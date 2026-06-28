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LG 48" OLED evo C64 4K AI TV - 2026

OLED48C64LA_EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad
OLED48C64LA_EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 48" OLED evo C64 4K AI TV - 2026

OLED48C64LA
Vy framifrån av LG 48" OLED evo C64 4K AI TV - 2026 OLED48C64LA
LG OLED evo AI C6 visad framifrån och från sidan framhäver en 48-tums skärm med en 1 071 mm bred skärm, en total höjd på 620 mm och ett superslimmat djup på 46,9 mm utan stativ.
LG OLED evo AI C6 med Brightness Booster visar en mörk scen där en briljant upplyst påfågel sprider sina strålande, lysande fjädrar och levererar ljusare högdagrar med förbättrad detalj och slående kontrast.
LG OLED evo AI C6 visar en delad skärm med en planet-och-stjärnscen och jämför en matt anti-glare-skärm med sin Perfekt svart och Perfekt färg-skärm för tydligare bildkvalitet oavsett belysning, med stöd av UL-certifiering och Intertek-certifieringar för färgvolym och färgåtergivning.
LG OLED evo C6 AI TV:ns alpha 11 AI Processor 4K Gen3 lyser i lila och blått ljus på ett mörkt kretskort och framhäver Dual AI Engine och levererar NPU upp till 5,6x snabbare, CPU 50 % snabbare och GPU 70 % starkare prestanda.
2026 CES Innovation Awards Honoree-märket i kategorin Artificial Intelligence uppmärksammar Multi-AI-sökning med Google Gemini och Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI C6 med AI Hub för personanpassning, med en AI-ikon ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.
LG Shield tillämpad på LG OLED evo AI C6 visas med en LG Shield-logotyp i mitten, säkerhetsikoner nedanför och ett 2026 CES Innovation Awards Honoree-märke ovanför som symboliserar data- och systemskydd.
LG OLED evo AI C6 för en oslagbar spelupplevelse i 4K 165 Hz visar ett höghastighetsracingspel med en gul bil med friliggande hjul i rörelse, djärv ”WIN”-text på skärmen och NVIDIA G-SYNC- och AMD FreeSync Premium-logotyper överst.
LG OLED evo AI C6 är väggmonterad i ett elegant vardagsrum, med en superslimmad design med smala ramar och visar ett stadslandskap vid en flod vid solnedgången på skärmen.
LG 48" OLED evo C64 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED evo C64 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED evo C64 4K AI TV - 2026
Vy framifrån av LG 48" OLED evo C64 4K AI TV - 2026 OLED48C64LA
LG OLED evo AI C6 visad framifrån och från sidan framhäver en 48-tums skärm med en 1 071 mm bred skärm, en total höjd på 620 mm och ett superslimmat djup på 46,9 mm utan stativ.
LG OLED evo AI C6 med Brightness Booster visar en mörk scen där en briljant upplyst påfågel sprider sina strålande, lysande fjädrar och levererar ljusare högdagrar med förbättrad detalj och slående kontrast.
LG OLED evo AI C6 visar en delad skärm med en planet-och-stjärnscen och jämför en matt anti-glare-skärm med sin Perfekt svart och Perfekt färg-skärm för tydligare bildkvalitet oavsett belysning, med stöd av UL-certifiering och Intertek-certifieringar för färgvolym och färgåtergivning.
LG OLED evo C6 AI TV:ns alpha 11 AI Processor 4K Gen3 lyser i lila och blått ljus på ett mörkt kretskort och framhäver Dual AI Engine och levererar NPU upp till 5,6x snabbare, CPU 50 % snabbare och GPU 70 % starkare prestanda.
2026 CES Innovation Awards Honoree-märket i kategorin Artificial Intelligence uppmärksammar Multi-AI-sökning med Google Gemini och Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI C6 med AI Hub för personanpassning, med en AI-ikon ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.
LG Shield tillämpad på LG OLED evo AI C6 visas med en LG Shield-logotyp i mitten, säkerhetsikoner nedanför och ett 2026 CES Innovation Awards Honoree-märke ovanför som symboliserar data- och systemskydd.
LG OLED evo AI C6 för en oslagbar spelupplevelse i 4K 165 Hz visar ett höghastighetsracingspel med en gul bil med friliggande hjul i rörelse, djärv ”WIN”-text på skärmen och NVIDIA G-SYNC- och AMD FreeSync Premium-logotyper överst.
LG OLED evo AI C6 är väggmonterad i ett elegant vardagsrum, med en superslimmad design med smala ramar och visar ett stadslandskap vid en flod vid solnedgången på skärmen.
LG 48" OLED evo C64 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED evo C64 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED evo C64 4K AI TV - 2026

