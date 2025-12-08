Elige una lavadora LG silenciosa y de alto rendimiento. Con calificación Triple A* y tecnología de motor DirectDrive™, minimiza las piezas móviles para ofrecer un funcionamiento silencioso y una gran durabilidad.

También es fundamental realizar una instalación adecuada:

1. Asegúrate de que la máquina esté sobre una superficie nivelada para evitar vibraciones y movimientos excesivos.

2. Utiliza almohadillas antivibración debajo del aparato para agregar estabilidad.

3. Comprueba con regularidad que la unidad no se haya movido, especialmente durante los ciclos de centrifugado a alta velocidad.

Al combinar la tecnología avanzada de LG con una instalación cuidadosa, podrás disfrutar de una experiencia de lavado mucho más silenciosa.

* Prueba interna de laboratorio de LG basada en la norma EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE.

* Las clasificaciones de energía, centrifugado y ruido se ajustan a la normativa UE 2019/2014.

* El resultado puede depender del entorno de uso.