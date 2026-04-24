Monitor Gaming UltraGear™ G6 de 27"

Con su pantalla QHD (2560 x 1440) de 27 pulgadas, el monitor ofrece imágenes realistas y una calidad de imagen constante, lo que aporta claridad y profundidad.

La relación de aspecto 16:9 ofrece una vista equilibrada a pantalla completa que mejora la percepción espacial en los juegos, lo que te mantiene inmerso y facilita el seguimiento de los elementos visuales clave.