  • Front View
  • Front Open View
  • Open drum
  • Detergent view
  • Display view
  • Drum detail
  • Knob view
  • Detergent view
  • Top perspective view
  • Right top perspective view
  • Right open view
  • Left sided view
  • Right sided view
  • Side view
  • Back view
Características clave

    Vídeo de acercamiento a la lavadora LG en el cuarto del lavado con secadora LG

    Solución de lavado inteligente

    Perilla de la lavadora LG

    Intuitiva y fácil de usar

    Control fácil con Perilla LCD

    Detectando los tejidos con tecnología LG AI

    Lavado Inteligente

    AI DD™ ofrece ciclos de lavado eficientes

    5 poderosos aspersores dentro de la tina

    Rápido y efectivo

    Ciclo de lavado rápido hasta en 30 minutos

    Desinfectando las prendas con vapor en el interior de la tina

    Desinfecta tus prendas

    Ciclo de vapor que ayuda a desinfectar la ropa

    Marca de título

    Una forma sencilla de renovar tu espacio

    Video demostrando la perilla LCD, diseño y panel

    Control sencillo

    Información clara con cada giro

    La perilla digital con pantalla LCD ofrece una experiencia intuitiva y te da la información que necesitas en cada uso.

    *Las imágenes son sólo ilustrativas y pueden diferir del producto real.

    Vive la experiencia de control sencillo

    Accede a más de 20 ciclos y ajusta fácilmente cualquier otro desde el panel de control

    AI Wash

    Lavado óptimo mejorado con AI DD™

    AI Wash optimiza el movimiento del tambor según el tipo de tejido, cuidando mejor tus prendas y ayudando a ahorrar energía.

    Ciclo de lavado con IA que detecta la carga y el tipo de tejido

    *Pruebas realizadas por Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora en el cuidado de los tejidos y una reducción en el consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas de mezcla, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (F4X7VYP15). Los resultados pueden variar según el peso y el tipo de tejido de la colada y/u otros factores.

    **La detección de IA se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. La detección de AI no se activa cuando se selecciona la opción Vapor. AI Wash sólo debe utilizarse con tipos de tejido similares [no se detectan todos los tejidos] y detergente adecuado.

    ***Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

    6 Motion™

    Una forma óptima de lavado con diferentes movimientos

    Garantiza una limpieza profunda gracias a sus seis movimientos diferentes, impulsados por la tecnología del motor LG Inverter Direct Drive™.

    El movimiento de lavado de golpeteo

    Golpeteo

    Movimiento ideal para prendas rígidas

    El movimiento de lavado de oscilación

    Oscilar

    Movimiento suave, ideal para prendas delicadas

    El movimiento de lavado centrifugado

    Centrifugar

    El agua se distribuye de forma equilibrada para una cobertura completa de las prendas

    El movimiento de lavado rotar

    Rotar

    Las prendas ruedan suavemente para un lavado delicado

    El movimiento de lavado frotar

    Frotar

    Movimiento alternado que ayuda a remover manchas difíciles

    El movimiento de lavado de caer

    Caer

    Reduce los enredos al soltar las prendas desde la parte superior del tambor

    El movimiento de lavado de golpeteo
    El movimiento de lavado de oscilación
    El movimiento de lavado centrifugado
    El movimiento de lavado rotar
    El movimiento de lavado frotar
    El movimiento de lavado de caer

    *Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

    Motor Inverter Direct Drive™

    Durable, suave y silencioso

    El motor LG Inverter Direct Drive™ elimina el sistema de correa y polea tradicional y cuenta con garantía de 10 años.

    Motor LG Inverter Direct Drive™ con la imagen de una mujer leyendo un libro y una mamá con su bebé durmiendo

    *La garantía limitada no cubre las reparaciones cuando el producto se utiliza para fines distintos del uso doméstico normal y habitual (por ejemplo, uso comercial, en oficinas e instalaciones recreativas) o de forma contraria a las instrucciones indicadas en el manual del usuario del producto.

    **Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

    Título de marca

    Eleva el nivel de limpieza

    Video de una mujer lavando unas sábanas

    Limpieza completa en solo 30 minutos

    Cinco potentes chorros Jet Spray disparan agua desde múltiples ángulos para una limpieza profunda y rápida.

    *Probado por Intertek, programa Algodón con opción TurboWash™ con 3 kg de carga según el Departamento de Energía (10 CFR 430, Subparte B, Apéndice J1). Los resultados pueden variar según el entorno.

    **Las imágenes del producto en la imagen y el video son solo ilustrativas y podrían diferir del producto real.

    Video del detalle de un tejido ampliado y vaporizado.

    Limpieza profunda con el poder del vapor

    Usa tu ropa con confianza, sabiendo que los alérgenos se han reducido con LG Steam™.

