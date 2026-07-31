Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG 83" OLED evo Gallery G6 4K AI TV - 2026

OLED83G64LW_EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad
OLED83G64LW_EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 83" OLED evo Gallery G6 4K AI TV - 2026

OLED83G64LW
Vy framifrån av LG 83" OLED evo Gallery G6 4K AI TV - 2026 OLED83G64LW
LG OLED evo AI G6 visas framifrån och från sidan och lyfter fram en 83-tums 1 847 mm bred skärm, med en skärmhöjd på 1 057 mm, 1 115 mm hög med stativ, ett djup på 28 mm och ett stativavtryck på 501 x 321 mm.
LG OLED evo AI G6, som drivs av Hyper Radiant Color Tech, visar 3,9x ljusare bilder med alpha11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium och Perfekt svart och Perfekt färg-märken i en femhörningslayout.
LG OLED evo AI G6 med Brightness Booster Ultra visar en mörk scen där en siluett av en ljust upplyst val sticker ut bland lysande partiklar och ger 3,9x ljusare luminans med tydligare detaljer.
LG OLED evo AI G6 visar en delad skärm med en planet-och-stjärnscen och jämför en matt anti-glare-skärm med sin Perfekt svart och Perfekt färg-skärm för tydligare bildkvalitet oavsett belysning, med stöd av UL-certifiering och Intertek-certifieringar för färgnoggrannhet och reflektionsfrihet.
LG OLED evo AI G6 med Reflection Free Premium visar en jämförelse sida vid sida mot en matt anti-glare-skärm som ger en klar bild av den svarta jaguaren med djup svärta och fin textur, särskilt i ljusa miljöer, med ett Intertek-certifieringsmärke visat.
LG OLED evo G6 AI TV:ns alpha 11 AI Processor 4K Gen3 lyser i lila och blått ljus på ett mörkt kretskort och framhäver Dual AI Engine och levererar NPU upp till 5,6x snabbare, CPU 50 % snabbare och GPU 70 % starkare prestanda.
2026 CES Innovation Awards Honoree-märket i kategorin Artificial Intelligence uppmärksammar Multi-AI-sökning med Google Gemini och Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI G6 med AI Hub för personanpassning, med en AI-ikon ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.
LG Shield tillämpad på LG OLED evo AI G6 visas med en LG Shield-logotyp i mitten, säkerhetsikoner nedanför och ett 2026 CES Innovation Awards Honoree-märke ovanför som symboliserar data- och systemskydd.
LG OLED evo AI G6 för en oslagbar spelupplevelse i 4K 165 Hz visar ett höghastighetsracingspel med en gul bil med friliggande hjul i rörelse, djärv ”WIN”-text på skärmen och NVIDIA G-SYNC- och AMD FreeSync Premium-logotyper överst.
Sidovy av LG OLED evo AI G6 som lyfter fram dess Flush Fit Gallery Design med en väggmonterad installation utan mellanrum, och visar en nattscen av en upplyst bro med reflektioner på vatten.
LG OLED evo AI G6 med infälld väggmontering i ett modernt vardagsrum visar ett intensivt norrsken över en lugn by på kusten och liknar en inramad bild på väggen.
LG OLED evo AI G6 visar en intensiv solnedgång vid havet, med en soundbar och högtalare placerade under skärmen, vilket förbättrar ett lugnt och atmosfäriskt vardagsrum.
Vy framifrån av LG 83" OLED evo Gallery G6 4K AI TV - 2026 OLED83G64LW
LG OLED evo AI G6 visas framifrån och från sidan och lyfter fram en 83-tums 1 847 mm bred skärm, med en skärmhöjd på 1 057 mm, 1 115 mm hög med stativ, ett djup på 28 mm och ett stativavtryck på 501 x 321 mm.
LG OLED evo AI G6, som drivs av Hyper Radiant Color Tech, visar 3,9x ljusare bilder med alpha11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium och Perfekt svart och Perfekt färg-märken i en femhörningslayout.
LG OLED evo AI G6 med Brightness Booster Ultra visar en mörk scen där en siluett av en ljust upplyst val sticker ut bland lysande partiklar och ger 3,9x ljusare luminans med tydligare detaljer.
LG OLED evo AI G6 visar en delad skärm med en planet-och-stjärnscen och jämför en matt anti-glare-skärm med sin Perfekt svart och Perfekt färg-skärm för tydligare bildkvalitet oavsett belysning, med stöd av UL-certifiering och Intertek-certifieringar för färgnoggrannhet och reflektionsfrihet.
LG OLED evo AI G6 med Reflection Free Premium visar en jämförelse sida vid sida mot en matt anti-glare-skärm som ger en klar bild av den svarta jaguaren med djup svärta och fin textur, särskilt i ljusa miljöer, med ett Intertek-certifieringsmärke visat.
LG OLED evo G6 AI TV:ns alpha 11 AI Processor 4K Gen3 lyser i lila och blått ljus på ett mörkt kretskort och framhäver Dual AI Engine och levererar NPU upp till 5,6x snabbare, CPU 50 % snabbare och GPU 70 % starkare prestanda.
2026 CES Innovation Awards Honoree-märket i kategorin Artificial Intelligence uppmärksammar Multi-AI-sökning med Google Gemini och Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI G6 med AI Hub för personanpassning, med en AI-ikon ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.
LG Shield tillämpad på LG OLED evo AI G6 visas med en LG Shield-logotyp i mitten, säkerhetsikoner nedanför och ett 2026 CES Innovation Awards Honoree-märke ovanför som symboliserar data- och systemskydd.
LG OLED evo AI G6 för en oslagbar spelupplevelse i 4K 165 Hz visar ett höghastighetsracingspel med en gul bil med friliggande hjul i rörelse, djärv ”WIN”-text på skärmen och NVIDIA G-SYNC- och AMD FreeSync Premium-logotyper överst.
Sidovy av LG OLED evo AI G6 som lyfter fram dess Flush Fit Gallery Design med en väggmonterad installation utan mellanrum, och visar en nattscen av en upplyst bro med reflektioner på vatten.
LG OLED evo AI G6 med infälld väggmontering i ett modernt vardagsrum visar ett intensivt norrsken över en lugn by på kusten och liknar en inramad bild på väggen.
LG OLED evo AI G6 visar en intensiv solnedgång vid havet, med en soundbar och högtalare placerade under skärmen, vilket förbättrar ett lugnt och atmosfäriskt vardagsrum.

