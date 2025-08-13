Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Lavadora LG Carga Superior AI DD™ (Inteligencia Artificial) TurboWash™ con Perilla + Panel LED táctil 25kg - Blanco - WT25EWTX6

Lavadora LG Carga Superior AI DD™ (Inteligencia Artificial) TurboWash™ con Perilla + Panel LED táctil 25kg - Blanco - WT25EWTX6

Lavadora LG Carga Superior AI DD™ (Inteligencia Artificial) TurboWash™ con Perilla + Panel LED táctil 25kg - Blanco - WT25EWTX6

WT25EWTX6
Front view
Front open view of top loading washing machine
Beige blouse with digital overlay on LG washer, representing AI Wash fabric detection.
Water spray and arrows inside washer drum visualizing fast cleaning action of TurboWash™.
Woman unloading laundry from a top loading washing machine, featuring EasyUnload™.
Top loading washing machine with lid in motion, showing soft closing door function.
detailed view of the dial and panel
detailed view of the dispenser
detailed view of the inner drum
detailed view of the lint filter
left perspective view of an open door
left side view of top loading washing machine
back view of top loading washing machine
image for dimension and installation of top loading washing machine
Características clave

  • AI DD™: Lavado inteligente según el peso y tipo de tela.
  • Perilla + Panel LED táctil + Diseño Fácil Descarga
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 686 mm x 1092 mm x 721 mm
  • TurboWash™: Lava en solo 30 minutos.
  • Motor Inverter Direct Drive™: Silencioso y eficiente.
  • Filtro de pelusas ancho: Captura más pelusas.
Más
Lavadora de carga superior LG gris oscuro en un lavadero luminoso con plantas, cestas de almacenamiento y vista de la ciudad a través de las ventanas

Lavadora de carga superior LG gris oscuro en un lavadero luminoso con plantas, cestas de almacenamiento y vista de la ciudad a través de las ventanas

Soluciones inteligentes para el lavado

Reconoce las telas gracias a la IA de LG

AI Wash (AI DD™)

Lavado inteligente según el peso y tipo de tela

Muestra fuertes corrientes de agua para una limpieza profunda

TurboWash™

Lavado rápido y potente en solo 30 min

Mujer cargando y descargando ropa fácilmente en lavadora de carga superior

Diseño de Fácil Descarga

Acceso cómodo y ergonómico

Imagen de agua rodeando una tina limpia

Una forma fácil de limpiar la tina

Limpia y seca a fondo la tina, la puerta y las juntas con sólo presionar un botón

AI Wash

Lavado óptimo mejorado con AI DD™

AI Wash optimiza el movimiento del tambor según el tipo de tejido, cuidando mejor tus prendas y ayudando a ahorrar energía.

El panel de la lavadora se acerca a medida que se selecciona el ciclo de lavado con IA, seguido de una animación de detección de tela

*Las imágenes del producto en la imagen y el video son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.

*El sistema de detección de IA solo se activa en el ciclo de lavado con IA cuando la carga es inferior a 5 kg. El lavado con IA solo debe usarse con tejidos similares (no se detectan todos los tejidos) y con el detergente adecuado.

6 Motion™

Una forma óptima de lavado con diferentes movimientos

Garantiza una limpieza profunda gracias a sus seis movimientos diferentes, impulsados por la tecnología del motor LG Inverter Direct Drive™.

  • Movimiento de agitación, hacia arriba y hacia abajo que muestra el movimiento básico de lavado con agitación

    Movimiento de agitación

    Un movimiento de lavado normal.

  • Movimiento de balanceo, se balancean de lado a lado, mostrando un suave movimiento de balanceo.

    Movimiento de balanceo

    Un movimiento suave para cuidar telas delicadas y reducir daños.

  • Flechas circulares que giran dentro del tambor para mostrar el movimiento giratorio completo de la tela

    Movimiento giratorio

    Desenreda la ropa para una limpieza profunda

  • Flechas curvas opuestas dentro del tambor que muestran un movimiento de frotamiento de lado a lado.

    Movimiento de frotar

    Gira a la izquierda y a la derecha para frotar la tela contra la superficie del tambor.

  • Flechas cruzadas en negrita en la parte inferior del tambor que representan un fuerte movimiento pulsante

    Movimiento Potente

    Lava con el movimiento más fuerte y rápido del pulsador.

  • Flechas espirales descendentes en el tambor que visualizan un giro rápido y una acción de compresión.

    Movimiento de compresión

    Giro a alta velocidad para un mejor centrifugado.

*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

TurboWash™

Una limpieza potente y delicada en solo 30 minuto

La tecnología LG TurboWash™ brinda una limpieza potente y delicada, ayudándote a lavar más ropa en menos tiempo.

Una mujer sentada a la mesa mira su reloj de pulsera durante una comida ligera. Y un icono con 30 minutos escrito.

