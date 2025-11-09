Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Lavadora 21kg automática AI DD™ LG Carga Superior + LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro

Lavadora 21kg automática AI DD™ LG Carga Superior + LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro

Lavadora 21kg automática AI DD™ LG Carga Superior + LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro

WT21WV6OB.GRAB
bundle images
side image lavadoras
Front view xboom
bundle images
side image lavadoras
Front view xboom

Características clave

  • Tecnología AI DD™ (con Inteligencia Artificial)
  • Función TurboWash™
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 632 mm x 1040 mm x 670 mm
  • [Sonido dinámico de tweeters de cúpula] Claro y vibrante fabricados por Peerless.
  • [Sonido AI] La AI perfecciona el sonido para cada género
  • [Calibración AI] Calibra el audio en función del tamaño y la forma del espacio en el que se encuentra.
Más
Productos en este Combo: 2
LAVADORA_LG_WT21WV6

WT21WV6

Lavadora 21kg automática AI DD™ LG Carga Superior
Vista frontal de la LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | xboom Signature Sound con portabilidad suprema

GRAB

LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro
El panel de la lavadora se expande, hace clic en AI Wash, detecta la ropa y ajusta automáticamente el ciclo de lavado.

Cuidado inteligente con 24% más de protección de la tela

Optimiza automáticamente el movimiento en función del peso y el tipo de tejido en cada carga.

*Probado por Intertek; se colocaron 3kg de diferentes tipos de ropa (carga IEC 3kg) (como camisas, shorts, etc) en ciclo 'Normal' en la lavadora T13H7EHDSTP. Se colocó la misma ropa en el mismo modelo en ciclo 'AI Wash", al terminar, el daño de la tela se comparó. El daño de la tela en ciclo AI Wash se reduce 24.8% comparado con un ciclo Normal.

El interior de la lavadora es visible, con tres componentes destacados dentro de un círculo que los señala claramente.

Sistema de funcionamiento suave

Ésta nueva lavadora carga superior, estabiliza la vibración y la velocidad de centrifugado, gracias al nuevo sistema de funcionamiento suave LG de 4 amortiguadores verticales, 2 amortiguadores horizontales y un sensor de vibración que fueron integrados a su estructura.
Dentro de la lavadora se muestra una prenda, explicando la tecnología Turbo Drum y el tambor giratorio.

Limpieza poderosa en 39 minutos

La función TurboWash™ deja tu ropa limpia y fresca en solo 39 minutos. Lavado rápido y poderoso.

* Probado por Intertek con carga IEC de 5,5 kg. Ciclo normal con opción TurboWash. Los resultados pueden ser diferentes dependiendo del entorno

will.i.am con traje negro y gafas de sol sostiene xboom Grab al frente.

Sonido característico de xboom optimizado por will.i.am

Presentamos el nuevo xboom Grab, creado en colaboración con will.i.am. Experimenta el sonido creado por el experto, plasmado en un estilo único.

will.i.am como arquitecto experiencial de LG para xboom Grab

LG designó a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia auditiva con un sonido y un estilo completamente nuevos. Will.i.am, nueve veces ganador del Grammy, es sin duda un verdadero ícono de la cultura pop.

Todos los xboom by will.i.am son perfeccionados profesionalmente por will.i.am para ofrecer un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con experiencia en música y tecnología, will.i.am perfeccionó xboom Grab para un sonido enérgico y dinámico en un diseño compacto.

Imprimir

Especificación clave

Capacidad máxima de lavado (kg)

21

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

632 x 1040 x 670

ezDispense

No

Vapor

No

ThinQ (Wi-Fi)

Todas las especificaciones

MATERIAL Y ACABADO

Color exterior

Blanco

Tipo de tapa

Cristal templado

CAPACIDAD

Capacidad máxima de lavado (kg)

21

CONTROL Y PANTALLA

Temporizador de reserva

3-19 horas

Tipo de pantalla

LED + botones

Indicación de bloqueo de puerta

Indicador de figura

18:88

CARACTERÍSTICAS

6 Motion DD

TurboWash™﻿

AI DD

Tipo

Lavadora de carga superior

Agitador de 4 vías

No

Señal de fin de ciclo

ColdWash

Añadir artículo

No

ezDispense

No

Reinicio automático

Inverter DirectDrive

Sistema de detección de espuma

No

LoadSense

No

Vapor

No

Patas niveladoras

Tambor de acero inoxidable

No

Tambor interior grabado

Sensor de vibración

Entrada de agua (caliente/fría)

Calor y frío

Sistema antivibración TrueBalance

No

JetSpray

Filtro de pelusas

Golpe + 3

No

Tambor de acero semi-inoxidable

Caída de agua lateral

No

Motor de Smart Inverter

No

Smart Motion

No

Puerta con cerrado suave

Filtro de pelusas inoxidable

No

TurboDrum

TurboWash 3D

No

Nivel de agua

Auto/Manual

WaveForce

No

TECNOLOGÍA SMART

Diagnóstico inteligente

Ciclo de descarga

Monitoreo de energía

Arranque remoto y monitor de ciclo

ThinQ (Wi-Fi)

Emparejamiento inteligente Smart Pairing™

No

Limpiador Tub Clean

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

632 x 1040 x 670

Peso (kg)

45.5

Imprimir

Todas las especificaciones

GENERAL

número de canales

2.1ch (2Way)

Potencia de salida

20 W + 10 W

BOCINA

radiador pasivo

Sí(2)

Tamaño de la unidad de tweeter

16 mm x 1

Tipo de unidad de tweeter

Cúpula

Unidad de graves

80 x 45 mm

FORMATO DE AUDIO

AAC

SBC

ECUALIZADOR

Sonido AI

Bass Boost

Custom (App)

Estándar

CONECTIVIDAD

Versión Bluetooth

5.3

CONVENIENCIA

multipunto

Comando de voz (asistente de Google, Siri)

Resistente al agua/salpicaduras

IP67

Indicador de bateria

Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

Iluminación

Party Link (Modo Dual)

Party Link (Modo Multi)

Altavoz de teléfono

Administrador de actualizaciones (FOTA)

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

Caja de carton

254.5 x 117.0 x 125.0 mm

Bocina

211.0 x 71.6 x 70.0 mm

PESO

Peso bruto

1.1 kg

Peso neto

0.7 kg

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

Correa

Cable USB tipo C

BATERÍA

Tiempo de carga de la batería (horas)

3

Duración de la batería (horas)

20

CONSUMO DE ENERGÍA

Modo de encendido

10 W

Modo de espera

0.3 W

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

USB tipo C

Lo que dice la gente

Nuestras Elecciones para Ti

Encontrar una tienda cerca de ti

Experimenta este producto en tu entorno.
Ver más opciones
 
 