Huvudfunktioner

  • Hyper-Luminous OLED – Njut av vår ljusaste, mest levande bild någonsin, certifierat helt reflexfri.
  • Gallery OLED Design – Lyft din inredning med en fantastisk tv som monteras helt tätt mot väggen.
  • Next-Gen Connectivity – Ligg steget före med ultrasnabbt WiFi 6E, Bluetooth 5.3 och fyra HDMI 2.1-portar.
  • Dolby Vision & Atmos – Förvandla vardagsrummet med bioliknande HDR-färger och uppslukande surroundljud.
  • OLED Pixel Dimming – Upptäck djup svärta och oändlig kontrast med 8,3 miljoner zoner som får färgerna att poppa.
  • Ultimate Gaming Performance – Dominera med blixtsnabb 165Hz, G-Sync, FreeSync och ALLM för laggfritt spel.
Mer
Et fremragende valg for dem, der stiller høje krav til billedkvaliteten

Et fremragende valg for dem, der stiller høje krav til billedkvaliteten

2026 CES Innovation Awards Honoree-märke i Cybersecurity-kategorin för LG Shield

CES Innovation Awards – mottagare 2026

TV OS-plattform med LG Shield tillämpad

2026 CES Innovation Awards Honoree-märke i Artificial Intelligence-kategorin för Multi-AI

CES Innovation Awards – mottagare 2026

Multi-AI-arkitektur

AVForums Editor’s Choice-märke som Bästa Smart-TV-system 8 år i rad, inklusive 2025/26

AVForums Editor’s Choice – Bästa Smart-TV-systemet 2025/26

”8 Years As The Best Smart TV System”

*CES Innovation Awards baseras på beskrivande material som skickats till domarna. CTA verifierade inte riktigheten av någon inlämning eller av några påståenden och testade inte produkten som fick priset.

Varför LG OLED evo G6?

LG OLED evo AI G6, som drivs av Hyper Radiant Color Tech, visar 3,9x ljusare bilder med alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium och Perfekt svart och Perfekt färg-märken i en femhörningslayout.

Hyper Radiant Color Tech

LG OLED evo AI G6, med Perfekt svart och Perfekt färg med Reflection Free, visar en delad bild av en planet som kontrasterar svagare svärta till vänster med tydligare detaljer, djupare svärta och intensivare färguttryck till höger.

