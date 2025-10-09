La innovación de LG Electronics y el diseño mexicano se fusionan en la Design House México 2025

Ciudad de México, 9 de octubre de 2025. – LG Electronics anuncia su participación como aliado oficial de Design Week México 2025, el encuentro más relevante del calendario cultural y creativo de la Ciudad de México, al equipar la Design House en su decimoséptima edición que se llevará a cabo del 7 de octubre al 2 de noviembre de 2025. En este evento que es conocido por consolidarse como un referente del Diseño y la Arquitectura se celebrará una edición especial bajo el lema “Diseñado en México”, que reconoce el talento nacional y fomentará el intercambio creativo de culturas entre México y Corea con la tecnología de LG.

A través de espacios creados por los mejores despachos de arquitectura y diseño de interiores como C Cubica, Guillermo Arte Vivo, Sebastian Ángeles, Doma, Victoria Placencia, Valvo y G Gomez Tagle, LG mostrará la manera en que electrodomésticos inteligentes como el refrigerador Mood Up, la lavadora WashTower, la Styler para el cuidado de la ropa, lavavajillas, televisores OLED, bocinas xboom, el monitor StanByMe y aire acondicionado ARTCOOL GALLERY, además de la línea premium Signature Kitchen Suite , se convierten en aliados naturales del estilo de vida contemporáneo que estará suministrando de innovación y tecnología la casa ubicada en Lomas de Chapultepec.

“Nuestra colaboración con Design Week México es un reflejo de nuestra filosofía: la tecnología debe estar al servicio de una vida mejor y el buen diseño es fundamental para lograrlo”, comentó Daniel Aguilar, director de Comunicación Corporativa en LG Electronics México. “En Design House, no sólo exhibimos productos; demostramos cómo la innovación de LG se convierte en una parte integral de la expresión artística y la vida cotidiana. Estamos orgullosos de ser el motor tecnológico que ayuda a materializar las extraordinarias ideas de los creativos mexicanos”, añadió.

La participación de LG en este evento consolida su papel como referente en innovación tecnológica aplicada al diseño y refuerza su vínculo con la comunidad creativa mexicana e internacional. Además de la exhibición en Design House, LG ofrecerá actividades exclusivas para los visitantes:

· Experiencias interactivas y tours guiados exclusivos en los espacios intervenidos con productos LG como parte de las iniciativas de Life Genius el 11, 12, 18 y 19 de octubre.

· Encuentros con creadores de contenido y líderes de opinión que compartirán su visión sobre la intersección entre tecnología y diseño.

· Obsequios y dinámicas especiales para miembros de la comunidad LG #LifeGenius.

· Alianzas con grupos de jóvenes talentos de Diseño en México como el evento de Diseño Contenido en el que apoyara a los contenedores de las licenciaturas de Diseño en la Ibero con la mejor tecnología.

Design Week México 2025 reunirá a más de 70 líderes especializados en lifestyle, arquitectura, diseño, tecnología y negocios, además de recibir a miles de visitantes en sedes como el Museo Nacional de Antropología, Espacio CDMX, Parque Lincoln y la icónica Design House. En esta edición, el programa incluirá Visión y Tradición, Print, Inédito, Tours de Diseño y la intervención de pabellones experimentales, reafirmando a la Ciudad de México como capital creativa de América Latina.

Una experiencia inmersiva para todos

Además de la exhibición principal, LG ofrecerá activaciones especiales para el público general durante dos fines de semana, invitando a los entusiastas del diseño y la tecnología a vivir una experiencia inolvidable.

Fechas de activación LG (Entrada gratuita con registro): 11, 12, 18 y 19 de octubre.

11, 12, 18 y 19 de octubre. Horario: 13:00 a 17:00 hrs.

13:00 a 17:00 hrs. Actividades: Los visitantes podrán disfrutar de recorridos guiados, conocer a influencers del mundo del diseño y obtener regalos exclusivos para miembros de LG #LifeGenius.

Esta iniciativa busca acercar el diseño de clase mundial y la innovación tecnológica a un público más amplio, permitiéndoles experimentar de primera mano el futuro del hogar conectado.

Información clave para prensa:

· Fechas Design Week México 2025: 7 al 12 de octubre

· Design House: 9 de octubre – 2 de noviembre

· Ubicación: Sierra Nevada 355, Lomas de Chapultepec, CDMX

· Redes sociales: @lgmexico | @designweekmex

· Boletos e Información: Para más detalles sobre la programación completa y la venta de boletos, visite www.designweekmexico.com.

