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LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026

86MRGB96B6B_EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad
86MRGB96B6B_EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026

86MRGB96B6B
Vy framifrån av LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026 86MRGB96B6B
LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026
LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026
LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026
LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026
LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026
LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026
LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026
LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026
LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026
LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026
LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026
LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026
Vy framifrån av LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026 86MRGB96B6B
LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026
LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026
LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026
LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026
LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026
LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026
LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026
LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026
LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026
LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026
LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026
LG 86" Micro RGB MRGB96 4K AI TV - 2026

Huvudfunktioner

  • Stunning Brightness, Color & MicroRGB Dimming Ultra – Njut av levande färger och exakt ljus för oslagbar kontrast och djup.
  • Triple-Certified 100% Color – Se världen som avsett med felfri färgnoggrannhet via DCI-P3, BT2020 och AdobeRGB.
  • Ultimate Connectivity – Njut av felfri streaming och gaming med WiFi 6, Bluetooth 5.3 och fyra HDMI 2.1.
  • Dolby Vision & Atmos – Förvandla vardagsrummet med bioliknande HDR-färger och uppslukande surroundljud.
  • Play Bigger at 165Hz / 330Hz – Få ett övertag med 4K 165Hz eller FHD 330Hz gaming, FreeSync och ALLM.
Mer
CES Innovation Awards Honoree-märke 2026 i Imaging-kategorin för MRGB95 100-tumsskärmen

CES Innovation Awards – Hedersomnämnande (MRGB95, 100 tum)

Bildåtergivning

2026 CES Innovation Awards Honoree-märke i Cybersecurity-kategorin för LG Shield

CES Innovation Awards – mottagare 2026

Cybersäkerhet

2026 CES Innovation Awards Honoree-märke i Artificial Intelligence-kategorin för Multi-AI

CES Innovation Awards – Hedersomnämnande (Multi-AI)

Artificial Intelligence

AVForums Editor’s Choice-märke som Bästa Smart-TV-system 8 år i rad, inklusive 2025/26

AVForums Editor’s Choice – Bästa Smart-TV-systemet 2025/26

”8 Years As The Best Smart TV System”

*CES Innovation Awards baseras på beskrivande material som skickats till domarna. CTA verifierade inte riktigheten av någon inlämning eller av några påståenden och testade inte produkten som fick priset.

Varför Micro RGB evo? 

LG Micro RGB evo AI MRGB95, som drivs av RGB Primary Color Ultra, visar en blomsterbild på skärmen, med exakt kontrollerat rött, grönt och blått ljus från distinkta Micro RGB AI-motorer för intensiva, exakta färger.

RGB Primary Color Ultra

En LG Micro RGB evo AI MRGB95 med certifierad tredubbel 100 % färgtäckning fyller skärmen med fylliga, flytande toner av rött, grönt och blått som ger 100 % täckning enligt BT2020, DCI-P3 och Adobe RGB.

Certifierad Triple 100% Color Coverage

LG Micro RGB evo AI MRGB95 har fantastisk kontrast genom Micro Dimming Ultra, visar miljontals pixlar och exakt färgseparation över hela spektrumet och drivs av alpha 11 AI Processor 4K Gen3 med Dual AI Engine.

Micro Dimming Ultra, fantastisk kontrast

LG Micro RGB evo AI MRGB95 har den nya alpha 11 AI Processor 4K Gen3, som lyser med lila ljus på ett mörkt kretskort och lyfter fram Dual AI Engine.

Nya alpha 11 AI Processor 4K Gen3

LG Micro RGB evo AI MRGB95 med prisbelönta Multi AI webOS presenteras mot en mörk bakgrund med Microsoft Copilot- och Google Gemini-logotyper som indikerar stöd för AI-relaterade tjänster tillgängliga via TV-gränssnittet.

Prisbelönt Multi AI webOS

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet.

Säkrad av LG Shield

Vad är Hyper Radiant Color Tech?

Hyper Radiant Color Tech är vår nästa generations OLED-teknik som lyfter varje aspekt av bildkvaliteten till en helt ny nivå. Den levererar oöverträffad ljusstyrka, Perfekt svart och Perfekt färg oavsett belysning samtidigt som den bevarar fantastiska 4K-bilder med vår bästa alpha 11 AI Processor Gen3. OLED G6 är till och med certifierad för Reflection-Free Premium, vilket ger felfri bildkvalitet utan reflexer oavsett belysning – ljust eller mörkt. Upplev OLED som aldrig förr – se skillnaden, känn briljansen och upptäck en ny standard för TV-tittande.

LG OLED evo AI G6, som drivs av Hyper Radiant Color Tech, visar en intensiv abstrakt bild av papperskonst på skärmen med ikoner för 3,9x ljusare toppljusstyrka, Perfekt svart, Perfekt färg, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine och Reflection Free Premium.