Perfekt svart och Perfekt färg med Reflection Free

LG OLED evo AI G6 för en oslagbar spelupplevelse i 4K 165 Hz visar ett höghastighetsracingspel med en gul bil med friliggande hjul i rörelse och NVIDIA G-SYNC- och AMD FreeSync™ Premium-logotyper synliga överst på skärmen.

Oslagbar spelupplevelse i 4K 165 Hz

LG OLED evo AI G6 med prisbelönta Multi AI webOS presenteras mot en mörk bakgrund med Microsoft Copilot- och Google Gemini-logotyper som indikerar stöd för AI-relaterade tjänster tillgängliga via TV-gränssnittet.

Prisbelönt Multi AI webOS

LG OLED evo AI G6 med AI Hub för personanpassning, med en AI-symbol ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.

AI Hub för personanpassning

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet.

Säkrad av LG Shield

Vad är Hyper Radiant Color Tech?

Hyper Radiant Color Tech är vår nästa generations OLED-teknik som lyfter varje aspekt av bildkvaliteten till en helt ny nivå. Den levererar oöverträffad ljusstyrka, Perfekt svart och Perfekt färg oavsett belysning samtidigt som den bevarar fantastiska 4K-bilder med vår bästa alpha 11 AI Processor Gen3. OLED G6 är till och med certifierad för Reflection-Free Premium, vilket ger felfri bildkvalitet utan reflexer oavsett belysning – ljust eller mörkt. Upplev OLED som aldrig förr – se skillnaden, känn briljansen och upptäck en ny standard för TV-tittande.

LG OLED evo AI G6, som drivs av Hyper Radiant Color Tech, visar en intensiv abstrakt bild av papperskonst på skärmen med ikoner för 3,9x ljusare toppljusstyrka, Perfekt svart, Perfekt färg, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine och Reflection Free Premium.

LG OLED evo AI G6, som drivs av Hyper Radiant Color Tech, visar en intensiv abstrakt bild av papperskonst på skärmen med ikoner för 3,9x ljusare toppljusstyrka, Perfekt svart, Perfekt färg, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine och Reflection Free Premium.

Hyper Radiant Color Tech Nästa OLED TV

*Bilderna är endast avsedda för illustrativt syfte.

*Omdia. 13 år av flest sålda enheter 2013-2025. Detta resultat är inte ett stöd för LGE eller dess produkter. Besök https://www.omdia.com/ för mer information.

Brightness Booster Ultra

3,9x ljusare, för att uppnå maximal ljusstyrka

alpha 11 AI Processor Gen3 och dess nya ljusstärkande algorithm och ljuskontrollsarkitektur levererar upp till 3,9x högre toppljusstyrka för intensivare högdagrar och tydligare detaljer.1)

LG OLED evo AI G6 med Brightness Booster Ultra visar en mörk scen där lysande partiklar omger en valsiluett med upp till 3,9x ljusare toppljusstyrka med högre luminans och tydligare detaljer.

LG OLED evo AI G6, powered by Hyper Radiant Color Tech, displays a vivid abstract paper art image on screen with icons for X3.9 Brighter peak brightness, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, and Reflection Free Premium.

Perfekt svart och Perfekt färg

Perfekt svart och Perfekt färg oavsett belysning

LG OLED TV har UL-verifierad Perfekt svart och Perfekt färg, vilket ger djupare kontrast, förbättrad ljusstyrka och intensiva, exakta färger. Se varje stjärna tydligt, även i ett ljust rum.4)

LG OLED evo AI G6 visar en delad skärm med en planet-och-stjärnscen och jämför en matt anti-glare-skärm med sin Perfekt svart och Perfekt färg-skärm för tydligare bildkvalitet oavsett belysning, med stöd av UL-certifiering och Intertek-certifieringar för färgnoggrannhet och reflektionsfrihet.

Reflection Free Premium

Reflection Free Premium-certifierad för Perfekt svart som går längre än matt anti-glare-skärm

LG:s Reflection Free Premium-certifierade OLED-skärm minimerar reflektans samtidigt som den bevarar transmittansen för kompromisslös svärta och färg, medan matta anti-glare-skärmar absorberar och sprider ljus, skiftar svart till grått och förvränger färger, särskilt i ljusa miljöer.6)

LG OLED evo AI G6 har Eyesafe RPF 40-certifieringsmärket från UL som verifierar minskat blått ljus.

