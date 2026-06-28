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LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026

OLED83W69LA_EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad
OLED83W69LA_EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026

OLED83W69LA
Vy framifrån av LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026 OLED83W69LA
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026
Vy framifrån av LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026 OLED83W69LA
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026
LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026

Huvudfunktioner

  • True Wireless 9mm OLED – Upplev ultimat frihet med en extremt tunn design tätt mot väggen utan kablar.
  • Hyper-Luminous OLED – Njut av vår ljusaste, mest levande bild någonsin, certifierat helt reflexfri.
  • Zero Connect 4K 165Hz – Släpp loss helt trådlös, kompromisslös och felfri 4K-underhållning och gaming.
  • Dolby Vision & Atmos – Förvandla vardagsrummet med bioliknande HDR-färger och uppslukande surroundljud.
  • OLED Pixel Dimming – Upptäck djup svärta och oändlig kontrast med 8,3 miljoner zoner som får färgerna att poppa.
  • Perfect Color & Perfect Black – Se varje detalj som skaparen tänkt sig med certifierad, verklighetstrogen kontrast.
Mer
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV är uppmärksammad som CNN Underscored Best of CES 2026, baserat på övergripande bildkvalitet, design och innovation.

CNN Underscored – Best of CES 2026

LG OLED evo W6

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV är uppmärksammad som TechRadar Best in Show CES 2026, baserat på dess panelprestanda och senaste generations bildbehandling från LG.

TechRadar - Best of CES 2026

LG OLED evo W6

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV är uppmärksammad med Red Dot Design Award 2026 Best of the Best.

Red dot Design Award 2026 - Best of the Best

LG OLED evo W6

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV är uppmärksammad som T3 CES 2026 Best in Show för sin förstklassiga bildkvalitet.

T3 - CES 2026 Best In Show

LG OLED evo W6

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV är uppmärksammad som HDTVTest Best TV of CES 2026, baserat på övergripande bildkvalitet, design och innovation.

HDTVTest – Best TV of CES 2026

LG OLED evo W6

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV är uppmärksammad som en USA Today Top Pick of CES 2026.

USA Today - Top Picks of CES 2026

LG OLED evo W6

2026 CES Innovation Awards Honoree-märke i Cybersecurity-kategorin för LG Shield

CES Innovation Awards – Hedersomnämnande (LG Shield)

Cybersäkerhet

2026 CES Innovation Awards Honoree-märke i Artificial Intelligence-kategorin för Multi-AI

CES Innovation Awards – Hedersomnämnande (Multi-AI)

Artificial Intelligence

AVForums Editor’s Choice-märke som Bästa Smart-TV-system 8 år i rad, inklusive 2025/26

AVForums Editor’s Choice – Bästa Smart-TV-systemet 2025/26

”8 Years As The Best Smart TV System”

*CES Innovation Awards baseras på beskrivande material som skickats till domarna. CTA verifierade inte riktigheten av någon inlämning eller av några påståenden och testade inte produkten som fick priset.

Varför LG Wallpaper TV W6?

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV med Wallpaper Design i 9 mm-intervallet framhäver dess superslimmade sidoprofil mot en mörk bakgrund, vilket betonar sömlös integrering i utrymmet genom dess anmärkningsvärt tunna form.

Wallpaper Design i 9 mm-intervallet

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV visar upp 4K 165 Hz True Wireless-prestanda med Zero Connect Box, vilket bibehåller en ren kabelfri installation samtidigt som den levererar hög bildkvalitet.

Världens första 4K 165 Hz True Wireless TV

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, som drivs av Hyper Radiant Color Tech, visar 3,9x ljusare bilder med alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium och Perfekt svart och Perfekt färg-märken i en femhörningslayout.

Hyper Radiant Color Tech

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, med Perfekt svart och Perfekt färg med Reflection Free, visar en delad bild av en planet som kontrasterar svagare svärta till vänster med tydligare detaljer, djupare svärta och intensivare färguttryck till höger.

Perfekt svart och Perfekt färg med Reflection Free

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV med AI Hub för personanpassning, med en LG AI-symbol ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.

AI Hub för personanpassning

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet.

Säkrad av LG Shield

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV installerad i ett vardagsrum med stadsutsikt visar en levande kustscen vid solnedgången, med ikoner på skärmen som visar ”9mm-range Wallpaper Design”, ”Hyper Radiant Color Tech” och ”World’s First 165 Hz True Wireless”.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV installerad i ett vardagsrum med stadsutsikt visar en levande kustscen vid solnedgången, med ikoner på skärmen som visar ”9mm-range Wallpaper Design”, ”Hyper Radiant Color Tech” och ”World’s First 165 Hz True Wireless”.

Wallpaper TV, pånyttfödd
Storhet när den är som tunnast

*Det faktiska måttet är 9,95 mm och kan variera något beroende på mätförhållandena. 

*Strömkortet och högtalarna är sömlöst integrerade i skärmen.

*Omdia. 13 år av flest sålda enheter 2013-2025. Detta resultat är inte ett stöd för LGE eller dess produkter. Besök https://www.omdia.com/ för mer information.

Varför LG Wallpaper TV W6?

