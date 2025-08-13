Bases de la promoción:

Responsable de la promoción: LG Electronics México, S.A. de C.V., con domicilio en Sor Juana Inés de la Cruz 555, Colonia San Lorenzo, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

1. COMPRA en Piso de Venta un modelo participante: WD20VV2S6R​, GM25BPT​, VS23BVT​, 77OLEDB5​, 65OLEDB5, 55OLEDB5​ del 22 al 29 de septiembre del 2025 en una de las tiendas participantes: La Estancia, Patria, Independencia, Valle Real, González Gallo, Mariano Otero, Palomar, Iteso. Participa en la dinámica “trivia futbolera” en tienda y recibe de regalo un pase doble para asistir al partido México vs Ecuador el 14 de octubre del 2025 en el estadio Akron (Zapopan, Jalisco). Limitado a 30 pases dobles en total.

2. LA ENTREGA DEL REGALO

2.1 Posterior a la compra del producto participante, el cliente debe proporcionar sus datos al promotor LG autorizado en la tienda participante, a través de WhatsApp:

a. Nombre completo

b. Correo electrónico y número telefónico

c. Foto legible del ticket

d. Foto legible del cliente con la pantalla de fondo con el video loop de la promoción.

2.2 Toda la documentación y fotos debe venir completa y legible, de lo contrario no se podrá entregar el premio.

2.3 Posterior al envío de dicha documentación, se le enviará por el mismo medio al cliente un certificado de ganador con un folio único (del 01 al 30).

2.4 En el certificado se avisa al cliente que debe descargar la aplicación “Boletomóvil” en su dispositivo móvil para poder hacer la transferencia del pase doble y crear una cuenta con el número telefónico del dispositivo que usará para acceder al estadio. Sin está aplicación no es posible llevar a cabo la transferencia de boletos.

2.5 Dentro de las siguientes 48hrs hábiles, posterior al envío de la documentación vía WhatsApp, el Centro de Atención a Clientes LG se comunicará con el ganador para validar que haya descargado correctamente la aplicación, corroborar el número telefónico al cuál se hará la transferencia del boleto e informar la fecha en la que se realizará, el 30 de septiembre de 2025 entre las 8 y 18hrs de día.

2.6 Una vez completada la transferencia de boletos, el cliente podrá visualizarlos dentro de la aplicación “Boletomóvil” en la pestaña “Mis compras”. El día del partido, se habilitará el código QR de acceso.

2.7 Previo al partido el cliente deberá crear un “Fan ID”, requisito de Federación Mexicana de Futbol para el ingreso a cualquier estadio y el cual será solicitado para ingresar a este evento, para crearlo debe:

1. Ingresar a “fanliga.mx” dentro de Safari o Chrome.

2. Dar click en “Ir a Incode ID Wallet”.

3. Dar click en “Registrarse” e ingresar un número de celular a 10 dígitos.

4. Aceptar los Términos y Condiciones y el Aviso de Privacidad.

5. Ingresar el código de verificación enviado y avanzar en el proceso.

6. Capturar la parte frontal y reverso de una identificación oficial vigente (INE, Pasaporte o Licencia de conducir).

7. Confirmar que los datos extraídos de la identificación sean correctos. En caso de que algún campo esté vació, ingresar manualmente.

8. Tomar una fotografía de su rostro.

9. Esperar brevemente mientras se valida la identidad del aficionado y se crea el Incode ID Wallet.

10. Aceptar el Aviso de Privacidad y dar click en “activar”.

11. Guardar el código QR, el cual le será solicitado para ingresar al estadio.

2.8 No se aceptan cambios o devoluciones sobre el producto adquirido en esta promoción.

3. Se considerará un comprobante de compra real y válido, el que cuente con las siguientes características:

3.1 Comprobante o ticket de compra entregado por la tienda participante o factura.

3.2 El comprobante de compra o factura debe contener claramente la información de venta el producto: modelo del producto, fecha de compra, monto y tienda donde se compró.

3.3 No será válido un comprobante de compra o factura con enmendaduras, borrones, alteraciones, cortes, quemaduras, anotaciones, dobleces u otros daños que comprometan la visibilidad de la información que se solicita.

3.4 Se investigará con las tiendas la veracidad del ticket.

4. Cualquier incumplimiento de estas reglas o cualquier otra de estas bases, no será válida su participación en esta promoción y se le notificará al cliente vía correo electrónico.

5. La promoción sólo incluye el boleto doble al estadio, no incluye traslados al estadio, ni consumo de alimentos, bebidas o give aways.

6. El pase doble es intransferible.

AVISO DE PRIVACIDAD

La participación de los interesados en la promoción “Boletos Partido México vs Ecuador, Sam’s Guadalajara”, constituye la aceptación sin reserva alguna de las presentes bases, condiciones, así como del aviso de privacidad ubicado en el sitio de internet www.lg.com/mx

En LG ELECTRONICS MÉXICO S.A. de C.V. conocemos lo importancia de saber cómo tratamos los datos personales, por lo cual estamos comprometidos con la protección de los mismos. La privacidad y el buen uso de la información personal, es de fundamental importancia para nosotros.