Huvudfunktioner

  • OLED Pixel Dimming – Upptäck djup svärta och oändlig kontrast med 8,3 miljoner zoner som får färgerna att poppa.
  • OLED Anti-Reflex – Njut av kristallklart, störningsfritt tittande även i de ljusaste, soliga rummen.
  • Ultimate Connectivity – Njut av felfri streaming och gaming med WiFi 6, Bluetooth 5.3 och fyra HDMI 2.1.
  • Dolby Vision & Atmos – Förvandla vardagsrummet med bioliknande HDR-färger och uppslukande surroundljud.
  • Ultimate Gaming Performance – Dominera med blixtsnabb 165Hz, G-Sync, FreeSync och ALLM för laggfritt spel.
Mer
2026 CES Innovation Awards Honoree-märke i Cybersecurity-kategorin för LG Shield

CES Innovation Awards – Hedersomnämnande (LG Shield)

Cybersäkerhet

2026 CES Innovation Awards Honoree-märke i Artificial Intelligence-kategorin för Multi-AI

CES Innovation Awards – Hedersomnämnande (Multi-AI)

Artificial Intelligence

AVForums Editor’s Choice-märke som Bästa Smart-TV-system 8 år i rad, inklusive 2025/26

AVForums Editor’s Choice – Bästa Smart-TV-systemet 2025/26

”8 Years As The Best Smart TV System”

*CES Innovation Awards baseras på beskrivande material som skickats till domarna. CTA verifierade inte riktigheten av någon inlämning eller av några påståenden och testade inte produkten som fick priset.

Varför LG OLED evo C6?

LG OLED evo AI C6 med Brightness Booster visar en mörk scen där en briljant upplyst påfågel sprider sina strålande, lysande fjädrar och levererar ljusare högdagrar med förbättrad detalj och slående kontrast.

Brightness Booster

LG OLED evo AI C6, med Perfekt svart och Perfekt färg, visar en delad bild av en planet som kontrasterar svagare svärta till vänster med tydligare detaljer, djupare svärta och intensivare färguttryck till höger.

Perfekt svart och Perfekt färg

LG OLED evo AI C6 för en oslagbar spelupplevelse i 4K 165 Hz visar ett höghastighetsracingspel med en gul bil med friliggande hjul i rörelse och NVIDIA G-SYNC- och AMD FreeSync™ Premium-logotyper synliga överst på skärmen.

Oslagbar spelupplevelse i 4K 165 Hz

LG OLED evo AI C6 med prisbelönta Multi AI webOS presenteras mot en mörk bakgrund med Microsoft Copilot- och Google Gemini-logotyper som indikerar stöd för AI-relaterade tjänster tillgängliga via TV-gränssnittet.

Prisbelönt Multi AI webOS

LG OLED evo AI C6 med AI Hub för personanpassning, med en AI-symbol ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.

AI Hub för personanpassning

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet.

Säkrad av LG Shield

Hur ger LG OLED evo C6 överlägsen bildkvalitet?

Kliv in i nästa generations OLED med LG OLED evo C6. Brightness Booster förbättrar varje bildruta med ökad ljusstyrka, medan alpha 11 AI Processor 4K Gen3 säkerställer förfinade detaljer och precision. Njut av ljusare bilder tack vare Perfekt svart som bibehåller djupet under alla ljusförhållanden och Perfekt färg certifierad för 100 % färgvolym och färgåtergivning. OLED evo C6 – utformad för att leverera konsekvent bildkvalitet av hög kvalitet under de flesta visningsförhållanden, ljust eller mörkt.

Brightness Booster

Ljusare bild med Brightness Booster

Alpha 11 AI Processor Gen3 och dess nya ljusstärkande algoritm ger ljusare högdagrar och förbättrad detaljrikedom.2)

 

LG OLED evo AI C6 med Brightness Booster visar en mörk scen där en briljant upplyst påfågel sprider sina strålande, lysande fjädrar och levererar ljusare högdagrar med förbättrad detalj och slående kontrast.

Perfekt svart och Perfekt färg

Perfekt svart och Perfekt färg oavsett belysning, alltid

LG OLED TV har UL-verifierad Perfekt svart och Perfekt färg, vilket ger djupare kontrast, förbättrad ljusstyrka och intensiva, exakta färger. Se varje stjärna tydligt, även i ett ljust rum.3)

LG OLED evo AI C6 visar en delad skärm med en planet-och-stjärnscen och jämför en matt anti-glare-skärm med sin Perfekt svart och Perfekt färg-skärm för tydligare bildkvalitet oavsett belysning, med stöd av UL-certifiering och Intertek-certifieringar för färgvolym och färgåtergivning.

LG OLED evo AI C6 har Eyesafe RPF 40-certifieringsmärket från UL som verifierar minskat blått ljus.

LG OLED evo AI C6 har Eyesafe RPF 40-certifieringsmärket från UL som verifierar minskat blått ljus.

