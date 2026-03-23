Sound Suite H7: barra de sonido todo en uno, con sonido espacial 9.1.6 y Dolby Atmos FlexConnect

H7 es una bocina tipo barra de alta gama que constituye el núcleo del sistema LG Sound Suite. Como primer sistema de audio con barra de sonido del mundo equipado con Dolby Atmos FlexConnect, ofrece optimización espacial, además de una instalación y una ampliación flexibles.

Gracias al Procesador alpha 11, basado en un motor neuronal, H7 analiza con precisión los componentes y los canales de sonido, mientras que los controladores de rango completo, los woofers y los radiadores pasivos de Peerless proporcionan una gran claridad y unos graves profundos y envolventes.