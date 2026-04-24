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Pantalla 86 pulgadas LG Micro RGB evo AI MRGB95 4K SMART TV webOS 2026

Pantalla 86 pulgadas LG Micro RGB evo AI MRGB95 4K SMART TV webOS 2026

86MRGB95BSA
Vista frontal de Pantalla 86 pulgadas LG Micro RGB evo AI MRGB95 4K SMART TV webOS 2026 86MRGB95BSA
The front view of LG Micro RGB evo AI MRGB95, released in 2026, displays a vivid, crystalline image of sharply defined red, green, and blue facets, featuring 100-inch display, webOS, RGB Primary Color Ultra, and the α11 AI Processor 4K Gen3.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 shown in front and side views highlights a 100-inch display with a 2230 mm-wide screen, 1277 mm screen height, 1374 mm height with stand, a 49.9 mm depth, and a stand footprint measuring 1725 by 415 mm.
2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Imaging category for the MRGB95 100-inch display
LG Micro RGB evo AI MRGB95, featuring Micro RGB ultra-fine color control, delivers 100% color coverage of BT2020, DCI-P3, and Adobe RGB as certified by Intertek.
LG Micro RGB evo AI MRGB95, powered by RGB Primary Color Ultra, shows a flower image on the screen, with precisely controlled red, green, and blue light from distinct Micro RGB engines for balanced color and refined contrast.
LG Micro RGB evo AI MRGB95’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple light on a circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Micro Dimming Ultra displays a vibrant marine life scene with precise color separation across over 8.3 million pixels, enhanced by thousands of dimming zones driven by alpha 11 AI Processor 4K Gen3.
Micro RGB on the right, used in LG Micro RGB evo AI MRGB95, is shown in comparison with Mini LED on the left, highlighting smaller red, green, and blue light elements for pinpoint brightness and precise color control.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 330, while supporting 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG Shield, applied to LG Micro RGB evo AI MRGB95, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 is seamlessly wall-mounted in a spacious black-toned room, displaying bold artwork in vivid colors that harmonize with the surrounding interior.
Vista frontal de Pantalla 86 pulgadas LG Micro RGB evo AI MRGB95 4K SMART TV webOS 2026 86MRGB95BSA
The front view of LG Micro RGB evo AI MRGB95, released in 2026, displays a vivid, crystalline image of sharply defined red, green, and blue facets, featuring 100-inch display, webOS, RGB Primary Color Ultra, and the α11 AI Processor 4K Gen3.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 shown in front and side views highlights a 100-inch display with a 2230 mm-wide screen, 1277 mm screen height, 1374 mm height with stand, a 49.9 mm depth, and a stand footprint measuring 1725 by 415 mm.
2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Imaging category for the MRGB95 100-inch display
LG Micro RGB evo AI MRGB95, featuring Micro RGB ultra-fine color control, delivers 100% color coverage of BT2020, DCI-P3, and Adobe RGB as certified by Intertek.
LG Micro RGB evo AI MRGB95, powered by RGB Primary Color Ultra, shows a flower image on the screen, with precisely controlled red, green, and blue light from distinct Micro RGB engines for balanced color and refined contrast.
LG Micro RGB evo AI MRGB95’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple light on a circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Micro Dimming Ultra displays a vibrant marine life scene with precise color separation across over 8.3 million pixels, enhanced by thousands of dimming zones driven by alpha 11 AI Processor 4K Gen3.
Micro RGB on the right, used in LG Micro RGB evo AI MRGB95, is shown in comparison with Mini LED on the left, highlighting smaller red, green, and blue light elements for pinpoint brightness and precise color control.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 330, while supporting 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG Shield, applied to LG Micro RGB evo AI MRGB95, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 is seamlessly wall-mounted in a spacious black-toned room, displaying bold artwork in vivid colors that harmonize with the surrounding interior.

