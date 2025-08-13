Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Refrigerador LG SidebySide 27.83 pies³ InstaView™ + Pantalla 55 pulgadas LG AI QNED QNED80 4K Smart TV 2025

VS27BXQPOB.55QNED
Características clave

  • InstaView Door-in-Door™
  • LINEARCooling™
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 912 mm x 1790 mm x 850 mm
  • Paleta de colores de gran intensidad gracias al color QNED dinámico completamente nuevo
  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 4K AI Gen8
  • Nuevo botón de IA, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
Productos en este Combo: 2
Pantalla 55 pulgadas LG AI QNED QNED80 4K Smart TV 2025 Vista Frontal 55QNED80ASA

55QNED80ASA

Pantalla 55 pulgadas LG AI QNED QNED80 4K Smart TV 2025

REFRIGERADOR_LG_VS27BXQP

VS27BXQP

Refrigerador LG SidebySide 27.83 pies³ InstaView™

Video donde observamos a una familia utilizando su LG InstaView en su día a día.

Video explicativo donde vemos la función de tocar dos veces para ver el interior del InstaView.

InstaViewThinQ™

Toca Dos Veces y Mira el Interior

Toca dos veces y ve un 23% más de lo que hay adentro con la última generación de InstaView Door-in-Door™.

*En comparación con InstaViewThinQ™ Side by Side convencional de LG (GSX971NEAE).

Video demostrativo de la tecnología LINEARCooling , conservando la frescura de los alimentos hasta por 7 días.

LINEARCooling™

Frescura del Huerto por Más Tiempo

LINEARCooling™ reduce las fluctuaciones de temperatura, conservando el sabor fresco hasta por 7 días.

*Basado en los resultados de la prueba de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG para medir el tiempo que tomó lograr una tasa de pérdida de peso del 5% para el pak choi en el estante en el compartimiento de productos frescos del LGE LINEARCooling Modelo GSXV91NSAE. El resultado puede variar durante el uso real.

Las imágenes utilizadas en la descripción del producto abajo son únicamente con fines ilustrativos. Consulte la galería de imágenes en la parte superior de la página para una representación precisa.

LG QNED TV sobre un colorido fondo oscuro. En la pantalla hay una ilustración brillante y colorida en la que se muestra la tecnología de color QNED y su capacidad para mostrar un amplio espectro de tonos con gran contraste. Se puede ver el logotipo de LG QNED AI. En el título dice “Todos los colores redefinidos con el color QNED dinámico”.

Todos los colores redefinidos con el color QNED dinámico

*QNED y QNED evo están equipadas cada una con soluciones de diferentes colores que utilizan la última y única tecnología de amplia gama de colores de LG, que reemplaza los Quantum Dots.

Color QNED dinámico completamente nuevo

La última y única tecnología de amplia gama de colores de LG que reemplaza los Quantum Dot proporciona una tasa de reproducción del color mejorada.

Salpicaduras de pintura de diversos colores irrumpen desde el suelo hacia arriba.

Certificación de Intertrek para 100% de volumen de color para DCI-P3.

Certificación de Intertrek para 100% de volumen de color para DCI-P3.

100% de volumen de color certificado con LG QNED

*El Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente realizada por Intertek.

Especificación clave

Tipo de Pantalla

4K QNED

Refresh Rate

60Hz

Amplia gama de colores

Color Dinámico QNED

Procesador de imagen

Procesador α7 AI 4K Gen8

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

Salida de audio

20W

Sistema de altavoces

2.0 Ch

Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1236 x 716 x 29.7

Peso del televisor sin soporte

14.9

PICTURE (DISPLAY)

Tipo de Pantalla

4K QNED

Resolución de pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tipo de retroiluminación

Borde

Refresh Rate

60Hz

Amplia gama de colores

Color Dinámico QNED

PICTURE (PROCESSING)

Procesador de imagen

Procesador α7 AI 4K Gen8

Escalador AI

4K Super Upscaling

Dynamic Tone Mapping

Si

Control de brillo AI

Si

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Tecnología de atenuación

Local Dimming

Modo de imagen

10 modos

Calibración Automática

Si

GAMING

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Si

VRR (Variable Refresh Rate)