LG Wallpaper TV W6 är flaggskeppsprodukten i LG OLED evo AI-sortimentet och resultatet av obeveklig innovation, koncentrerad till en hisnande ultratunn form i 9 mm-intervallet, där skönhet och avancerad teknik möts. Dess banbrytande design höjer den rumsliga estetiken, och den känns integrerad i väggen snarare än placerad där, medan certifierad True Wireless-prestanda stöder visuellt förlustfri 4K upp till 165 Hz, vilket håller bildkvaliteten kabelfri och minimalistisk. Hyper Radiant Color Tech levererar oöverträffad ljusstyrka, med Perfekt svart, Perfekt färg och Reflection Free Premium för realism som känns djupt uppslukande i alla ljus, alltid.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV har en ultratunn profil sömlöst integrerad mot en elegant glaspanel, som visar en bild av en abstrakt lysande val i guld på skärmen.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features an ultra-thin profile seamlessly integrated against a sleek glass panel, displaying a luminous gold abstract whale image on screen.

Höjdpunkten av rumslig estetik, realiserad genom innovation i 9 mm-intervallet

Kompromisslös förfining koncentrerad till Wallpaper-TV:n i 9 mm-intervallet. Utan utskjutande delar och avbrott smälter den in i väggen och känns som en del av själva arkitekturen. Resultatet är ett definitivt sofistikerat statement som lyfter hela inredningsupplevelsen.1)

 

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV visas i två vardagsrum: en scen löses upp från en balettmålning i ett rum med flodvy till ett ölandskap i ett rum med stadsvy, medan ett annat utrymme förblir fixerat med en levande kustmålning.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV med en 9 mm tunn profil står i ett vardagsrum med panoramafönster i ett höghus och visar en detaljerad klassisk målning medan dess strömlinjeformade form upprätthåller rumslig estetik och inre balans.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV med en 9 mm tunn profil står i ett vardagsrum med panoramafönster i ett höghus och visar en detaljerad klassisk målning medan dess strömlinjeformade form upprätthåller rumslig estetik och inre balans.

Wallpaper med tät passform och noll mellanrum

Wallpaper i 9 mm-området – där din vägg slutar börjar ett perfekt anpassat konstverk

LG OLED evo W6 monteras jäms med väggen utan synlig separation för att skapa en ren, oavbruten finish. Exakt inriktning minskar utstickande delar så att skärmen ses som en del av väggplanet, vilket lyfter inredningen med tyst elegans.2)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV med nära passform och noll mellanrum visas monterad platt, utan synlig separation, i flera vinklade vyer som framhäver dess tunna sidoprofil, höga bildkvalitet och rena, kabelfria skärm.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

Vacker även bakifrån, lyfter på ett elegant sätt den rumsliga estetiken

En LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV står i ett modernt vardagsrum med panoramautsikt över staden och visar en levande kosmisk scen som förbättrar det visuella djupet samtidigt som arkitektonisk harmoni upprätthålls i rummet.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

LG Gallery+ väcker mästerverk till liv på din vägg

LG Gallery+

Styla ditt utrymme med över 5 000 utvalda konstverk

LG Gallery+ ger dig tillgång till otaliga konstverk och innehåll från våra partner som The National Gallery, MMCA, Magnum och mer. Lyft och anpassa ditt utrymme med konst som återspeglar din stil.3)

Världens första 4K 165 Hz True Wireless TV för trådlös frihet

True Wireless-teknik levererar video- och ljud på trådbunden nivå utan visuella kompromisser. Med Zero Connect Box, nu 35 % mindre än föregående år och placerad på upp till 10 m avstånd, överförs visuellt förlustfri 4K-video och ljud trådlöst med ultralåg latens, även upp till 4K vid 165 Hz. Genom att frigöra sann trådlös frihet ger W6 dig möjlighet att omforma din layout och förvandla varje hörn av ditt hem till ett mästerverk av modernt boende. W6 är den ultimata rumsliga utvecklingen som går bortom traditionella installationsbegränsningar, frigör din interiör från kablar och öppnar ett nytt kapitel i ditt hems designmöjligheter.5)

Ta reda på mer om LG AI TV
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV med True Wireless-teknik rör sig fritt i vardagsrummet från fönstret till den bakre väggen eller till och med i mitten av utrymmet, vilket demonstrerar flexibel placering som omkonfigurerar inredningens layout.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

Visuellt förlustfri

Världens första certifierade True Wireless Lossless Vision: kompromisslös trådlös 4K-överföring vid 165 Hz

Upplev ultralåg latens och visuellt förlustfri prestanda med True Wireless Lossless Vision för 4K trådlös överföring vid 165 Hz, certifierat av TÜV Rheinland. Optisk integritet bevarar autentiska färger och HDR-toner, medan Spatial Integrity bibehåller ursprungliga 4K-detaljer med pixelskarp klarhet. Den levererar tillförlitlighet på kabelansluten nivå: inga kablar, inga kompromisser.6)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV med visuellt förlustfri prestanda visar en scen med en solbelyst havsgrotta i 4K 165 Hz, vilket bevarar fina detaljer, naturliga färger och smidig rörelse trådlöst.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV med visuellt förlustfri prestanda visar en scen med en solbelyst havsgrotta i 4K 165 Hz, vilket bevarar fina detaljer, naturliga färger och smidig rörelse trådlöst.

Den prisbelönta LG OLED evo W6, den revolutionerande Wallpaper-TV:n som är betrodd över hela världen

LG OLED evo W6

CNN Underscored – Best of CES 2026

”… gav liv till de impressionistiska målningarna … på Metropolitan Museum of Art.”