    *El ciclo Allergy Care aprobado por la BAF (British Allergy Foundation) reduce los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico.

    **Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

    Título de marca

    Haz que tu lavado diario sea más fácil.

    Smart pairing. Emparejamiento inteligente 

    Lavado y secado ideal

    Con el sistema de emparejamiento inteligente, la lavadora envía información a la secadora para seleccionar el ciclo ideal.

    *Para usar esta función, la lavadora y la secadora deben estar conectadas a la red Wi-Fi de su hogar y registradas en la aplicación inteligente LG ThinQ™.

    **Las imágenes del producto en la imagen y el video son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.

    Optimización de ciclos

    Ciclos que se adaptan a tus hábitos de uso

    La memoria automática de los ciclos y opciones que utilizas con más frecuencia  ayuda a minimizar el tiempo,  y a adaptar a tus hábitos de lavado y secado con la opción Editar lista de ciclos “Cycle List Edit”.

    *Las imágenes del vídeo son meramente ilustrativas.

    ThinQ™

    Simplifica tu vida con un control sencillo

    Controla tu lavado desde cualquier lugar

    La app ThinQ™ te permite conectarte con tu lavadora como nunca antes. Comienca el ciclo con solo pulsar un botón. 

    Fácil mantenimiento y monitoreo

    Ya sea para el mantenimiento diario, monitorea cómodamente el uso de energía de tu lavadora a través de la app ThinQ™.

    Lavado con asistente de voz

    Dile a tu asistente lo que necesitas y deja que la lavadora haga el resto.

    *La compatibilidad con los dispositivos domésticos inteligentes puede variar según el país y la configuración individual de cada hogar inteligente.

    **Las imágenes del producto en la imagen son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

    Una lavadora LG en la sala

    Diseño elegante y minimalista

    Elevadores de la lavadora LG

    Elevadores higiénicos y durables

    Perilla de la lavadora LG

    Control de perilla digital e intuitiva

    puerta con vidrio templado de Lavadora LG

    Puerta con vidrio templado

    *Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

    Q.

    ¿Qué es una lavadora de tamaño estándar?

    A.

    Todas las lavadoras LG tienen una altura y un ancho estándar. La profundidad de las lavadoras LG puede variar dependiendo del tamaño / capacidad del tambor. Las dimensiones estándar son: ancho 600 mm x altura 850 mm x profundidad 565-675 mm.

    Q.

    ¿Cuál es la mejor capacidad de peso para una lavadora?

    A.

    LG recomienda una lavadora con una capacidad de tambor de 8-9 kg para un hogar de tamaño medio. Considere un modelo más grande de 11-13 kg para una familia numerosa o si genera cargas de ropa especialmente grandes. Los modelos más grandes también pueden hacer frente a un edredón de hasta tamaño king-size. Recuerde que la innovadora tecnología de LG permite que nuestros electrodomésticos ofrezcan una mayor capacidad con el mismo tamaño de lavadora. 

    Q.

    ¿Cómo puedo elegir la lavadora con eficiencia energética?

    A.

    Compruebe en la etiqueta energética de su lavadora la clasificación de la A (mejor) a la G (peor). Algunas lavadoras LG tienen clasificación Triple A* en energía, centrifugado y niveles de ruido. La IA de las lavadoras LG también le permite beneficiarse de los movimientos de lavado apropiados para su carga de ropa, manteniendo así el gasto de energía al mínimo.

     

    *Prueba de laboratorio interna de LG basada en EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. 2) Las calificaciones de energía, centrifugado y ruido son según EU 2019/2014. 3) El resultado puede depender del entorno de uso.v

    Q.

    ¿Cómo puedo escoger el ciclo de lavado adecuado?

    A.

     

    En general, debe consultar la etiqueta de cuidado de su ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en su lavadora. Las lavadoras LG con función AI DD pesarán automáticamente su ropa y detectarán la suavidad para determinar un patrón de lavado adecuado y ajustar los movimientos de lavado durante el lavado en consecuencia. Si vincula su lavadora y secadora LG, pueden cooperar para garantizar que se selecciona el ciclo correcto sin que usted tenga que preocuparse de pulsar el dial. 

    Q.

    ¿Cómo puedo reducir el ruido que hace mi lavadora?

    A.

    Un comienzo obvio sería comprar una lavadora LG que tenga calificaciones Triple A* en energía, centrifugado y niveles de ruido. La innovadora tecnología de motor DirectDrive™ de LG reduce el número de piezas móviles en el interior de tu electrodoméstico, lo que disminuye el ruido generado (además de alargar su vida útil gracias a un menor desgaste). Cuando instale su lavadora, asegúrese de que se encuentra sobre una superficie nivelada y revísela regularmente. Una unidad desequilibrada puede desplazarse o dar tumbos, aumentando la emisión de ruido. Colocar almohadillas antivibración debajo de la lavadora también puede ayudar a reducir el ruido.

