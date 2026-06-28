LG 83" OLED evo Wallpaper W6 4K AI TV – 2026

1) *Det faktiska måttet är 9,95 mm och kan variera något beroende på mätförhållandena.

*Strömkortet och högtalarna är sömlöst integrerade i skärmen.

2) *Faktisk passform kan variera beroende på installationsförhållandena. Ett litet mellanrum mellan TV:n och väggen är möjligt.

*Installationskraven kan variera.

3)*Tillgängligt innehåll kan variera beroende på region och kan komma att ändras.

*Tjänsten är tillgänglig via en betald prenumeration. En månads gratis provperiod är tillgänglig med inloggning och registrering av betalningsmetod. Prenumerationen förnyas automatiskt till en betald plan om den inte avbryts innan provperioden avslutas. Prenumerationen kan avbrytas när som helst under provperioden.

5) *Trådlös OLED TV hänvisar till anslutningen mellan Zero Connect Box och skärmen.

*Placering av Zero Connect Box i ett skåp kan resultera i signalstörningar beroende på materialet och tjockleken på skåpet.

*Zero Connect Box bör installeras lägre än TV:ns trådlösa mottagare.

*Enheterna måste vara anslutna via kabel till Zero Connect Box.

*Strömkabelanslutning till både TV-skärmen och Zero Connect Box krävs.

*Faktisk passform kan variera beroende på installationsförhållandena. Ett litet mellanrum mellan TV:n och väggen är möjligt.

*Installationskraven kan variera.

6) *Visuellt förlustfri, baserat på TÜV Rheinland-certifieringens testvillkor med ISO/IEC 29170-2 och mätresultat kan variera beroende på anslutningsstatus.

8) *Ljusstyrkan kan variera beroende på modell, skärmstorlek och marknadsregion.

*Maximal ljusstyrka är 3,9x ljusare än konventionell OLED @3 % fönster enligt interna mätningar.

9) *LG OLED-panel är certifierad av Intertek för 100 % color fidelity mätt enligt CIE DE2000 med 125 färgmönster.

*Skärmens CGV (Color Gamut Volume) motsvarar eller överskrider CGV för DCI-P3-färgomfånget enligt oberoende verifiering av Intertek.

*LG OLED-skärmen är verifierad av UL för svärta på ≤0,24 nit upp till 500 lux, baserat på IDMS avsnitt 11.5 Ringljusreflektionsmätning.

*LG OLED-skärmen är verifierad av UL för färgkonsistensnivåer på >99 % upp till 500 lux, baserat på IDMS avsnitt 11.5 Ringljusreflektionsmätning.

*Faktisk prestanda kan variera beroende på omgivande ljus och visningsmiljö.

10) *Reflektans mäts som värdet Specular Component Included (SCI) vid 550 nm, oberoende testat av Intertek.

*LG OLED-skärmen är uppmätt till under 0,5 % reflektion med IDMS 11.2.2 samplingssfärmetod. Faktiska resultat kan variera beroende på förhållandena.

11) *LG OLED TV-skärmar har verifierats som Low Blue Light Platinum av UL.

12) *Jämfört med alpha 9 AI Processor Gen8 från 2025 baserat på en intern jämförelse av specifikationer.

13) *Under det första året av garantin täcks paneler, delar och arbetskostnader. Från det andra till det femte året täcks endast paneldelar. Andra delar och arbete debiteras separat. Garantins täckning omfattas av tillämpliga villkor.

*OLED Care+ gäller för OLED W6, G6.

14)*16 olika profiler tillhandahålls, med innehållsrekommendationer som genereras genom att matcha data till varje profiltyp.

15)*Generative AI-funktionen är endast tillgänglig i vissa regioner eller modeller.

*Ett abonnemang inkluderar 20 krediter per månad. En kredit låter dig generera en bild.

*LG Links filöverföringshastighet kan variera beroende på enhetens prestanda, filstorlek och nätverkshastighet.

