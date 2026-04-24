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Monitor Gaming UltraGear™ G6 de 27"

Monitor Gaming UltraGear™ G6 de 27"

27G64NA-B
Vista frontal de Monitor Gaming UltraGear™ G6 de 27" 27G64NA-B
Vista lateral de 15 grados
Vista lateral izquierda
Vista frontal de un Monitor Gaming mostrado en un entorno futurista con estilo neón.
Primer plano del Monitor Gaming LG UltraGear de 27 pulgadas mostrando una escena de un juego de ciencia ficción, destacando su resolución QHD 16:9 de 2560×1440.
Escena de batalla futurista mostrada en un Monitor Gaming, con colores vivos gracias a una gama cromática DCI-P3 del 93 % y la certificación VESA DisplayHDR™ 400.
Escena de carreras de motocicletas mostrada en un Monitor Gaming, que ilustra una frecuencia de actualización de 300 Hz para un movimiento fluido en los videojuegos.
Imagen comparativa que muestra las rápidas transiciones en pantalla que permite un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), lo que ofrece imágenes de juego más fluidas y con mayor capacidad de respuesta en un Monitor Gaming.
Escena de carreras de Assetto Corsa Competizione mostrada en un Monitor Gaming, con compatibilidad con Adaptive Sync con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium para una experiencia de juego fluida y sin interrupciones.
Imagen general de las características que muestra la interfaz de un Monitor Gaming con ajuste de pantalla en modo dual, división inteligente de pantalla para diseños multitarea, inicio de videollamadas con un solo clic y un asistente de imagen personalizado para ajustes de pantalla personalizados.
Vista trasera de un Monitor Gaming que muestra sus puertos de conectividad, incluyendo dos entradas HDMI™ 2.1 y dos puertos DisplayPort 1.4 con soporte DSC.
Vistas frontal y lateral de un Monitor Gaming que muestran sus dimensiones generales y el diseño de su perfil.
Vista trasera
vista trasera izquierda en ángulo
Vista frontal de Monitor Gaming UltraGear™ G6 de 27" 27G64NA-B
Vista lateral de 15 grados
Vista lateral izquierda
Vista frontal de un Monitor Gaming mostrado en un entorno futurista con estilo neón.
Primer plano del Monitor Gaming LG UltraGear de 27 pulgadas mostrando una escena de un juego de ciencia ficción, destacando su resolución QHD 16:9 de 2560×1440.
Escena de batalla futurista mostrada en un Monitor Gaming, con colores vivos gracias a una gama cromática DCI-P3 del 93 % y la certificación VESA DisplayHDR™ 400.
Escena de carreras de motocicletas mostrada en un Monitor Gaming, que ilustra una frecuencia de actualización de 300 Hz para un movimiento fluido en los videojuegos.
Imagen comparativa que muestra las rápidas transiciones en pantalla que permite un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), lo que ofrece imágenes de juego más fluidas y con mayor capacidad de respuesta en un Monitor Gaming.
Escena de carreras de Assetto Corsa Competizione mostrada en un Monitor Gaming, con compatibilidad con Adaptive Sync con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium para una experiencia de juego fluida y sin interrupciones.
Imagen general de las características que muestra la interfaz de un Monitor Gaming con ajuste de pantalla en modo dual, división inteligente de pantalla para diseños multitarea, inicio de videollamadas con un solo clic y un asistente de imagen personalizado para ajustes de pantalla personalizados.
Vista trasera de un Monitor Gaming que muestra sus puertos de conectividad, incluyendo dos entradas HDMI™ 2.1 y dos puertos DisplayPort 1.4 con soporte DSC.
Vistas frontal y lateral de un Monitor Gaming que muestran sus dimensiones generales y el diseño de su perfil.
Vista trasera
vista trasera izquierda en ángulo

Características clave

  • Pantalla IPS QHD (2560 x 1440) de 27 pulgadas
  • Frecuencia de actualización de 300 Hz, Tiempo de respuesta de 1 ms (GtG)
  • DisplayHDR 400 con DCI-P3 95%
  • Compatible con NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
  • Diseño prácticamente sin bordes en tres lados
  • Soporte en L sin obstáculos
Más
Logotipo de UltraGear™ G6 en una sala futurista iluminada con luces de neón.

