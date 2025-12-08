We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavadora
¿Qué características necesitas?
Características clave de las lavadoras LG
AI DD™
Cuidado silencioso con sensores de tela y peso, que ajustan los movimientos de lavado para una limpieza cuidadosa pero eficaz.
TurboWash™ 360˚
Los potentes chorros proporcionan una limpieza profunda en tan solo 39 minutos, cubriendo todos los ángulos del tambor.
TurboWash3D™
El lavado rápido y potente con movimiento 3D completa las cargas en tan solo 30 minutos, además de proteger los tejidos.
ThinQ App
Controla y monitorea tus ciclos de lavado de forma remota con conectividad Wi-Fi y notificaciones inteligentes.
AI DD™
Cuidado inteligente de los tejidos
La tecnología AI DD™ de LG detecta el tipo y el peso de la tela para personalizar el lavado y ofrecer un cuidado personalizado. En combinación con DirectDrive™ y la tecnología de 6 movimientos, ofrece un lavado silencioso, potente y suave que protege tu ropa.
TurboWash™ 360˚
Cuidado completo en 39 minutos
Lava tu ropa en solo 39 minutos con TurboWash™ 360˚. Con 3D Multi Spray y una bomba inversora, utiliza el agua de forma eficiente y proporciona una limpieza rápida y profunda que no daña los tejidos.
TurboWash3D™
Lavado potente pero suave en solo 30 minutos*.
La tecnología LG TurboWash3D™ de las lavadoras de carga superior LG ofrece un lavado potente pero delicado, lo que te permite lavar más ropa en menos tiempo.
* Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y el video son solo ilustrativas y pueden ser diferentes del producto real.
* Prueba realizada por Intertek en noviembre de 2024 con una carga IEC de 3 kg. Ciclo normal con la opción TurboWash. El tiempo de lavado y el rendimiento reales pueden variar en función del entorno.
Aplicación ThinQ
Lavado inteligente con Wi-Fi
Con la aplicación LG ThinQ, puedes controlar tu lavadora en cualquier momento y desde cualquier lugar. Inicia ciclos de lavado, monitorea el consumo de energía, programa lavados e incluso controla el producto con tu bocina inteligente o asistente de AI.
Ventajas utilitarias
Funciones útiles de la lavadora
Comparar productos
Compara las características principales de la gama LG para elegir el producto que mejor se adapte a tu hogar y estilo de vida.
|Features
|WashTower™
|Front-Loading Washing Machine
|Wasing Dryer
|Top-Loading Washing Machine
|Clothes dryer
WK25BS6
WM22WV26SR
WD20EWNTS6P
WT28EGTX6
DF22VV2SR
|max-capacity(kg)
|Wash25 / Dry22
|Wash 22
|Wash 20 / Dry up to 12
|Wash 28
|Dry 22
|Steam Care
|Yes
|Yes
|Yes
|Yes
|Yes
|null
|Yes
|Yes
|No
|Yes
|No
|6 Motion
|Yes
|Yes
|Yes
|Yes
|No
|ThinQ™ (Wi-Fi)
|Yes
|Yes
|Yes
|Yes
|Yes
|Sensor Dry
|Yes
|Yes
|Yes
|No
|Yes
|Dimensions (WxHxD, mm)
|700 x 1,890 x 770
|700 x 990 x 770
|686 x 990 x 765
|686 x 1092 x 721
|686 x 990 x 765
* Las especificaciones están sujetas a cambios. Consulta las páginas de cada producto para obtener la información más actualizada.
Preguntas frecuentes sobre la lavadora
Q.
¿Cómo puedo reducir el ruido de la lavadora?
A.
Elige una lavadora LG silenciosa y de alto rendimiento. Con calificación Triple A* y tecnología de motor DirectDrive™, minimiza las piezas móviles para ofrecer un funcionamiento silencioso y una gran durabilidad.
