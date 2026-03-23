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Sound Suite H7: barra de sonido todo en uno, con sonido espacial 9.1.6 y Dolby Atmos FlexConnect

Sound Suite H7: barra de sonido todo en uno, con sonido espacial 9.1.6 y Dolby Atmos FlexConnect

H7
Vista frontal de Sound Suite H7: barra de sonido todo en uno, con sonido espacial 9.1.6 y Dolby Atmos FlexConnect H7
Primer plano de OLED
Vista superior
Primer plano del logo
Vista frontal desde arriba
Vista trasera
Primer plano de los puertos
Primer plano de la iluminación
Vista lateral desde la izquierda
Vista lateral desde abajo
Unidades internas
USP Card: Dolby Atmos FlexConnect
USP Card: «Sound Follow», con tecnología de IA, optimiza el sonido a tu alrededor
USP Card: Colocación flexible, sonido optimizado de forma inteligente
USP Card: Sonido IA Pro+
Vista frontal de Sound Suite H7: barra de sonido todo en uno, con sonido espacial 9.1.6 y Dolby Atmos FlexConnect H7
Primer plano de OLED
Vista superior
Primer plano del logo
Vista frontal desde arriba
Vista trasera
Primer plano de los puertos
Primer plano de la iluminación
Vista lateral desde la izquierda
Vista lateral desde abajo
Unidades internas
USP Card: Dolby Atmos FlexConnect
USP Card: «Sound Follow», con tecnología de IA, optimiza el sonido a tu alrededor
USP Card: Colocación flexible, sonido optimizado de forma inteligente
USP Card: Sonido IA Pro+

Características clave

  • Bocinas de colocación flexible
  • Dolby Atmos FlexConnect
  • Sonido AI Pro+
  • Seguimiento de Sonido
Más
TechRadar - Lo mejor del CES 2026

Soundbar H7

TechRadar - Lo mejor del CES 2026

«Suena increíble, y la libertad de

colocación supone un cambio revolucionario». (01/2026)

T3 CES 2026 award logo

Sistema Sound Suite

T3 - CES 2026

«…el enfoque de Sound Suite consiste en que construyas el sistema que mejor se adapte a tus necesidades.» (01/2026)

La barra de sonido LG Sound Suite H7, con un diseño negro, delgado y elegante, expuesta sobre una superficie bajo un foco

La barra de sonido LG Sound Suite H7, con un diseño negro, delgado y elegante, expuesta sobre una superficie bajo un foco

LG Sound Suite H7

H7 es una bocina tipo barra de alta gama que constituye el núcleo del sistema LG Sound Suite. Como primer sistema de audio con barra de sonido del mundo equipado con Dolby Atmos FlexConnect, ofrece optimización espacial, además de una instalación y una ampliación flexibles. 

Gracias al Procesador alpha 11, basado en un motor neuronal, H7 analiza con precisión los componentes y los canales de sonido, mientras que los controladores de rango completo, los woofers y los radiadores pasivos de Peerless proporcionan una gran claridad y unos graves profundos y envolventes.

"1) LG Sound Suite instalada en una sala de estar, lo que demuestra la flexibilidad en la colocación de las bocinas para crear un sistema de sonido doméstico envolvente 2) LG Sound Suite, con la tecnología Dolby Atmos FlexConnect, detecta la ubicación de cada bocina para optimizar los sistemas de sonido envolvente 3) Primer plano del Procesador LG alpha 11 AI Gen3 iluminado para representar la tecnología AI Sound Pro+"

*El modelo M5 requiere la conexión de dos o más unidades para poder utilizar la función DAFC.

*El modelo W7 puede asignarse a un grupo DAFC, pero no funciona en modo DAFC.

*Las imágenes son meramente ilustrativas. Es posible que no se muestren los cables de alimentación. El aspecto real del producto puede variar.

Dolby Atmos FlexConnect

Colócalo donde quieras y disfruta de Dolby en cualquier lugar

La tecnología DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) detecta de forma inteligente la posición de cada bocina ya sea que esté colocado libremente o se haya agregado recientemente y optimiza las señales de audio en tiempo real para ofrecer un sonido rico y envolvente en todo el espacio.

LG Sound Suite, con la tecnología Dolby Atmos FlexConnect, detecta la ubicación de cada bocina para optimizar los sistemas de sonido envolvente

LG Sound Suite M5 wireless speaker placed in various home settings including desk, bedside, TV setup and speaker stand

*El modelo M5 requiere la conexión de dos o más unidades para poder utilizar la función DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).

*El modelo W7 puede asignarse a un grupo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), pero no funciona en modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).

*Las imágenes son meramente ilustrativas. Es posible que no se muestren los cables de alimentación. El aspecto real del producto puede variar.

