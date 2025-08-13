Términos y condiciones de la Promoción “TV Weekly”

Bases de la promoción exclusiva de lg.com: TV WEEKLY

Responsable de la promoción: LG Electronics México, S.A. de C.V., con domicilio en Sor Juana Inés de la Cruz 555, Colonia San Lorenzo, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Vigencia de la promoción: 14 al 20 de Agosto 2025

Aplicación de descuento exclusivo a miembros:

Para obtener el descuento de hasta 15% OFF de la promoción (los descuentos varían dependiendo del producto LG. Existe la posibilidad de que algunos productos LG no lleguen al descuento máximo anunciado en la promoción) el cliente deberá seleccionar el producto a comprar para poder visualizar el descuento directo en el producto desde el check-out en la tienda lg.com, el cliente debe haber iniciado sesión o en su defecto entrar como invitado, agregar al carrito de compra uno de los productos participantes* en la promoción “TV WEEKLY” (aplicable durante la vigencia del: 14 al 20 de Agosto 2025 en toda la tienda lg.com) al carrito de compra y el descuento se verá aplicado automáticamente.

El descuento aplica únicamente en todos los productos de la tienda LG.com*:

Todas las promociones y descuentos aplican solo en compras realizadas en la Tienda LG.com de México y pueden ser no acumulables con otras promociones excepto cupón de bienvenida por primera compra.

Descuento de primera compra: El cliente podrá aplicar el descuento que otorga el cupón de primera compra, el cual equivale a 3% (tres por ciento). Solo aplica en los nuevos registros (suscripción).

Meses sin Intereses:

La aplicación de los meses sin intereses está restringida a tarjetas bancarias participantes.

Las tarjetas emitidas por bancos digitales o FinTech no son aplicables.

Las parcialidades sin intereses aplicables son 3, 6, 9 y 12 Meses.

Las tarifas ya incluyen IVA desglosado en la parcialidad con su banco.

La emisión de las promociones de MSI son propiedad de Mercado Pago, PayPal

La aplicación de MSI está a decisión de Mercado Pago y PayPal y sus motores antifraude para acreditar la venta.

Es responsabilidad del cliente seleccionar el pago a meses sin intereses.

Descuento del 5% con SPEI solo aplica a órdenes que se paguen por transferencia Bancaria a través de la plataforma antes mencionada.

Aplica cupón Paypal de $1500 para modelos seleccionados de QNED Y NANOCELL Y $2000 para modelos seleccionados de OLED.

Entrega sin costo: La cobertura de entrega sin costo excluye zonas de difícil acceso y de acuerdo a lo descrito en los términos y condiciones generales de compra https://www.lg.com/mx/terminostiendalg/

Instalación básica: Aplica únicamente a productos de línea blanca que requieren conexión a tomas de agua, gas y para televisores OLED Gallery. De acuerdo con la política de instalaciones publicada en LG.com/mx https://www.lg.com/mx/soporte/soporte-de-producto/solucion-de-problemas/help-library/cs-CT52001177-20152560412656/

La Instalación en entrega foránea debe ser solicitada por el cliente a través del correo electrónico atenciontiendalg@lge.com o al teléfono: +52 55 4435 4639

AVISO DE PRIVACIDAD

La participación de los interesados en la promoción “TV WEEKLY” constituye la aceptación sin reserva alguna de las presentes bases, condiciones, así como del aviso de privacidad ubicado en el sitio de internet www.lg.com/mx

En LG ELECTRONICS MÉXICO S.A. de C.V. conocemos lo importancia de saber cómo tratamos los datos personales, por lo cual estamos comprometidos con la protección de los mismos. La privacidad y el buen uso de la información personal, es de fundamental importancia para nosotros.

Con el fin de dar a conocer la información de cómo tratamos los datos personales, en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, ponemos a tu disposición el aviso de privacidad integral previa a la participación en la promoción.

¿Quién es el responsable de los datos personales?

LG Electronics México S.A de C.V (en lo sucesivo “LGE”), con domicilio en Av. Sor Juana Inés de la Cruz #555, Colonia San Lorenzo Industrial, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54033, es el responsable del uso y protección de los datos personales que recabemos de ti.

¿Quién es el oficial de privacidad y cómo pueden contactarlo?