Con el fin de dar a conocer la información de cómo tratamos los datos personales, en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, ponemos a tu disposición el aviso de privacidad integral previa a la participación en la promoción.

¿Quién es el responsable de los datos personales?

LG Electronics México S.A de C.V (en lo sucesivo “LGE”), con domicilio en Av. Sor Juana Inés de la Cruz #555, Colonia San Lorenzo Industrial, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54033, es el responsable del uso y protección de los datos personales que recabemos de ti.

¿Quién es el oficial de privacidad y cómo pueden contactarlo?

Nuestro oficial de privacidad es la persona al interior de LGE que ha sido designada para atender los derechos de los titulares de los datos personales. Para todo lo relacionado con el tratamiento y protección de los datos personales, podrás contactarte con nuestro oficial de privacidad enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: (privacidadlgmx@lge.com )

¿Para qué fines recabamos los datos personales?

La información personal será utilizada para las siguientes finalidades primarias, las cuales son necesarias en virtud la participación en la promoción “Boletos Partido México vs Ecuador, Sam’s Guadalajara”:

· Identificarte y contactarte.

· Realizar todas las acciones necesarias para poder entregarte tu regalo.

¿Qué datos personales recaba LG?

Para poder llevar a cabo las finalidades descritas en el apartado anterior, podremos recabar datos personales de las siguientes categorías: Identificación y contacto. No recabamos datos personales sensibles.

¿Transfiere LG mi información?

Se informa que los datos personales podrán ser transferidos, sin que legalmente se requiera tu consentimiento, a las siguientes personas físicas o morales:

· Autoridades a las que debamos comunicar tu información personal en virtud de una ley, con la finalidad de cumplir con la normativa correspondiente, así como para el reconocimiento o ejercicio de algún derecho.

· Empresas de Grupo LGE que operan bajo nuestras mismas políticas y procesos internos de protección de datos personales, con las siguientes finalidades: (i) Brindarte un mejor servicio; (ii) cumplir con nuestra normativa interna.

· Personas físicas o morales con las que tengamos un contrato celebrado o por celebrar, que sea en tu interés, con la finalidad de otorgarte beneficios.

· En caso de actualizarse el supuesto que corresponda, cualquiera de las transferencias contempladas por el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Asimismo, los datos personales de identificación y contacto podrán ser transferidos a las siguientes personas morales, en cuyos casos sí requerimos nos otorgues tu consentimiento:

· En el caso de que LG sea adquirida o se fusione con alguna otra empresa, podremos transferir los datos personales a la misma, con la finalidad de que te informe y ofrezca sus productos y/o servicios.

· Si no manifiestas una negativa para que realicemos estas transferencias, o alguna de ellas, entenderemos que nos has otorgado tu consentimiento. Tu negativa la puedes manifestar desde este momento enviando un correo electrónico a nuestro oficial de privacidad, quien te indicará el procedimiento a seguir para ejercer tu derecho.

¿Cómo puedo ejercer mis Derechos ARCO?

En los términos de la normativa aplicable, tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos de ti, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando consideres que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerte al uso de los datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, deberás presentar la solicitud respectiva a través de un correo electrónico dirigido a nuestro oficial de privacidad, quien te informará sobre el procedimiento, requisitos, plazos de respuesta, la forma en que haremos efectivo tu derecho, y atenderá cualquier duda, queja o comentario que tengas al respecto.

¿Existen mecanismos y procedimientos para revocar mi consentimiento?



Podrás solicitar la revocación del consentimiento que en su caso nos hayas otorgado. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los casos será procedente tu solicitud o podremos concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando los datos personales.

Para revocar tu consentimiento deberás presentar tu solicitud a través de un correo electrónico dirigido a nuestro oficial de privacidad, quien te informará sobre el procedimiento y requisitos para el ejercicio de este derecho, plazos de respuesta, la forma en que haremos efectivo tu derecho, y atenderá cualquier duda, queja o comentario que tengas al respecto relacionada con el tratamiento de los datos personales.

¿Cómo puedes saber si LGE ha realizado cambios al presente aviso de privacidad?

LGE podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de privacidad, informándote al respecto a través del sitio www.lg.com.mx , en el apartado de notas, por lo que te sugerimos revises continuamente nuestras redes sociales para conocer dichos cambios.

Consentimiento.

Con el simple hecho de participar en la promoción y proporcionarnos los datos personales, se entiende que nos has otorgado tu consentimiento para tratar los datos personales en los términos establecidos en el presente aviso de privacidad. En caso de no estar de acuerdo, contáctate de inmediato con nuestro oficial de privacidad.