*El lanzamiento del modelo W7 está previsto para después de marzo de 2026. Pero puede variar por región.

Sound Follow ™

La función Sound Follow, basada en inteligencia artificial, optimiza el sonido allá donde vayas

No hace falta que cambies la posición de las bocinas cada vez que te muevas. La tecnología Sound Follow del H7 analiza no solo el espacio en sí, sino también tu posición y tus movimientos dentro de él, lo que garantiza un sonido óptimo estés donde estés.

Un video muestra cómo funciona Sound Follow

LG Sound Suite M5 wireless speaker placed in various home settings including desk, bedside, TV setup and speaker stand

*Compatible con teléfonos inteligentes con UWB.

*El lanzamiento del W7 está previsto para después de marzo de 2026. Pero puede variar por región.

*Las escenas se han simulado con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.

*La función Sound Follow estará disponible a partir de enero de 2026.

*Sound Follow es compatible con el H7 y solo funciona con una conexión DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) activa. DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) requiere que estén conectados al menos dos bocinas M5 o un bocina M7.

Cada detalle del sonido, perfeccionado por la tecnología AI de H7

Procesador alpha 11 AI Gen 3

Gracias a la innovación que hay detrás de los televisores insignia LG OLED, este avanzado motor neuronal analiza cada género y sonido en tiempo real, separando el audio en voz, música y efectos mediante un sofisticado procesamiento basado en objetos. A continuación, cada elemento se remasteriza con optimización basada en el aprendizaje profundo, lo que permite reproducir las voces con una claridad extraordinaria y la música con una profundidad impresionante. Sumérgete en un audio que parece cobrar vida.

Primer plano del Procesador alpha 11 AI Gen 3 iluminado, que representa el avanzado procesamiento de sonido con AI

Sonido AI Pro+

La tecnología de separación de objetos basada en AI remasteriza las voces para lograr un sonido y unas voces nítidos

Gracias al motor neuronal Alpha 11, la función AI Upmix con Clear Voice Pro+ aplica un procesamiento de audio basado en el aprendizaje profundo para separar y remasterizar con precisión las voces, la música y los efectos. Al combinar la separación de objetos y el reconocimiento de géneros, mejora la claridad vocal y amplía la profundidad espacial, ofreciendo un sonido vívido, equilibrado e inteligentemente envolvente.

La barra de sonido LG Sound Suite H7, situada debajo de un televisor, emite ondas sonoras en capas hacia arriba, hacia adelante y hacia los lados, lo que ilustra la tecnología AI Upmix del procesador Alpha 11

*La conversión a 9.1.6 canales solo está disponible para contenido Dolby Atmos. 

*Las escenas se han simulado con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.

Calibración de Habitación Pro: sonido adaptado a tu espacio

Al medir las características acústicas de tu habitación, la salida de sonido se ajusta para adaptarse al espacio. Esto proporciona un audio claro y bien equilibrado que se percibe de forma natural en toda la habitación.

Vista aérea de una sala de estar con ondas sonoras circulares que se propagan uniformemente desde la barra de sonido LG Sound Suite H7, lo que ilustra la función de calibración de la sala

*Las escenas se han simulado con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.

Dolby Atmos 

Experiencia Dolby Atmos en gran escala 

H7 ofrece un sonido Dolby Atmos completo por sí solo, sin necesidad de bocinas adicionales. Disfruta de un sonido nítido y multidimensional que llena todo el espacio, todo ello desde un solo dispositivo.

Una sala de estar con ondas de sonido curvas procedentes de una barra de sonido LG Sound Suite con sistema de sonido envolvente compatible con Dolby Atmos FlexConnect para la televisión

*Las escenas se han simulado con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.

Unidades Peerless 

Graves potentes inspirados en la tradición de Peerless

Sound Suite H7 está equipado con ocho bocinass de rango completo de Peerless. Colocados estratégicamente en la parte frontal, los laterales y la parte superior, llenan cada rincón de tu espacio con un sonido rico y envolvente. Cuatro woofers integrados y ocho radiadores pasivos trabajan en conjunto para ofrecer unos graves potentes y capas de sonido dinámicas.

La barra de sonido LG Sound Suite H7 ofrece unos graves potentes y un amplio campo sonoro gracias a sus unidades integradas Peerless

Más allá de la inmersión: hasta 13.1.7

Disfruta al máximo del sonido envolvente y cinematográfico con Dolby Atmos FlexConnect, combinando el H7 con el M7, el M5 y el W7. Aunque el H7 por sí solo ofrece audio espacial 9.1.6, la configuración ampliada va aún más allá, proporcionando un impresionante panorama sonoro de 13.1.7 canales.