LG OLED evo AI G6, som drivs av Hyper Radiant Color Tech, visar en intensiv abstrakt bild av papperskonst på skärmen med ikoner för 3,9x ljusare toppljusstyrka, Perfekt svart, Perfekt färg, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine och Reflection Free Premium.

Micro RGB-teknik

Vår minsta RGB LED för ultraexakt färg och detaljrikedom

Otaliga mikro-RGB-lampor, mindre än Mini LED-lampor, levererar exakt ljusstyrka och färgkontroll för att skapa detaljerad klarhet och kontrast som överträffar även QNED evos Mini LED.1)

LG Micro RGB evo AI MRGB95, med Micro RGB-teknik, visar Mini LED som utvecklas till mindre Micro RGB med röda, gröna och blå ljuselement som avger exakt ljusstyrka och erbjuder exakt färgkontroll.

RGB Primary Color Ultra med Micro RGB Control

Revolutionerande färg med certifierad Triple 100% Color Coverage

Micro RGB evo med oberoende röd, grön och blå bakgrundsbelysning kontrollerar ljus och färg på mikronivå för att uttrycka ett ännu bredare färgspektrum med en högre standard av intensitet och noggrannhet. Micro RGB evo har Micro RGB ultrafin färgkontroll och är den enda TV:n med 100 % täckning enligt tre standarder – BT2020, DCI-P3 och Adobe RGB – och täcker en exceptionellt bred färgskala för allt från HDR Bio och digital redigering till nästa generations visningstekniker.2)

LG Micro RGB evo AI MRGB95, som drivs av RGB Primary Color Ultra med Micro RGB Control, visar exakt kontrollerat RGB-ljus från diskreta Micro RGB-motorer som bildar en blombild med fyllig, balanserad färg och raffinerad kontrast.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, powered by RGB Primary Color Ultra with certified Triple 100% Color Coverage, showcases its revolutionary color expression by displaying a flower image with rich, balanced color and refined contrast.

LG OLED evo AI G6 visar en delad skärm med en planet-och-stjärnscen och jämför en matt anti-glare-skärm med sin Perfekt svart och Perfekt färg-skärm för tydligare bildkvalitet oavsett belysning, med stöd av UL-certifiering och Intertek-certifieringar för färgvolym och färgåtergivning.

LG OLED evo AI G6 visar en delad skärm med en planet-och-stjärnscen och jämför en matt anti-glare-skärm med sin Perfekt svart och Perfekt färg-skärm för tydligare bildkvalitet oavsett belysning, med stöd av UL-certifiering och Intertek-certifieringar för färgvolym och färgåtergivning.

Micro Dimming Ultra

Tusentals ljusregleringszoner som drivs av vår bästa alpha11 AI-processor ger exceptionell kontrast.

Alpha 11 AI Processor från OLED, som kan styra 8,3 mn pixlar, driver och kontrollerar tusentals ljusregleringszoner i Micro RGB evo för att leverera bilder med slående kontrast och fina detaljer.3)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 med Micro Dimming Ultra visar en levande marin livsmiljö med exakt färgseparation över 8,3 miljoner pixlar, förstärkt av tusentals ljusregleringszoner som drivs av alpha 11 AI Processor 4K Gen3.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 med Micro Dimming Ultra visar en levande marin livsmiljö med exakt färgseparation över 8,3 miljoner pixlar, förstärkt av tusentals ljusregleringszoner som drivs av alpha 11 AI Processor 4K Gen3.

Alpha 11 AI Processor 4K Gen3 med Dual AI Engine

Ny AI-processor, nu med Dual AI Engine

Alpha 11 AI-processorn, ärvd från LG OLED, med kapacitet för pixelnivåprecision är utrustad med en ny Dual AI Engine och driver nu Micro RGB evo. Utöver enskilda AI-motorer förfinar en Dual AI Engine skärpa och textur samtidigt för en 4K-bildkvalitet som inte bara är skarpare utan också ser naturligare ut.4)

LG Micro RGB evo AI MRGB95:s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 lyser med lila ljus på ett kretskort och framhäver Dual AI Engine och levererar NPU upp till 5,6x snabbare, CPU 50 % snabbare och GPU 70 % starkare prestanda.

LG Micro RGB evo AI MRGB95:s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 lyser med lila ljus på ett kretskort och framhäver Dual AI Engine och levererar NPU upp till 5,6x snabbare, CPU 50 % snabbare och GPU 70 % starkare prestanda.

Varför LG AI TV?

LG AI TV optimerar bild och ljud samtidigt som den gör varje dag smartare med en personanpassad AI Hub

Ta reda på mer om LG AI TV

AI HDR Remastering

Uppgradera varje bildruta till HDR-kvalitet

AI optimerar automatiskt färg, ljusstyrka och kontrast och lyfter SDR-bildkvaliteten till HDR-nivåer för rikare och mer realistiska bilder.

