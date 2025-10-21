LG revoluciona la experiencia en estadios con una monumental pantalla LED Sky Ribbon en el icónico estadio del Atlético de Madrid

La amplia instalación en el estadio de última generación del Atlético de Madrid cuenta con un diseño vanguardista y tecnología LED de malla avanzada para encender la energía de la afición.

Ciudad de México, 21 de octubre de 2025 — LG Electronics (LG) vuelve a marcar un hito en la industria del entretenimiento deportivo con la instalación de una nueva generación de señalización digital en el Riyadh Air Metropolitano Stadium, sede del Atlético de Madrid. Desde el inicio de la temporada 2025/26 de La Liga, el estadio contará con una de las pantallas más extensas y tecnológicamente avanzadas del mundo, diseñada para transformar los eventos deportivos en experiencias inmersivas y consolidar el liderazgo global de LG en el mercado de digital signage.

La instalación abarca 1,742 metros cuadrados, rodeando el nivel superior del estadio con una cinta luminosa que proyecta imágenes dinámicas y contenido en tiempo real, ofreciendo información de los partidos y elevando la emoción en cada rincón del recinto.

En el corazón de esta estructura se encuentra la pantalla Mesh LED de LG, un sistema flexible y ultraligero compuesto por una red de módulos LED que permite su instalación en estructuras altas o superficies curvas. Su diseño garantiza una brillantez excepcional, alto contraste y visibilidad óptima incluso bajo luz solar intensa, además de ofrecer baja emisión de calor y consumo energético reducido, contribuyendo así a la eficiencia y sostenibilidad del recinto.

La instalación en el Riyadh Air Metropolitano Stadium se suma a otros proyectos emblemáticos de la compañía en el ámbito deportivo, como el del Estadio Alfredo Harp Helú, sede de los Diablos Rojos de México y este integra más de 3,000 metros cuadrados adicionales de señalización digital LG, ubicados estratégicamente en accesos, pasillos, túneles de jugadores y áreas de prensa. Con ello, se crea un entorno visual unificado que mantiene la expectativa antes del partido y la emoción hasta el pitido final.

El portafolio de señalización deportiva de LG abarca casi 200 países, equipando desde arenas emblemáticas hasta centros de entrenamiento locales. Además de las ribbon boards, la compañía ofrece soluciones que van desde pantallas gigantes de marcador hasta formatos más compactos, todas gestionadas mediante la plataforma LG Business Cloud, que permite administración remota, distribución de contenidos y nuevas oportunidades de monetización publicitaria.

En España, LG suministra tecnología LED a cerca del 80% de los estadios de futbol profesional, reafirmando su posición dominante en el mercado. Sus soluciones también están presentes en recintos de renombre mundial como Twickenham Stadium y Wembley Stadium en el Reino Unido, así como en importantes estadios de Alemania, Bélgica, Estados Unidos y otras regiones de Europa y Norteamérica.

De acuerdo con el informe de Omdia, el mercado global de señalización LED —incluidos los espacios deportivos— crecerá a un ritmo anual promedio del 13.4%, superando los 14 billones de wones surcoreanos (KRW) hacia 2029.

“Las soluciones de señalización avanzada que presentamos en el Riyadh Air Metropolitano Stadium reflejan nuestro compromiso por elevar la experiencia de los aficionados en los estadios,” comentó Paik Ki-mun, director del área de Information Display Business en LG Media Entertainment Solution Company. “A través de soluciones visuales inmersivas y dinámicas, buscamos fortalecer nuestro liderazgo en este mercado en constante crecimiento”.

Acerca de la compañía LG Electronics Media Entertainment Solution

La compañía LG Media Entertainment Solution (MS) es un innovador reconocido en televisores, audio, pantallas y plataformas de TV inteligente. La compañía MS mejora la experiencia de entretenimiento multimedia con sus televisores OLED, conocidos por su negro y color perfecto, y televisores LCD QNED premium, todos impulsados por la plataforma webOS de TV inteligente personalizada. La compañía MS también ofrece soluciones de tecnología de la información (monitores de juegos, monitores de negocios, laptops, proyectores, dispositivos en la nube y pantallas médicas) así como soluciones de señalización (pantallas Micro LED, señalización digital, pantallas para hospitalidad y soluciones de software de señalización) diseñadas para maximizar la eficiencia laboral de los clientes y ofrecer un fuerte valor. Para más noticias sobre LG, visita www.LGnewsroom.com.

