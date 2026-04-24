*Fecha 2024.08~11 LG aire acondicionado cámara de pruebas.

Condición de prueba: DB interior 32℃/WB 23℃, DB exterior 48℃/29℃ Ajuste en modo enfriamiento, DB interior 16℃/WB 10℃, DB exterior 24℃/18℃ Ajuste en modo calefacción.Cada condición fue probada aplicando alto voltaje/bajo voltaje (230/115V ±10%) para operar el producto.

* Método de prueba:Basado en los estándares de prueba de LG (LG(67)-F0-6000, el intercambiador de calor exterior fue probado en un 30%.

*Método de prueba:Basándose en las normas de prueba de LG (LG(67)-F0-6037), el intercambiador de calor exterior se blindó en un 30% bajo las condiciones de temperatura mencionadas anteriormente, y se probó el funcionamiento normal continuo del producto mientras se cambiaba la tensión y los modos de funcionamiento. (4 hours)

*Modelo de prueba: S3-Q12HZAAB and 7 other models. (Modelos de 12 ~ 24kBtu/h)

* Resultado de la prueba: Se confirmó que todos los productos probados en las condiciones de prueba propuestas funcionan con normalidad y de forma continua.

*El resultado de rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones reales de uso.

*El funcionamiento continuo es posible dentro del rango de tensión probado, pero el rendimiento del producto puede degradarse.