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LG OLED evo W6

TechRadar Best In Show CES 2026

”Det ser ut att bli en fantastisk TV, tack vare panelen och LG:s senaste bildbehandling “ (01/2026)

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LG OLED evo W6

Red dot Design Award 2026 – Best of the Best

LG OLED evo W6

T3 - CES 2026 Best In Show

" …bildkvalitet av toppkvalitet som är ljusare än till och med förra årets OLED-panelteknik i flera lager.” (01/2026)

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LG OLED evo W6

HDTVTest – Best TV of CES 2026

”LG OLED evo W6 Wallpaper TV tilldelades Bästa TV på CES 2026 av HDTVTest baserat på den övergripande bildkvalitet, design och innovation som visas på CES.”

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LG OLED evo W6

USA Today – Top Picks of CES 2026

Hyper Radiant Color Tech sätter den nya OLED TV-standarden för 9 mm-områdets profil

Vår Wallpaper TV spränger gränserna för 9 mm-intervallet i Wallpaper Design och lyfter varje aspekt av bildkvaliteten till en helt ny nivå. Hyper Radiant Color Tech är vår nästa generations OLED-teknik som levererar ojämförlig ljusstyrka, Perfekt svart och Perfekt färg oavsett belysning, kombinerat med fantastiska 4K-bilder och vår bästa alpha 11 AI Processor Gen3. OLED evo W6 är certifierad för Reflection-Free Premium, vilket ger felfri bildkvalitet utan reflexer oavsett belysning – alltid. Upplev OLED som aldrig förr. Se skillnaden, känn briljansen och upptäck en ny standard för TV-tittande.

LG OLED evo W6 visar ikoner på skärmen för 3,9x ljusare toppljusstyrka, Perfekt svart och Perfekt färg, Reflection Free Premium och alfa 11 AI Processor 4K Gen3 ovanför en kosmisk explosion av lila och blå partiklar som bildar formen av en val.

LG OLED evo W6 visar ikoner på skärmen för 3,9x ljusare toppljusstyrka, Perfekt svart och Perfekt färg, Reflection Free Premium och alfa 11 AI Processor 4K Gen3 ovanför en kosmisk explosion av lila och blå partiklar som bildar formen av en val.

Brightness Booster Ultra

3,9x ljusare, för att uppnå maximal ljusstyrka

alpha 11 AI Processor Gen3 och dess nya ljusstärkande algorithm och ljuskontrollsarkitektur levererar upp till 3,9x högre toppljusstyrka för intensivare högdagrar och tydligare detaljer.8)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV med Brightness Booster Ultra visar en mörk scen där lysande partiklar omger en valsiluett med upp till 3,9x ljusare toppljusstyrka med högre luminans och tydligare detaljer.

Perfekt svart och Perfekt färg

Perfekt svart och Perfekt färg oavsett belysning, alltid

LG OLED TV har UL-verifierad Perfekt svart och Perfekt färg, vilket ger djupare kontrast, förbättrad ljusstyrka och intensiva, exakta färger. Se varje stjärna tydligt, även i ett ljust rum.9)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV visar en delad skärm med en planet-och-stjärnscen och jämför en matt anti-glare-skärm med sin Perfekt svart och Perfekt färg-skärm för tydligare bildkvalitet oavsett belysning, med stöd av UL-certifiering och Intertek-certifieringar för färgnoggrannhet och reflektionsfrihet.

Reflection Free Premium

Certifierad Reflection-Free Premium säkerställer konsekvent Perfekt svart, även i ett ljust rum

LG:s Reflection Free Premium-certifierade OLED-skärm minimerar reflektans samtidigt som den bevarar transmittansen för kompromisslös svärta och färg, medan andra OLED TV-apparater med matt skärm absorberar och sprider ljus, skiftar svart till grått och förvränger färger, särskilt i ljusa miljöer.10)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV har Eyesafe RPF 40-certifieringsmärket från UL som verifierar minskat blått ljus.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV har Eyesafe RPF 40-certifieringsmärket från UL som verifierar minskat blått ljus.

Eyesafe-verifierad för att minska blått ljus så att varje bildruta är snäll mot ögonen11)

alpha 11 AI Processor 4K Gen3 med Dual AI Engine

Ultimat 4K-bildkvalitet med LG:s mest avancerade alfa 11 AI-processor med Dual AI Engine

alpha 11 AI Processor Gen3 tänjer på gränserna för OLED-prestanda med noggrann kontroll av 8,3 miljoner självupplysta pixlar – nu ännu kraftfullare med Dual AI Engine. Denna avancerade bearbetning går utöver en enda AI-motor och förfinar skärpa och textur samtidigt för skarpare och naturligare 4K-bildkvalitet.12)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV:ns alpha 11 AI Processor 4K Gen3 lyser i lila och blått ljus på ett mörkt kretskort och framhäver Dual AI Engine och levererar NPU upp till 5,6x snabbare, CPU 50 % snabbare och GPU med 70 % starkare prestanda.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV:ns alpha 11 AI Processor 4K Gen3 lyser i lila och blått ljus på ett mörkt kretskort och framhäver Dual AI Engine och levererar NPU upp till 5,6x snabbare, CPU 50 % snabbare och GPU med 70 % starkare prestanda.

OLED Care+

5 års pålitlig, bekymmersfri OLED-panelgaranti

Din LG OLED-panel är skyddad i fem år med pålitlig och bekymmersfri garanti.13)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV visar ett Google Foton-rutnät med familjeögonblicksbilder, medan en telefon visar en albumlista med reglaget för Familjeresalbumet aktiverat.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV visar ett Google Foton-rutnät med familjeögonblicksbilder, medan en telefon visar en albumlista med reglaget för Familjeresalbumet aktiverat.