*Beroende på din enhets specifikationer kanske vissa filtillägg inte stöds av LG Link.

*LG Link kan använda en extern lagringsenhet vid användning enligt enhetens minnesspecifikationer.

16) * Funktionen fungerar när du är inloggad på ditt Google Foton-konto och har minst 10 bilder i appen.

17) *Strömbesparing gäller endast när både Galleriläge och Always Ready är aktiverade. Om Always Ready är avstängt förbrukar galleriläget samma mängd ström som när TV:n är påslagen.

18) * Ljusstyrkesensorer kan variera beroende på modell och land.

19) *Rörelsesensorer är endast tillgängliga på W6- och G6-modellerna.

20) *Stöd för vissa LG Channels varierar beroende på region.

21) *LG har stöd för WiFi-enheter av typen ”Matter”. ""Matter""-stödda tjänster och funktioner kan variera beroende på de anslutna enheterna. Initial anslutning för ThinQ och Matter bör vara via ThinQ mobilappen.

22) *AI Picture Pro fungerar på upphovsrättsskyddat innehåll på OTT-tjänster.

*Bilderna skalas upp till upp till 4K-liknande kvalitet. Resultaten kan variera beroende på källans upplösning.

*Snabbare bearbetning jämfört med 2025 alpha 9 AI Processor Gen8 baserat på en intern jämförelse av specifikationer.

23) *Måste aktiveras via ljudlägesmenyn. Ljudet kan variera beroende på lyssningsmiljön.

24) *Ljudet kan variera beroende på lyssningsmiljön.

25) *AI Search (Copilot) är tillgängligt på webOS Re:new Program-aktiverade OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-modeller, inklusive modeller som släppts från 2022 och framåt.

*En internetanslutning krävs och AI-tjänstpartner kan komma att ändras eller kräva en prenumeration.

*Den här funktionen kan variera beroende på region och modell och är inte tillgänglig i länder där LLM-support inte erbjuds.

26) *Vissa av dessa funktioner kanske inte stöds i vissa regioner eller av vissa modeller.

*De menyer som visas kan vara annorlunda vid lanseringen.

*Nyckelordsrekommendationerna varierar beroende på app och tid på dygnet.

*”In This Scene”-kortet är tillgängligt i länder som stöder EPG (Electronic Program Guide).

*”On Now”-kortet är inte tillgängligt på Netflix och appar från andra innehållsleverantörer, så kortet visas inte.

*”Generative AI”-kortet är tillgängligt i vissa regioner eller på vissa modeller.

27) *Reducerat eller begränsat innehåll kan visas beroende på region och nätverksanslutning.

*Stöd för Voice ID kan variera beroende på region och land och är tillgängligt på OLED-, QNED- och NANO 4K UHD-TV-apparater som släppts 2024 och senare, samt på MRGB och FHD-TV-apparater som släpps från och med 2026.

*Det fungerar bara med appar som stöder Voice ID-kontot.

*Låset kan låsas upp av någon med liknande röst, och om rösten förändras på grund av hälsoskäl eller andra faktorer kan det hända att igenkänningen inte fungerar effektivt.

*De medföljande widgetarna kan variera beroende på land och kan komma att ändras eller upphöra utan föregående meddelande.

*Min sida gäller för OLED-, MRGB-, QNED- och NANO 4K UHD TV-apparater från 2026.

28) *En internetanslutning krävs.

*Det är möjligt att länka AI Chatbot till kundtjänst.

*I länder där NLP inte stöds kanske röstbaserad appåtkomst och appanvändning inte är tillgänglig.

29) *webOS Re:New är ett program för uppgradering av programvara och är endast tillgängligt på utvalda modeller. Antalet uppgraderingar och Re:New-supportens varaktighet kan variera beroende på produkt, modell eller region.

*Uppgraderingsschema samt funktioner, applikationer och tjänster kan variera beroende på modell och region.

*Tillgängliga funktioner, innehåll och tjänster kan komma att ändras utan föregående meddelande och kan variera beroende på produkt, modell och region.