Eyesafe-verifierad för att minska blått ljus så att varje bildruta är snäll mot ögonen4)

Alpha 11 AI Processor 4K Gen3 med Dual AI Engine

Ultimat 4K-bildkvalitet med LG:s mest avancerade alfa 11 AI-processor med Dual AI Engine

alpha 11 AI Processor Gen3 tänjer på gränserna för OLED-prestanda med noggrann kontroll av 8,3 miljoner självupplysta pixlar – nu ännu kraftfullare med Dual AI Engine. Denna avancerade bearbetning går utöver en enda AI-motor och förfinar skärpa och textur samtidigt för skarpare och naturligare 4K-bildkvalitet.5)

LG OLED evo C6 AI TV:ns alpha 11 AI Processor 4K Gen3 lyser i lila och blått ljus på ett mörkt kretskort och framhäver Dual AI Engine och levererar NPU upp till 5,6x snabbare, CPU 50 % snabbare och GPU 70 % starkare prestanda.

LG OLED evo C6 AI TV:ns alpha 11 AI Processor 4K Gen3 lyser i lila och blått ljus på ett mörkt kretskort och framhäver Dual AI Engine och levererar NPU upp till 5,6x snabbare, CPU 50 % snabbare och GPU 70 % starkare prestanda.

Varför LG AI TV?

LG AI TV optimerar bild och ljud samtidigt som den gör varje dag smartare med en personanpassad AI Hub

Ta reda på mer om LG AI TV

AI HDR Remastering

Uppgradera varje bildruta till HDR-kvalitet

AI optimerar automatiskt färg, ljusstyrka och kontrast och lyfter SDR-bildkvaliteten till HDR-nivåer för rikare och mer realistiska bilder.

Upptäck tre enastående fördelar med AI Hub

Avancerad Multi AI-sökning med Google Gemini och Microsoft Copilot

Säg bara vad du söker efter och välj sedan den AI-modell som passar dig bäst. Systemet ansluter till flera AI-modeller för att ge bredare och mer relevanta resultat.9)

Få personanpassade innehållsrekommendationer och anpassad information

AI Concierge föreslår innehåll och uppdateringar anpassade efter dina intressen. In This Scene ger relevanta rekommendationer och information baserat på vad du tittar på, medan Generative AI gör det möjligt att söka och skapa bilder.10)

LG AI TV känner igen din röst och leder dig till Min sida skräddarsydd bara för dig!

När du tas till Min sida, kan du se allt på ett ögonblick, från väder, kalender och widgetar till dina favoritsportresultat.11)

CES Innovation Awards 2026 Honoree-märket visas mot en mörk bakgrund. Multi-AI Architecture ges erkännande i kategorin Artificiell intelligens.

CES Innovation Awards 2026 Honoree-märket visas mot en mörk bakgrund. Multi-AI Architecture ges erkännande i kategorin Artificiell intelligens.

Prisbelönt Multi AI webOS

Prisbelönt webOS nu säkrat av LG Shield

AVForums Editor’s Choice-märke visas mot en mörk bakgrund för LG webOS 25, utnämnt till Bästa Smart-TV-system 2025/2026.

AVForums Editor’s Choice-märke visas mot en mörk bakgrund för LG webOS 25, utnämnt till Bästa Smart-TV-system 2025/2026.

Åtta år som det bästa Smart-TV-systemet 

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet. Ett CES Innovation Awards 2026 Honoree-märke visas också.

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet. Ett CES Innovation Awards 2026 Honoree-märke visas också.

LG Shield

Säkerhet du kan lita på

LG Shields sju kärntekniker säkerställer att dina data förblir säkra med säker datalagring och hantering, säkra kryptografiska algoritmer, säkerställd programvaruintegritet, användarautentisering och åtkomstkontroll, säker dataöverföring, detektering och respons av säkerhetshändelser och säker uppdateringshantering.

Säkerhet du kan lita på Ta reda på mer om LG Shield

webOS Re:New Program

Uppgradera din TV i upp till 5 år utan kostnad14)

LG Quad-skydd visas via fyra skyddsikoner mot en gul bakgrund. Varje ikon har skydd mot blixtnedslag, fuktighetsskydd, överspänningsskydd och webOS-skydd med LG Shield.

LG Quad-skydd visas via fyra skyddsikoner mot en gul bakgrund. Varje ikon har skydd mot blixtnedslag, fuktighetsskydd, överspänningsskydd och webOS-skydd med LG Shield.

LG Quad-skydd

Din LG TV är byggd för att hålla med LG Quad-skydd

Din LG TV är skyddad från hårdvara till programvara. Inbyggda kondensatorer skyddar mot högspänning, inklusive blixtnedslag, medan halvledare är konstruerade med överspänningsskydd. Silikongel och skyddande beläggningar skyddar chipset från fukt och till och med dina data förblir säkra med LG Shield.

AI Magic Remote

Navigera och peka enkelt som med en virtuell mus för att njuta av AI Hub

Styr din TV enkelt med AI Magic Remote. Med en rörelsesensor och rullningshjul kan du peka, klicka, dra och släppa för att använda den som en virtuell mus eller helt enkelt tala för röstkommandon.15)

LG OLED evo AI C6 med AI Hub för personanpassning, med en AI-ikon ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.

Varför LG OLED evo spel-TV?