Mina foton

Få enkel åtkomst till Google Foton och visa dina minnen

Anslut ditt Google Foton-konto lätt och enkelt till din TV med din telefon. Anpassa ditt utrymme på ett enkelt sätt med innehåll från ditt eget fotobibliotek.16)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV är väggmonterad på en grön vägg ovanför en röd konsol och visar en informationspanel som visar väder, sportresultat, TV-tablå och Home Hub.

LG OLED evo AI C6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Informationspanel

Håll dig uppdaterad med en personlig allt-i-ett-kontrollpanel

Se viktig information på ett ögonblick. Få väderuppdateringar, sportaviseringar, visa din Google Kalender och ställ till och med in aviseringar för Home Hub, dina visningsbokningar med mera.

Galleriläge

Växla sömlöst från TV till konstverk

Med Galleriläget aktiverat kan din TV fortsätta att spara energi även när du visar dina valda konstverk och tillför en touch av stil och elegans till ditt utrymme.17)

Automatisk ljusstyrkekontroll

Optimal ljusstyrka oavsett belysning

Ljusstyrkekontrollen justerar automatiskt skärmutmatningen baserat på omgivande belysning och säkerställer tydlig och behaglig visning i alla miljöer.18)

Rörelsesensor

Reagerar på din närvaro

Rörelsedetektering låter din TV reagera intelligent och byta läge beroende på om du är i närheten eller inte.19)

LG Channels

Ändlös underhållning utan kostnad

LG Channels sammanför varierat innehåll från live- och på begäran-plattformar till ett allt i ett-nav så att blir enklare än någonsin att hitta innehåll du älskar.20)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV med Smart anslutning visar Home Hub-gränssnittet på skärmen och anslutningar till Google Home och LG ThinQ, med paneler för TV, enheter och appar i en enda kontrollayout.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Smart anslutning

Home Hub, allt-i-ett-plattformen för ditt smarta hem

Home Hub sammanför alla dina smarta enheter. Anslut, kontrollera och interagera sömlöst med dina IoT-enheter i hemmet via Google Home och mer.21)

Få den fullständiga LG AI TV-upplevelsen med dess storhet inom 9 mm-området

Ta reda på mer om LG AI TV

AI HDR Remastering

Uppgradera varje bildruta till HDR-kvalitet

AI optimerar automatiskt färg, ljusstyrka och kontrast och lyfter SDR-bildkvaliteten till HDR-nivåer för rikare och mer realistiska bilder.

Upptäck tre enastående fördelar med AI Hub

Avancerad Multi AI-sökning med Google Gemini och Microsoft Copilot

Säg bara vad du söker efter och välj sedan den AI-modell som passar dig bäst. Systemet ansluter till flera AI-modeller för att ge bredare och mer relevanta resultat.25)

Få personanpassade innehållsrekommendationer och anpassad information

AI Concierge föreslår innehåll och uppdateringar anpassade efter dina intressen. In This Scene ger relevanta rekommendationer och information baserat på vad du tittar på, medan Generative AI gör det möjligt att söka och skapa bilder.26)

LG AI TV känner igen din röst och leder dig till Min sida skräddarsydd bara för dig!

När du tas till Min sida, kan du se allt på ett ögonblick, från väder, kalender och widgetar till dina favoritsportresultat.27)

CES Innovation Awards 2026 Honoree-märket visas mot en mörk bakgrund. Multi-AI Architecture ges erkännande i kategorin Artificiell intelligens.

CES Innovation Awards 2026 Honoree-märket visas mot en mörk bakgrund. Multi-AI Architecture ges erkännande i kategorin Artificiell intelligens.

Prisbelönt Multi AI webOS

Prisbelönt webOS nu säkrat av LG Shield

AVForums Editor’s Choice-märke visas mot en mörk bakgrund för LG webOS 25, utnämnt till Bästa Smart-TV-system 2025/2026.

AVForums Editor’s Choice-märke visas mot en mörk bakgrund för LG webOS 25, utnämnt till Bästa Smart-TV-system 2025/2026.

Åtta år som det bästa Smart-TV-systemet 

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet. Ett CES Innovation Awards 2026 Honoree-märke visas också.

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet. Ett CES Innovation Awards 2026 Honoree-märke visas också.

LG Shield

Säkerhet du kan lita på

LG Shields sju kärntekniker säkerställer att dina data förblir säkra med säker datalagring och hantering, säkra kryptografiska algoritmer, säkerställd programvaruintegritet, användarautentisering och åtkomstkontroll, säker dataöverföring, detektering och respons av säkerhetshändelser och säker uppdateringshantering.

Säkerhet du kan lita på Ta reda på mer om LG Shield

webOS Re:New Program

Uppgradera din TV i upp till 5 år utan kostnad29)

LG Quad-skydd visas via fyra skyddsikoner mot en gul bakgrund. Varje ikon har skydd mot blixtnedslag, fuktighetsskydd, överspänningsskydd och webOS-skydd med LG Shield.

LG Quad-skydd visas via fyra skyddsikoner mot en gul bakgrund. Varje ikon har skydd mot blixtnedslag, fuktighetsskydd, överspänningsskydd och webOS-skydd med LG Shield.