Una mujer sentada a la mesa mira su reloj de pulsera durante una comida ligera. Y un icono con 30 minutos escrito.

Imagen del flujo dinámico de agua lateral de TurboDrum
Imagen del flujo de agua dinámico izquierdo y derecho del TurboDrum
Imagen de JetSpray rociando chorros de agua para un enjuague rápido
Flechas cruzadas en la parte inferior del tambor que representan un fuerte movimiento pulsante
Imagen del flujo de agua dinámico izquierdo y derecho del TurboDrum
Imagen de JetSpray rociando chorros de agua para un enjuague rápido

Movimiento Potente

Lava con el movimiento más fuerte y rápido del pulsador.

TurboDrum™

Ondas dinámicas laterales que garantizan un lavado completo

JetSpray

Chorro de agua para un enjuague más rápido

*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

*Probado por Intertek en noviembre de 2024 con una carga IEC de 3 kg. Ciclo normal con opción TurboWash. El tiempo de lavado y el rendimiento reales pueden variar según el entorno.

Cuidado de mascotas PetCare

Lavado eficaz para hogares con mascotas

PetCare ayuda a eliminar el pelo de las mascotas de la ropa y los juguetes, a la vez que mantiene el rendimiento del filtro para un lavado eficiente.

Un perro acostado en el piso junto a una lavadora de carga superior gris oscuro en un espacio de lavandería tranquilo y minimalista con toallas dobladas en un banco.

Un perro acostado en el piso junto a una lavadora de carga superior gris oscuro en un espacio de lavandería tranquilo y minimalista con toallas dobladas en un banco.

*Las imágenes del producto en la imagen y el video son solo ilustrativas y podrían diferir del producto real.

*Probado por el laboratorio interno de LG en enero de 2025 con una carga mixta de 3 kg de telas suaves. El ciclo PetCare se probó con lana, lo que resultó en una reducción del 70 %.

*Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.

Dispensador Turbo-Jet

Disolución rápida, limpieza profunda, menos residuos

El dispensador Turbo-Jet disuelve rápidamente y por completo el detergente en polvo, mejorando la penetración en las prendas y la eficiencia del lavado sin dejar residuos.

Ventilador en el dispensador Turbo-Jet, que muestra la disolución eficiente del detergente en polvo.

ideo que muestra la estructura de la lavadora, diseñada con inclinación hacia abajo para facilitar cargar y descargar la ropa

*Las imágenes del producto en la imagen y el video son solo ilustrativas y podrían diferir del producto real.

*Probado por el laboratorio interno de LG en noviembre de 2024 con detergente en polvo y líquido. Los resultados pueden variar según la cantidad de detergente y las condiciones ambientales.

Diseño Fácil Descarga

Acceso cómodo y ergonómico

Su diseño con un frente inclinado ofrece un alcance más cómodo y ergonómico sin comprometer la capacidad.

ideo que muestra la estructura de la lavadora, diseñada con inclinación hacia abajo para facilitar cargar y descargar la ropa

ideo que muestra la estructura de la lavadora, diseñada con inclinación hacia abajo para facilitar cargar y descargar la ropa

*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Imagen de agua rodeando una tina limpia

Una forma fácil de limpiar la tina

Limpia y seca a fondo la tina, la puerta y las juntas con sólo presionar un botón

*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

ThinQ™

Ahorra tiempo controlando tu lavado desde el celular

Controla tu lavado en cualquier momento, desde cualquier lugar

La app ThinQ™ te permite conectarte con tu lavadora como nunca antes. Comienca el ciclo con solo presionar un botón.

Fácil mantenimiento y monitoreo de tu lavadora

Controla fácilmente el consumo de energía de tu lavadora, desde el mantenimiento diario hasta tareas mayores, con la app ThinQ™

Lavado con asistente de voz

Indica a tu asistente de voz lo que quieres y deja que la lavadora haga todo por ti

*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Lavadora LG carga superior en un cuarto de lavado

Diseño elegante y moderno

Imagen puerta de cierre suave

Panel fácil de usar

Imagen puerta de cierre suave

Puerta de cierre suave

Tambor con interior espacioso y brillante con superficie en relieve

Interior de la tina durable

*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Una lavadora de carga superior de color gris oscuro sobre un fondo morado brillante con un logotipo que representa el lavado impulsado por IA.

Una lavadora de carga superior de color gris oscuro sobre un fondo morado brillante con un logotipo que representa el lavado impulsado por IA.

AI en la tecnología Central, lavado fácil

AI Wash, con tecnología AI DD™, ofrece un lavado óptimo según el tipo de ropa, ayuda a mejorar el cuidado de las telas y reducir el consumo de energía en prendas suaves. El motor Inverter Direct Drive es confiable y silencioso. Además, las lavadoras LG están diseñadas para proporcionar una eficiencia energética excepcional.

FAQ

Q.

