG Sound Suite W7, con su transductor, que ofrece graves profundos de hasta 29.5Hz"
*El W7 se puede asignar a un grupo Dolby Atmos FlexConnect, pero no funciona en modo DAFC.
*Las escenas se han simulado con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.
Graves profundos que llegan hasta los 25.9Hz
Gracias al legado de más de un siglo de innovación en audio de Peerless, el woofer de 8 pulgadas, ubicado en una caja de 22 litros ajustada con precisión, ofrece unos graves potentes y de gran rendimiento con un control extraordinario y una distorsión mínima. Cada nota resuena con profundidad y precisión, creando una base envolvente que se puede sentir tanto como oír.
Woofer LG Sound Suite W7 con control de precisión de graves profundos para sistemas de sonido envolvente inalámbricos
*El ajuste del nivel y la fase del woofer estará disponible cuando se conecte a un televisor.
Conecta tu W7 al televisor de forma inalámbrica
Sin dispositivos adicionales, sin complicaciones. Amplía tu sistema de audio sin esfuerzo y llena tu espacio con un sonido envolvente y cinematográfico.
El subwoofer LG Sound Suite W7, colocado debajo de un televisor con una barra de sonido, permite ampliar fácilmente el sonido de forma inalámbrica para crear un sistema de audio estéreo envolvente para el hogar
*La tecnología DAFC es compatible con determinados modelos de televisores LG. La compatibilidad comenzó con las series LG OLED C y G en 2025, y en 2026 se ampliará a otros modelos OLED y QNED.
*Los modelos compatibles incluyen:
2025: LG OLED G5, C5, CS5
2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82
*La disponibilidad de DAFC puede variar según la región.
*El W7 se puede asignar a un grupo DAFC, pero no funciona en modo DAFC.
Diseñado para integrarse a la perfección en tu espacio
Ya sea que lo coloques en horizontal o en vertical, el W7 se adapta sin problemas a tu entorno. Su flexibilidad de colocación garantiza una calidad de sonido constante y una integración perfecta en tu interior: una estética limpia y moderna que parece diseñada específicamente para tu hogar.
*El lanzamiento del W7 está previsto para después de marzo de 2026.
Libertad para conectarte directamente a tu televisor
Conecta tus bocinas directamente al televisor sin necesidad de una barra de sonido. Combínalos con televisores OLED y QNED compatibles con DAFC para disfrutar de una experiencia de audio envolvente que llene toda la habitación.
|Features
|Stereo Suite 7 Pro
|Stereo Suite 7
|Stereo Suite 5
Stereo Suite 7 Pro
Stereo Suite 7
Stereo Suite 5
|Procesador AI
|X
|X
|X
|Experiencia sonora
|Sonido estéreo envolvente auténtico
|Sonido estéreo envolvente auténtico
|Sonido estéreo envolvente auténtico
|Bocinas
|15 bocinas (Dependiendo del modelo de TV)
|14 bocinas (Dependiendo del modelo de TV)
|12 bocinas (Dependiendo del modelo de TV)
|Lista de productos
|M7 2ea + W7
|M7 2ea
|M5 2ea
|null
|Arriba de 65"
|Arriba de 65"
|Arriba de 55"
|Dolby Atmos FlexConnect
|Disponible. Disponible cuando se conecta a un televisor compatible con DAFC.
|Disponible. Disponible cuando se conecta a un televisor compatible con DAFC.
|Disponible. Disponible cuando se conecta a un televisor compatible con DAFC.
|Seguimiento de sonido
|X
|X
|X
«El conjunto de bocinas y barra de sonido LG Sound Suite, instalado junto a un televisor, ofrece un sistema de sonido envolvente de gran calidad para el televisor con Dolby Atmos completo»
*El lanzamiento del W7 está previsto para después de marzo de 2026.
Empieza con H7, el núcleo de tu Sound Suite
Puedes crear tu propio sistema de sonido solo con el H7. Úsalo como centro de conexión para conectar fácilmente tu televisor y tus bocinas.