Logotipo de UltraGear™ G6 en una sala futurista iluminada con luces de neón.

Monitor Gaming QHD de 27 pulgadas y 300 Hz

Vista frontal de un Monitor Gaming mostrado en un entorno futurista con estilo neón.

Vista frontal de un Monitor Gaming mostrado en un entorno futurista con estilo neón.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Resumen de las características de un Monitor Gamig que destaca: una pantalla IPS QHD de 27 pulgadas y 16:9 con una resolución de 2560×1440, gama de colores DCI-P3 del 93 %, VESA DisplayHDR™ 400, una frecuencia de actualización de 300 Hz, tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), HDMI 2.1 y Adaptive Sync con compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium.

Resumen de las características de un Monitor Gamig que destaca: una pantalla IPS QHD de 27 pulgadas y 16:9 con una resolución de 2560×1440, gama de colores DCI-P3 del 93 %, VESA DisplayHDR™ 400, una frecuencia de actualización de 300 Hz, tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), HDMI 2.1 y Adaptive Sync con compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium.

Pantalla

Pantalla

Claridad que te permite mantener el control

Con su pantalla QHD (2560 x 1440) de 27 pulgadas, el monitor ofrece imágenes realistas y una calidad de imagen constante, lo que aporta claridad y profundidad.

La relación de aspecto 16:9 ofrece una vista equilibrada a pantalla completa que mejora la percepción espacial en los juegos, lo que te mantiene inmerso y facilita el seguimiento de los elementos visuales clave.

Primer plano del Monitor Gaming LG UltraGear de 27 pulgadas mostrando una escena de un juego de ciencia ficción, destacando su resolución QHD 16:9 de 2560×1440.

Primer plano del Monitor Gaming LG UltraGear de 27 pulgadas mostrando una escena de un juego de ciencia ficción, destacando su resolución QHD 16:9 de 2560×1440.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Sumérgete en los colores reales, conquista el juego.

LG UltraGear 27G64NA es compatible con un amplio espectro de colores, el 93 % (típico) de la gama de colores DCI-P3, lo que permite expresar colores de alta fidelidad para reproducirlos con VESA DisplayHDR 400, lo que proporciona una experiencia de juego realista.

Escena de batalla futurista mostrada en un Monitor Gaming, con colores vivos gracias a una gama de colores DCI-P3 del 93 % y la certificación VESA DisplayHDR™ 400.

Escena de batalla futurista mostrada en un Monitor Gaming, con colores vivos gracias a una gama de colores DCI-P3 del 93 % y la certificación VESA DisplayHDR™ 400.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

VELOCIDAD

VELOCIDAD

Escena de carreras de motocicletas mostrada en un Monitor Gaming, que ilustra una frecuencia de actualización de 300 Hz para un movimiento fluido en los videojuegos.

Escena de carreras de motocicletas mostrada en un Monitor Gaming, que ilustra una frecuencia de actualización de 300 Hz para un movimiento fluido en los videojuegos.

Movimiento fluido en los juegos con una frecuencia de actualización de 300 Hz.

Para ofrecer una frecuencia de actualización de 300 Hz con imágenes fluidas y nítidas, al tiempo que se minimiza el desenfoque de movimiento.

Sumérgete en una experiencia de juego más inmersiva con cada fotograma.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Velocidad abrumadora,
sumérgete en los juegos con
1 ms (GtG)

El tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) está diseñado para reducir el efecto fantasma inverso, lo que ayuda a mantener transiciones más nítidas en pantalla para una experiencia de juego más fluida y con mayor capacidad de respuesta.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA

Movimiento suave que te mantiene enfocado

Minimiza los desgarros y los retrasos con la tecnología compatible con NVIDIA® G-SYNC® y AMD FreeSync™ Premium. Disfruta de una reducción significativa de los desgarros y los retrasos en la pantalla para una experiencia de juego fluida y nítida.

Escena de carreras de Assetto Corsa Competizione mostrada en un Monitor Gaming, con compatibilidad con Adaptive Sync con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium para una experiencia de juego fluida y sin interrupciones.

Escena de carreras de Assetto Corsa Competizione mostrada en un Monitor Gaming, con compatibilidad con Adaptive Sync con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium para una experiencia de juego fluida y sin interrupciones.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

Black Stabilizer

Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a navegar rápidamente a través de explosiones de destellos.