Upptäck tre enastående fördelar med AI Hub

Avancerad Multi AI-sökning med Google Gemini och Microsoft Copilot

Säg bara vad du söker efter och välj sedan den AI-modell som passar dig bäst. Systemet ansluter till flera AI-modeller för att ge bredare och mer relevanta resultat.8)

Få personanpassade innehållsrekommendationer och anpassad information

AI Concierge föreslår innehåll och uppdateringar anpassade efter dina intressen. In This Scene ger relevanta rekommendationer och information baserat på vad du tittar på, medan Generative AI gör det möjligt att söka och skapa bilder.9)

LG AI TV känner igen din röst och leder dig till Min sida skräddarsydd bara för dig!

När du tas till Min sida, kan du se allt på ett ögonblick, från väder, kalender och widgetar till dina favoritsportresultat.10)

CES Innovation Awards 2026 Honoree-märket visas mot en mörk bakgrund. Multi-AI Architecture ges erkännande i kategorin Artificiell intelligens.

CES Innovation Awards 2026 Honoree-märket visas mot en mörk bakgrund. Multi-AI Architecture ges erkännande i kategorin Artificiell intelligens.

Prisbelönt Multi AI webOS

Prisbelönt webOS nu säkrat av LG Shield

AVForums Editor’s Choice-märke visas mot en mörk bakgrund för LG webOS 25, utnämnt till Bästa Smart-TV-system 2025/2026.

AVForums Editor’s Choice-märke visas mot en mörk bakgrund för LG webOS 25, utnämnt till Bästa Smart-TV-system 2025/2026.

Åtta år som det bästa Smart-TV-systemet 

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet. Ett CES Innovation Awards 2026 Honoree-märke visas också.

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet. Ett CES Innovation Awards 2026 Honoree-märke visas också.

LG Shield

Säkerhet du kan lita på

LG Shields sju kärntekniker säkerställer att dina data förblir säkra med säker datalagring och hantering, säkra kryptografiska algoritmer, säkerställd programvaruintegritet, användarautentisering och åtkomstkontroll, säker dataöverföring, detektering och respons av säkerhetshändelser och säker uppdateringshantering.12)

Säkerhet du kan lita på Ta reda på mer om LG Shield

webOS Re:New Program

Uppgradera din TV i upp till 5 år utan kostnad13)

LG Quad-skydd visas via fyra skyddsikoner mot en gul bakgrund. Varje ikon har skydd mot blixtnedslag, fuktighetsskydd, överspänningsskydd och webOS-skydd med LG Shield.

LG Quad-skydd visas via fyra skyddsikoner mot en gul bakgrund. Varje ikon har skydd mot blixtnedslag, fuktighetsskydd, överspänningsskydd och webOS-skydd med LG Shield.

LG Quad-skydd

Din LG TV är byggd för att hålla med LG Quad-skydd

Din LG TV är skyddad från hårdvara till programvara. Inbyggda kondensatorer skyddar mot högspänning, inklusive blixtnedslag, medan halvledare är konstruerade med överspänningsskydd. Silikongel och skyddande beläggningar skyddar chipset från fukt och till och med dina data förblir säkra med LG Shield.

AI Magic Remote

Lås upp varje AI-upplevelse med en enda AI-knapp

En AI-knapp är allt som krävs för att komma åt och styra alla AI-drivna interaktioner. Med ett rullhjul och omedelbart röstkommando känns varje kontroll enkel.14)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 med AI Hub för personanpassning, med en AI-ikon ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.

Design, gjord för att lyfta ditt utrymme

En LG Micro RGB evo AI MRGB95 med infälld design är sömlöst väggmonterad i ett stort rum och visar djärva konstverk i intensiva färger som harmonierar med den omgivande interiören.

En LG Micro RGB evo AI MRGB95 med infälld design är sömlöst väggmonterad i ett stort rum och visar djärva konstverk i intensiva färger som harmonierar med den omgivande interiören.

Infälld design

Tillverkad för absolut rumslig integration

Med superslimmade ramar passar din TV jäms med väggen och skapar en elegant siluett som enkelt smälter in i ditt utrymme.16)

Upptäck ett oändligt antal mästerverk med LG Gallery+

LG Gallery+

Inred ditt utrymme med varierat innehåll att välja från

LG Gallery+ ger dig tillgång till över 100 konstverk, stämningsvideor och annat visuellt innehåll för att förhöja ditt utrymme. Med regelbundna biblioteksuppdateringar kan du anpassa ditt hem med utvalt innehåll som återspeglar din stil.18)

LG Micro RGB evo AI MRGB95:s LG Gallery+ med BGM and Music Lounge visar skogssjöscenen ”Forest Evening” på skärmen, med en synlig Music Lounge-UI-panel för stämningsmusik, Bluetooth-uppspelning och kontroller.

LG Micro RGB evo AI MRGB95’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

BGM with Music Lounge

Skapa rätt stämning med musik

Skapa rätt atmosfär med musik som matchar dina bilder. Använd musik som rekommenderas baserat på dina önskemål eller anslut via Bluetooth för att spela upp din egen musik.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 visar ett Google Foton-rutnät med familjeögonblicksbilder, medan en telefon visar en albumlista med reglaget för Familjeresalbumet aktiverat.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 visar ett Google Foton-rutnät med familjeögonblicksbilder, medan en telefon visar en albumlista med reglaget för Familjeresalbumet aktiverat.