LG Quad-skydd

Din LG TV är byggd för att hålla med LG Quad-skydd

Din LG TV är skyddad från hårdvara till programvara. Inbyggda kondensatorer skyddar mot högspänning, inklusive blixtnedslag, medan halvledare är konstruerade med överspänningsskydd. Silikongel och skyddande beläggningar skyddar chipset från fukt och till och med dina data förblir säkra med LG Shield.

AI Magic Remote

Navigera och peka enkelt som med en virtuell mus för att njuta av AI Hub 

Styr din TV enkelt med AI Magic Remote. Med en rörelsesensor och rullningshjul kan du peka, klicka, dra och släppa för att använda den som en virtuell mus eller helt enkelt tala för röstkommandon.30)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV med AI Hub för personanpassning, med en AI-ikon ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.

Världens första certifierade spelprestanda för Wallpaper TV i 9 mm-området

Superjämn spelupplevelse utan tearing

Världens första trådlösa 4K 165 Hz-spel med G-Sync och AMD FreeSync

Upp till 165 Hz ger skarpare och smidigare action i varje spel. G-Sync-Compatible och AMD FreeSync™ Premium håller rörelse stabil och fri från tearing, medan VRR och ultralåg indatafördröjning säkerställer att varje rörelse förblir flytande och responsiv så att du får en tydlig fördel i varje match.31)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV med ultrasmidiga och tearing-fria spelfunktioner, 165 Hz, NVIDIA G-SYNC och AMD FreeSync™ Premium-logotyper på skärmen.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV med ultrasmidiga och tearing-fria spelfunktioner, 165 Hz, NVIDIA G-SYNC och AMD FreeSync™ Premium-logotyper på skärmen.

VESA Display Stream Compression

Världens första VESA DSC-certifierade visuellt förlustfria låglatensspelande

Med VESA-certifierad DSC får du visuellt förlustfria detaljer och spelrespons i realtid som överensstämmer med HDMI 2.1 – vilket ger en jämn, högupplöst spelupplevelse med rena, förvrängningsfria bilder överallt.32)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV med VESA Display Stream Compression lyfter fram VESA-certifierat DSC-stöd för visuellt förlustfritt spelande över HDMI 2.1.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV med VESA Display Stream Compression lyfter fram VESA-certifierat DSC-stöd för visuellt förlustfritt spelande över HDMI 2.1.

NVIDIA GeForce NOW

Världens första 4K 120 Hz HDR-molnspel

Spela 4K 120 Hz HDR-spel på din TV även utan en extra enhet via NVIDIA GeForce NOW. Njut av avancerat molnspel drivet av NVIDIA Blackwell-arkitektur med GeForce RTX 5080-prestanda.33)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV med NVIDIA GeForce NOW visar upp 4K 120 Hz-kapacitet för HDR-molnspel.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV med NVIDIA GeForce NOW visar upp 4K 120 Hz-kapacitet för HDR-molnspel.

Bluetooth Ultra Low Latency

Världens första TV som stöder Bluetooth Ultra Low Latency-kontroller

Upplev ultralåg latens och högpresterande molnspel med stöd för Bluetooth Ultra Low Latency-kontroller, vilket sänker indatafördröjningen till under 3,0 ms. Njut av sömlös, responsiv kontroll som känns precis som en trådbunden anslutning även när du spelar i molnet.34)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV med Bluetooth Ultra Low Latency har stöd för Bluetooth Ultra Low Latency Controller, vilket visas med RAZER Wolverine V3 Bluetooth-emblemet.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV med Bluetooth Ultra Low Latency har stöd för Bluetooth Ultra Low Latency Controller, vilket visas med RAZER Wolverine V3 Bluetooth-emblemet.

Låg indatafördröjning

Med 0,1 ms certifierad svarstid svarar OLED omedelbart utan spökbilder

Med en pixelsvarstid på 0,1 ms och ALLM för ultralåg latens återges varje kommando med omedelbar precision. Denna förbättrade responsivitet gör spelet snabbt, klart och kontrollerat, vilket ger en distinkt konkurrensfördel.35)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV med låg indatafördröjning har 0,1ms svarstid, vilket visas med ALLM- och Intertek-certifieringsmärken.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV med låg indatafördröjning har 0,1ms svarstid, vilket visas med ALLM- och Intertek-certifieringsmärken.

Klar rörelse

Spåra varje rörelse med klarhet, uppbackad av VESA-certifierad ClearMR 10000

Vid snabb action är det viktigt att hålla detaljerna i sikte. LG OLED evo, med ClearMR 10000-certifiering, minimerar rörelseoskärpa mellan bildrutorna för att hålla rörelserna skarpa och läsbara under snabb rörelse, medan HGiG bevarar HDR-tonmappning exakt som spelskaparen avsåg – vilket bibehåller exakta högdagrar, djupa skuggor och balanserade färger. Tillsammans säkerställer ClearMR-certifieringen och HGiG att rörelserna förblir tydliga och HDR förblir exakt, så att varje scen visas exakt som den var tänkt att ses.36)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV med ClearMotion har VESA-certifierat stöd för ClearMR 10000 och HGiG.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV med ClearMotion har VESA-certifierat stöd för ClearMR 10000 och HGiG.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV visar LG Gaming Portal på webOS-skärmen och visar en spelhubb med ett allt-i-ett-gränssnitt som ger åtkomst till flera spelappar via molnspelstjänster som NVIDIA GeForce NOW och webOS-appar.

