LG SE ALISTA PARA EL REGRESO A CLASES CON SU LÍNEA DE PANTALLAS EDUCATIVAS LG CREATEBOARD

Las pantallas LG CreateBoard ofrecen soluciones inteligentes e interactivas que transforman el aula en espacios de aprendizaje más dinámicos y colaborativos, justo a tiempo para el regreso a las aulas.

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2025 — Con el inicio del nuevo ciclo escolar el próximo 1 de septiembre, LG Electronics (LG) refuerza su compromiso con la educación en México con su pantalla inteligente de gran formato: LG CreateBoard. Diseñadas para responder a las necesidades de docentes y estudiantes, estas soluciones impulsadas por IA ofrecen una experiencia educativa más interactiva, inmersiva y accesible, ideal para acompañar el regreso a clases en todos los niveles.

La línea LG CreateBoard está integrada por cuatro modelos que se adaptan a diversos estilos de enseñanza y presupuestos:

LG CreateBoard Pro (TR3PN): Incorpora un procesador de alto rendimiento, ideal para tareas que requieren inteligencia artificial y para trabajo multitarea sin interrupciones.

LG CreateBoard Standard (TR3DQ): Ofrece funciones clave como la proyección inalámbrica de pantalla, herramientas de escritura y compatibilidad con Google Android.

LG CreateBoard Core (TR3BQ): Un modelo lanzado recientemente, más accesible que incluye herramientas esenciales para la de enseñanza, ampliando el alcance de la tecnología educativa.

LG CreateBoard de 105 pulgadas (TR5WP): Cuenta con una pantalla de 105 pulgadas en formato 21:9, ideal para clases en video y entornos colaborativos de aprendizaje.

Herramientas que elevan la enseñanza en este regreso a clases

Gracias a la integración de IA, los modelos LG CreateBoard Standard y Pro ofrecen:

Subtítulos y traducción en vivo: Para aulas multilingües y diversidad de estudiantes.

Resumen de video: Destaca puntos clave de las lecciones grabadas.

Destaca puntos clave de las lecciones grabadas. Ask LG: Un asistente impulsado por IA que apoya a los docentes en tiempo real.

Buscar al rodear y Calculator Pro: Recursos que simplifican tareas de investigación y matemáticas en el aula.

Además, con LG CreateBoard Share, los maestros pueden proyectar hasta nueve pantallas de manera simultánea, fomentando la participación de toda la clase, mientras que con LG CreateBoard Lab se aprovechan herramientas intuitivas de escritura digital.

Para los docentes, estas pantallas se convierten en aliadas al permitir impartir clases más dinámicas, conectando tabletas o dispositivos móviles y compartiendo materiales con los estudiantes en segundos. Así, cada lección se adapta mejor al ritmo de aprendizaje y al entorno digital actual.

Preparadas para el futuro educativo de México

Certificada bajo el Google’s Enterprise Device Licensing Agreement (EDLA), LG CreateBoard brinda acceso directo a una amplia variedad de aplicaciones educativas a través de Google Play Store y está respaldada por LG ConnectedCare, que permite a las instituciones monitorear y administrar de forma remota sus dispositivos.

“En este regreso a clases, queremos ofrecer a maestros y alumnos de México herramientas que realmente transformen la manera de enseñar y aprender. LG CreateBoard no solo facilita la labor docente, también abre la puerta a un aprendizaje más interactivo y colaborativo”, indicó Daniel Aguilar, director de Comunicación Corporativa de LG Electronics en México.

Con LG CreateBoard, las instituciones educativas mexicanas tienen la oportunidad de comenzar el ciclo escolar 2025-2026 con innovación, accesibilidad y la confianza de contar con la tecnología líder de LG.

Para conocer más sobre el modelo que mejor se adapta a las necesidades de cada escuela visita: LG CreateBoard México.

Acerca de LG Electronics Media Entertainment Solution Company

La LG Media Entertainment Solution Company (MS) es un referente en innovación dentro de los sectores de televisores, audio, pantallas y plataformas de smart TV. La compañía enriquece la experiencia de entretenimiento con sus televisores OLED, reconocidos por ofrecer negros perfectos y colores impecables, así como con sus televisores LCD premium QNED, todos impulsados por la plataforma personalizada webOS.

Además, la MS Company ofrece soluciones en Tecnologías de la Información, que incluyen monitores para gaming y oficina, laptops, proyectores, dispositivos en la nube y pantallas médicas; así como soluciones de señalización digital, que abarcan desde Micro LED, señalización digital, pantallas para hospitalidad hasta software especializado, diseñadas para optimizar la eficiencia en el trabajo y brindar un alto valor a sus clientes.

Para más noticias sobre LG, visita www.LGnewsroom.com .

