LG ANUNCIA CAMBIO ORGANIZACIONAL PARA 2026 

Lyu Jae-cheol fue nombrado nuevo CEO para fortalecer la competitividad esencial de los negocios clave de la Compañía

Ciudad de México, 27 de noviembre de 2025. LG Electronics (LG) anunció hoy que Lyu Jae-cheol asumirá el cargo de CEO o director ejecutivo a partir del 1 de diciembre. El señor Lyu ha liderado con éxito LG Home Appliance Solution (HS), impulsando un crecimiento sostenible mediante la expansión de las operaciones B2B, modelos de negocio basados ​​en suscripción y directos al consumidor (D2C), y un liderazgo competitivo continúo basado en las fortalezas centrales de LG en electrodomésticos.

Como CEO, Lyu se centrará en expandir el ADN líder en el mercado de electrodomésticos de LG – basado en ofrecer valor diferenciado al cliente – en toda la organización, mejorando aún más la competitividad fundamental de la empresa y su potencial de crecimiento.

Lyu se incorporó a Goldstar (ahora LG Electronics) en 1989 como investigador en el Centro de Investigación de Electrodomésticos y ha dedicado casi la mitad de su carrera al área de electrodomésticos, donde ha adquirido una sólida experiencia técnica que ha moldeado su enfoque de liderazgo. Desde 2021, dirige H&A (ahora HS), lo que ha convertido a LG en la marca líder mundial de electrodomésticos.

A pesar de la lenta recuperación de la confianza del consumidor y la intensificación de la competencia en el mercado, consolidó el liderazgo de sus productos estrella, sentando las bases para un crecimiento sostenible mediante investigación y desarrollo continuo. También amplió la cartera de negocios de HS Company impulsando los servicios de suscripción de electrodomésticos, el crecimiento del canal online y áreas de negocio B2B como electrodomésticos integrados y soluciones de componentes.

Transición de Liderazgo

William Cho dejará su cargo para apoyar una transición de liderazgo saludable después de haber sentado una base sólida para un crecimiento sostenible durante su mandato de cuatro años como CEO.

Cho, quien se incorporó a LG en 1987 y ha dedicado 37 años a la compañía, expandió el negocio de LG más allá de los electrodomésticos, abarcando sectores como la movilidad y los espacios comerciales, y estableció una visión a mediano y largo plazo para transformar LG en una empresa de soluciones para la vida inteligente que conecta y amplía la experiencia del cliente en diversos espacios. Su dirección estratégica priorizó el crecimiento en áreas B2B, no hardware y D2C, la expansión a mercados de alto potencial en el sur global, y la exploración de nuevos dominios de negocio, cada uno de los cuales se convirtieron en clave para la estrategia del crecimiento futuro de LG.

Para acelerar aún más el crecimiento de los dos pilares B2B clave de LG: soluciones para vehículos y HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), la empresa ha promovido a Eun Seok-hyun, director de la empresa Vehicle Solution (VS), y a James Lee, director de la empresa Eco Solution (ES), a presidentes.

Kwack Do-yeong, quien aporta una amplia experiencia en ventas y estrategia en HS Company y un profundo conocimiento de los mercados globales, ha sido nombrado Representante Regional de LG Electronics Norteamérica y director de LG Electronics Estados Unidos.

Reestructuración organizacional 2026

Los cambios en la organización se centran en mejorar la eficiencia para construir una estructura de toma de decisiones más ágil capaz de responder a cambios externos rápidos, al tiempo que refuerzan las operaciones selectivas y enfocadas para acelerar la estrategia de cartera de mediano a largo plazo de LG.

LG mantendrá su estructura actual de cuatro empresas, lo que garantiza una toma de decisiones ágil y responsable a nivel corporativo. Se integrarán funciones similares y adyacentes en las distintas organizaciones empresariales para optimizar las operaciones y mejorar la eficiencia de la ejecución.

Con el nombramiento del señor Lyu como CEO, el vicepresidente ejecutivo Baek Seung-tae, anteriormente director del área de Soluciones para Cocinas, asumirá el liderazgo del área de soluciones para electrodomésticos (HS). Baek ha fortalecido la competitividad global de electrodomésticos al liderar tanto las áreas de Soluciones para el Hogar como las de Soluciones para Cocinas, y está bien posicionado para impulsar estrategias de producción globales en un mercado cambiante. Los directores de las áreas de Soluciones de Entretenimiento Multimedia (MS), Soluciones de Video y Soluciones de Entretenimiento (VS) y Soluciones de Entretenimiento (ES) permanecerán en sus puestos para garantizar la continuidad y el impulso estratégico.

Fortaleciendo las bases del crecimiento para empresas con visión de futuro y alto potencial

En conjunto con la eficiencia organizacional, LG está estableciendo nuevos motores para acelerar los campos de negocio con alto potencial, como HVAC, webOS y robótica.

- La división de electrodomésticos (HS Company) establecerá la División de Ventas B2B en el Extranjero para hacer crecer el negocio global de muebles empotrados y centrados en la construcción, y elevar la División de Negocios de Muebles Empotrados y de Cocina a una Empresa.

- Se creará el Laboratorio de Robótica de HS, que integrará funciones seleccionadas del Laboratorio de Robótica Avanzada de la Oficina Principal de Tecnología. El investigador Lee Jae-wook, quien dirigió la Tarea de Robots Humanoides, dirigirá el laboratorio.

- La división de soluciones multimedia (MS) integrará sus negocios de TV y de IT en uno solo y establecerá un Grupo de Desarrollo de Productos de Pantalla para fortalecer la competitividad de sus productos. El Departamento de Publicidad de webOS se elevará a la categoría de Negocio para fortalecer el apoyo a la expansión de las operaciones de servicios webOS.

- La división de Eco Solutions (ES Company) establecerá una nueva División de Negocios Aplicados enfocada en soluciones HVAC para refrigeración, ventilación, enfriamiento y energía nuclear de centros de datos, al tiempo que lanzará la División de Fusiones y Adquisiciones de y la División de Ventas en el Extranjero para respaldar operaciones localizadas de extremo a extremo.

- Dentro de la Oficina Principal de Tecnología, un nuevo Laboratorio de Investigación Avanzada de HS mejorará la competitividad de la tecnología fundamental, y se establecerá un Laboratorio de Computación de última generación para fortalecer el liderazgo en tecnologías emergentes como la computación cuántica y distribuida y la seguridad de próxima generación.

- Para impulsar la transformación de la IA en toda la empresa, el Centro DX y la División de Innovación de Procesos de Negocio se integrarán en una nueva organización: el Centro AX. Bajo el liderazgo del vicepresidente senior Cho Jung-bum, exdirector del Centro DX. El Centro AX liderará los esfuerzos para acelerar la adopción de la IA, mejorar la eficiencia operativa, impulsar la investigación y fortalecer las capacidades de los empleados.

Todos los nombramientos y cambios estructurales entrarán en vigor el 1° de diciembre de 2025, y las promociones entrarán en vigor el 1° de enero de 2026.