Mina foton

Få enkel åtkomst till Google Foton och visa dina minnen

Anslut ditt Google Foton-konto lätt och enkelt till din TV med din telefon. Anpassa ditt utrymme på ett enkelt sätt med innehåll från ditt eget fotobibliotek.21)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 är väggmonterad på en grön vägg ovanför en röd konsol och visar en informationspanel som visar väder, sportresultat, TV-tablå och Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Informationspanel

Håll dig uppdaterad med en personlig allt-i-ett-kontrollpanel

Se viktig information på ett ögonblick. Få väderuppdateringar, sportaviseringar, visa din Google Kalender och ställ till och med in aviseringar för Home Hub, dina visningsbokningar med mera.

Galleriläge

Växla sömlöst från TV till konstverk

Med Galleriläget aktiverat kan din TV fortsätta att spara energi även när du visar dina valda konstverk och tillför en touch av stil och elegans till ditt utrymme.34)

Automatisk ljusstyrkekontroll

Optimal ljusstyrka oavsett belysning

Ljusstyrkekontrollen justerar automatiskt skärmutmatningen baserat på omgivande belysning och säkerställer tydlig och behaglig visning i alla miljöer.22)

Rörelsesensor

Reagerar på din närvaro

Rörelsedetektering låter din TV reagera intelligent och byta läge beroende på om du är i närheten eller inte.23)

LG Channels

Ändlös underhållning utan kostnad

LG Channels sammanför varierat innehåll från live- och på begäran-plattformar till ett allt i ett-nav så att blir enklare än någonsin att hitta innehåll du älskar.24)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 med Smart anslutning visar Home Hub-gränssnittet på skärmen och anslutningar till Google Home och LG ThinQ, med paneler för TV, enheter och appar i en enda kontrollayout.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Smart anslutning

Home Hub, allt-i-ett-plattformen för ditt smarta hem

Home Hub sammanför alla dina smarta enheter. Anslut, kontrollera och interagera sömlöst med dina IoT-enheter i hemmet via Google Home och mer.25)

Kliv in i en värld gjord för att vinna

Ultimat spelande

Spela för att vinna med uppgraderade uppdateringsfrekvenser upp till 330 Hz

Upplev ultrasnabbt spel med 165Hz, AMD FreeSync Premium och VRR. Med Motion Booster som höjer uppdateringsfrekvenserna för att minska rörelseoskärpa och den första BT ULL-certifierade styrenheten någonsin kan du njuta av hög prestanda, perfekt för tävlingsspel.26)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 med Ultimate Gameplay visar en livfull, racingscen med höga hastigheter med en infälld suddig jämförelse som lyfter fram Motion Booster 330, samtidigt som den stöder 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG och GeForce NOW.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 med NVIDIA GeForce NOW visar Borderlands 4 på skärmen tillsammans med en GeForce NOW-logotyp och introducerar molnspelsåtkomst inom TV-gränssnittet.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 med NVIDIA GeForce NOW visar Borderlands 4 på skärmen tillsammans med en GeForce NOW-logotyp och introducerar molnspelsåtkomst inom TV-gränssnittet.

NVIDIA GeForce NOW

Världens första 4K 120 Hz HDR-molnspel

Spela 4K 120 Hz HDR-spel på din TV även utan en extra enhet via NVIDIA GeForce NOW. Njut av avancerat molnspel drivet av NVIDIA Blackwell-arkitektur med GeForce RTX 5080-prestanda.27)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 med Bluetooth Ultra Low Latency visar en trådlös spelkontroll märkt ”Razer Wolverine V3 Bluetooth” på skärmen, vilket indikerar optimerat Bluetooth-kontrollstöd för responsivt spelande.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 med Bluetooth Ultra Low Latency visar en trådlös spelkontroll märkt ”Razer Wolverine V3 Bluetooth” på skärmen, vilket indikerar optimerat Bluetooth-kontrollstöd för responsivt spelande.

Bluetooth Ultra Low Latency

Världens första TV som stöder Bluetooth Ultra Low Latency-kontroller

Upplev Bluetooth Ultra Low Latency (ULL), högpresterande molnspel med stöd för Bluetooth ULL-kontroller, vilket sänker indatafördröjningen till under än 2,5 ms. Njut av sömlös, responsiv kontroll som känns precis som en trådbunden anslutning även när du spelar i molnet.28)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 har LG Gaming Portal med en spelhubblayout som kombinerar innehåll och spelpaneler i ett enhetligt gränssnitt som expanderar för att ge tillgång till Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW och webOS-spelappar.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

LG Gaming Portal

Ditt allt-i-ett-nav för spel

Utforska tusentals spel från Xbox, NVIDIA GeForce Now, ursprungliga webOS-appar och mer. Du kan enkelt hitta spel för fjärrkontroll eller gamepad och till och med tävla med andra spelare via Challenge Mode.29)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 med Game Dashboard och Optimizer visar spelskärmar sida vid sida och en skärmmeny för justering av spelinställningar som uppdateringsfrekvens, latens och visuella lägen i realtid.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 med Game Dashboard och Optimizer visar spelskärmar sida vid sida och en skärmmeny för justering av spelinställningar som uppdateringsfrekvens, latens och visuella lägen i realtid.

