webOS es un sistema operativo basado en Linux utilizado en dispositivos inteligentes, principalmente en los televisores de LG. Gracias a su interfaz intuitiva, los usuarios pueden acceder fácilmente a diversas funciones, utilizar las apps instaladas, ajustar la configuración y conectarse a otros dispositivos compatibles, como auriculares, barras de sonido, altavoces, etc. Además, este sistema operativo permite controlar los televisores mediante comandos de voz, ofrece recomendaciones personalizadas y facilita el multitasking. Por estas razones, webOS es una opción popular entre los usuarios de Smart TVs, destacándose por su facilidad de uso y funcionalidad.

Otra de las características destacables de los televisores con webOS es que también se pueden conectar directamente a internet, por lo que reproducir contenido online, acceder a LG Cloud y navegar por tus páginas web favoritas es más fácil que nunca. Así mismo, los dispositivos con este sistema operativo cuentan con funciones de reconocimiento de voz que son compatibles con el LG AI Magic Remote y funcionan a la perfección con asistentes inteligentes, como Apple HomeKit, Amazon Alexa y Google Home[1]. Además, cuenta con su propia plataforma de descarga de aplicaciones para que puedas añadir las funcionalidades que quieras a tu dispositivo.

LG webOS está disponible en todos los televisores LG.

1 Es importante verificar específicamente qué modelos de televisores con webOS ofrecen compatibilidad con cada uno de estos asistentes inteligentes, ya que la disponibilidad de estas funciones puede variar.