LG OLED evo AI G6 har Eyesafe RPF 40-certifieringsmärket från UL som verifierar minskat blått ljus.

Eyesafe-verifierad för att minska blått ljus så att varje bildruta är snäll mot ögonen7)

alpha 11 AI Processor 4K Gen3 med Dual AI Engine

Ny AI-processor, nu med ny Dual AI Engine

alpha 11 AI Processor Gen3 tänjer på gränserna för OLED-prestanda med noggrann kontroll av 8,3 miljoner självupplysta pixlar – nu ännu kraftfullare med Dual AI Engine. Denna avancerade bearbetning går utöver en enda AI-motor och förfinar skärpa och textur samtidigt för skarpare och naturligare 4K-bildkvalitet.8)

LG OLED evo G6 AI TV:ns alpha 11 AI Processor 4K Gen3 lyser i lila och blått ljus på ett mörkt kretskort och framhäver Dual AI Engine och levererar NPU upp till 5,6x snabbare, CPU 50 % snabbare och GPU 70 % starkare prestanda.

Varför LG AI TV?

LG AI TV optimerar bild och ljud samtidigt som den gör varje dag smartare med en personanpassad AI Hub

Ta reda på mer om LG AI TV

AI HDR Remastering

Uppgradera varje bildruta till HDR-kvalitet

AI optimerar automatiskt färg, ljusstyrka och kontrast och lyfter SDR-bildkvaliteten till HDR-nivåer för rikare och mer realistiska bilder.

Upptäck tre enastående fördelar med AI Hub

Avancerad Multi AI-sökning med Google Gemini och Microsoft Copilot

Säg bara vad du söker efter och välj sedan den AI-modell som passar dig bäst. Systemet ansluter till flera AI-modeller för att ge bredare och mer relevanta resultat.13)

Få personanpassade innehållsrekommendationer och anpassad information

AI Concierge föreslår innehåll och uppdateringar anpassade efter dina intressen. In This Scene ger relevanta rekommendationer och information baserat på vad du tittar på, medan Generative AI gör det möjligt att söka och skapa bilder.14)

LG AI TV känner igen din röst och leder dig till Min sida skräddarsydd bara för dig!

När du tas till Min sida, kan du se allt på ett ögonblick, från väder, kalender och widgetar till dina favoritsportresultat.15)

CES Innovation Awards 2026 Honoree-märket visas mot en mörk bakgrund. Multi-AI Architecture ges erkännande i kategorin Artificiell intelligens.

CES Innovation Awards 2026 Honoree-märket visas mot en mörk bakgrund. Multi-AI Architecture ges erkännande i kategorin Artificiell intelligens.

Prisbelönt Multi AI webOS

Prisbelönt webOS nu säkrat av LG Shield

AVForums Editor’s Choice-märke visas mot en mörk bakgrund för LG webOS 25, utnämnt till Bästa Smart-TV-system 2025/2026.

AVForums Editor’s Choice-märke visas mot en mörk bakgrund för LG webOS 25, utnämnt till Bästa Smart-TV-system 2025/2026.

Åtta år som det bästa Smart-TV-systemet 

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet. Ett CES Innovation Awards 2026 Honoree-märke visas också.

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet. Ett CES Innovation Awards 2026 Honoree-märke visas också.

LG Shield

Säkerhet du kan lita på

LG Shields sju kärntekniker säkerställer att dina data förblir säkra med säker datalagring och hantering, säkra kryptografiska algoritmer, säkerställd programvaruintegritet, användarautentisering och åtkomstkontroll, säker dataöverföring, detektering och respons av säkerhetshändelser och säker uppdateringshantering.

Säkerhet du kan lita på Ta reda på mer om LG Shield

webOS Re:New Program

Uppgradera din TV i upp till 5 år utan kostnad17)

LG Quad-skydd visas via fyra skyddsikoner mot en gul bakgrund. Varje ikon har skydd mot blixtnedslag, fuktighetsskydd, överspänningsskydd och webOS-skydd med LG Shield.

LG Quad-skydd visas via fyra skyddsikoner mot en gul bakgrund. Varje ikon har skydd mot blixtnedslag, fuktighetsskydd, överspänningsskydd och webOS-skydd med LG Shield.