Game Dashboard och Optimizer

Enkel finjustering av spelinställningar för att passa din spelstil

Anpassa din spelupplevelse enkelt med Game Dashboard för snabb realtidskontroll och Game Optimizer för att finjustera dina önskade inställningar. Justera uppdateringsfrekvens, latens och visuella lägen för enkel optimering av varje spelsession.

Fördjupa dig i varje match

LG Micro RGB evo AI MRGB95 Sports Forecast by AI Concierge visar en live-fotbollsmatch med en AI-panel på skärmen som visar förutsägelser, spelarinsikter och ligadata, vilket visar hur AI kan analysera spelet för att förutsäga matchresultat.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 med TruMotion framhäver rörelseutjämning i en fotbollssituation på en delad skärm som kontrasterar suddig action med TruMotion Off och skarpa, tydliga rörelser med TruMotion On för att betona klarhet i sporter med högt tempo.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 visar en dramascen med en person som åker bil, sedan dyker en Sports Alert för en live fotbollsmatch upp med realtidsresultat och, när man trycker på den, växlar direkt till livematchen.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 Sports Forecast by AI Concierge visar en live-fotbollsmatch med en AI-panel på skärmen som visar förutsägelser, spelarinsikter och ligadata, vilket visar hur AI kan analysera spelet för att förutsäga matchresultat.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 med TruMotion framhäver rörelseutjämning i en fotbollssituation på en delad skärm som kontrasterar suddig action med TruMotion Off och skarpa, tydliga rörelser med TruMotion On för att betona klarhet i sporter med högt tempo.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 visar en dramascen med en person som åker bil, sedan dyker en Sports Alert för en live fotbollsmatch upp med realtidsresultat och, när man trycker på den, växlar direkt till livematchen.
Sports Forecast by AI Concierge

Få matchförutsägelser med AI

AI analyserar ditt teams statistik och resultat för att ge spelförutsägelser. Heja på ordentligt och njut av att stödja ditt lag med hjälp av dessa AI-genererade insikter.30)

TruMotion

Rörelseutjämning som anpassar sig till alla genrer

AI Genre Selection identifierar innehållsgenren och TruMotion justerar vibrationsnivåerna för att applicera rätt mängd utjämning för en naturlig tittarupplevelse av filmer, sport och mer.

Sports Alert

Ställ in aviseringar och missa aldrig ett ögonblick

Fånga varje actionfyllt ögonblick Ställ in dina aviseringar och få meddelanden om ditt lags spelschema, resultat och mer.

True Cinema, bevarad i exakt detalj

Dolby Vision och Ambient FILMMAKER MODE

FILMMAKER Mode ger tydligare kontrast och fylligare färger och anpassar sig till din omgivning för att hålla bilderna så nära sin ursprungliga form och skaparens avsikt som möjligt.31)

Dolby Atmos

Genom att återge ljud som uppslukande 360°-ljudobjekt istället för statiska kanaler skapar systemet en hemmabiomiljö där detaljer och djup förblir trogna scenen.

LG Sound Suite lyfter varje scen med fylligare surround

Sound Suite med Dolby Atmos Flex Connect

Omslutande ljud anpassat efter dina preferenser

LG TV:s DAFC (Dolby Atmos Flex Connect) optimerar ljud baserat på högtalarplacering, vilket ger en skräddarsydd, djupt uppslukande surroundupplevelse oavsett var dina högtalare är placerade.32)

En familj med barn och deras mor- och farföräldrar sitter tillsammans i en soffa i ett ljust vardagsrum och håller en fjärrkontroll medan de tittar på TV.

En familj med barn och deras mor- och farföräldrar sitter tillsammans i en soffa i ett ljust vardagsrum och håller en fjärrkontroll medan de tittar på TV.

Accessibility

Hjälpfunktioner gör betraktande mer inkluderande

LG TV-apparater är utformade med tillgänglighet i åtanke, med funktioner som färgjusteringsfilter, en teckenspråksguide och direkt anslutningsstöd för ljudassistansenheter.

Ansvarsfriskrivning

 

*Bilderna ovan på denna produktdetaljsida är endast för illustrativa syften.

*Specifikationer och funktioner varierar beroende på region, modell och storlek.

*Tjänstens tillgänglighet varierar beroende på region och land.

*Personanpassade tjänster kan variera beroende på policyerna för tredjepartsapplikationen.