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG Gaming Portal

Din allt-i-ett-hubb för spel – ingen konsol krävs

Utforska tusentals spel från Xbox, NVIDIA GeForce Now, ursprungliga webOS-appar och mer. Du kan enkelt hitta spel för fjärrkontroll eller gamepad och till och med tävla med andra spelare via Challenge Mode.37)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV med Game Dashboard och Optimizer visar spelskärmar sida vid sida och en skärmmeny för justering av spelinställningar som uppdateringsfrekvens, latens och visuella lägen i realtid.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV med Game Dashboard och Optimizer visar spelskärmar sida vid sida och en skärmmeny för justering av spelinställningar som uppdateringsfrekvens, latens och visuella lägen i realtid.

Game Dashboard och Optimizer

Enkel finjustering av spelinställningar för att passa din spelstil

Anpassa din spelupplevelse enkelt med Game Dashboard för snabb realtidskontroll och Game Optimizer för att finjustera dina önskade inställningar. Justera uppdateringsfrekvens, latens och visuella lägen för enkel optimering av varje spelsession.

True Cinema, bevarad i exakt detalj

Dolby Vision och FILMMAKER Ambient MODE

Upplev bio som regissören tänkt sig med Dolby Vision och FILMMAKER MODE med Ambient Light Compensation som anpassar sig till omgivningen och håller bilder så nära sin ursprungliga form som möjligt.38)

Dolby Atmos

Genom att återge ljud som uppslukande 360°-ljudobjekt istället för statiska kanaler skapar systemet en hemmabiomiljö där detaljer och djup förblir trogna scenen.

Sound Suite med Dolby Atmos FlexConnect

Omslutande ljud anpassat efter dina preferenser

LG TV:s DAFC (Dolby Atmos Flex Connect) optimerar ljud baserat på högtalarplacering, vilket ger en skräddarsydd, djupt uppslukande surroundupplevelse oavsett var dina högtalare är placerade.40)

Parkoppla LG TV och Sound Suite för den ultimata bioupplevelsen

Flexibel placering och expansion

Med Sound Suite kan du anpassa din ljudkonfiguration efter ditt utrymme

LG Sound Suite är utformad för att vara helt flexibel med över 50 möjliga kombinationer. Den låter dig välja mellan de många tillgängliga högtalarna och kombinera dem för att skapa din egen konfiguration som matchar dina behov.42)

LG TV med Sound Suite med DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) visar ett stort rum med olika typer av högtalare placerade runt rummet för att visa hur flexibel och anpassningsbar Sound Suite kan vara.

Fördjupa dig i varje match

LG OLED evo AI W6 certifierad av Intertek för resurseffektivitet, visas med ett certifieringsmärke som betonar minskad miljöpåverkan i material, energianvändning och återvunnet innehåll.

LG OLED evo AI W6 certifierad av Intertek för resurseffektivitet, visas med ett certifieringsmärke som betonar minskad miljöpåverkan i material, energianvändning och återvunnet innehåll.

Miljövänlig

Utformad för hållbarhet som du kan lita på. Erkänd av globala institutioner

LG TV-apparater är utformade för att minska miljöpåverkan och certifierade av Intertek för resurseffektivitet i materialanvändning, energiförbrukning och återvunnet innehåll.43)

En familj med barn och deras mor- och farföräldrar sitter tillsammans i en soffa i ett ljust vardagsrum och håller en fjärrkontroll medan de tittar på TV.

En familj med barn och deras mor- och farföräldrar sitter tillsammans i en soffa i ett ljust vardagsrum och håller en fjärrkontroll medan de tittar på TV.

Accessibility

Hjälpfunktioner gör betraktande mer inkluderande

LG TV-apparater är utformade med tillgänglighet i åtanke, med funktioner som färgjusteringsfilter, en teckenspråksguide och direkt anslutningsstöd för ljudassistansenheter.

Ansvarsfriskrivning

 

*Bilderna ovan på denna produktdetaljsida är endast för illustrativa syften. Se galleribilderna för en mer exakt representation.

*Specifikationer och funktioner varierar beroende på region, modell och storlek.

*Tjänstens tillgänglighet varierar beroende på region och land.

*Personanpassade tjänster kan variera beroende på policyerna för tredjepartsapplikationen.

*LG-konto och godkännande av relevanta villkor krävs för att få tillgång till nätverksbaserade smarta tjänster och funktioner, inklusive streamingappar. Utan LG-konto är endast externa enhetsanslutningar (t.ex. via HDMI) och landbunden/over-the-air-TV (endast för TV-apparater med tuners) tillgängliga. Ingen avgift krävs för att skapa ett LG-konto.

1) *Det faktiska måttet är 9,95 mm och kan variera något beroende på mätförhållandena.

*Strömkortet och högtalarna är sömlöst integrerade i skärmen.

 

2) *Faktisk passform kan variera beroende på installationsförhållandena. Ett litet mellanrum mellan TV:n och väggen är möjligt. 

*Installationskraven kan variera.

 

3)*Tillgängligt innehåll kan variera beroende på region och kan komma att ändras.

*Tjänsten är tillgänglig via en betald prenumeration. En månads gratis provperiod är tillgänglig med inloggning och registrering av betalningsmetod. Prenumerationen förnyas automatiskt till en betald plan om den inte avbryts innan provperioden avslutas. Prenumerationen kan avbrytas när som helst under provperioden.

 

5) *Trådlös OLED TV hänvisar till anslutningen mellan Zero Connect Box och skärmen.

*Placering av Zero Connect Box i ett skåp kan resultera i signalstörningar beroende på materialet och tjockleken på skåpet.