LG Quad-skydd

Din LG TV är byggd för att hålla med LG Quad-skydd

Din LG TV är skyddad från hårdvara till programvara. Inbyggda kondensatorer skyddar mot högspänning, inklusive blixtnedslag, medan halvledare är konstruerade med överspänningsskydd. Silikongel och skyddande beläggningar skyddar chipset från fukt och till och med dina data förblir säkra med LG Shield.

AI Magic Remote

Lås upp varje AI-upplevelse med en enda AI-knapp

En AI-knapp är allt som krävs för att komma åt och styra alla AI-drivna interaktioner. Med ett rullhjul och omedelbart röstkommando känns varje kontroll enkel.18)

LG OLED evo AI G6 med AI Hub för personanpassning, med en AI-ikon ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.

Varför LG OLED evo spel-TV?

Superjämn spelupplevelse utan tearing

Spela i 4K 165 Hz med G-Sync och AMD FreeSync™-kompatibilitet

Upp till 165 Hz ger skarpare och smidigare action i varje spel. G-Sync-Compatible och AMD FreeSync™ Premium håller rörelse stabil och fri från tearing, medan VRR och ultralåg indatafördröjning säkerställer att varje rörelse förblir flytande och responsiv så att du får en tydlig fördel i varje match.19)

LG OLED evo AI G6 för en oslagbar spelupplevelse i 4K 165 Hz visar ett höghastighetsracingspel med en gul bil med friliggande hjul i rörelse, djärv ”WIN”-text på skärmen och NVIDIA G-SYNC- och AMD FreeSync Premium-logotyper överst.

Med 0,1 ms certifierad svarstid svarar OLED omedelbart utan spökbilder

Med en pixelsvarstid på 0,1 ms och ALLM för ultralåg latens återges varje kommando med omedelbar precision. Denna förbättrade responsivitet gör spelet snabbt, klart och kontrollerat, vilket ger en distinkt konkurrensfördel.21)

Uppslukande spelupplevelse med HGiG och ClearMR 10000

HGiG håller HDR-tonmappning trogen skaparens avsikt medan ClearMR 10000 minimerar rörelseoskärpa för skarp klarhet i snabba scener. Resultatet är djupare omslutning med bilder som förblir anmärkningsvärt exakta och tydliga i varje ögonblick.22)

LG OLED evo AI G6 med NVIDIA GeForce NOW visar Borderlands 4 på skärmen tillsammans med en GeForce NOW-logotyp och introducerar molnspelsåtkomst inom TV-gränssnittet.

LG OLED evo AI G6 med NVIDIA GeForce NOW visar Borderlands 4 på skärmen tillsammans med en GeForce NOW-logotyp och introducerar molnspelsåtkomst inom TV-gränssnittet.

NVIDIA GeForce NOW

Världens första 4K 120 Hz HDR-molnspel

Spela 4K 120 Hz HDR-spel på din TV även utan en extra enhet via NVIDIA GeForce NOW. Njut av avancerat molnspel drivet av NVIDIA Blackwell-arkitektur med GeForce RTX 5080-prestanda.24)

LG OLED evo AI G6 med Bluetooth Ultra Low Latency visar en trådlös spelkontroll märkt ”Razer Wolverine V3 Bluetooth” på skärmen, vilket indikerar optimerat Bluetooth-kontrollstöd för responsivt spelande.

LG OLED evo AI G6 med Bluetooth Ultra Low Latency visar en trådlös spelkontroll märkt ”Razer Wolverine V3 Bluetooth” på skärmen, vilket indikerar optimerat Bluetooth-kontrollstöd för responsivt spelande.

Bluetooth Ultra Low Latency

Världens första TV som stöder Bluetooth Ultra Low Latency-kontroller

Upplev Bluetooth Ultra Low Latency (ULL), högpresterande molnspel med stöd för Bluetooth ULL-kontroller, vilket sänker indatafördröjningen till under än 2,5 ms. Njut av sömlös, responsiv kontroll som känns precis som en trådbunden anslutning även när du spelar i molnet.25)

LG OLED evo AI G6 visar LG Gaming Portal på webOS-skärmen och visar en spelhubb med ett allt i ett-gränssnitt som ger åtkomst till flera spelappar via molnspelstjänster som NVIDIA GeForce NOW och webOS-appar.