|Features
|Immersive Quad Suite 7 Pro
|Immersive Suite 7 Pro
|Immersive Suite 5 Pro
Immersive Quad Suite 7 Pro
Immersive Suite 7 Pro
Immersive Suite 5 Pro
|Procesador AI
|Procesador Alpha 11 AI Gen 3
|Procesador alpha 11 AI Gen 3
|Procesador Alpha 11 AI Gen 3
|Experiencia sonora
|Full 3D con 4 bocinas
|Una experiencia envolvente con dos bocinas
|Una experiencia envolvente con dos bocinas
|Bocinas
|29 Bocinas
|21 Bocinas
|19 Bocinas
|Lista de productos
|H7 + M7 4ea + W7
|H7 + M7 2ea + W7
|H7 + M5 2ea + W7
|null
|Arriba de 65" / Arriba de 80"
|Arriba de 65" / Arriba de 80"
|Arriba 65"
|Dolby Atmos FlexConnect
|Disponible
|Disponible
|Disponible
|Seguimiento de sonido
|0
|0
|0
|Features
|Immersive Suite 7
|Immersive Suite 5
|Cinema Suite 7
Immersive Suite 7
Immersive Suite 5
Cinema Suite 7
|Procesador AI
|Procesador Alpha 11 AI Gen 3
|Procesador Alpha 11 AI Gen 3
|Procesador Alpha 11 AI Gen 3
|Experiencia sonora
|Una experiencia envolvente con dos bocinas
|Una experiencia envolvente con dos bocinas
|Configuración básica de inmersión
|Bocinas
|20 Bocinas
|18 Bocinas
|13 Bocinas
|Lista de productos
|H7 + M7 2ea
|H7 + M5 2ea
|H7 + W7
|null
|Arriba de 65" / Arriba de 80"
|Arriba de 65"
|Arriba de 65"
|Dolby Atmos FlexConnect
|Disponible
|Disponible
|Disponible
|Seguimiento de sonido
|0
|0
|0
Descubre más sobre la oferta de Sound Suite
Explora los distintos modelos de Sound Suite y encuentra el que mejor se adapte a tus necesidades para empezar a montar tu propio equipo de sonido.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
H7
El H7, pieza central de Sound Suite, es un sistema de sonido todo en uno con procesador Alpha 11 AI. Cuenta con 4 subwoofers y 8 radiadores pasivos.
M7
Diseñado para ofrecer una claridad envolvente, el M7 es una bocina compatible con DAFC que incorpora AI Sound Pro y AI Calibration. Cuenta con un woofer y tres bocinas de rango completo.
M5
Compacto pero dinámico, el M5 es una bocina compatible con DAFC que incorpora AI Sound Pro y AI Calibration. Cuenta con un woofer y dos tweeters.
W7
Un módulo de graves con tecnología DAFC que incorpora un woofer Peerless de 8 pulgadas, capaz de reproducir graves ultrabajos de hasta 25 Hz.
Guías oficiales para sacar el máximo partido a LG Sound Suite
Vídeos paso a paso y preguntas frecuentes que te ayudarán a configurar, personalizar y disfrutar al máximo de Sound Suite, desde Dolby Atmos FlexConnect hasta las funciones de sonido basadas en inteligencia artificial.
LG Sound Suite home theater speaker set with a H7 soundbar, a pair of M7 speakers, another pair of M5 speakers and a W7 woofer.
Todas las especificaciones
GENERAL
Potencia de salida
220 W
Número de altavoces
1 EA
Frequency Response
as low as 25.9 Hz
CONECTIVIDAD
Wi-Fi
Sí
CONVENIENCIA
Dolby Atmos FlexConnect
Sí
Administrador de actualizaciones (FOTA)
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Principal
410 x 415 x 194 mm
Tamaño de la caja
485 x 540 x 278 mm
PESO
Principal
8.8 kg
Peso bruto
12.3 kg
FUERZA
Consumo de apagado (principal)
0.5 W ↓
Consumo de energía (principal)
45 W
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Open Source
Sí
Power Cord
Sí
Guía de configuración rápida (QSG)
Sí
Lo que dice la gente
Manual y Software
Descarga los manuales del producto y el software más reciente para tu producto.
Solución de Problemas
Encuentra videos de ayuda para tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Piezas y Accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registro de Productos
Registrar tu producto te ayudará a obtener asistencia más rápido.
Soporte para Producto
Encuentra el manual, la solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Asistencia para Pedidos
Realiza el seguimiento del pedido y consulta las preguntas más frecuentes.
Solicitud de Reparación
Solicitar el servicio de reparación en línea con toda comodidad.
Contáctanos
Livechat
Chatea con los expertos en productos LG para obtener asistencia en la compra, descuentos y ofertas en tiempo real.
Chatea con el servicio de asistencia de LG a través del servicio de mensajería más popular
Envíanos un Correo Electrónico
Enviar un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Hablar directamente con nuestros representantes de asistencia.