Características clave

  • Color revolucionario con control de iluminación Micro RGB independiente.
  • Certificado Triple Cobertura de Color al 100% en BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB.
  • Contraste Excepcional gracias a las Miles de zonas de atenuación.
  • Nuevo Procesador alpha 11 con AI 4K Gen3 y Motor Dual AI, para una vivencia visual 4K AI.
  • Frecuencia de Actualización Mejorada hasta 330Hz y una juego ultra fluido con Motion Booster 330.
Más
2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Imaging category for the MRGB95 100-inch display

Premios a la Innovación CES - Galardonado (MRGB95, 100")

Imágenes

2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Cybersecurity category for LG Shield

Premios a la Innovación CES - Galardonado (LG Shield)

Ciberseguridad

2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category for Multi-AI

Premios a la Innovación CES - Galardonado (Multi-IA)

Inteligencia Artificial

AVForums Editor’s Choice badge as Best Smart TV System for 8 consecutive years, including 2025/26

Elección del editor de AVForums: Mejor sistema de Smart TV 2025/26

"8 años como el mejor sistema de Smart TV"

*Los Premios a la Innovación del CES se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no verificó la veracidad de ninguna presentación ni de ninguna afirmación, ni realizó pruebas al producto premiado.

¿Por qué Micro RGB evo?

LG Micro RGB evo AI MRGB95, powered by RGB Primary Color Ultra, shows a flower image on the screen, with precisely controlled red, green, and blue light from distinct Micro RGB AI engines for vivid, accurate color.

RGB Primary Color Ultra

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with certified triple 100% color coverage fills the screen with rich, flowing gradients of red, green and blue, delivering 100% coverage of BT2020, DCI-P3, and Adobe RGB.

Certificación Triple Cobertura 100% de Color

LG Micro RGB evo AI MRGB95 features Stunning Contrast through Micro Dimming Ultra, displaying millions of pixels and precise full-spectrum color separation, powered by the alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine.

Micro Dimming Ultra, Contraste Impresionante

LG Micro RGB evo AI MRGB95 features the new alpha 11 AI Processor 4K Gen3, which glows in purple light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine.

Nuevo Procesador alpha 11 AI 4K Gen3

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Award-winning Multi AI webOS is presented on a dark background featuring Microsoft Copilot and Google Gemini logos, indicating support for AI-related services accessible through the TV interface.

WebOS multi-IA galardonado

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity.

Asegurado por LG Shield

¿Cómo es Micro RGB evo la próxima evolución de Micro RGB?

Creado con 13 años de experiencia en OLED, Micro RGB evo es nuestro televisor RGB de primera generación, una evolución revolucionaria que va más allá de Micro RGB. Certificado para una Triple Cobertura 100% de Color, los colores son más intensos que nunca. El mismo Procesador alpha 11 AI de OLED, capaz de controlar 8.3 millones de píxeles, funciona con un motor Micro RGB, lo que permite que la tecnología Micro RGB y Micro Dimming Ultra aprovechen la precisión de píxeles, la velocidad y la potencia de OLED evo para un control de iluminación RGB ultrapreciso, lo que resulta en una experiencia de visualización vívida que solo Micro RGB evo puede ofrecer.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, the new color evolution displays a vivid crystalline color image with sharp facets of red, green and blue. Featured by 100% color coverage of BT2020, DCI-P3 and Adobe RGB, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual Engine and Motion Booster 330Hz with VRR 165Hz.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, the new color evolution displays a vivid crystalline color image with sharp facets of red, green and blue. Featured by 100% color coverage of BT2020, DCI-P3 and Adobe RGB, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual Engine and Motion Booster 330Hz with VRR 165Hz.

Tecnología Micro RGB

Nuestro LED RGB más pequeño para un color y detalle ultraprecisos

Innumerables luces Micro RGB, más pequeñas que los Mini LED, ofrecen un brillo y un control de color precisos para crear una claridad y un contraste detallados que superan incluso al Mini LED de QNED evo.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, featuring Micro RGB Technology, shows Mini LED evolving into smaller Micro RGB with red, green, blue light elements that emit pinpoint brightness and offer precise color control.