Si (Hasta 60Hz)

ACCESSIBILITY

Alto contraste

Si

escala de grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONS AND REGULATORY

Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1236 x 716 x 29.7

Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1236 x 783 x 257

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1360 x 810 x 152

Base del TV (AnchoxProfundidad)

1074 x 257

Peso del televisor sin soporte

14.9

Peso del televisor con soporte

15.3

Peso del embalaje

19.6

Montaje VESA (Ancho x Alto)

300 x 300

AUDIO

Sonido AI

AI Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix)

Voz clara Pro

Si (Nivelación Automática de Volumen)

LG Sonido Sync

Si

Modo de sonido de TV Compartir

Si

Salida de audio simultánea

Si

Conexión Bluetooth Surround

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Salida de audio

20W

Afinación acústica IA

Si

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

Dirección del altavoz

Hacia Abajo

Sistema de altavoces

2.0 Ch

WOW Orquesta

Si

CONNECTIVITY

Canal de retorno de audio HDMI

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Si (v 5.1)

Entrada Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Si

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1ea

Entrada HDMI

3ea (soporta eARC, ALLM)

RF Input (Antenna/Cable)

1ea

USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si

SMART TV

Funciona con Apple Airplay2

Si

Operating System (OS)

webOS 25

Cámara USB compatible

Si

AI Chatbot

Si

Navegador web completo

Si

Google Cast

Si

Google Home / Hub

Si

Panel de Control

Si

Reconocimiento de voz inteligente

Si

Canales LG

Si

Control Magic Remote

Incorporado

Vista múltiple

Si

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Voice ID

Si

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

POWER

Fuente de alimentación (voltaje, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Under 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

Remoto

Magic Remote MR25

Montaje en pared

Sí (Detachable)

TRANSMISIÓN

Recepción de TV Análoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de TV Digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

Especificación clave

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

912 x 1790 x 850

Tipo de compresor

Compresor Smart Inverter [BLDC]

InstaView

Door-in-Door

InstaView Door-in-Door (cristal pintado)

ThinQ (Wi-Fi)

Acabado (puerta)

P/S3

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Tipo de producto

Side by Side

Estándar/Profundidad de alacena

Profundidad estándar

CONTROL Y PANTALLA

Pantalla LED interna

Pantalla LED

Express Freeze

DIMENSIONES Y PESO

Peso con empaque (kg)

138

Peso del producto (kg)

130

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

912 x 1790 x 850

CARACTERÍSTICAS

Door Cooling+

No

Door-in-Door

InstaView Door-in-Door (cristal pintado)

InstaView

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

Fábrica de hielo manual

1 palanca 1 bandeja (puerta)

Dispensador solo de agua

No

Dispensador de hielo y agua

No

Máquina de hielo automática

No

Producción diaria de hielo (lb.)

N/A

Luz del dispensador

No

Máquina de hielo doble

No

Capacidad de almacenaje (lb.)

N/A

Nombre del modelo del filtro de agua

No

MATERIAL Y ACABADO

Puerta (Material)

PET

Acabado (puerta)

P/S3

Conducto metálico plano (Metal Fresh)

Blanco (Gabinete)

Tipo de manija

Bolsillo horizontal

RENDIMIENTO

Tipo de compresor

Compresor Smart Inverter [BLDC]

Consumo de energía (kWh/año)

585

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

Puerta cesta_Transparente

4

Luz del refrigerador

LED superior

Repisa de Cristal_templado

3

Hygiene Fresh+

No

Caja de las verduras

Sí (2)

Cajón de los vegetales (convertidor fresco)

No

TECNOLOGÍA SMART

Smart Diagnosis

ThinQ (Wi-Fi)

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

Puerta cesta_Transparente

4

Luz del congelador

LED superior

Repisa de Cristal_templado

3

Cajón_de_congelador

2 transparentes

