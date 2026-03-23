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Sound Suite M5: bocina inalámbrica 1.1.1ch, con sonido espacial y Dolby Atmos FlexConnect
Sistema Sound Suite
T3 - CES 2026
«…el enfoque de Sound Suite consiste en que construyas el sistema que mejor se adapte a tus necesidades.» (01/2026)
Rendimiento versátil con posibilidades de ampliación — LG Sound Suite M5
El M5 es una bocina de gama alta de la familia LG Sound Suite que combina los puntos fuertes fundamentales de la línea: optimización del espacio mediante DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), tecnología Sound Follow y flexibilidad de colocación y ampliación. Gracias a la tecnología AI Sound Pro, se adapta de forma inteligente a cualquier espacio para ofrecer un sonido Dolby Atmos rico y multidimensional, todo ello en un diseño elegante y versátil pensado para diversos entornos.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
*La función Dolby Atmos FlexConnect en Sound Suite M7/M5 solo está disponible cuando se conecta a un televisor compatible o al Sound Suite H7.
*El modelo M5 requiere la conexión de dos o más unidades para poder utilizar la función DAFC(Dolby Atmos FlexConnect).
*Las imágenes son solo ilustrativas. Es posible que no se muestren los cables de alimentación y que el aspecto real del producto varíe.
*Sound Follow es compatible con el H7 y solo funciona con una conexión DAFC(Dolby Atmos FlexConnect) activa. DAFC(Dolby Atmos FlexConnect) requiere que se conecten al menos dos bocinas M5 o una bocina M7.
Dolby Atmos FlexConnect
Colócalo en cualquier lugar y disfruta de Dolby en todos lados
La tecnología DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) detecta de forma inteligente la posición de cada bocina, ya sea que esté colocado libremente o se haya agregado recientemente y optimiza las señales de audio en tiempo real para ofrecer un sonido rico y envolvente en todo el espacio.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
*La función Dolby Atmos FlexConnect en los modelos Sound Suite M7/M5 solo está disponible cuando se conectan a un televisor compatible o al Sound Suite H7.
*El modelo M5 requiere la conexión de dos o más unidades para poder utilizar esta función.
*Las imágenes son meramente ilustrativas. Es posible que no se muestren los cables de alimentación y que el aspecto real del producto varíe.
*El lanzamiento del modelo W7 está previsto para después de marzo de 2026, pero puede variar según la región.
Una experiencia de audio envolvente gracias a Peerless y la tecnología Dolby Atmos
Unidades Peerless
Audio espacial inspirado en la herencia de Peerless, con bocinas frontales y orientados hacia arriba
El sistema de bocinas frontales, que cuenta con unidades de rango completo de 1.5 pulgadas y un woofer, ofrece un sonido estéreo nítido y envolvente. En combinación con una bocina orientada hacia arriba que refleja el sonido en el techo, crea un audio 3D envolvente que se expande por toda la habitación con sonido frontal y superior.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Dolby Atmos
Experiencia Dolby Atmos en gran escala
M5 ofrece un sonido Dolby Atmos completo por sí solo, sin necesidad de bocinas adicionales. Disfruta de un sonido nítido y multidimensional que llena todo el espacio, todo ello desde un solo dispositivo.
*Las escenas se han simulado con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.
Sonido AI Pro
Reconocimiento de género en tiempo real para un rendimiento de audio optimizado
Elige manualmente entre los modos orientados al ritmo, la melodía o la voz según tus preferencias, o deja que la AI seleccione el modo más adecuado para ti. La AI analiza el audio y ajusta el sonido para adaptarlo al género.
Calibración de Habitación Pro: Sonido adaptado a tu espacio
Al medir las características acústicas de tu habitación, la salida de sonido se ajusta para adaptarse al espacio. Esto proporciona un audio claro y bien equilibrado que se percibe de forma natural en toda la habitación.
Top-down view of a living room where circular sound waves spreading evenly between the speaker and soundbar, illustrating Room Calibration
*Las escenas se han simulado con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.