*LG-konto och godkännande av relevanta villkor krävs för att få tillgång till nätverksbaserade smarta tjänster och funktioner, inklusive streamingappar. Utan LG-konto är endast externa enhetsanslutningar (t.ex. via HDMI) och landbunden/over-the-air-TV (endast för TV-apparater med tuners) tillgängliga. Ingen avgift krävs för att skapa ett LG-konto.

1)*LG:s Micro RGB hänvisar till Multi LED-baserad färgteknik med en kombination av mindre lysdioder än LG:s Mini LED som ger bred färgåtergivning.

 

2)*LG MicroRGB Display är certifierad av Intertek för Triple 100% Color Coverage uppmätt till IDMS v1.2 klausul 5.18.

 

3)*Bilderna ovan är simulerade i illustrativt syfte.

 

4)*Jämfört med alpha 9 AI Processor Gen8 från 2025 baserat på en intern jämförelse av specifikationer.

 

5)*AI Picture Pro fungerar på upphovsrättsskyddat innehåll på OTT-tjänster.

*Bilderna skalas upp till upp till 4K-liknande kvalitet. Resultaten kan variera beroende på källans upplösning.

 

6)*Måste aktiveras via ljudlägesmenyn. Ljudet kan variera beroende på lyssningsmiljön. 

 

7)*Ljudet kan variera beroende på lyssningsmiljön.

 

8)*AI Search (Copilot) är tillgängligt på webOS Re:new Program-aktiverade OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-modeller, inklusive modeller som släppts från 2022 och framåt.

*En internetanslutning krävs och AI-tjänstpartner kan komma att ändras eller kräva en prenumeration.

*Den här funktionen kan variera beroende på region och modell och är inte tillgänglig i länder där LLM-support inte erbjuds.

 

9)*Vissa av dessa funktioner kanske inte stöds i vissa regioner eller av vissa modeller.

*De menyer som visas kan vara annorlunda vid lanseringen.

*Nyckelordsrekommendationerna varierar beroende på app och tid på dygnet.

*”In This Scene”-kortet är tillgängligt i länder som stöder EPG (Electronic Program Guide).

*”On Now”-kortet är inte tillgängligt på Netflix och appar från andra innehållsleverantörer, så kortet visas inte.

*”Generative AI”-kortet är tillgängligt i vissa regioner eller på vissa modeller.

 

10)*Reducerat eller begränsat innehåll kan visas beroende på region och nätverksanslutning.

*Stöd för Voice ID kan variera beroende på region och land och är tillgängligt på OLED-, QNED- och NANO 4K UHD-TV-apparater som släppts 2024 och senare, samt på MRGB och FHD-TV-apparater som släpps från och med 2026.

*Det fungerar bara med appar som stöder Voice ID-kontot.

*Låset kan låsas upp av någon med liknande röst, och om rösten förändras på grund av hälsoskäl eller andra faktorer kan det hända att igenkänningen inte fungerar effektivt.

*De medföljande widgetarna kan variera beroende på land och kan komma att ändras eller upphöra utan föregående meddelande.

*Min sida gäller för OLED-, MRGB-, QNED- och NANO 4K UHD TV-apparater från 2026.

 

11)*En internetanslutning krävs.

*Det är möjligt att länka AI Chatbot till kundtjänst.

*I länder där NLP inte stöds kanske röstbaserad appåtkomst och appanvändning inte är tillgänglig.

 

12)*LG Shield-certifiering kan variera beroende på modell.

*Installationsskydd utesluter appinstallationer från ovanliga källor utöver LG Apps, osv.

*Regelbundna mjukvaruuppdateringar krävs för kontinuerligt 5-årsskydd.

*Dataskydd och kryptering är säkrade vid normal användning.

 

13)*webOS Re:New är ett program för uppgradering av programvara och är endast tillgängligt på utvalda modeller. Antalet uppgraderingar och Re:New-supportens varaktighet kan variera beroende på produkt, modell eller region.

*Uppgraderingsschema samt funktioner, applikationer och tjänster kan variera beroende på modell och region.

*Tillgängliga funktioner, innehåll och tjänster kan komma att ändras utan föregående meddelande och kan variera beroende på produkt, modell och region.

 

14)*Ger snabb åtkomst till TV:ns AI-funktioner men har ingen inbyggd AI-bearbetning.

*AI Magic Remotes design, tillgänglighet och funktioner kan variera beroende på region och språk som stöds, även för samma modell.

*Vissa funktioner kan kräva en internetanslutning.

*AI Voice Recognition tillhandahålls endast i länder som stöder NLP på sitt modersmål.

 

15)¹Maximal skärmstorlek kan variera beroende på modell och land.

 

16)*Ramstorleken skiljer sig åt beroende på serie och storlek.

*Beroende på installationsmiljön kan det finnas ett litet mellanrum mellan TV:n och väggen. Installationskraven varierar. Se installationshandboken för mer information.

 

17)*Tillgängligt innehåll kan variera beroende på region och kan komma att ändras.