Una sala de estar equipada con bocinas LG Sound Suite, una barra de sonido y un subwoofer que emiten ondas sonoras pulsantes para crear un sistema de cine en casa Dolby Atmos

*9.1.6 El audio espacial solo se activa cuando se reproduce contenido Dolby Atmos. 

*Las escenas se han simulado con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.

Una persona con un teléfono inteligente en la que se ve abierta la aplicación LG ThinQ, mostrando el sencillo manejo de LG Sound Suite

Una persona con un teléfono inteligente en la que se ve abierta la aplicación LG ThinQ, mostrando el sencillo manejo de LG Sound Suite

LG ThinQ

Cómodo control a través de la aplicación LG ThinQ

Descarga la aplicación LG ThinQ para controlar diversas funciones de Sound Suite, como el volumen y la conectividad. También puedes configurar y administrar DAFC en todos los productos Sound Suite, todo en un solo lugar, directamente desde la aplicación.

Mi Botón 

Con solo pulsar un botón, disfruta de música de Spotify al instante y sin pérdida de calidad

Guarda tu canal favorito de Spotify o LG Radio+ en la aplicación LG ThinQ. Gracias a la transmisión por Wi-Fi, Mi Botón reproduce al instante audio de alta calidad de hasta 24 bits/96 kHz: no necesitas ninguna aplicación, basta con pulsar un botón.

A la izquierda se muestra la pantalla de la aplicación LG ThinQ y a la derecha, la de la aplicación Spotify, lo que destaca la reproducción con un solo toque mediante el botón «Mi Botón» del LG Sound Suite H7

*Spotify Connect requiere una reproducción inicial a través de la aplicación de Spotify en el H7. El botón «Mi Botón» recupera y reproduce la lista de reproducción más reciente.

*La función «Mi Botón» requiere una configuración previa en la aplicación, y la resolución de audio puede variar según el contenido.

Pantalla OLED inteligente para un control intuitivo y sin esfuerzo

Una pantalla OLED frontal de 1.3 pulgadas muestra el estado del dispositivo, los modos y los detalles del contenido con una nitidez excepcional. Se atenúa o se apaga automáticamente para que nada interrumpa tu experiencia visual, o permanece encendida para ofrecerte acceso inmediato cuando lo necesites. Diseñada para una interacción fluida, complementa la forma refinada y minimalista del H7 con una inteligencia sutil.

Diseño de alta gama con detalles de aluminio trabajados a mano

El diseño minimalista del H7 presenta detalles de aluminio fabricados con precisión que armonizan con los toques de tela en negro intenso. La iluminación sutil y la disposición equilibrada de las bocinas realzan tanto el sonido como el diseño, integrando a la perfección la tecnología y la sofisticación en cualquier espacio.

1) Primer plano de la barra de sonido Sound Suite H7 en color negro, vista desde arriba y ligeramente girada, que destaca su diseño de alta gama con detalles de aluminio de alta calidad 2) Vista detallada de la parte superior de la barra de sonido LG Sound Suite H7 sobre una superficie negra, con una sutil iluminación naranja que brilla desde abajo 3) Vista lateral de la barra de sonido LG Sound Suite H7, con detalles de aluminio de alta calidad y toques de tela en negro intenso

*Las imágenes son simuladas y tienen fines ilustrativos.
Un video muestra que los módulos de Sound Suite se pueden colocar libremente para crear diversas combinaciones

A person holding a smartphone with the LG ThinQ app open, showing easy control of the LG Sound Suite

Diseña tu combinación ideal

Elige entre los modelos H7, M7, M5 y W7 para crear una configuración que se adapte a tu estilo y preferencias. Independientemente de cómo los coloques, Sound Suite optimiza automáticamente el sonido por ti.

*Las escenas se han simulado con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.

*El lanzamiento del W7 está previsto para después de marzo de 2026. Puede variar según la región.

«El conjunto de bocinas y barra de sonido LG Sound Suite, instalado junto a un televisor, ofrece un sistema de sonido envolvente de gran calidad para el televisor con Dolby Atmos completo»

*El lanzamiento del W7 está previsto para después de marzo de 2026. Puede variar según la región.

Empieza con H7, el núcleo de tu Sound Suite

Puedes crear tu propio sistema de sonido solo con el H7. Úsalo como centro de conexión para conectar fácilmente tu televisor y tus bocinas.