*Zero Connect Box bör installeras lägre än TV:ns trådlösa mottagare.

*Enheterna måste vara anslutna via kabel till Zero Connect Box.

*Strömkabelanslutning till både TV-skärmen och Zero Connect Box krävs.

*Faktisk passform kan variera beroende på installationsförhållandena. Ett litet mellanrum mellan TV:n och väggen är möjligt.

*Installationskraven kan variera.

 

6) *Visuellt förlustfri, baserat på TÜV Rheinland-certifieringens testvillkor med ISO/IEC 29170-2 och mätresultat kan variera beroende på anslutningsstatus.

 

8) *Ljusstyrkan kan variera beroende på modell, skärmstorlek och marknadsregion.

*Maximal ljusstyrka är 3,9x ljusare än konventionell OLED @3 % fönster enligt interna mätningar.

 

9) *LG OLED-panel är certifierad av Intertek för 100 % color fidelity mätt enligt CIE DE2000 med 125 färgmönster.

*Skärmens CGV (Color Gamut Volume) motsvarar eller överskrider CGV för DCI-P3-färgomfånget enligt oberoende verifiering av Intertek.

*LG OLED-skärmen är verifierad av UL för svärta på ≤0,24 nit upp till 500 lux, baserat på IDMS avsnitt 11.5 Ringljusreflektionsmätning.

*LG OLED-skärmen är verifierad av UL för färgkonsistensnivåer på >99 % upp till 500 lux, baserat på IDMS avsnitt 11.5 Ringljusreflektionsmätning.

*Faktisk prestanda kan variera beroende på omgivande ljus och visningsmiljö.

 

10) *Reflektans mäts som värdet Specular Component Included (SCI) vid 550 nm, oberoende testat av Intertek. 

*LG OLED-skärmen är uppmätt till under 0,5 % reflektion med IDMS 11.2.2 samplingssfärmetod. Faktiska resultat kan variera beroende på förhållandena.

 

11) *LG OLED TV-skärmar har verifierats som Low Blue Light Platinum av UL.

 

12) *Jämfört med alpha 9 AI Processor Gen8 från 2025 baserat på en intern jämförelse av specifikationer.

 

13) *Under det första året av garantin täcks paneler, delar och arbetskostnader. Från det andra till det femte året täcks endast paneldelar. Andra delar och arbete debiteras separat. Garantins täckning omfattas av tillämpliga villkor.

*OLED Care+ gäller för OLED W6, G6.

 

14)*16 olika profiler tillhandahålls, med innehållsrekommendationer som genereras genom att matcha data till varje profiltyp.

 

15)*Generative AI-funktionen är endast tillgänglig i vissa regioner eller modeller.

*Ett abonnemang inkluderar 20 krediter per månad. En kredit låter dig generera en bild.

*LG Links filöverföringshastighet kan variera beroende på enhetens prestanda, filstorlek och nätverkshastighet.

*Beroende på din enhets specifikationer kanske vissa filtillägg inte stöds av LG Link.

*LG Link kan använda en extern lagringsenhet vid användning enligt enhetens minnesspecifikationer.

 

16) * Funktionen fungerar när du är inloggad på ditt Google Foton-konto och har minst 10 bilder i appen.

 

17) *Strömbesparing gäller endast när både Galleriläge och Always Ready är aktiverade. Om Always Ready är avstängt förbrukar galleriläget samma mängd ström som när TV:n är påslagen.

 

18) * Ljusstyrkesensorer kan variera beroende på modell och land.

 

19) *Rörelsesensorer är endast tillgängliga på W6- och G6-modellerna.

 

20) *Stöd för vissa LG Channels varierar beroende på region.

 

21) *LG har stöd för WiFi-enheter av typen ”Matter”. ""Matter""-stödda tjänster och funktioner kan variera beroende på de anslutna enheterna. Initial anslutning för ThinQ och Matter bör vara via ThinQ mobilappen.

 

22) *AI Picture Pro fungerar på upphovsrättsskyddat innehåll på OTT-tjänster.

*Bilderna skalas upp till upp till 4K-liknande kvalitet. Resultaten kan variera beroende på källans upplösning.

*Snabbare bearbetning jämfört med 2025 alpha 9 AI Processor Gen8 baserat på en intern jämförelse av specifikationer.

 

23) *Måste aktiveras via ljudlägesmenyn. Ljudet kan variera beroende på lyssningsmiljön. 

 

24) *Ljudet kan variera beroende på lyssningsmiljön.

 

25) *AI Search (Copilot) är tillgängligt på webOS Re:new Program-aktiverade OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-modeller, inklusive modeller som släppts från 2022 och framåt.

*En internetanslutning krävs och AI-tjänstpartner kan komma att ändras eller kräva en prenumeration.

*Den här funktionen kan variera beroende på region och modell och är inte tillgänglig i länder där LLM-support inte erbjuds.

 

26) *Vissa av dessa funktioner kanske inte stöds i vissa regioner eller av vissa modeller.

*De menyer som visas kan vara annorlunda vid lanseringen.

*Nyckelordsrekommendationerna varierar beroende på app och tid på dygnet.

*”In This Scene”-kortet är tillgängligt i länder som stöder EPG (Electronic Program Guide).

*”On Now”-kortet är inte tillgängligt på Netflix och appar från andra innehållsleverantörer, så kortet visas inte.

*”Generative AI”-kortet är tillgängligt i vissa regioner eller på vissa modeller.