*Tjänsten är tillgänglig via en betald prenumeration. En månads gratis provperiod är tillgänglig med inloggning och registrering av betalningsmetod. Prenumerationen förnyas automatiskt till en betald plan om den inte avbryts innan provperioden avslutas. Prenumerationen kan avbrytas när som helst under provperioden.

 

18)*Tillgängligt innehåll kan variera beroende på region och kan komma att ändras.

*En prenumeration på LG Gallery+ krävs för att få tillgång till hela innehållet och alla funktioner.

 

19)*16 olika profiler tillhandahålls, med innehållsrekommendationer som genereras genom att matcha data till varje profiltyp.

 

21)* Funktionen fungerar när du är inloggad på ditt Google Foton-konto och har minst 10 bilder i appen. 

 

22)* Ljusstyrkesensorer kan variera beroende på modell.

 

23)*Rörelsesensorer är endast tillgängliga på W6- och G6-modellerna.

 

24)*Stöd för vissa LG Channels varierar beroende på region.

 

25)*LG har stöd för WiFi-enheter av typen ”Matter”. "Matter"-stödda tjänster och funktioner kan variera beroende på de anslutna enheterna. Initial anslutning för ThinQ och Matter bör vara via ThinQ mobilappen.

 

26)*AMD FreeSync Premium-validering baseras på låg indatafördröjning, mindre hack och flimmerfri prestanda.

*165Hz är den maximala uppdateringsfrekvensen baserat på den variabla uppdateringsfrekvensen (VRR) och fungerar endast med ingångar som stöder 165Hz.

*HGiG är en volontärgrupp av företag från spel- och TV-industrin som träffas för att specificera riktlinjer för att förbättra konsumenternas spelupplevelser i HDR och göra dem tillgängliga för allmänheten.

*Stöd för HGiG kan variera beroende på land.

*I Motion Booster-läget kan upplösningen minska för att säkerställa optimal prestanda.

*330 Hz uppdateringsfrekvens stöds endast vid 2K-upplösning.

*Motion Booster 330 ger upp till 330 Hz uppdateringsfrekvens med optimerad Full HD-upplösning för en ultrajämn spelupplevelse.

 

27)*Prenumeration krävs. Erbjudna tjänster kan variera beroende på medlemsplan.

*Endast tillgängligt på LG OLED W6, G6, C6 och MRGB95, MRGB9M.

*GeForce NOW-tillgänglighet kan variera beroende på land.

*I ULL-läge kan endast en styrenhet (gamepad) anslutas. Användning av andra Bluetooth-enheter kan påverkas.

*För bästa prestanda rekommenderas Ethernet- eller 5 GHz Wi-Fi-anslutning.

 

28)*Bluetooth Ultra Low Latency gäller endast för vissa LG TV-apparater från 2026. ULL-kontrollfunktionalitet stöds endast vid anslutning till kompatibla enheter.

*I ULL-läge kan endast en styrenhet (gamepad) anslutas. Användning av andra Bluetooth-enheter kan påverkas.

*För bästa prestanda rekommenderas Ethernet- eller 5 GHz Wi-Fi-anslutning.

*Spelkontrollen säljs separat.

 

29)*Stöd för molnspeltjänster kan variera.

*Vissa speltjänster kan kräva en prenumeration och en spelkontroll.

*Gamepad säljs separat.

 

30)*”In This Scene”-kortet är tillgängligt i länder som stöder EPG.

*Stödets omfattning kan variera beroende på land.

*Information som tillhandahålls av AI Concierge är endast avsett för allmänna informationsändamål och är kanske inte korrekt. LG tar inget ansvar för några åtgärder eller beslut som fattas baserat på sådan information.

 

31)*FILMMAKER MODE är ett varumärke som tillhör UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE startar automatiskt med AppleTV+ och Amazon Prime Video-appen.

 

32)*Den matchande Sound Suite-modellen kan variera beroende på land, region och TV-modell.

*Soundbar kan köpas separat. 

* Ljudlägeskontrollen kan variera beroende på modell.

*När du är ansluten till en Soundbar stöds upp till 13.1.7 kanaler. Kanalkonfigurationer som stöds kan variera beroende på Soundbar-modellen.

*Observera att tjänsten kanske inte är tillgänglig vid köptillfället. En nätverksanslutning krävs för uppdateringar.

*Fjärranvändning av LG TV är begränsad till endast vissa funktioner.

 

33)*Soundbar kan köpas separat.

* Ljudlägeskontrollen kan variera beroende på modell.

*Observera att tjänsten kanske inte är tillgänglig vid köptillfället. En nätverksanslutning krävs för uppdateringar.

*Fjärranvändning av LG TV är begränsad till endast vissa funktioner.