*Prueba de laboratorio interna de LG basada en EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. 2) Los grados de energía, centrifugado y ruido son según la UE 2019/2014. 3)El resultado puede depender del entorno de uso.

     

     

     

    *Prueba de laboratorio interna de LG basada en EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. 2) Los grados de energía, centrifugado y ruido son según la UE 2019/2014. 3)El resultado puede depender del entorno de uso.

    Q.

    ¿Cómo Deep-learning AI DD™ beneficia mi lavado?

    A.

    Las lavadoras Deep-learning AI DD™ de LG utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de tu colada. ¿El resultado? La optimización automática de los movimientos de lavado de la lavadora mejora la protección de los tejidos y mantiene tus prendas más preciadas en perfecto estado. Los motores DirectDrive™ ofrecen tecnología de 6 movimientos para un lavado eficaz con menos piezas móviles, lo que se traduce en un electrodoméstico más duradero y eficiente energéticamente. 

    Q.

    ¿Qué es función de LG Quick Wash?

    A.

     

    La rápida tecnología TurboWash™ 360˚ de LG proporciona una limpieza a fondo de la ropa en solo 39 minutos, con un lavado adaptado a las necesidades de tu ropa. El Multi Spray 3D dispara chorros de agua desde todos los ángulos, mientras que la bomba inteligente Inverter controla la potencia del chorro de agua, combinándose para lograr un gran equilibrio entre la potencia del chorro, el detergente y el movimiento del ciclo que te ahorra un tiempo precioso sin comprometer la calidad del lavado ni el cuidado de los tejidos. Es un lavado rápido que proporciona una limpieza a fondo en un tiempo récord.

    Q.

    ¿Qué puede hacer una lavadora inteligente?

    A.

    Las lavadoras de LG utilizan inteligencia artificial para optimizar los movimientos de lavado de cada carga. El aprendizaje profundo basado en la inteligencia obtenida a partir de miles de eventos de lavado de big data permite a la lavadora detectar automáticamente características de los tejidos como el peso y la suavidad. ¿El resultado? Un 10%* más de protección de los tejidos, manteniendo tu ropa con un aspecto impecable. También se puede acceder a las lavadoras inteligentes con WiFi de LG y controlarlas mediante reconocimiento de voz o desde la aplicación LG ThinQ™ de tu smartphone, que se conecta con tu lavadora inteligente estés donde estés. Arranca tu electrodoméstico a distancia pulsando un botón o con el asistente de voz, recibe una notificación cuando la colada esté completa, realiza un diagnóstico inteligente y descarga ciclos preestablecidos personalizados, todo ello a través de la aplicación ThinQ™.

* Probado por Intertek en enero de 2023. Ciclo Al Wash con 3 kg de carga en comparación con el ciclo Cotton(F4Y7RYW0W). Los resultados pueden ser diferentes según la ropa y el entorno.

* La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Vapor.

     

    * Probado por Intertek en enero de 2023. Ciclo Al Wash con 3 kg de carga en comparación con el ciclo Cotton(F4Y7RYW0W). Los resultados pueden ser diferentes según la ropa y el entorno.

     

    * La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Vapor.

    Q.

    ¿Qué es función de vapor en lavadora de LG?    

    A.

    La tecnología Steam™ patentada por LG (en modelos seleccionados) combate eficazmente los alérgenos. La función Allergy Care vaporiza la ropa al inicio del ciclo de lavado para aflojar las fibras y disolver los alérgenos, incluidos el polen y el polvo.

    Q.

    ¿Cómo funciona auto dosificación?

    A.

    El sistema de dosificación automática del dosificador automático de LG le permite precargar el dosificador de detergente y dejar que su lavadora haga el trabajo. La tecnología del aparato detecta el peso de la carga de ropa y añade automáticamente la cantidad exacta de detergente cada vez. Elimina el riesgo de dosificación excesiva, le ahorra tiempo y prolonga la vida de su ropa. La dosificación correcta de detergente también ayuda a mantener las lavadoras de carga frontal en buenas condiciones de funcionamiento. Sólo tiene que cerrar la puerta y pulsar Start.

    Q.

    ¿Las lavadoras vienen en colores diferentes?

    A.

    LG ofrece una gama de modernos colores neutros para que pueda encontrar una lavadora que combine con los electrodomésticos que ya tiene o que contraste con estilo. Elija entre la siguiente selección de colores: Blanco, o Negro mate o brillante.

    Lo que dice la gente

    Nuestras Elecciones para Ti

