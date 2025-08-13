Skip to ContentSkip to Accessibility Help
TV Monitor LG 22" (21.5" Diagonal)

TV Monitor LG 22" (21.5" Diagonal)

TV Monitor LG 22" (21.5" Diagonal)

22MT48DF
Características clave

  • Panel IPS / amplio ángulo de visión
  • Montable en pared o base
  • Modo Juego (Black Stabilizer / DAS)
  • Modo Cine
  • USB AutoRun
Más
Imprimir

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES COMUNES

  • Tipo de monitor

    LED

PANTALLA

  • Tamaño (pulgadas)

    22

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Color Gamut (CIE1976)

    72%

  • Profundidad de color (millones)

    16.7M

  • Pixel Pitch(mm)

    0.24795x0.24795

  • Proporción de pantalla

    16:9

  • Resolución

    1920 x 1080 pixeles

  • Brillo cd/m2

    250

  • Relación de contraste

    1,000:1

  • Tiempo de respuesta (ms)

    14ms

  • Angulo de Visión Vertical

    178º

  • Angulo de Visión Horizontal

    178º

  • Frecuencia Vertical

    56~75Hz

  • Frecuencia Horizontal

    30 - 83 Khz

  • Superficie del Panel

    non Glare

  • FHD

    Si

CONEXIONES

  • Componente

    Si

  • Video compuesto

    Si

  • USB

    Si

  • Audifonos

    In

  • HDMI

    Si

  • RGB

    Si

DISEÑO

  • Color

    Negro

  • Base desmontable

    Si

  • Montable a la pared

    Si

  • Bocinas

    Si

  • VESA

    75mm x 75mm

SISTEMA

  • Plug & Play

    Si

  • Caption

    Si

  • Key Lock

    Si

  • Off Timer

    Si

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

  • Flicker Safe

    Si

  • Smart Energy Saving

    Si

  • Motion Eye Care

    Si

  • Modo Juego

    Si

  • Modo Cine

    Si

  • Black Stabilizer

    Si

  • Dynamic Action Sync

    Si

  • USBAutoRun

    Si

  • Eye confort Mode

    Si

  • Juegos Instalados

    Si

COMPATIBILIDAD

  • Compatible con Windows

    Si

ACCESORIOS

  • Manual

    Si

  • Guía rápida

    Si

  • Cable de alimentación

  • Control remoto

    Si

CERTIFICACIONES

  • FCC-B

    Si

  • UL

    Si

  • EPA

    Si

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Dimensiones con pie (A x A x P mm)

    507.6x146.3x358

  • Dimensiones sin pie (A x A x P mm)

    507.6x52.7x316.5

  • Peso con base (Kg)

    3

  • Peso sin base (Kg)

    2.9

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Consumo de energía (V)

    100-240 50/60Hz

  • Consumo de energía (W)

    26

  • Ahorro de energía / Modo reposo (W)

    1