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Viktiga specifikationer

  • PICTURE (DISPLAY) - Skärmtyp

    4K Micro RGB

  • PICTURE (DISPLAY) - Uppdateringsfrekvens

    120Hz Native (VRR 165Hz)

  • PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut

    RGB Primary Color Ultra (Triple 100% Color certified)

  • Bild (Processor) - Bildprocessor

    Alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine

  • Bild (Processor) - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • GAMING - FreeSync Compatible (AMD)

    Ja

  • AUDIO - Ljuduteffekt

    40W

  • AUDIO - Högtalarsystem

    2.2 kanaler

  • AUDIO - Dolby Atmos

    Ja

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV mått utan fot (BxHxD mm)

    1 925 x 1 105 x 46,1

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV vikt utan fot (kg)

    56,1

Alla specifikationer

PICTURE (DISPLAY)

  • Wide Color Gamut

    RGB Primary Color Ultra (Triple 100% Color certified)

  • Bakgrundsbelysning

    Micro RGB

  • Bildupplösning

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Skärmtyp

    4K Micro RGB

  • Uppdateringsfrekvens

    120Hz Native (VRR 165Hz)

BILD (PROCESSOR)

  • Bildläge

    9 lägen

  • AI Genre Selection

    Ja (SDR/HDR)

  • AI HDR Remastering

    Ja

  • AI Picture Pro

    Ja

  • AI Uppskalning

    Alpha 11 AI Super Upscaling 4K

  • Auto Brightness Control

    Ja

  • Automatisk kalibrering

    Ja

  • Dimming Teknologi

    Micro Dimming Ultra

  • Dynamic Tone Mapping

    Yes (Dynamic Tone Mapping Ultra)

  • FILMMAKER MODE™

    Ja

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

  • Rörelsehantering

    Motion Pro

  • Bildprocessor

    Alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Ja

  • QMS (Quick Media Switching)

    Ja

GAMING

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Ja (Upp till 165Hz)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Ja

  • Dolby Vision för gaming (4K 120Hz)

    Ja

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Ja

  • Game Optimizer

    Ja (Game Dashboard)

  • Stöd för HGIG

    Ja

  • Motion Booster

    Motion Booster 330

SMART TV

  • Kompatibel med USB-kamera

    Ja

  • AI Chatbot

    Ja

  • AI Magic Remote

    Ingår

  • AI Picture/Sound Wizard

    Ja

  • AI Voice ID

    Ja

  • Always Ready

    Ja

  • Full Webbläsare

    Ja

  • Google Cast

    Ja

  • Hands-free Röstkontroll

    Ja

  • Home Hub

    Yes (Google Home, LG ThinQ)

  • Intelligent Voice Recognition

    Ja

  • LG Channels

    Ja

  • LG Gallery+

    Yes (Paid service availability varies by country)

  • LG Shield

    Ja

  • Multi View

    Ja

  • My Page

    Ja

  • Operativsystem (OS)

    webOS 26

  • Fjärrstyrning via Smartphone-App

    Ja (LG ThinQ)

  • Fungerar med Apple AirPlay

    Ja

  • Works with Apple Home

    Ja

AUDIO

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Se manualen)

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Ja

  • AI Object Remastering

    Yes (AI Object Remastering Ultra)

  • AI Ljud

    Alpha 11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

  • Ljuduteffekt

    40W

  • Clear Voice Pro

    Ja

  • Dolby Atmos

    Ja

  • LG Sound Sync

    Ja

  • Simultaneous Audio Output

    Ja

  • Sound Mode Share

    Ja

  • Högtalarriktning

    Nedåt

  • Högtalarsystem

    2.2 kanaler

  • WOW Orchestra

    Ja

CONNECTIVITY

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1 st

  • Bluetooth Support

    Ja (v 5.3)

  • CI Slot

    1 st

  • Ethernet Ingångar

    1 st

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • HDMI Ingångar

    4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • RF Ingångar (Antenn/Kabel)

    2 st

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ja

  • USB Ingångar

    2 st (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Ja (Wi-Fi 6E)

ACCESSIBILITY

  • Invertera Färger

    Ja

  • Gråskala

    Ja

  • Hög Kontrast

    Ja

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • VESA montering (BxH mm)

    600 x 400

  • Paketets mått (BxHxD mm)

    2 116 x 1 215 x 285

  • Paketets vikt (kg)

    78,5

  • TV mått utan fot (BxHxD mm)

    1 925 x 1 105 x 46,1

  • TV mått med fot (BxHxD mm)

    1 925 x 1 174 x 370

  • TV fot (BxD mm)

    380 x 370

  • TV vikt utan fot (kg)

    56,1

  • TV vikt med fot (kg)

    64,3

POWER

  • Standby-strömförbrukning

    Under 0.5W

  • Strömförsörjning (Volt, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

INKLUDERADE TILLBEHÖR

  • Nätkabel

    Yes (Attached)

  • Fjärrkontroll

    AI Magic Remote MR26GA / MR26GB (w/ Number Key, United Kingdom / Italy)

STRECKKOD

  • Streckkod

    8806096779156

MOTTAGARE

  • Analog TV-mottagning

    Ja

  • Digital TV-mottagare

    DVB-T2 (Terrestrial), DVB-C (Cable), DVB-S2 (Satellite)

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy

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