Refrigerador LG Top Freezer 9 pies³ -GT32BP + LG Soundbar | Barra de sonido LG SK1D | 2.0 canales | conectividad Bluetooth®
- Refrigerador LG Top Freezer 9 pies³ -GT32BP
- LG Soundbar | Barra de sonido LG SK1D | 2.0 canales | conectividad Bluetooth®
CONECTIVIDAD
Portable In (3.5Ø)
Sí
Optico Digital
Sí (1)
USB
SÍ
Bluetooth 4.0
SÍ
DISEÑO VANGUARDISTA
Diseño Delgado
Si
Diseño estético
Si
Compatibilidad con TV
Ideal para TV de 43" en adelante
Soporte para pared
Si
MODOS DE SONIDO
ASC (Control Adecuado de Sonido)
Sí
Standard
Sí
Cinema (Ampliación del Campo SoNoro)
Sí
EQ Usuario
Sí
Modo NocturNo
Sí
Control de rango dinámico
Sí
CANALES Y POTENCIA
Potencia
100 Watts
Canales
2.0
Potencia de los Parlantes
50W x 2 (2 Tweeter)
INFORMACIÓN DE PARLANTES
SPL
82dB
Diseño
Compacto
Tweeter - Solo Frontal
2cm
Woofer
2.2"
Impedancia
4ohm
FUNCIONALIDAD
Control por Bluetooth App.
Android
Bluetooth Stand-By
Sí
Funciones desde el control remoto de TV
Vol + , - , Mute
Sound Sync Bluetooth (LG TV)
Sí
Sound Sync Óptico digital
Sí
Encendido Automático on/off
Bluetooth (LG TV) / Óptico Digital
Mute
Sí
FORMATOS DE REPRODUCCION
LPCM
Sí
Dolby Digital
Sí
DTS Digital Surround
Sí
MP3
Sí
WMA
Sí
INFORMACIÓN CONEXIÓN ELECTRICA
Cable de Poder
110~220V, 50/60Hz
Consumo de energía apagado
↓0.5W
Consumo de energía
27W
ACCESORIOS INCLUIDOS
Manual de Usuario
Sí
Control Remoto
Sí
Tarjeta de Garantía
Sí
Cable Óptico Digital
Sí
DIMENSIONES(CM)(ANCHO X LARGO X ALTO)
Con Caja
16.8x101.2x14.5
Con Caja - Peso Neto
3.5 Kg
Sin Caja
95 x 7.1 x 4.7
Sin Caja - Peso Neto
3.2 Kg