Nuestro oficial de privacidad es la persona al interior de LGE que ha sido designada para atender los derechos de los titulares de los datos personales. Para todo lo relacionado con el tratamiento y protección de los datos personales, podrás contactarte con nuestro oficial de privacidad enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: (privacidadlgmx@lge.com)

¿Para qué fines recabamos los datos personales?

La información personal será utilizada para las siguientes finalidades primarias, las cuales son necesarias en virtud la participación en la promoción “TV WEEKLY”

· Identificarte y contactarte.

· Realizar todas las acciones necesarias para poder entregarte tu regalo.

¿Qué datos personales recaba LG?

Para poder llevar a cabo las finalidades descritas en el apartado anterior, podremos recabar datos personales de las siguientes categorías: Identificación y contacto. No recabamos datos personales sensibles.

¿Transfiere LG mi información?

Se informa que los datos personales podrán ser transferidos, sin que legalmente se requiera tu consentimiento, a las siguientes personas físicas o morales:

· Autoridades a las que debamos comunicar tu información personal en virtud de una ley, con la finalidad de cumplir con la normativa correspondiente, así como para el reconocimiento o ejercicio de algún derecho.

· Empresas de Grupo LGE que operan bajo nuestras mismas políticas y procesos internos de protección de datos personales, con las siguientes finalidades: (i) Brindarte un mejor servicio; (ii) cumplir con nuestra normativa interna.

· Personas físicas o morales con las que tengamos un contrato celebrado o por celebrar, que sea en tu interés, con la finalidad de otorgarte beneficios.

· En caso de actualizarse el supuesto que corresponda, cualquiera de las transferencias contempladas por el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Asimismo, los datos personales de identificación y contacto podrán ser transferidos a las siguientes personas morales, en cuyos casos sí requerimos nos otorgues tu consentimiento:

· En el caso de que LG sea adquirida o se fusione con alguna otra empresa, podremos transferir los datos personales a la misma, con la finalidad de que te informe y ofrezca sus productos y/o servicios.

· Si no manifiestas una negativa para que realicemos estas transferencias, o alguna de ellas, entenderemos que nos has otorgado tu consentimiento. Tu negativa la puedes manifestar desde este momento enviando un correo electrónico a nuestro oficial de privacidad, quien te indicará el procedimiento a seguir para ejercer tu derecho.

¿Cómo puedo ejercer mis Derechos ARCO?

En los términos de la normativa aplicable, tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos de ti, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando consideres que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerte al uso de los datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, deberás presentar la solicitud respectiva a través de un correo electrónico dirigido a nuestro oficial de privacidad, quien te informará sobre el procedimiento, requisitos, plazos de respuesta, la forma en que haremos efectivo tu derecho, y atenderá cualquier duda, queja o comentario que tengas al respecto.

¿Existen mecanismos y procedimientos para revocar mi consentimiento?

Podrás solicitar la revocación del consentimiento que en su caso nos hayas otorgado. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los casos será procedente tu solicitud o podremos concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando los datos personales.

Para revocar tu consentimiento deberás presentar tu solicitud a través de un correo electrónico dirigido a nuestro oficial de privacidad, quien te informará sobre el procedimiento y requisitos para el ejercicio de este derecho, plazos de respuesta, la forma en que haremos efectivo tu derecho, y atenderá cualquier duda, queja o comentario que tengas al respecto relacionada con el tratamiento de los datos personales.

¿Existe alguna autoridad que vele por la protección de mis datos personales?

Si se considera que el derecho a la protección de los datos personales ha sido lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presumes alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrás interponer tu inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Para mayor información, te sugerimos visitar su página oficial de Internet www.inai.org.mx.

¿Cómo puedes saber si LGE ha realizado cambios al presente aviso de privacidad?

LGE podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de privacidad, informándote al respecto a través del sitio www.lg.com.mx, en el apartado de notas, por lo que te sugerimos revises continuamente nuestras redes sociales para conocer dichos cambios.

Consentimiento.

Con el simple hecho de participar en la promoción y proporcionarnos los datos personales, se entiende que nos has otorgado tu consentimiento para tratar los datos personales en los términos establecidos en el presente aviso de privacidad. En caso de no estar de acuerdo, contáctate de inmediato con nuestro oficial de privacidad.