30) *Ger snabb åtkomst till TV:ns AI-funktioner men har ingen inbyggd AI-bearbetning.

*AI Magic Remotes design, tillgänglighet och funktioner kan variera beroende på region och språk som stöds, även för samma modell.

*Vissa funktioner kan kräva en internetanslutning.

*AI Voice Recognition tillhandahålls endast i länder som stöder NLP på sitt modersmål.

31) *Fungerar endast med konsoler eller PC-ingångar som stöder 165 Hz.

*NVIDIA G-Sync kompatibel med grafikkorten RTX 20, RTX 30, RTX 40 och GTX 16. Äldre GPU:er stöder inte G-Sync-kompatibilitet.

32) *LG OLED TV-apparater har certifierats för DSC av VESA.

33) *Prenumeration krävs. Erbjudna tjänster kan variera beroende på medlemsplan.

*Endast tillgängligt på LG OLED W6, G6, C6 och MRGB95, MRGB9M.

*GeForce NOW-tillgänglighet kan variera beroende på land.

*I ULL-läge kan endast en styrenhet (gamepad) anslutas. Användning av andra Bluetooth-enheter kan påverkas.

*För bästa prestanda rekommenderas Ethernet- eller 5 GHz Wi-Fi-anslutning.

34) *I ULL-läge kan endast en styrenhet (gamepad) anslutas. Användning av andra Bluetooth-enheter kan påverkas.*För bästa prestanda rekommenderas Ethernet- eller 5 GHz Wi-Fi-anslutning.

35) *LG OLED-skärmar har certifierats av Intertek för ”0,1 ms svarstid (grå-till-grå) och kvalificerade spelprestanda”.

36) *HGiG är en volontärgrupp av företag från spel- och TV-industrin som träffas för att specificera riktlinjer för att förbättra konsumenternas spelupplevelser i HDR och göra dem tillgängliga för allmänheten.

*Stöd för HGiG kan variera beroende på land.

*ClearMR är ett certifieringsprogram från VESA för att utvärdera skärmens prestanda för rörelseoskärpa.

37) *Stöd för molnspeltjänster kan variera.

*Vissa speltjänster kan kräva en prenumeration och en spelkontroll.

*Gamepad säljs separat.

38) *FILMMAKER Ambient MODE är ett varumärke som tillhör UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE med Dolby Vision stöds.

*FILMMAKER Ambient MODE startar automatiskt med AppleTV+ och Amazon Prime-videoappen.

*FILMMAKER Ambient MODE fungerar på modeller utrustade med en ljussensor.

39) *”In This Scene”-kortet är tillgängligt i länder som stöder EPG.

*Stödets omfattning kan variera beroende på land.

*Information som tillhandahålls av AI Concierge är endast avsett för allmänna informationsändamål och är kanske inte korrekt. LG tar inget ansvar för några åtgärder eller beslut som fattas baserat på sådan information.

40) *Den matchande Sound Suite-modellen kan variera beroende på land, region och TV-modell.<br>

*Soundbar kan köpas separat.

* Ljudlägeskontrollen kan variera beroende på modell.

*När du är ansluten till en Soundbar stöds upp till 13.1.7 kanaler. Kanalkonfigurationer som stöds kan variera beroende på Soundbar-modellen.

*Observera att tjänsten kanske inte är tillgänglig vid köptillfället. En nätverksanslutning krävs för uppdateringar.

*Fjärranvändning av LG TV är begränsad till endast vissa funktioner.

42) *LG OLED evo AI W6 Sound Suite med DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) visar ett stort rum där TV:n och trådlösa högtalare är fritt placerade, vilket förmedlar omslutande Dolby Atmos-ljud optimerat för flexibel högtalarplacering.

43) *Resurseffektivitet gäller följande modeller och gäller till och med 31 december 2026: OLED W6,G6,C6,CS6,B6, MRGB95,9M,85 QNED85

*Besök https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home för att veta mer.