Superjämn spelupplevelse utan tearing

Spela i 4K 165 Hz med G-Sync och AMD FreeSync™-kompatibilitet

Upp till 165 Hz ger skarpare och smidigare action i varje spel. G-Sync-Compatible och AMD FreeSync™ Premium håller rörelse stabil och fri från tearing, medan VRR och ultralåg indatafördröjning säkerställer att varje rörelse förblir flytande och responsiv så att du får en tydlig fördel i varje match.16)

LG OLED evo AI C6 för en oslagbar spelupplevelse i 4K 165 Hz visar ett höghastighetsracingspel med en gul bil med friliggande hjul i rörelse, djärv ”WIN”-text på skärmen och NVIDIA G-SYNC- och AMD FreeSync Premium-logotyper överst.

Världens första VESA DSC-certifierade visuellt förlustfria låglatensspelande

Med VESA-certifierad DSC får du visuellt förlustfria detaljer och spelrespons i realtid över HDMI 2.1 – vilket ger en jämn, högupplöst spelupplevelse med rena, förvrängningsfria bilder överallt.36)

Världens första 4K 120 Hz HDR-molnspel

Spela 4K 120 Hz HDR-spel på din TV även utan en extra enhet via NVIDIA GeForce NOW. Njut av avancerat molnspel drivet av NVIDIA Blackwell-arkitektur med GeForce RTX 5080-prestanda.37)

Världens första TV som stöder Bluetooth Ultra Low Latency-kontroller

Upplev ultralåg latens och högpresterande molnspel med stöd för Bluetooth Ultra Low Latency-kontroller, vilket sänker indatafördröjningen till under 3,0 ms. Njut av sömlös, responsiv kontroll som känns precis som en trådbunden anslutning även när du spelar i molnet.38)

Med 0,1 ms certifierad svarstid svarar OLED omedelbart utan spökbilder

Med en pixelsvarstid på 0,1 ms och ALLM för ultralåg latens återges varje kommando med omedelbar precision. Denna förbättrade responsivitet gör spelet snabbt, klart och kontrollerat, vilket ger en distinkt konkurrensfördel.17)

Spåra varje rörelse med klarhet, uppbackad av VESA-certifierad ClearMR 10000

Vid snabb action är det viktigt att hålla detaljerna i sikte. LG OLED evo, med ClearMR 10000-certifiering, minimerar rörelseoskärpa mellan bildrutorna för att hålla rörelserna skarpa och läsbara under snabb rörelse, medan HGiG bevarar HDR-tonmappning exakt som spelskaparen avsåg – vilket bibehåller exakta högdagrar, djupa skuggor och balanserade färger. Tillsammans säkerställer ClearMR-certifieringen och HGiG att rörelserna förblir tydliga och HDR förblir exakt, så att varje scen visas exakt som den var tänkt att ses.18)

LG OLED evo AI C6 visar LG Gaming Portal på webOS-skärmen och visar en spelhubb med ett allt i ett-gränssnitt som ger åtkomst till flera spelappar via molnspelstjänster som NVIDIA GeForce NOW och webOS-appar.

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG Gaming Portal

Din allt-i-ett-hubb för spel – ingen konsol krävs

Utforska tusentals spel från Xbox, NVIDIA GeForce Now, ursprungliga webOS-appar och mer. Du kan enkelt hitta spel för fjärrkontroll eller gamepad och till och med tävla med andra spelare via Challenge Mode.21)

LG OLED evo AI C6 med Game Dashboard och Optimizer visar spelskärmar sida vid sida och en skärmmeny för justering av spelinställningar som uppdateringsfrekvens, latens och visuella lägen i realtid.

LG OLED evo AI C6 med Game Dashboard och Optimizer visar spelskärmar sida vid sida och en skärmmeny för justering av spelinställningar som uppdateringsfrekvens, latens och visuella lägen i realtid.

Game Dashboard och Optimizer

Enkel finjustering av spelinställningar för att passa din spelstil

Anpassa din spelupplevelse enkelt med Game Dashboard för snabb realtidskontroll och Game Optimizer för att finjustera dina önskade inställningar. Justera uppdateringsfrekvens, latens och visuella lägen för enkel optimering av varje spelsession.

Varför är LG OLED evo ett utmärkt val för designentusiaster?

Superslimmad design som passar din moderna livsstil

Med sina smala ramar och superslimmade profil står skärmen i centrum och skapar en renare, mer sömlös look. Designen känns oavbruten från kant till kant och smälter elegant in i ditt utrymme.22)

LG OLED evo AI C6 är väggmonterad i ett elegant vardagsrum, med en superslimmad design med smala ramar och visar ett stadslandskap vid en flod vid solnedgången på skärmen.

LG OLED evo AI C6 är väggmonterad i ett elegant vardagsrum, med en superslimmad design med smala ramar och visar ett stadslandskap vid en flod vid solnedgången på skärmen.