RGB Primary Color Ultra con Control Micro RGB.

Revolucionario Color con Certificación Triple Cobertura 100% de Color

Micro RGB evo, con retroiluminación independiente roja, verde y azul, controla la luz y el color a nivel micro para expresar un espectro de color aún más amplio con un estándar superior de intensidad y precisión. Micro RGB evo cuenta con un control de color ultrafino Micro RGB y es el único televisor con cobertura del 100% en tres estándares: BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB, cubriendo una gama de colores excepcionalmente amplia para todo, desde cine HDR y edición digital hasta tecnologías de visualización de última generación.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, powered by RGB Primary Color Ultra with Micro RGB Control, shows precisely controlled RGB light from discrete Micro RGB Engines forming a flower image with rich, balanced color and refined contrast.

RGB Primary Color Pro, used in LG Mini RGB evo AI MRGB85, features a split image comparing conventional LED color on the left with brighter, more saturated buildings on the right, highlighting 100% DCI-P3 and 100% Adobe RGB coverage.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, featuring Micro RGB ultra-fine color control, delivers 100% color coverage of BT2020, DCI-P3, and Adobe RGB as certified by Intertek.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, featuring Micro RGB ultra-fine color control, delivers 100% color coverage of BT2020, DCI-P3, and Adobe RGB as certified by Intertek.

Micro Dimming Ultra

Miles de zonas de atenuación, impulsadas por nuestro Procesador alpha 11 AI, ofrecen un contraste excepcional.

El Procesador alpha 11 AI de OLED, capaz de controlar 8.3 millones de píxeles, impulsa y controla miles de zonas de atenuación en Micro RGB evo para ofrecer imágenes con un contraste impactante y detalles finos.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Micro Dimming Ultra displays a vibrant marine life scene with precise color separation across over 8.3 million pixels, enhanced by thousands of dimming zones driven by alpha 11 AI Processor 4K Gen3.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Micro Dimming Ultra displays a vibrant marine life scene with precise color separation across over 8.3 million pixels, enhanced by thousands of dimming zones driven by alpha 11 AI Processor 4K Gen3.

Procesador alpha 11 AI 4K Gen3 con Doble Motor AI

Nuevo Procesador AI, ahora con Doble Motor AI

Heredado de LG OLED, el Procesador alpha 11 AI, capaz de ofrecer una precisión a nivel de pixel, está equipado con un nuevo Doble Motor AI y ahora potencia Micro RGB evo. Más allá de los motores AI individuales, un Doble Motor AI refina la nitidez y la textura simultáneamente, lo que resulta en una calidad de imagen 4K que no solo es más nítida, sino que también se ve más natural.

LG Micro RGB evo AI MRGB95’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple light on a circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.

LG Micro RGB evo AI MRGB95’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple light on a circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.

¿Porqué LG AI TV?

LG AI TV  optimiza la imagen y el sonido, y hace que cada día sea más inteligente con AI Hub personalizado.

Remasterización HDR AI

Mejora cada fotograma a calidad HDR

AI optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste, y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para disfrutar de imágenes más ricas y realistas.

Descubra 3 beneficios destacados de AI Hub

Búsqueda Múltiple AI avanzada con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que buscas y selecciona el modelo de AI que mejor se adapte a tus necesidades. El sistema se conecta a múltiples modelos de AI para ofrecer resultados más amplios y relevantes.

Recibe recomendaciones de contenido e información personalizadas.

Concierge AI sugiere contenido y actualizaciones adaptadas a tus intereses. "En esta escena" ofrece recomendaciones e información relevantes según lo que estés viendo, mientras que la AI Generativa permite buscar y crear imágenes.