Crosshair

El punto de mira está fijado en el centro para mejorar la precisión del disparo.

Contador FPS

El contador de FPS te permitirá ver cómo se está cargando todo. Ya sea que estés editando, jugando o viendo una película, cada fotograma es importante, y con el contador de FPS tendrás datos en tiempo real.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Control más inteligente, cambio fluido
por LG Switch

Con la aplicación LG Switch, es fácil optimizar tu Monitor tanto para juegos como para el uso diario. Administra sin esfuerzo la configuración de tu monitor: ajusta la calidad de imagen y el brillo según tus preferencias y, a continuación, aplica la configuración al instante con una tecla de acceso rápido. La aplicación también te permite dividir la pantalla en 11 diseños y abrir tu plataforma de videollamadas con un solo clic, lo que aporta aún más comodidad a tu configuración.

Descargar
Este video muestra cómo configurar tu monitor con la aplicación LG Switch.

Escena de una batalla espacial futurista en el monitor UltraGear™, que destaca por sus colores vivos y su gran contraste, con explosiones brillantes, planetas resplandecientes y naves espaciales detalladas sobre un colorido fondo cósmico.

*Este video tiene fines meramente ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto.

*LG Switch requiere la descarga de software y un manual desde LG.com para su correcto uso.

Diseño elegante y aerodinámico para jugar

Disfrute de nuestro diseño compacto con una base totalmente ajustable en inclinación, giro y altura. El soporte delgado y ordenado está diseñado para minimizar el espacio ocupado en el escritorio y eliminar el espacio muerto de manera eficiente, al tiempo que añade un aspecto más elegante y refinado a su configuración.

Descargar
Icono de Eje ajustable

Inclinación

Icono de Eje ajustable

Eje

Icono de altura ajustable

Altura

Icono de montaje en pared.

Montaje en pared

Vistas frontal y trasera de un Monitor Gmaing, que muestra un diseño elegante y aerodinámico con un soporte delgado y un perfil trasero limpio.

Vistas frontal y trasera de un Monitor Gmaing, que muestra un diseño elegante y aerodinámico con un soporte delgado y un perfil trasero limpio.

Icono HDMI

HDMI™ 2.1 x2

Icono de puerto de pantalla

DisplayPort1.4 x2

Con DSC

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

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Especificación clave

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    27

  • Pantalla - Resolución

    2560 x 1440

  • Pantalla - Tipo de panel

    IPS

  • Pantalla - Relación de aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de colores (típ.)

    DCI P3 93%

  • Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    300

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    1ms (GtG más rápido)

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    UltraGear

  • Año

    Y25

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    27

  • Tamaño [cm]

    68.47

  • Resolución

    2560 x 1440

  • Tipo de panel

    IPS

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Brillo (Mín.) [cd/m²]

    350cd/m²

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Gama de colores (mín.)

    DCI P3 88%

  • Gama de colores (típ.)

    DCI P3 93%

  • Profundidad de color (número de colores)

    1.07B

  • Color Bit

    10bit (8bit+FRC)

  • Relación de contraste (mín.)

    800:1

  • Relación de contraste (típ.)

    1000:1

  • Tiempo de respuesta

    1ms (GtG más rápido)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    300

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Tratamiento de superficies

    Antirreflejos

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    SI

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Efecto HDR

    SI

  • NVIDIA G-Sync

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync

    FreeSync Premium

  • VRR

    SI

  • Contador FPS

    SI

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI(2ea)

  • DisplayPort

    SI(2ea)

  • Versión DP

    1.4

  • Salida de auriculares

    3 polos (Únicamente sonido)

MECÁNICO

  • Diseño sin bordes

    Diseño prácticamente sin bordes en tres lados

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100 mm

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    612.7 x 524.5 x 214.2mm(ARRIBA) /
    612.7 x 394.5 x 214.2mm(ABAJO)

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    612.7 x 361.4 x 52.6mm

  • Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

    780 × 443 × 122mm

  • Peso con soporte [kg]

    4.6kg

  • Peso sin soporte [kg]

    3.6kg

  • Peso en el envío [kg]

    6.2kg

ACCESORIO

  • Adaptador

    SI

  • Cable de alimentación

    SI

  • D-Sub

    SI

Lo que dice la gente

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