Upptäck ett oändligt antal mästerverk med LG Gallery+

LG Gallery+

Inred ditt utrymme med varierat innehåll att välja från

LG Gallery+ ger dig tillgång till över 100 konstverk, stämningsvideor och annat visuellt innehåll för att förhöja ditt utrymme. Med regelbundna biblioteksuppdateringar kan du anpassa ditt hem med utvalt innehåll som återspeglar din stil.24)

LG OLED evo AI C6:s LG Gallery+ med BGM and Music Lounge visar skogssjöscenen ”Forest Evening” på skärmen, med en synlig Music Lounge-UI-panel för stämningsmusik, Bluetooth-uppspelning och kontroller.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

BGM with Music Lounge

Skapa rätt stämning med musik

Skapa rätt atmosfär med musik som matchar dina bilder. Använd musik som rekommenderas baserat på dina önskemål eller anslut via Bluetooth för att spela upp din egen musik.

LG OLED evo AI C6 visar ett Google Foton-rutnät med familjeögonblicksbilder, medan en telefon visar en albumlista med reglaget för Familjeresalbumet aktiverat.

LG OLED evo AI C6 visar ett Google Foton-rutnät med familjeögonblicksbilder, medan en telefon visar en albumlista med reglaget för Familjeresalbumet aktiverat.

Mina foton

Få enkel åtkomst till Google Foton och visa dina minnen

Anslut ditt Google Foton-konto lätt och enkelt till din TV med din telefon. Anpassa ditt utrymme på ett enkelt sätt med innehåll från ditt eget fotobibliotek.27)

LG OLED evo AI C6 är väggmonterad på en grön vägg ovanför en röd konsol och visar en informationspanel som visar väder, sportresultat, TV-tablå och Home Hub.

LG OLED evo AI C6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Informationspanel

Håll dig uppdaterad med en personlig allt-i-ett-kontrollpanel

Se viktig information på ett ögonblick. Få väderuppdateringar, sportaviseringar, visa din Google Kalender och ställ till och med in aviseringar för Home Hub, dina visningsbokningar med mera.

Galleriläge

Växla sömlöst från TV till konstverk

Med Galleriläget aktiverat kan din TV fortsätta att spara energi även när du visar dina valda konstverk och tillför en touch av stil och elegans till ditt utrymme.39)

Automatisk ljusstyrkekontroll

Optimal ljusstyrka oavsett belysning

Ljusstyrkekontrollen justerar automatiskt skärmutmatningen baserat på omgivande belysning och säkerställer tydlig och behaglig visning i alla miljöer.28)

Rörelsesensor

Reagerar på din närvaro

Rörelsedetektering låter din TV reagera intelligent och byta läge beroende på om du är i närheten eller inte.29)

LG Channels

Ändlös underhållning utan kostnad

LG Channels sammanför varierat innehåll från live- och på begäran-plattformar till ett allt i ett-nav så att blir enklare än någonsin att hitta innehåll du älskar.30)

LG OLED evo AI C6 med Smart anslutning visar Home Hub-gränssnittet på skärmen och anslutningar till Google Home och LG ThinQ, med paneler för TV, enheter och appar i en enda kontrollayout.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Smart anslutning

Home Hub, allt-i-ett-plattformen för ditt smarta hem

Home Hub sammanför alla dina smarta enheter. Anslut, kontrollera och interagera sömlöst med dina IoT-enheter i hemmet via Google Home och mer.31)

True Cinema, bevarad i exakt detalj

Dolby Vision och FILMMAKER Ambient MODE

Upplev bio som regissören tänkt sig med Dolby Vision och FILMMAKER MODE med Ambient Light Compensation som anpassar sig till omgivningen och håller bilder så nära sin ursprungliga form som möjligt.32)

Dolby Atmos

Genom att återge ljud som uppslukande 360°-ljudobjekt istället för statiska kanaler skapar systemet en hemmabiomiljö där detaljer och djup förblir trogna scenen.

Fördjupa dig i varje match

Dolby Atmos FlexConnect

Placera den var som helst, upplev Dolby överallt

DAFC-teknik (Dolby Atmos FlexConnect) känner intelligent av varje högtalares position – oavsett var den placeras och när du lägger till en ny – och optimerar ljudsignalerna i realtid för att leverera ett fylligt, uppslukande ljud i hela ditt utrymme.34)

Parkoppla LG TV och Sound Suite för den ultimata bioupplevelsen

Flexibel placering och expansion

Med Sound Suite kan du anpassa din ljudkonfiguration efter ditt utrymme

LG Sound Suite är utformad för att vara helt flexibel med över 50 möjliga kombinationer. Den låter dig välja mellan de många tillgängliga högtalarna och kombinera dem för att skapa din egen konfiguration som matchar dina behov.40)

LG TV med Sound Suite med DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) visar ett stort rum med olika typer av högtalare placerade runt rummet för att visa hur flexibel och anpassningsbar Sound Suite kan vara.

Ansvarsfriskrivning

 

-Bilderna ovan på denna produktdetaljsida är endast avsedda för illustrativa syften. Se galleribilderna för en mer exakt representation.