LG AI TV reconoce tu voz y te dirige a Mi página, ¡adaptada a tu gusto!

En Mi página, puedes ver todo de un vistazo: desde el tiempo, el calendario y los widgets hasta tus resultados deportivos favoritos.

The CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is shown on a dark background. Multi-AI Architecture is recognized in the Artificial Intelligence category.

The CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is shown on a dark background. Multi-AI Architecture is recognized in the Artificial Intelligence category.

Premio Multi AI webOS

El premiado WebOS, ahora con la seguridad de LG Shield

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

8 años como el mejor sistema de Smart TV

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield

Seguridad en la que puedes confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan que tus datos se mantengan seguros con almacenamiento y administración de datos seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridad de software garantizada, autenticación de usuario y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta a eventos de seguridad y administración segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puedes confiar Descubre más sobre LG Shield

webOS Re:New Program

Actualiza tu TV hasta 5 años gratis

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

Protección cuádruple de LG

Tu LG TV está diseñado para durar con Protección cuádruple de LG

Desde el hardware hasta el software, tu LG TV está protegido. Los condensadores integrados protegen contra altos voltajes, incluyendo rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores protegen los chipsets de la humedad, e incluso tus datos se mantienen seguros con LG Shield.

AI Magic Remote

Desbloquea todas las experiencias de AI con un solo botón AI

Un solo botón AI es suficiente para acceder y controlar todas las interacciones impulsadas por AI. Con un botón de scroll y comandos de voz instantáneos, cada control se siente como nuevo.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

Diseño Hecho para Realzar tu Espacio

LG Micro RGB evo AI MRGB95, designed with Flush-fit Design, is seamlessly wall-mounted in a spacious room, displaying bold artwork in vivid colors that harmonize with the surrounding interior.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, designed with Flush-fit Design, is seamlessly wall-mounted in a spacious room, displaying bold artwork in vivid colors that harmonize with the surrounding interior.

Diseño de Ajuste al Ras.

Diseñado para una integración espacial total.

Con biseles ultradelgados, la pantalla se integra a la perfección con la pared, creando una silueta refinada que se integra a la perfección con el espacio.

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+

LG Gallery+

Dale estilo a tu espacio con una variedad de contenido para elegir.

LG Gallery+ te permite acceder a más de 100 obras de arte, videos ambientales y otros contenidos visuales para realzar tu espacio. Con actualizaciones regulares de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido seleccionado que refleja tu estilo.29)

La Galería LG+ con música de fondo y sala de música del LG OLED evo AI G6 muestra la escena del lago en el bosque "Atardecer en el bosque" en pantalla, con un panel de interfaz de usuario visible para la sala de música con música ambiental, reproducción Bluetooth y controles.

BGM con Music Lounge

Crea el ambiente perfecto con música

Crea la atmósfera perfecta con música que se adapte a tu estilo visual. Usa la música recomendada según tus preferencias o conéctate por Bluetooth para reproducir tus propias pistas.

LG OLED evo AI G6 muestra una cuadrícula de Google Photos con instantáneas familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con la opción de álbum Viaje familiar activada.

LG OLED evo AI G6 muestra una cuadrícula de Google Photos con instantáneas familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con la opción de álbum Viaje familiar activada.

Mis Fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos.

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisor con solo usar tu teléfono. Personaliza tu espacio fácilmente con el contenido de tu biblioteca de fotos.32)

LG OLED evo AI G6 está montado en una pared verde sobre una consola roja y muestra un panel de información que incluye el clima, resultados deportivos, programador de TV y Home Hub.

LG OLED evo AI G6 está montado en una pared verde sobre una consola roja y muestra un panel de información que incluye el clima, resultados deportivos, programador de TV y Home Hub.

Panel de información

Manténgase al día con un panel personalizado todo en uno

Consulte la información importante de un vistazo. Reciba actualizaciones del tiempo, alertas deportivas, consulte su Calendario de Google e incluso configure notificaciones para Home Hub, sus reservas de visualización y mucho más.

