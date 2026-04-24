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Monitor Gaming UltraGear™ G6 de 27"
Monitor Gaming UltraGear™ G6 de 27"
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Claridad que te permite mantener el control
Con su pantalla QHD (2560 x 1440) de 27 pulgadas, el monitor ofrece imágenes realistas y una calidad de imagen constante, lo que aporta claridad y profundidad.
La relación de aspecto 16:9 ofrece una vista equilibrada a pantalla completa que mejora la percepción espacial en los juegos, lo que te mantiene inmerso y facilita el seguimiento de los elementos visuales clave.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Sumérgete en los colores reales, conquista el juego.
LG UltraGear 27G64NA es compatible con un amplio espectro de colores, el 93 % (típico) de la gama de colores DCI-P3, lo que permite expresar colores de alta fidelidad para reproducirlos con VESA DisplayHDR 400, lo que proporciona una experiencia de juego realista.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Velocidad abrumadora,
sumérgete en los juegos con
1 ms (GtG)
El tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) está diseñado para reducir el efecto fantasma inverso, lo que ayuda a mantener transiciones más nítidas en pantalla para una experiencia de juego más fluida y con mayor capacidad de respuesta.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Movimiento suave que te mantiene enfocado
Minimiza los desgarros y los retrasos con la tecnología compatible con NVIDIA® G-SYNC® y AMD FreeSync™ Premium. Disfruta de una reducción significativa de los desgarros y los retrasos en la pantalla para una experiencia de juego fluida y nítida.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Black Stabilizer
Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a navegar rápidamente a través de explosiones de destellos.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Control más inteligente, cambio fluido
por LG Switch
Con la aplicación LG Switch, es fácil optimizar tu Monitor tanto para juegos como para el uso diario. Administra sin esfuerzo la configuración de tu monitor: ajusta la calidad de imagen y el brillo según tus preferencias y, a continuación, aplica la configuración al instante con una tecla de acceso rápido. La aplicación también te permite dividir la pantalla en 11 diseños y abrir tu plataforma de videollamadas con un solo clic, lo que aporta aún más comodidad a tu configuración.
*Este video tiene fines meramente ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto.
*LG Switch requiere la descarga de software y un manual desde LG.com para su correcto uso.
Diseño elegante y aerodinámico para jugar
Disfrute de nuestro diseño compacto con una base totalmente ajustable en inclinación, giro y altura. El soporte delgado y ordenado está diseñado para minimizar el espacio ocupado en el escritorio y eliminar el espacio muerto de manera eficiente, al tiempo que añade un aspecto más elegante y refinado a su configuración.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Especificación clave
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
27
Pantalla - Resolución
2560 x 1440
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
DCI P3 93%
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
400cd/m²
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
300
Pantalla - Tiempo de respuesta
1ms (GtG más rápido)
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
UltraGear
Año
Y25
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
27
Tamaño [cm]
68.47
Resolución
2560 x 1440
Tipo de panel
IPS
Relación de aspecto
16:9
Brillo (Mín.) [cd/m²]
350cd/m²
Brillo (Típ.) [cd/m²]
400cd/m²
Gama de colores (mín.)
DCI P3 88%
Gama de colores (típ.)
DCI P3 93%
Profundidad de color (número de colores)
1.07B
Color Bit
10bit (8bit+FRC)
Relación de contraste (mín.)
800:1
Relación de contraste (típ.)
1000:1
Tiempo de respuesta
1ms (GtG más rápido)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
300
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Tratamiento de superficies
Antirreflejos
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SI
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Efecto HDR
SI
NVIDIA G-Sync
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync
FreeSync Premium
VRR
SI
Contador FPS
SI
CONECTIVIDAD
HDMI
SI(2ea)
DisplayPort
SI(2ea)
Versión DP
1.4
Salida de auriculares
3 polos (Únicamente sonido)
MECÁNICO
Diseño sin bordes
Diseño prácticamente sin bordes en tres lados
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
612.7 x 524.5 x 214.2mm(ARRIBA) /
612.7 x 394.5 x 214.2mm(ABAJO)
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
612.7 x 361.4 x 52.6mm
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
780 × 443 × 122mm
Peso con soporte [kg]
4.6kg
Peso sin soporte [kg]
3.6kg
Peso en el envío [kg]
6.2kg
ACCESORIO
Adaptador
SI
Cable de alimentación
SI
D-Sub
SI
Lo que dice la gente
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