-Specifikationer och funktioner varierar beroende på region, modell och storlek.

-Tjänstens tillgänglighet varierar beroende på region och land.

-Personanpassade tjänster kan variera beroende på policyerna för tredjepartsapplikationen.

-LG-konto och godkännande av relevanta villkor krävs för att få tillgång till nätverksbaserade smarta tjänster och funktioner, inklusive streamingappar. Utan LG-konto är endast externa enhetsanslutningar (t.ex. via HDMI) och landbunden/over-the-air-TV (endast för TV-apparater med tuners) tillgängliga. Ingen avgift krävs för att skapa ett LG-konto.

2) *Ljusstyrkan kan variera beroende på modell, skärmstorlek och marknadsregion.

*Brightness Booster gäller för 65-, 55- och 48-tums OLED C6

 

3) *LG OLED-panel är certifierad av Intertek för 100 % color fidelity mätt enligt CIE DE2000 med 125 färgmönster.

*Skärmens CGV (Color Gamut Volume) motsvarar eller överskrider CGV för DCI-P3-färgomfånget enligt oberoende verifiering av Intertek.

*LG OLED-skärmen är verifierad av UL för svärta på ≤0,24 nit upp till 500 lux, baserat på IDMS avsnitt 11.5 Ringljusreflektionsmätning.

*LG OLED-skärmen är verifierad av UL för färgkonsistensnivåer på >99 % upp till 500 lux, baserat på IDMS avsnitt 11.5 Ringljusreflektionsmätning.

*Faktisk prestanda kan variera beroende på omgivande ljus och visningsmiljö.

 

4) *LG OLED TV-skärmar har verifierats som Low Blue Light Platinum av UL.

 

5) *Jämfört med alpha 9 AI Processor Gen8 från 2025 baserat på en intern jämförelse av specifikationer.

 

6) *AI Picture Pro fungerar på upphovsrättsskyddat innehåll på OTT-tjänster.

*Bilderna skalas upp till upp till 4K-liknande kvalitet. Resultaten kan variera beroende på källans upplösning.

*Snabbare bearbetning jämfört med 2025 alpha 9 AI Processor Gen8 baserat på en intern jämförelse av specifikationer.

 

7) *Måste aktiveras via ljudlägesmenyn. Ljudet kan variera beroende på lyssningsmiljön. 

 

8) *Ljudet kan variera beroende på lyssningsmiljön.

 

9) *AI Search (Copilot) är tillgängligt på webOS Re:new Program-aktiverade OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-modeller, inklusive modeller som släppts från 2022 och framåt.

*En internetanslutning krävs och AI-tjänstpartner kan komma att ändras eller kräva en prenumeration.

*Den här funktionen kan variera beroende på region och modell och är inte tillgänglig i länder där LLM-support inte erbjuds.

 

10) *Vissa av dessa funktioner kanske inte stöds i vissa regioner eller av vissa modeller.

*De menyer som visas kan vara annorlunda vid lanseringen.

*Nyckelordsrekommendationerna varierar beroende på app och tid på dygnet.

*”In This Scene”-kortet är tillgängligt i länder som stöder EPG (Electronic Program Guide).

*”On Now”-kortet är inte tillgängligt på Netflix och appar från andra innehållsleverantörer, så kortet visas inte.

*”Generative AI”-kortet är tillgängligt i vissa regioner eller på vissa modeller.

 

11) *Reducerat eller begränsat innehåll kan visas beroende på region och nätverksanslutning.

*Stöd för Voice ID kan variera beroende på region och land och är tillgängligt på OLED-, QNED- och NANO 4K UHD-TV-apparater som släppts 2024 och senare, samt på MRGB och FHD-TV-apparater som släpps från och med 2026.

*Det fungerar bara med appar som stöder Voice ID-kontot.

*Låset kan låsas upp av någon med liknande röst, och om rösten förändras på grund av hälsoskäl eller andra faktorer kan det hända att igenkänningen inte fungerar effektivt.

*De medföljande widgetarna kan variera beroende på land och kan komma att ändras eller upphöra utan föregående meddelande.

*Min sida gäller för OLED-, MRGB-, QNED- och NANO 4K UHD TV-apparater från 2026.

 

12) *En internetanslutning krävs.

*Det är möjligt att länka AI Chatbot till kundtjänst.

*I länder där NLP inte stöds kanske röstbaserad appåtkomst och appanvändning inte är tillgänglig.

 

14) *webOS Re:New är ett program för uppgradering av programvara och är endast tillgängligt på utvalda modeller. Antalet uppgraderingar och Re:New-supportens varaktighet kan variera beroende på produkt, modell eller region.

*Uppgraderingsschema samt funktioner, applikationer och tjänster kan variera beroende på modell och region.

*Tillgängliga funktioner, innehåll och tjänster kan komma att ändras utan föregående meddelande och kan variera beroende på produkt, modell och region.