Modo Galería

Cambia del televisor a tus obras de arte sin problemas

Con el Modo Galería activado, tu televisor puede seguir ahorrando energía incluso mientras muestra tus obras de arte seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.

Control automático de brillo

Brillo óptimo con cualquier luz

El control de brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla según la iluminación ambiental, garantizando una visualización nítida y cómoda en cualquier entorno.33)

Sensor de movimiento

Responde a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu televisor responda de forma inteligente, cambiando de modo según estés cerca o no.34)

LG Channels

Entretenimiento ilimitado gratis

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo lugar, lo que facilita más que nunca encontrar el contenido que te encanta.35)

LG OLED evo AI G6 con conectividad inteligente muestra la interfaz Home Hub en pantalla, mostrando conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para TV, dispositivos y aplicaciones en un único diseño de control.

Conectividad Inteligente

Home Hub, tu plataforma inteligente todo en uno para el hogar

Home Hub integra todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa fácilmente con tus dispositivos IoT domésticos a través de Google Home y más.36)

Entra en un mundo preparado para ganar

Juega a otro nivel

Juega para ganar con frecuencias de actualización mejoradas de hasta 330Hz.

Disfruta de juegos ultrarrápidos con 165Hz, AMD FreeSync Premium y VRR. Con Motion Booster, que aumenta las frecuencias de actualización para reducir el desenfoque de movimiento, y el primer mando con certificación BT ULL, disfruta de un alto rendimiento, ideal para juegos competitivos.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 330, while supporting 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

NVIDIA GeForce NOW

El primer juego en la nube 4K HDR de 120Hz del mundo

Disfruta de juegos 4K HDR de 120Hz en tu televisor, incluso sin un dispositivo adicional, gracias a NVIDIA GeForce NOW. Con la arquitectura NVIDIA Blackwell, disfruta de juegos en la nube de alta gama con el rendimiento de la GeForce RTX 5080.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.

Bluetooth de ultrabaja latencia.

El primer TV del mundo compatible con mandos Bluetooth de ultrabaja latencia.

Disfruta de juegos en la nube de alto rendimiento y ultrabaja latencia gracias a la compatibilidad con mandos Bluetooth de ultrabaja latencia, que reduce el retardo de entrada a menos de 2.5 ms. Disfruta de un control fluido y con gran capacidad de respuesta, similar a una conexión por cable, incluso jugando en la nube.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 features the LG Gaming Portal with a gaming hub layout, combining featured content and game tiles in a unified interface that expands to provide access to Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW, and webOS game apps.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Portal de juegos LG

Tu centro de juegos integral

Explora miles de juegos con NVIDIA GeForce Now, apps nativas de webOS y más. Encuentra fácilmente juegos para control remoto o gamepad e incluso compite con otros jugadores en el Modo Desafío.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

Panel de Control y Optimizador de Juegos

Personaliza fácilmente la configuración del juego para adaptarla a tu estilo de juego.

Personaliza tu experiencia de juego fácilmente con el Panel de Control para un control rápido en tiempo real y el Optimizador de Juegos para ajustar tus ajustes preferidos. Ajusta la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego fácilmente.

Sumérgete en cada partido deportivo

LG Micro RGB evo AI MRGB95 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, player insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 with TruMotion highlights motion smoothing in a split-screen soccer scene, contrasting blurred action with TruMotion Off and sharp, clear movement with TruMotion On to emphasize clarity in fast-paced sports.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a drama scene of a person riding in a car, then a Sports Alert for a live soccer match pops up with real-time scores and, when tapped, switches straight to the live game.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, player insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 with TruMotion highlights motion smoothing in a split-screen soccer scene, contrasting blurred action with TruMotion Off and sharp, clear movement with TruMotion On to emphasize clarity in fast-paced sports.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a drama scene of a person riding in a car, then a Sports Alert for a live soccer match pops up with real-time scores and, when tapped, switches straight to the live game.