Uso versátil
Úsalo como bocina independiente para escuchar música a nivel personal, conéctalo a tu televisor para disfrutar de una experiencia de cine en casa envolvente, o empareja este dispositivo con otras bocinas para obtener un sonido envolvente de gran calidad: un dispositivo que ofrece una gran versatilidad de uso.
1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio
Mi Botón
Con solo pulsar un botón, disfruta de música de Spotify al instante y sin pérdida de calidad
Guarda tu canal favorito de Spotify o LG Radio+ en la aplicación LG ThinQ. Gracias a la transmisión por Wi-Fi, My Button reproduce al instante audio de alta calidad de hasta 24 bits/96 kHz: no necesitas ninguna aplicación, basta con pulsar un botón.
LG ThinQ app screen's shown on the left and Spotify app screes on the right, highlighting one-tap playback using the My Button on the LG Sound Suite H7
*La función «Mi botón» requiere una configuración previa en la aplicación, y la resolución de audio puede variar según el contenido.
Transmisión por WI-Fi
Transmisión inteligente por Wi-Fi, con tecnología de Google Cast y Apple AirPlay 2
Disfruta de una transmisión fluida a través de Wi-Fi con un sonido constante y de alta calidad, y un control sencillo en todas las plataformas.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
*Las escenas se han simulado con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.
*El lanzamiento del W7 está previsto para después de marzo de 2026. Pero puede variar por región.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
*DAFC es compatible con determinados modelos de televisores LG. La compatibilidad comenzó con las series LG OLED C y G en 2025, y en 2026 se ampliará a otros modelos OLED y QNED.
*Los modelos compatibles incluyen:
2025: LG OLED G5, C5, CS5
2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82
*La disponibilidad de DAFC puede variar según la región.
Libertad para conectarlo directamente a tu pantalla
Conecta tus bocinas directamente a tu pantalla sin necesidad de una barra de sonido. Combínalos con pantallas OLED y QNED compatibles con DAFC para disfrutar de una experiencia de audio envolvente que llene toda la habitación.
|Features
|Stereo Suite 7 Pro
|Stereo Suite 7
|Stereo Suite 5
Stereo Suite 7 Pro
Stereo Suite 7
Stereo Suite 5
|Procesador AI
|X
|X
|X
|Experiencia sonora
|Sonido estéreo envolvente auténtico
|Sonido estéreo envolvente auténtico
|Sonido estéreo envolvente auténtico
|Bocinas
|15 bocinas (Dependiendo del modelo de TV)
|14 bocinas (Dependiendo del modelo de TV)
|12 bocinas (Dependiendo del modelo de TV)
|Lista de productos
|M7 2ea + W7
|M7 2ea
|M5 2ea
|TV Size
|Arriba de 65"
|Arriba de 65"
|Arriba de 55"
|Dolby Atmos FlexConnect
|Disponible. Disponible cuando se conecta a una pantalla compatible con DAFC.
|Disponible. Disponible cuando se conecta a una pantalla compatible con DAFC.
|Disponible. Disponible cuando se conecta a una pantalla compatible con DAFC.
|Seguimiento de sonido
|X
|X
|X
|Room Calibration Pro
|0
|0
|0
' LG Sound Suite pair of speakers and soundbar placed with a TV, delivering rich surround sound system for TV with full Dolby Atmos
*El lanzamiento del W7 está previsto para después de marzo de 2026. Pero puede variar por región.
Libertad para conectarlo directamente a tu pantalla
Conecta tus bocinas directamente a tu pantalla sin necesidad de una barra de sonido. Combínalos con pantallas OLED y QNED compatibles con DAFC para disfrutar de una experiencia de audio envolvente que llene toda la habitación.