 

15) *Ger snabb åtkomst till TV:ns AI-funktioner men har ingen inbyggd AI-bearbetning.

*AI Magic Remotes design, tillgänglighet och funktioner kan variera beroende på region och språk som stöds, även för samma modell.

*Vissa funktioner kan kräva en internetanslutning.

*AI Voice Recognition tillhandahålls endast i länder som stöder NLP på sitt modersmål.

 

16) *Fungerar endast med konsoler eller PC-ingångar som stöder 165 Hz.

*NVIDIA G-Sync kompatibel med grafikkorten RTX 20, RTX 30, RTX 40 och GTX 16. Äldre GPU:er stöder inte G-Sync-kompatibilitet.

 

17) *LG OLED-skärmar har certifierats av Intertek för ”0,1 ms svarstid (grå-till-grå) och kvalificerade spelprestanda”.

 

18) *HGiG är en volontärgrupp av företag från spel- och TV-industrin som träffas för att specificera riktlinjer för att förbättra konsumenternas spelupplevelser i HDR och göra dem tillgängliga för allmänheten.

*Stöd för HGiG kan variera beroende på land.

*83/77/65/55/48/42-tums OLED C6 har endast ClearMR 10000-certifiering

*ClearMR är ett certifieringsprogram från VESA för att utvärdera skärmens prestanda för rörelseoskärpa.

 

21) *Stöd för molnspeltjänster kan variera.

*Vissa speltjänster kan kräva en prenumeration och en spelkontroll.

*Gamepad säljs separat.

 

22) *Installationskraven kan variera.

 

24) *Tillgängligt innehåll kan variera beroende på region och kan komma att ändras.

*En prenumeration på LG Gallery+ krävs för att få tillgång till hela innehållet och alla funktioner.

 

27) * Funktionen fungerar när du är inloggad på ditt Google Foton-konto och har minst 10 bilder i appen.

 

28) * Ljusstyrkesensorer kan variera beroende på modell och land.

 

29) *Rörelsesensorer är endast tillgängliga på W6- och G6-modellerna.

 

30) *Stöd för vissa LG Channels varierar beroende på region.

 

31) *LG har stöd för WiFi-enheter av typen ”Matter”. ""Matter""-stödda tjänster och funktioner kan variera beroende på de anslutna enheterna. Initial anslutning för ThinQ och Matter bör vara via ThinQ mobilappen.

 

32) *FILMMAKER Ambient MODE är ett varumärke som tillhör UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE med Dolby Vision stöds.

*FILMMAKER Ambient MODE startar automatiskt med AppleTV+ och Amazon Prime-videoappen.

*FILMMAKER Ambient MODE fungerar på modeller utrustade med en ljussensor.

 

33) *”In This Scene”-kortet är tillgängligt i länder som stöder EPG.

*Stödets omfattning kan variera beroende på land.

*Information som tillhandahålls av AI Concierge är endast avsett för allmänna informationsändamål och är kanske inte korrekt. LG tar inget ansvar för några åtgärder eller beslut som fattas baserat på sådan information.

 

34) *Den matchande Sound Suite-modellen kan variera beroende på land, region och TV-modell.

*Soundbar kan köpas separat. 

* Ljudlägeskontrollen kan variera beroende på modell.

*När du är ansluten till en Soundbar stöds upp till 13.1.7 kanaler. Kanalkonfigurationer som stöds kan variera beroende på Soundbar-modellen.

*Observera att tjänsten kanske inte är tillgänglig vid köptillfället. En nätverksanslutning krävs för uppdateringar.

*Fjärranvändning av LG TV är begränsad till endast vissa funktioner.

 

36) *LG OLED TV-apparater har certifierats för DSC av VESA.

 

37) *Prenumeration krävs. Erbjudna tjänster kan variera beroende på medlemsplan.

*Endast tillgängligt på LG OLED W6, G6, C6 och MRGB95, MRGB9M.

*GeForce NOW-tillgänglighet kan variera beroende på land.

*I ULL-läge kan endast en styrenhet (gamepad) anslutas. Användning av andra Bluetooth-enheter kan påverkas.

*För bästa prestanda rekommenderas Ethernet- eller 5 GHz Wi-Fi-anslutning.

 

38) *I ULL-läge kan endast en styrenhet (gamepad) anslutas. Användning av andra Bluetooth-enheter kan påverkas.

*För bästa prestanda rekommenderas Ethernet- eller 5 GHz Wi-Fi-anslutning.

 

39) *Strömbesparing gäller endast när både Galleriläge och Always Ready är aktiverade. Om Always Ready är avstängt förbrukar galleriläget samma mängd ström som när TV:n är påslagen.

 

40) *9.1.6 rumsligt ljud aktiveras endast när Dolby Atmos-innehåll spelas upp.

*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.

