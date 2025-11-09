We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavadora 21kg automática AI DD™ LG Carga Superior + LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro
Lavadora 21kg automática AI DD™ LG Carga Superior + LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro
Características clave
- Tecnología AI DD™ (con Inteligencia Artificial)
- Función TurboWash™
- Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 632 mm x 1040 mm x 670 mm
- [Sonido dinámico de tweeters de cúpula] Claro y vibrante fabricados por Peerless.
- [Sonido AI] La AI perfecciona el sonido para cada género
- [Calibración AI] Calibra el audio en función del tamaño y la forma del espacio en el que se encuentra.
*Probado por Intertek; se colocaron 3kg de diferentes tipos de ropa (carga IEC 3kg) (como camisas, shorts, etc) en ciclo 'Normal' en la lavadora T13H7EHDSTP. Se colocó la misma ropa en el mismo modelo en ciclo 'AI Wash", al terminar, el daño de la tela se comparó. El daño de la tela en ciclo AI Wash se reduce 24.8% comparado con un ciclo Normal.
* Probado por Intertek con carga IEC de 5,5 kg. Ciclo normal con opción TurboWash. Los resultados pueden ser diferentes dependiendo del entorno
will.i.am como arquitecto experiencial de LG para xboom Grab
LG designó a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia auditiva con un sonido y un estilo completamente nuevos. Will.i.am, nueve veces ganador del Grammy, es sin duda un verdadero ícono de la cultura pop.
Todos los xboom by will.i.am son perfeccionados profesionalmente por will.i.am para ofrecer un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con experiencia en música y tecnología, will.i.am perfeccionó xboom Grab para un sonido enérgico y dinámico en un diseño compacto.
- Lavadora 21kg automática AI DD™ LG Carga Superior
- LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro
Especificación clave
Capacidad máxima de lavado (kg)
21
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
632 x 1040 x 670
ezDispense
No
Vapor
No
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Todas las especificaciones
MATERIAL Y ACABADO
Color exterior
Blanco
Tipo de tapa
Cristal templado
CAPACIDAD
Capacidad máxima de lavado (kg)
21
CONTROL Y PANTALLA
Temporizador de reserva
3-19 horas
Tipo de pantalla
LED + botones
Indicación de bloqueo de puerta
Sí
Indicador de figura
18:88
CARACTERÍSTICAS
6 Motion DD
Sí
TurboWash™
Sí
AI DD
Sí
Tipo
Lavadora de carga superior
Agitador de 4 vías
No
Señal de fin de ciclo
Sí
ColdWash
Sí
Añadir artículo
No
ezDispense
No
Reinicio automático
Sí
Inverter DirectDrive
Sí
Sistema de detección de espuma
No
LoadSense
No
Vapor
No
Patas niveladoras
Sí
Tambor de acero inoxidable
No
Tambor interior grabado
Sí
Sensor de vibración
Sí
Entrada de agua (caliente/fría)
Calor y frío
Sistema antivibración TrueBalance
No
JetSpray
Sí
Filtro de pelusas
Sí
Golpe + 3
No
Tambor de acero semi-inoxidable
Sí
Caída de agua lateral
No
Motor de Smart Inverter
No
Smart Motion
No
Puerta con cerrado suave
Sí
Filtro de pelusas inoxidable
No
TurboDrum
Sí
TurboWash 3D
No
Nivel de agua
Auto/Manual
WaveForce
No
TECNOLOGÍA SMART
Diagnóstico inteligente
Sí
Ciclo de descarga
Sí
Monitoreo de energía
Sí
Arranque remoto y monitor de ciclo
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Emparejamiento inteligente Smart Pairing™
No
Limpiador Tub Clean
Sí
DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
632 x 1040 x 670
Peso (kg)
45.5
Todas las especificaciones
GENERAL
número de canales
2.1ch (2Way)
Potencia de salida
20 W + 10 W
BOCINA
radiador pasivo
Sí(2)
Tamaño de la unidad de tweeter
16 mm x 1
Tipo de unidad de tweeter
Cúpula
Unidad de graves
80 x 45 mm
FORMATO DE AUDIO
AAC
Sí
SBC
Sí
ECUALIZADOR
Sonido AI
Sí
Bass Boost
Sí
Custom (App)
Sí
Estándar
Sí
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.3
CONVENIENCIA
multipunto
Sí
Comando de voz (asistente de Google, Siri)
Sí
Resistente al agua/salpicaduras
IP67
Indicador de bateria
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Iluminación
Sí
Party Link (Modo Dual)
Sí
Party Link (Modo Multi)
Sí
Altavoz de teléfono
Sí
Administrador de actualizaciones (FOTA)
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Caja de carton
254.5 x 117.0 x 125.0 mm
Bocina
211.0 x 71.6 x 70.0 mm
PESO
Peso bruto
1.1 kg
Peso neto
0.7 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Correa
Sí
Cable USB tipo C
Sí
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (horas)
3
Duración de la batería (horas)
20
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
10 W
Modo de espera
0.3 W
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
USB tipo C
Sí
Lo que dice la gente
Nuestras Elecciones para Ti
Manual y Software
Descarga los manuales del producto y el software más reciente para tu producto.
Solución de Problemas
Encuentra videos de ayuda para tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Piezas y Accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registro de Productos
Registrar tu producto te ayudará a obtener asistencia más rápido.
Soporte para Producto
Encuentra el manual, la solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Asistencia para Pedidos
Realiza el seguimiento del pedido y consulta las preguntas más frecuentes.
Solicitud de Reparación
Solicitar el servicio de reparación en línea con toda comodidad.
Contáctanos
Livechat
Chatea con los expertos en productos LG para obtener asistencia en la compra, descuentos y ofertas en tiempo real.
Chatea con el servicio de asistencia de LG a través del servicio de mensajería más popular
Envíanos un Correo Electrónico
Enviar un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Hablar directamente con nuestros representantes de asistencia.