También es fundamental realizar una instalación adecuada:
1. Asegúrate de que la máquina esté sobre una superficie nivelada para evitar vibraciones y movimientos excesivos.
2. Utiliza almohadillas antivibración debajo del aparato para agregar estabilidad.
3. Comprueba con regularidad que la unidad no se haya movido, especialmente durante los ciclos de centrifugado a alta velocidad.
Al combinar la tecnología avanzada de LG con una instalación cuidadosa, podrás disfrutar de una experiencia de lavado mucho más silenciosa.
* Prueba interna de laboratorio de LG basada en la norma EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE.
* Las clasificaciones de energía, centrifugado y ruido se ajustan a la normativa UE 2019/2014.
* El resultado puede depender del entorno de uso.
Q.
¿Qué es la detección de telas con tecnología de AI en las lavadoras LG?
A.
La detección de telas con tecnología de AI de LG, denominada AI DD™*, utiliza el aprendizaje profundo y 6 Motion Direct Drive para analizar el tipo y el peso de las telas en cada carga. A continuación, ajusta los movimientos del tambor y el tiempo de lavado para proporcionar a cada tela el cuidado adecuado.
Este avanzado sistema forma parte de la tecnología AI Core-Tech de LG, que combina un control inteligente con un rendimiento duradero, eficiente y silencioso para ofrecer una experiencia de lavado más personalizada.
Q.
¿Cuáles son las ventajas de la función de lavado rápido de las lavadoras LG?
A.
La tecnología TurboWash™ 360˚ de LG ofrece un lavado rápido y potente que limpia profundamente en solo 39 minutos, lo que la hace ideal para hogares con una vida ajetreada.
Al combinar los chorros 3D Multi Spray con una bomba inversora inteligente, la máquina optimiza el flujo de agua, la distribución del detergente y el movimiento del tambor para limpiar de manera eficiente sin comprometer el cuidado de las telas ni la calidad del lavado.
Es una solución rápida y eficaz que ahorra tiempo y protege tu ropa.
Q.
¿Qué es el lavado rápido en una lavadora LG?
A.
Quick Wash de LG utiliza la tecnología TurboWash™ 360˚, que proporciona un lavado completo en solo 39 minutos, lo que ahorra tiempo y protege las telas.
Combina chorros 3D Multi Spray de alta presión con una bomba inversora inteligente, optimizando el flujo de agua, el uso de detergente y el movimiento del tambor para lograr un lavado eficaz y delicado.
Este ciclo rápido ahorra tiempo sin comprometer el rendimiento de la limpieza ni el cuidado de los tejidos, lo que lo hace ideal para hogares con una vida ajetreada.
Q.
¿Cómo eliges el ciclo de lavado adecuado para diferentes telas?
A.
Para elegir el ciclo de lavado adecuado, siempre comprueba primero la etiqueta de cuidado de la ropa. A continuación, selecciona el ajuste adecuado en tu lavadora LG.
Los modelos LG con AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive) van todavía más allá, ya que pesan automáticamente la carga y detectan la suavidad de las telas, ajustando los movimientos de lavado para un cuidado y un rendimiento óptimos.
Al conectar tu lavadora y secadora LG por medio de la aplicación ThinQ, la lavadora y la secadora se comunican a la perfección. Esto permite que la secadora seleccione automáticamente el ciclo ideal en función de los ajustes de la lavadora, lo que te ahorra tiempo y te evita hacer estimaciones.
Q.
¿Cómo elegir una lavadora eficiente desde el punto de vista energético?
A.
A la hora de elegir una lavadora que ahorre energía, empieza por revisar la etiqueta de eficiencia energética, que clasifica los electrodomésticos de A (los más eficientes) a G (los menos eficientes).
Muchas lavadoras LG tienen la calificación A en eficiencia energética, rendimiento en centrifugado y nivel de ruido. También incorporan tecnología de AI que ajusta automáticamente los movimientos de lavado para adaptarse a cada carga, lo que ayuda a reducir el consumo de energía y agua sin comprometer el rendimiento.