Recibe predicciones de partidos con AI

AI analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecerte predicciones. Anima con más fuerza y ​​disfruta apoyando a tu equipo con esta información generada por AI.

Suavizado de movimiento que se adapta a todos los géneros.

La selección de género con IA identifica el género del contenido y TruMotion ajusta los niveles de vibración para aplicar el suavizado adecuado para una experiencia de visualización natural en películas, deportes y más. 

Configura alertas y no te pierdas ni un momento.

Captura cada momento de la acción. Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre los horarios, resultados y más de tu equipo.

Cine auténtico, conservado con todo detalle

Dolby Vision & Ambient FILMMAKER MODE

Vive el cine tal como lo concibió el director con Dolby Vision y el MODO CINEMATOGRÁFICO con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más fieles posible a su forma original.

Dolby Atmos

Al reproducir el sonido como objetos de audio inmersivos de 360° en lugar de canales estáticos, el sistema crea un entorno de cine en casa donde el detalle y la profundidad se mantienen fieles a la escena.

LG Sound Suite eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

Suite de sonido con Dolby Atmos Flex Connect

Audio inmersivo adaptado a tus preferencias

La tecnología DAFC (Dolby Atmos Flex Connect) de los televisores LG optimiza el audio según la ubicación de los altavoces, ofreciendo una experiencia envolvente personalizada y profundamente inmersiva dondequiera que estén ubicados.

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo de TV LG y barra de sonido sincronizados

Al sincronizar el televisor y la barra de sonido como uno solo, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para una experiencia envolvente más completa.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with WOW Orchestra displays a concert scene with a soundbar below the screen, while graphic sound waves extend across the living room to convey synchronized, surround sound.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen que la visualización sea más inclusiva

Los televisores LG están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como el Filtro de Ajuste de Color, una Guía de Lengua de Señas y compatibilidad con la conectividad directa para dispositivos de asistencia de audio.

Aviso legal

 

*Las imágenes de arriba en esta página de detalles del producto son solo ilustrativas.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI) y la televisión terrestre/por aire (solo para televisores con sintonizador). Crear una cuenta LG es gratuito.

1)*Micro RGB de LG se refiere a la tecnología de color basada en Multi LED con la combinación de LED de tamaño más pequeño que el Mini LED de LG, lo que proporciona una amplia reproducción de color.

 

2)*La pantalla LG MicroRGB está certificada por Intertek para una Triple Cobertura 100% de Color medida según la cláusula 5.18 de IDMS v1.2.

 

3)*Las imágenes de arriba son simuladas con fines ilustrativos.

 

4)*En comparación con el Procesador alpha 9 AI Gen8 de 2025 según una comparación de especificaciones internas.

 

5)*Imagen AI Pro funciona con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan a una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

*Procesamiento más rápido en comparación con el Procesador alpha 9 AI Gen8 2025 , según una comparación interna de especificaciones.

 

6)*Debe activarse a través del menú Modo de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

7)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

8)*Búsqueda AI (Copiloto) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere conexión a internet. Los servicios de AI de los socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece compatibilidad con LLM.

 

9)*Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles con ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes en el momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*"En esta escena" está disponible en países compatibles con la EPG (Guía electrónica de programación).

*"En este momento" no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido, por lo que no se mostrará.

*"AI Generativa" está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

10)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Reconocimiento de Voz AI puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta Reconocimiento de Voz.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar. Si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione correctamente.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2026.

 

11)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible conectar Chatbot AI al servicio de atención al cliente.

*En países donde no se admite el procesamiento del lenguaje natural (PLN), es posible que el acceso y el uso de la aplicación por voz no estén disponibles.

