Pantalla 86 pulgadas LG Micro RGB evo AI MRGB95 4K SMART TV webOS 2026

1)*Micro RGB de LG se refiere a la tecnología de color basada en Multi LED con la combinación de LED de tamaño más pequeño que el Mini LED de LG, lo que proporciona una amplia reproducción de color.

2)*La pantalla LG MicroRGB está certificada por Intertek para una Triple Cobertura 100% de Color medida según la cláusula 5.18 de IDMS v1.2.

3)*Las imágenes de arriba son simuladas con fines ilustrativos.

4)*En comparación con el Procesador alpha 9 AI Gen8 de 2025 según una comparación de especificaciones internas.

5)*Imagen AI Pro funciona con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan a una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

*Procesamiento más rápido en comparación con el Procesador alpha 9 AI Gen8 2025 , según una comparación interna de especificaciones.

6)*Debe activarse a través del menú Modo de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

7)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

8)*Búsqueda AI (Copiloto) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere conexión a internet. Los servicios de AI de los socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece compatibilidad con LLM.

9)*Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles con ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes en el momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*"En esta escena" está disponible en países compatibles con la EPG (Guía electrónica de programación).

*"En este momento" no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido, por lo que no se mostrará.

*"AI Generativa" está disponible en ciertas regiones o modelos.

10)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Reconocimiento de Voz AI puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta Reconocimiento de Voz.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar. Si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione correctamente.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2026.

11)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible conectar Chatbot AI al servicio de atención al cliente.

*En países donde no se admite el procesamiento del lenguaje natural (PLN), es posible que el acceso y el uso de la aplicación por voz no estén disponibles.

13)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo en algunos modelos. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, las aplicaciones y los servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, el contenido y los servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

14)*Proporciona acceso rápido a las funciones de AI del televisor, pero no cuenta con procesamiento de AI integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del Control Remoto Mágico con AI pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El Reconocimiento de Voz AI solo está disponible en países que admiten PLN en su idioma nativo.

15)*El tamaño máximo de la pantalla puede variar según el modelo y la región.

16)*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño.

*Dependiendo del entorno de instalación, puede haber un pequeño espacio entre el televisor y la pared. Los requisitos de instalación varían. Consulte la guía de instalación para obtener más información.

17)*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño.

*Dependiendo del entorno de instalación, puede haber un pequeño espacio entre el televisor y la pared. Los requisitos de instalación varían. Consulte la guía de instalación para obtener más información.

18)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y las funciones.

19)*Se ofrecen 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas al comparar datos con cada tipo de perfil.

20)*La función de AI Generativa solo está disponible en ciertas regiones o modelos.

*La suscripción incluye 20 créditos al mes. Un crédito permite generar una imagen.

*La velocidad de transferencia de archivos de LG Link puede variar según el rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y la velocidad de la red.

*Es posible que algunas extensiones de archivo no sean compatibles con LG Link según las especificaciones de su dispositivo.

*LG Link puede usar un dispositivo de almacenamiento externo si se utiliza según las especificaciones de memoria del dispositivo.

21)*La función funciona cuando estás conectado a tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

22)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

23)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

24)*La compatibilidad con ciertos canales LG varía según la región.

25)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi Matter. Los servicios y funciones compatibles con Matter pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial con ThinQ y Matter debe realizarse mediante la app móvil de ThinQ.

26)*Validación de AMD FreeSync Premium basada en un bajo retraso de entrada, reducción de tirones y rendimiento sin parpadeos.

*165Hz es la frecuencia de actualización máxima basada en la frecuencia de actualización variable (VRR) y solo funciona con entradas compatibles con 165Hz.

*HGiG es un grupo voluntario de empresas de la industria de videojuegos y pantallas de televisión que se reúnen para especificar y publicar directrices para mejorar la experiencia de juego del consumidor en HDR.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.

*La frecuencia de actualización de 330 Hz solo es compatible con una resolución de 2K.

*Motion Booster 330 ofrece una frecuencia de actualización de hasta 330 Hz con una resolución Full HD optimizada para una experiencia de juego ultra fluida.

27)*Se requiere suscripción. La oferta de servicios puede variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6, MRGB95 y MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un rendimiento óptimo, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

28)*La latencia ultrabaja de Bluetooth solo aplica a televisores LG 2026 seleccionados. La función de control UL solo es compatible al conectarse a dispositivos compatibles.

*En el modo UL, solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para un rendimiento óptimo, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

*El control de juegos se vende por separado.

29)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

*El mando se vende por separado.

30)*La tarjeta "En esta escena" está disponible en países con EPG.

*El alcance de la compatibilidad puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y podría no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones que se tomen basándose en dicha información.

31)*El MODO CINEMATOGRÁFICO Ambiental es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*El MODO CINEMATOGRÁFICO Ambiental es compatible con Dolby Vision.

*El MODO CINEMATOGRÁFICO Ambiental se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app Amazon Prime Video.

*El MODO CINEMATOGRÁFICO Ambiental funciona en modelos equipados con sensor de luz.

32)*El modelo de Sound Suite compatible puede variar según el país, la región y el modelo de TV.

*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Al conectarlo a una barra de sonido, se admiten hasta 13.1.7 canales. Las configuraciones de canales compatibles pueden variar según el modelo de la barra de sonido.

*Tenga en cuenta que el servicio podría no estar disponible al momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG está limitado a ciertas funciones.

33)*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio podría no estar disponible al momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG está limitado a ciertas funciones.