 

27) *Reducerat eller begränsat innehåll kan visas beroende på region och nätverksanslutning.

*Stöd för Voice ID kan variera beroende på region och land och är tillgängligt på OLED-, QNED- och NANO 4K UHD-TV-apparater som släppts 2024 och senare, samt på MRGB och FHD-TV-apparater som släpps från och med 2026.

*Det fungerar bara med appar som stöder Voice ID-kontot.

*Låset kan låsas upp av någon med liknande röst, och om rösten förändras på grund av hälsoskäl eller andra faktorer kan det hända att igenkänningen inte fungerar effektivt.

*De medföljande widgetarna kan variera beroende på land och kan komma att ändras eller upphöra utan föregående meddelande.

*Min sida gäller för OLED-, MRGB-, QNED- och NANO 4K UHD TV-apparater från 2026.

 

28) *En internetanslutning krävs.

*Det är möjligt att länka AI Chatbot till kundtjänst.

*I länder där NLP inte stöds kanske röstbaserad appåtkomst och appanvändning inte är tillgänglig.

 

29) *webOS Re:New är ett program för uppgradering av programvara och är endast tillgängligt på utvalda modeller. Antalet uppgraderingar och Re:New-supportens varaktighet kan variera beroende på produkt, modell eller region.

*Uppgraderingsschema samt funktioner, applikationer och tjänster kan variera beroende på modell och region.

*Tillgängliga funktioner, innehåll och tjänster kan komma att ändras utan föregående meddelande och kan variera beroende på produkt, modell och region.

 

30) *Ger snabb åtkomst till TV:ns AI-funktioner men har ingen inbyggd AI-bearbetning.

*AI Magic Remotes design, tillgänglighet och funktioner kan variera beroende på region och språk som stöds, även för samma modell.

*Vissa funktioner kan kräva en internetanslutning.

*AI Voice Recognition tillhandahålls endast i länder som stöder NLP på sitt modersmål.

 

31) *Fungerar endast med konsoler eller PC-ingångar som stöder 165 Hz.

*NVIDIA G-Sync kompatibel med grafikkorten RTX 20, RTX 30, RTX 40 och GTX 16. Äldre GPU:er stöder inte G-Sync-kompatibilitet.

 

32) *LG OLED TV-apparater har certifierats för DSC av VESA.

 

33) *Prenumeration krävs. Erbjudna tjänster kan variera beroende på medlemsplan.

*Endast tillgängligt på LG OLED W6, G6, C6 och MRGB95, MRGB9M.

*GeForce NOW-tillgänglighet kan variera beroende på land.

*I ULL-läge kan endast en styrenhet (gamepad) anslutas. Användning av andra Bluetooth-enheter kan påverkas.

*För bästa prestanda rekommenderas Ethernet- eller 5 GHz Wi-Fi-anslutning.

 

34) *I ULL-läge kan endast en styrenhet (gamepad) anslutas. Användning av andra Bluetooth-enheter kan påverkas.*För bästa prestanda rekommenderas Ethernet- eller 5 GHz Wi-Fi-anslutning.

 

35) *LG OLED-skärmar har certifierats av Intertek för ”0,1 ms svarstid (grå-till-grå) och kvalificerade spelprestanda”.

 

36) *HGiG är en volontärgrupp av företag från spel- och TV-industrin som träffas för att specificera riktlinjer för att förbättra konsumenternas spelupplevelser i HDR och göra dem tillgängliga för allmänheten.

*Stöd för HGiG kan variera beroende på land.

*ClearMR är ett certifieringsprogram från VESA för att utvärdera skärmens prestanda för rörelseoskärpa.

 

37) *Stöd för molnspeltjänster kan variera.

*Vissa speltjänster kan kräva en prenumeration och en spelkontroll.

*Gamepad säljs separat.

 

38) *FILMMAKER Ambient MODE är ett varumärke som tillhör UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE med Dolby Vision stöds.

*FILMMAKER Ambient MODE startar automatiskt med AppleTV+ och Amazon Prime-videoappen.

*FILMMAKER Ambient MODE fungerar på modeller utrustade med en ljussensor.

 

39) *”In This Scene”-kortet är tillgängligt i länder som stöder EPG.

*Stödets omfattning kan variera beroende på land.

*Information som tillhandahålls av AI Concierge är endast avsett för allmänna informationsändamål och är kanske inte korrekt. LG tar inget ansvar för några åtgärder eller beslut som fattas baserat på sådan information.

 

40) *Den matchande Sound Suite-modellen kan variera beroende på land, region och TV-modell.<br>

*Soundbar kan köpas separat. 

* Ljudlägeskontrollen kan variera beroende på modell.

*När du är ansluten till en Soundbar stöds upp till 13.1.7 kanaler. Kanalkonfigurationer som stöds kan variera beroende på Soundbar-modellen.

*Observera att tjänsten kanske inte är tillgänglig vid köptillfället. En nätverksanslutning krävs för uppdateringar.

*Fjärranvändning av LG TV är begränsad till endast vissa funktioner.

 

42) *LG OLED evo AI W6 Sound Suite med DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) visar ett stort rum där TV:n och trådlösa högtalare är fritt placerade, vilket förmedlar omslutande Dolby Atmos-ljud optimerat för flexibel högtalarplacering.

 

43) *Resurseffektivitet gäller följande modeller och gäller till och med 31 december 2026: OLED W6,G6,C6,CS6,B6, MRGB95,9M,85 QNED85  

*Besök https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home för att veta mer.

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EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy

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