 

13)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo en algunos modelos. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, las aplicaciones y los servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, el contenido y los servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

 

14)*Proporciona acceso rápido a las funciones de AI del televisor, pero no cuenta con procesamiento de AI integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del Control Remoto Mágico con AI pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El Reconocimiento de Voz AI solo está disponible en países que admiten PLN en su idioma nativo.

 

15)*El tamaño máximo de la pantalla puede variar según el modelo y la región.

 

16)*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño.

*Dependiendo del entorno de instalación, puede haber un pequeño espacio entre el televisor y la pared. Los requisitos de instalación varían. Consulte la guía de instalación para obtener más información.

 

17)*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño.

*Dependiendo del entorno de instalación, puede haber un pequeño espacio entre el televisor y la pared. Los requisitos de instalación varían. Consulte la guía de instalación para obtener más información.

 

18)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y las funciones.

 

19)*Se ofrecen 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas al comparar datos con cada tipo de perfil.

 

20)*La función de AI Generativa solo está disponible en ciertas regiones o modelos.

*La suscripción incluye 20 créditos al mes. Un crédito permite generar una imagen.

*La velocidad de transferencia de archivos de LG Link puede variar según el rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y la velocidad de la red.

*Es posible que algunas extensiones de archivo no sean compatibles con LG Link según las especificaciones de su dispositivo.

*LG Link puede usar un dispositivo de almacenamiento externo si se utiliza según las especificaciones de memoria del dispositivo.

 

21)*La función funciona cuando estás conectado a tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación. 

 

22)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

23)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

24)*La compatibilidad con ciertos canales LG varía según la región.

 

25)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi Matter. Los servicios y funciones compatibles con Matter pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial con ThinQ y Matter debe realizarse mediante la app móvil de ThinQ.

 

26)*Validación de AMD FreeSync Premium basada en un bajo retraso de entrada, reducción de tirones y rendimiento sin parpadeos.

*165Hz es la frecuencia de actualización máxima basada en la frecuencia de actualización variable (VRR) y solo funciona con entradas compatibles con 165Hz.

*HGiG es un grupo voluntario de empresas de la industria de videojuegos y pantallas de televisión que se reúnen para especificar y publicar directrices para mejorar la experiencia de juego del consumidor en HDR.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.

*La frecuencia de actualización de 330 Hz solo es compatible con una resolución de 2K.

*Motion Booster 330 ofrece una frecuencia de actualización de hasta 330 Hz con una resolución Full HD optimizada para una experiencia de juego ultra fluida.

 

27)*Se requiere suscripción. La oferta de servicios puede variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6, MRGB95 y MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un rendimiento óptimo, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

 

28)*La latencia ultrabaja de Bluetooth solo aplica a televisores LG 2026 seleccionados. La función de control UL solo es compatible al conectarse a dispositivos compatibles.

*En el modo UL, solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para un rendimiento óptimo, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

*El control de juegos se vende por separado.

 

29)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

*El mando se vende por separado.

 

30)*La tarjeta "En esta escena" está disponible en países con EPG.

*El alcance de la compatibilidad puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y podría no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones que se tomen basándose en dicha información.

 

31)*El MODO CINEMATOGRÁFICO Ambiental es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*El MODO CINEMATOGRÁFICO Ambiental es compatible con Dolby Vision.

*El MODO CINEMATOGRÁFICO Ambiental se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app Amazon Prime Video.

*El MODO CINEMATOGRÁFICO Ambiental funciona en modelos equipados con sensor de luz.

 

32)*El modelo de Sound Suite compatible puede variar según el país, la región y el modelo de TV.

*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Al conectarlo a una barra de sonido, se admiten hasta 13.1.7 canales. Las configuraciones de canales compatibles pueden variar según el modelo de la barra de sonido.

*Tenga en cuenta que el servicio podría no estar disponible al momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG está limitado a ciertas funciones.

 

33)*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio podría no estar disponible al momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG está limitado a ciertas funciones.

 

 

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