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Viktiga specifikationer

  • PICTURE (DISPLAY) - Skärmtyp

    4K OLED

  • PICTURE (DISPLAY) - Uppdateringsfrekvens

    120Hz Native (VRR 165Hz)

  • PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut

    Perfect Color

  • Bild (Processor) - Bildprocessor

    Alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine

  • Bild (Processor) - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • GAMING - G-Sync Compatible (Nvidia)

    Ja

  • GAMING - FreeSync Compatible (AMD)

    Ja

  • AUDIO - Ljuduteffekt

    40W

  • AUDIO - Högtalarsystem

    2.2 kanaler

  • AUDIO - Dolby Atmos

    Ja

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV mått utan fot (BxHxD mm)

    1 071 x 620 x 46,9

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV vikt utan fot (kg)

    14,9

Alla specifikationer

ACCESSIBILITY

  • Hög Kontrast

    Ja

  • Gråskala

    Ja

  • Invertera Färger

    Ja

AUDIO

  • Dolby Atmos

    Ja

  • AI Ljud

    Alpha 11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

  • Clear Voice Pro

    Ja

  • LG Sound Sync

    Ja

  • Sound Mode Share

    Ja

  • Simultaneous Audio Output

    Ja

  • Ljuduteffekt

    40W

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Ja

  • AI Object Remastering

    Yes (AI Object Remastering Ultra)

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Se manualen)

  • Högtalarriktning

    Nedåt

  • Högtalarsystem

    2.2 kanaler

  • WOW Orchestra

    Ja

STRECKKOD

  • Streckkod

    8806096732168

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • TV mått utan fot (BxHxD mm)

    1 071 x 620 x 46,9

  • TV mått med fot (BxHxD mm)

    1 071 x 675 x 230

  • Paketets mått (BxHxD mm)

    1 373 x 735 x 162

  • TV fot (BxD mm)

    470 x 230

  • TV vikt utan fot (kg)

    14,9

  • TV vikt med fot (kg)

    16,7

  • Paketets vikt (kg)

    20,4

  • VESA montering (BxH mm)

    300 x 200

GAMING

  • G-Sync Compatible (Nvidia)

    Ja

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Ja

  • Stöd för HGIG

    Ja

  • Game Optimizer

    Ja (Game Dashboard)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Ja

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Ja (Upp till 165Hz)

  • Dolby Vision för gaming (4K 120Hz)

    Ja

  • Responstid

    Mindre än 0,1 ms

PICTURE (DISPLAY)

  • Skärmtyp

    4K OLED

  • Bildupplösning

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Uppdateringsfrekvens

    120Hz Native (VRR 165Hz)

  • Wide Color Gamut

    Perfect Color

BILD (PROCESSOR)

  • Bildprocessor

    Alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine

  • AI Uppskalning

    Alpha 11 AI Super Upscaling 4K

  • Dynamic Tone Mapping

    Yes (Dynamic Tone Mapping Ultra)

  • AI Genre Selection

    Ja (SDR/HDR)

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Ja

  • Dimming Teknologi

    Pixel Dimming

  • Rörelsehantering

    OLED Motion

  • Bildläge

    9 lägen

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

  • AI HDR Remastering

    Ja

  • AI Picture Pro

    Ja

  • Auto Brightness Control

    Ja

  • Automatisk kalibrering

    Ja

  • Brightness Booster

    Ja

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Ja

  • QMS (Quick Media Switching)

    Ja

CONNECTIVITY

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    Ja (v 5.3)

  • Ethernet Ingångar

    1 st

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ja

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1 st

  • CI Slot

    1 st

  • HDMI Ingångar

    4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • RF Ingångar (Antenn/Kabel)

    2 st

  • USB Ingångar

    2 st (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Ja (Wi-Fi 6E)

SMART TV

  • Operativsystem (OS)

    webOS 26

  • Kompatibel med USB-kamera

    Ja

  • AI Chatbot

    Ja

  • AI Magic Remote

    Ingår

  • AI Picture/Sound Wizard

    Ja

  • AI Voice ID

    Ja

  • Always Ready

    Ja

  • Full Webbläsare

    Ja

  • Google Cast

    Ja

  • Hands-free Röstkontroll

    Ja

  • Home Hub

    Yes (Google Home, LG ThinQ)

  • Intelligent Voice Recognition

    Ja

  • LG Channels

    Ja

  • LG Gallery+

    Yes (Paid service availability varies by country)

  • LG Shield

    Ja

  • Multi View

    Ja

  • My Page

    Ja

  • Fjärrstyrning via Smartphone-App

    Ja (LG ThinQ)

  • Fungerar med Apple AirPlay

    Ja

  • Works with Apple Home

    Ja

POWER

  • Strömförsörjning (Volt, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Standby-strömförbrukning

    Under 0.5W

INKLUDERADE TILLBEHÖR

  • Fjärrkontroll

    AI Magic Remote MR26GA / MR26GB (w/ Number Key, United Kingdom / Italy)

  • Nätkabel

    Yes (Attached)

MOTTAGARE

  • Analog TV-mottagning

    Ja

  • Digital TV-mottagare

    DVB-T2 (Terrestrial), DVB-C (Cable), DVB-S2 (Satellite)

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy

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