Table Caption
FeaturesImmersive Quad Suite 7 ProImmersive Suite 7 ProImmersive Suite 5 Pro
Immersive Quad Suite 7 Pro
Immersive Quad Suite 7 Pro
Immersive Suite 7 Pro
Immersive Suite 7 Pro
Immersive Suite 5 Pro
Immersive Suite 5 Pro
Procesador AIProcesador Alpha 11 AI Gen 3Procesador alpha 11 AI Gen 3Procesador Alpha 11 IA de 3.ª generación
Experiencia sonoraSonido 3D completo con 4 bocinasUna experiencia envolvente con dos bocinasUna experiencia envolvente con dos bocinas
Bocinas29 Bocinas21 Bocinas19 Bocinas
Lista de productosH7 + M7 4ea + W7H7 + M7 2ea + W7H7 + M5 2ea + W7
nullArriba de 65" / Arriba de 80"Arriba de 65" / Arriba de 80"Arriba de 65"
Dolby Atmos FlexConnectDisponible Disponible Disponible
Seguimiento de sonido000
Calibración de Habitación Pro000
Table Caption
FeaturesImmersive Suite 7Immersive Suite 5Cinema Suite 7
Immersive Suite 7
Immersive Suite 7
Immersive Suite 5
Immersive Suite 5
Cinema Suite 7
Cinema Suite 7
Procesador AIProcesadorAlpha 11 AI Gen 3Procesador Alpha 11 AI Gen 3Procesador Alpha 11 AI Gen 3
Experiencia sonoraUna experiencia envolvente con dos bocinasUna experiencia envolvente con dos bocinasConfiguración básica de inmersión
Bocinas20 Bocinas18 Bocinas13 Bocinas
Lista de productosH7 + M7 2eaH7 + M5 2eaH7 + W7
nullArriba de 65" / Arriba de 80"Arriba de 65"Arriba de 65"
Dolby Atmos FlexConnectDisponible Disponible Disponible
Seguimiento de sonido000
Calibración de Habitación Pro000

Descubre más sobre la oferta de Sound Suite

Explora los distintos modelos de Sound Suite y encuentra el que mejor se adapte a tus necesidades para empezar a montar tu propio equipo de sonido. 

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

  1. H7

    El H7, pieza central de Sound Suite, es un sistema de sonido todo en uno con procesador Alpha 11 AI. Cuenta con 4 subwoofers y 8 radiadores pasivos.

    Más información

  2. M7

    Diseñado para ofrecer una claridad envolvente, el M7 es una bocina compatible con DAFC que incorpora Sonido AI Pro y Calibración AI. Cuenta con un woofer y tres bocinas de rango completo. 

    Más información

  3. M5  

    Compacto pero dinámico, el M5 es una bocina compatible con DAFC que incorpora Sonido AI Pro y Calibración AI. Cuenta con un woofer y dos tweeters.

    Más información

  4. W7 

    Un módulo de graves con tecnología DAFC que incorpora un woofer Peerless de 8 pulgadas, capaz de reproducir graves ultrabajos de hasta 25 Hz.

    Más información

Guías oficiales para sacar el máximo partido a LG Sound Suite

Vídeos paso a paso y preguntas frecuentes que te ayudarán a configurar, personalizar y disfrutar al máximo de Sound Suite, desde Dolby Atmos FlexConnect hasta las funciones de sonido basadas en inteligencia artificial.

LG Sound Suite home theater speaker set with a H7 soundbar, a pair of M7 speakers, another pair of M5 speakers and a W7 woofer.

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Todas las especificaciones

GENERAL

  • Potencia de salida

    500 W

  • Número de altavoces

    12 EA

EFECTO DE SONIDO

  • AI Upmix

  • Bass Boost

  • Custom EQ

  • Estándar

FORMATO DE AUDIO

  • Dolby Digital

  • AAC

  • AAC+

  • Dolby Atmos

CONECTIVIDAD

  • Salida HDMI

    1

  • Versión Bluetooth

    5.4

  • AirPlay 2

  • Spotify Connect

  • Tidal Connect

  • USB-A

  • Wi-Fi

COMPATIBLE CON HDMI

  • Canal de retorno de audio (ARC)

  • CEC (Simplink)

  • Canal de retorno de audio (e-ARC)

  • Versión HDMI

    2.1

CONVENIENCIA

  • Remote App - iOS/Android OS

  • Dolby Atmos FlexConnect

  • Iluminación

  • Room Calibration Pro (App)

  • Control de modo de barra de sonido

  • Sound Follow

  • WOW Interfaz

  • WOW Orquesta

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

  • Principal

    1200 x 63 x 143 mm

  • Tamaño de la caja

    1296 x 222 x 163 mm

PESO

  • Principal

    7.7 kg

  • Peso bruto

    11.0 kg

FUERZA

  • Consumo de apagado (principal)

    0.5 W ↓

  • Consumo de energía (principal)

    80 W

ACCESORIO

  • Soporte para montaje en pared

  • Control remoto

  • Tarjeta de garantía

  • Cable HDMI

  • Open Source

  • Power Cord

  • Guía de configuración rápida (QSG)

AUDIO DE ALTA RESOLUCIÓN

  • Sampling

    24bit/96kHz

  • Upbit / Upsampling

    24bit/96kHz

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