¿Dónde y cómo debo instalar el producto?

A.

El producto debe instalarse sobre una superficie firme y nivelada. Si el producto no está nivelado, podría producirse vibración y ruido. Si el producto no está nivelado, ajuste las patas de altura en la parte inferior para nivelarlo. (No afloje demasiado los tornillos. 10 mm o menos). Evite instalar el producto en un lugar con mucha humedad, ya que esto podría causar corrosión y mal funcionamiento. Se requiere una distancia mínima de 10 cm en la parte posterior y 5 cm a la izquierda y a la derecha (excluyendo la zona de instalación de la manguera de drenaje) con respecto a las paredes donde se instalará el producto. * Este contenido fue creado para uso público y puede contener imágenes o contenido que difieran del producto adquirido.

Q.

¿Cómo puedo mantener mi lavadora en buen estado?

A.

¿Cómo puedo elegir el ciclo de lavado adecuado?Limpia bien el interior del compartimento del detergente con un cepillo suave, un cepillo de dientes, etc. Si la entrada está obstruida con restos de detergente o detergente endurecido, es posible que el detergente no se dispensa correctamente. Limpia el compartimento del detergente aproximadamente una vez al mes para mantenerlo limpio y listo para usar. Limpia el filtro después de cada carga de ropa para mantenerlo aún más limpio.

Q.

¿Cómo puedo elegir el ciclo de lavado adecuado?

A.

En general, se debe consultar la etiqueta de cuidado de su ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en su lavadora. Si selecciona el ciclo AI Wash, las lavadoras LG con función AI DD pesarán automáticamente la ropa y detectarán la suavidad para determinar un patrón de lavado adecuado y ajustar los movimientos de lavado durante el lavado en consecuencia.

Q.

¿Cómo beneficia AI DD™ a mi lavado?

A.

Las lavadoras AI DD™ de LG utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de tu colada. ¿El resultado? La optimización automática de los movimientos de lavado de la lavadora mejora la protección de los tejidos y mantiene tus prendas más preciadas en perfecto estado. Los motores DirectDrive™ ofrecen tecnología de 6 movimientos para un lavado eficaz con menos piezas móviles, lo que se traduce en un electrodoméstico más duradero y eficiente energéticamente.

Q.

¿Qué es la función TurboWash™?

A.

La rápida tecnología TurboWash™ de LG deja la ropa completamente limpia en tan solo 30 minutos, con un lavado a la medida de tus necesidades. Un potente chorro de agua, junto con la tina y el motor que giran de forma independiente y en direcciones opuestas, crea un potente flujo de agua que provoca el roce de las prendas durante todo el ciclo para un lavado óptimo.

 

*Probado por Intertek con una carga IEC de 3 kg. El tiempo de funcionamiento del ciclo Normal con la opción TurboWash es de 29 minutos. El tiempo de lavado puede variar según el tipo y el peso de la ropa, así como del entorno.

Q.

¿Qué es la función de Steam en la lavadora LG? 

A.

La tecnología Steam™ de LG (en modelos seleccionados) reduce eficazmente la exposición a alérgenos. La función Allergy Care vaporiza la ropa al inicio del ciclo de lavado para aflojar las fibras y reducir la exposición a alérgenos, como el polen y los ácaros del polvo.* *El ciclo Allergy Care, probado por Intertek (prueba independiente), reduce el 97 % de los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico (Der p1) y el 99,9 % de los ácaros vivos (Dermatophagoides pteronyssinus). Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.

Q.

¿Cómo se utiliza el ciclo de Limpieza de Tina en la lavadora?

A.

Si se acumula pelusa en la tina o huele a moho, use limpiadores para lavadoras para limpiarla regularmente. Se recomienda usar el ciclo de limpieza de tina una vez al mes para mantenerla limpia.

Q.

¿Por qué mi prenda está llena de polvo y pelusas?

A.

1. El polvo generado durante el lavado se filtra a través de un filtro de limpieza. Si el filtro está lleno, es posible que el polvo no se filtre correctamente. El filtro de limpieza se puede limpiar manualmente antes de cada lavado para evitar que la lavadora deje polvo y pelusas en la ropa.

2. Separe la ropa de color y blanca de la ropa negra y que suelta pelusa. Lávelas en cargas diferentes para evitar aún más la acumulación de polvo y pelusas.

Q.

¿Cómo registro mi producto en ThinQ?

A.

1. Asegúrese de que tanto el producto como el router de internet estén encendidos.

2. Acerque el producto al router de internet. Si la distancia entre el producto y el enrutador es demasiado grande, la intensidad de la señal puede ser débil y el registro del producto podría tardar bastante.

3. Instale la aplicación ThinQ. Consulte la página correspondiente a su país para obtener más instrucciones sobre cómo instalar la aplicación ThinQ y registrar el producto.

Imprimir

Todas las especificaciones

