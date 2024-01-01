About Cookies on This Site

Refrigerador LG Top Freezer 9 pies³ -GT32BP + LG Soundbar | Barra de sonido LG SK1D | 2.0 canales | conectividad Bluetooth®

GT32BPOB.SK1D
Características clave

  • Multi Air Flow™ - Distribución uniforme de aire frío en todas las repisas
  • Cajón Moist Balance Crisper™ - Mantiene el equilibrio adecuado de humedad
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 555 mm x 1667 mm x 630 mm
  • 100 Watts
  • 2.0 Canales
  • Conectividad Bluetooth
Productos en este Combo: 2
REFRIGERADOR_LG_GT32BP

GT32BP

Refrigerador LG Top Freezer 9 pies³ -GT32BP
Front view

SK1D

LG Soundbar | Barra de sonido LG SK1D | 2.0 canales | conectividad Bluetooth®
LINEAR Cooling mantiene los alimentos frescos por más tiempo.

LINEARCooling™

Mantenga los Alimentos Frescos por más Tiempo

El compresor Linear Inverter de LG ayuda a mantener la apariencia, frecura y el sabor de los alimentos durante más tiempo, ya que reduce las fluctuaciones de temperatura.
Se muestra un LG Top Freezer en una cocina con las puertas abiertas.

Gran capacidad en un tamaño compacto

Disfruta de amplio espacio para tus alimentos en un refrigerador que no ocupa mucho espacio en tu cocina.

Tecnología Moist Balance Crisper, controla los niveles de humedad en los alimentos.
Moist Balance Crisper™

Nivel Óptimo de Humedad

El exceso de humedad de los alimentos se evapora y se condensa en la rejilla, en lugar de formar un charco de agua alrededor de los alimentos, manteniendo así el equilibrio adecuado de humedad en la caja. Mantiene hasta un 20% más de humedad.
Tecnología ASC (Control Adaptable de Sonido)

Tecnología ASC (Control Adaptable de Sonido)

Tecnología ASC (Control Adaptable de Sonido)

El Control Adaptable de Sonido analiza el contenido en tiempo real. Cuando ASC detecta que se está transmitiendo más "diálogos" se ajusta automáticamente para permitir que estos diálogos sean más claros. Y cuando detecta más acción eleva los sonidos bajos para obtener más impacto.
Procesador Automático de Sonido, balance de sonido en cualquier volumen.

Procesador Automático de Sonido, balance de sonido en cualquier volumen.

Balance de sonido en cualquier volumen.

El Procesador Automático de Sonido optimiza el audio en cada nivel de volumen, ofreciendo un balance de sonido correcto sin importar el volumen.
Bluetooth Stand-by

Bluetooth Stand-by

Bluetooth Stand-by

Cuando la barra de sonido se encuentra en reposo, al momento de mandar la música vía Bluetooth automáticamente el sistema se enciende y comenzará la reproducción de la música.
Todas las especificaciones

Todas las especificaciones

CONECTIVIDAD

Portable In (3.5Ø)

Optico Digital

Sí (1)

USB

Bluetooth 4.0

DISEÑO VANGUARDISTA

Diseño Delgado

Si

Diseño estético

Si

Compatibilidad con TV

Ideal para TV de 43" en adelante

Soporte para pared

Si

MODOS DE SONIDO

ASC (Control Adecuado de Sonido)

Standard

Cinema (Ampliación del Campo SoNoro)

EQ Usuario

Modo NocturNo

Control de rango dinámico

CANALES Y POTENCIA

Potencia

100 Watts

Canales

2.0

Potencia de los Parlantes

50W x 2 (2 Tweeter)

INFORMACIÓN DE PARLANTES

SPL

82dB

Diseño

Compacto

Tweeter - Solo Frontal

2cm

Woofer

2.2"

Impedancia

4ohm

FUNCIONALIDAD

Control por Bluetooth App.

Android

Bluetooth Stand-By

Funciones desde el control remoto de TV

Vol + , - , Mute

Sound Sync Bluetooth (LG TV)

Sound Sync Óptico digital

Encendido Automático on/off

Bluetooth (LG TV) / Óptico Digital

Mute

FORMATOS DE REPRODUCCION

LPCM

Dolby Digital

DTS Digital Surround

MP3

WMA

INFORMACIÓN CONEXIÓN ELECTRICA

Cable de Poder

110~220V, 50/60Hz

Consumo de energía apagado

↓0.5W

Consumo de energía

27W

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manual de Usuario

Control Remoto

Tarjeta de Garantía

Cable Óptico Digital

DIMENSIONES(CM)(ANCHO X LARGO X ALTO)

Con Caja

16.8x101.2x14.5

Con Caja - Peso Neto

3.5 Kg

Sin Caja

95 x 7.1 x 4.7

Sin Caja - Peso Neto

3.2 Kg

