Sound Suite M5: bocina inalámbrica 1.1.1ch, con sonido espacial y Dolby Atmos FlexConnect

*La función Dolby Atmos FlexConnect en Sound Suite M7/M5 solo está disponible cuando se conecta a un televisor compatible o al Sound Suite H7.

*El modelo M5 requiere la conexión de dos o más unidades para poder utilizar la función DAFC(Dolby Atmos FlexConnect).

*Las imágenes son solo ilustrativas. Es posible que no se muestren los cables de alimentación y que el aspecto real del producto varíe.

*Sound Follow es compatible con el H7 y solo funciona con una conexión DAFC(Dolby Atmos FlexConnect) activa. DAFC(Dolby Atmos FlexConnect) requiere que se conecten al menos dos bocinas M5 o una bocina M7.