|Features
|Suite Quad inmersiva 7 Pro
|Suite inmersiva 7 Pro
|Suite inmersiva 5 Pro
|Immersive Suite 7
|Immersive Suite 5
|Cinema Suite 7
Suite Quad inmersiva 7 Pro
Suite inmersiva 7 Pro
Suite inmersiva 5 Pro
Immersive Suite 7
Immersive Suite 5
Cinema Suite 7
|Procesador AI
|Procesador Alpha 11 AI Gen 3
|Procesador Alpha 11 AI Gen 3
|Procesador alpha 11 AI Gen 3
|Procesador Alpha 11 AI Gen 3
|Procesador Alpha 11 AI Gen 3
|Procesador Alpha 11 AI Gen 3
|Experiencia sonora
|Full 3D con 4 bocinas
|Una experiencia envolvente con dos bocinas
|Una experiencia envolvente con dos bocinas
|Una experiencia envolvente con dos bocinas
|Una experiencia envolvente con dos bocinas
|Configuración básica de inmersión
|Bocinas
|29 Bocinas
|21 Bocinas
|19 Bocinas
|20 Bocinas
|18 Bocinas
|13 Bocinas
|Lista de productos
|H7 + M7 4ea + W7
|H7 + M7 2ea + W7
|H7 + M5 2ea + W7
|H7 + M7 2ea
|H7 + M5 2ea
|H7 + W7
|Tamaño de TV
|Arriba de 65" / Arriba de 80"
|Arriba de 65" / Arriba de 80"
|Arriba de 65"
|Arriba de 65" / Arriba de 80"
|Arriba de 65"
|Arriba de 65"
|Dolby Atmos FlexConnect
|Disponible
|Disponible
|Disponible
|Disponible
|Disponible
|Disponible
|Seguimiento de sonido
|O
|O
|O
|O
|O
|O
|Calibración de Habitación Pro
|O
|O
|O
|O
|O
|O
|Calibración de Habitación Pro
|O
|O
|O
|O
|O
|O
Descubre más sobre la oferta de Sound Suite
Explora los distintos modelos de Sound Suite y encuentra el que mejor se adapte a tus necesidades para empezar a montar tu propio equipo de sonido.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
H7
H7, pieza central de Sound Suite, es un sistema de sonido todo en uno con Procesador Alpha 11 AI. Cuenta con 4 subwoofers y 8 radiadores pasivos.
M7
Diseñado para ofrecer una claridad envolvente, el M7 es una bocina compatible con DAFC que incorpora Sound AI Pro y Calibración AI. Cuenta con un woofer y tres bocinas de rango completo.
M5
Compacto pero dinámico, el M5 es una bocina compatible con DAFC que incorpora las tecnologías Sound AI Pro y Calibración AI. Cuenta con un woofer y dos tweeters.
W7
Un módulo de graves con tecnología DAFC que incorpora un woofer Peerless de 8 pulgadas, capaz de reproducir graves ultrabajos de hasta 25Hz.
Guías oficiales para sacar el máximo partido a LG Sound Suite
Explora los distintos modelos de Sound Suite y encuentra el que mejor se adapte a tus necesidades para empezar a montar tu propio equipo de sonido.
Todas las especificaciones
GENERAL
número de canales
1.1.1
Potencia de salida
60 W
Número de altavoces
3 EA
EFECTO DE SONIDO
AI Sound Pro
Sí
Bass Boost
Sí
Clear Voice Pro
Sí
Custom EQ
Sí
Estándar
Sí
Upfiring
Sí
FORMATO DE AUDIO
AAC
Sí
ALAC
Sí
Dolby Atmos
Sí
FLAC
Sí
LPCM
Sí
SBC
Sí
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.4
Códec Bluetooth - SBC/AAC
Sí
AirPlay 2
Sí
Google Cast
Sí
Spotify Connect
Sí
Tidal Connect
Sí
Wi-Fi
Sí
Funciona con Google Home
Sí
CONVENIENCIA
Remote App - iOS/Android OS
Sí
Dolby Atmos FlexConnect
Sí
Iluminación
Sí
Room Calibration Pro (App)
Sí
Stereo Mode
Sí
Administrador de actualizaciones (FOTA)
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Principal
152 x 199 x 152 mm
Tamaño de la caja
208 x 287 x 212 mm
PESO
Principal
1.7 kg
Peso bruto
2.4 kg
FUERZA
Consumo de energía (principal)
15 W
Power Consumption (Stand-by)
0.3 W ↓
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Open Source
Sí
Power Cord
Sí
Guía de configuración rápida (QSG)
Sí
AUDIO DE ALTA RESOLUCIÓN
Sampling
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
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