LG OLED evo AI G6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG Gaming Portal

Ditt allt-i-ett-nav för spel

Utforska tusentals spel från Xbox, NVIDIA GeForce Now, ursprungliga webOS-appar och mer. Du kan enkelt hitta spel för fjärrkontroll eller gamepad och till och med tävla med andra spelare via Challenge Mode.26)

LG OLED evo AI G6 med Game Dashboard och Optimizer visar spelskärmar sida vid sida och en skärmmeny för justering av spelinställningar som uppdateringsfrekvens, latens och visuella lägen i realtid.

LG OLED evo AI G6 med Game Dashboard och Optimizer visar spelskärmar sida vid sida och en skärmmeny för justering av spelinställningar som uppdateringsfrekvens, latens och visuella lägen i realtid.

Game Dashboard och Optimizer

Enkel finjustering av spelinställningar för att passa din spelstil

Anpassa din spelupplevelse enkelt med Game Dashboard för snabb realtidskontroll och Game Optimizer för att finjustera dina önskade inställningar. Justera uppdateringsfrekvens, latens och visuella lägen för enkel optimering av varje spelsession.

Varför är LG OLED evo ett utmärkt val för designentusiaster?

LG OLED evo AI G6 med infälld väggmontering i ett modernt vardagsrum visar ett intensivt norrsken över en snöig kustby medan en man och en kvinna tittar från soffan med en fjärrkontroll i handen.

Minimalistisk infälld galleridesign

En slimmad och elegant skärm smälter naturligt in i ditt utrymme och skapar en galleriliknande närvaro utan synligt mellanrum mot väggen.27)

LG OLED evo AI G6 med infälld väggmontering visas i sidovinkel med ett ljust landskap med bro på skärmen. Till höger är den väggmonterad utan mellanrum i ett minimalistiskt vardagsrum och visar ett färgglatt landskap i målningsstil som smälter in i en interiör med trätoner.

Upptäck ett oändligt antal mästerverk med LG Gallery+

LG Gallery+

Inred ditt utrymme med varierat innehåll att välja från

LG Gallery+ ger dig tillgång till över 100 konstverk, stämningsvideor och annat visuellt innehåll för att förhöja ditt utrymme. Med regelbundna biblioteksuppdateringar kan du anpassa ditt hem med utvalt innehåll som återspeglar din stil.29)

LG OLED evo AI G6:s LG Gallery+ med BGM and Music Lounge visar skogssjöscenen ”Forest Evening” på skärmen, med en synlig Music Lounge-UI-panel för stämningsmusik, Bluetooth-uppspelning och kontroller.

BGM with Music Lounge

Skapa rätt stämning med musik

Skapa rätt atmosfär med musik som matchar dina bilder. Använd musik som rekommenderas baserat på dina önskemål eller anslut via Bluetooth för att spela upp din egen musik.

LG OLED evo AI G6 visar ett Google Foton-rutnät med familjeögonblicksbilder, medan en telefon visar en albumlista med reglaget för Familjeresalbumet aktiverat.

LG OLED evo AI G6 visar ett Google Foton-rutnät med familjeögonblicksbilder, medan en telefon visar en albumlista med reglaget för Familjeresalbumet aktiverat.

Mina foton

Få enkel åtkomst till Google Foton och visa dina minnen

Anslut ditt Google Foton-konto lätt och enkelt till din TV med din telefon. Anpassa ditt utrymme på ett enkelt sätt med innehåll från ditt eget fotobibliotek.32)

LG OLED evo AI G6 är väggmonterad på en grön vägg ovanför en röd konsol och visar en informationspanel som visar väder, sportresultat, TV-tablå och Home Hub.

LG OLED evo AI G6 is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

Informationspanel

Håll dig uppdaterad med en personlig allt-i-ett-kontrollpanel

Se viktig information på ett ögonblick. Få väderuppdateringar, sportaviseringar, visa din Google Kalender och ställ till och med in aviseringar för Home Hub, dina visningsbokningar med mera.

Galleriläge

Växla sömlöst från TV till konstverk

Med Galleriläget aktiverat kan din TV fortsätta att spara energi även när du visar dina valda konstverk och tillför en touch av stil och elegans till ditt utrymme.

Automatisk ljusstyrkekontroll

Optimal ljusstyrka oavsett belysning

Ljusstyrkekontrollen justerar automatiskt skärmutmatningen baserat på omgivande belysning och säkerställer tydlig och behaglig visning i alla miljöer.33)

Rörelsesensor

Reagerar på din närvaro

Rörelsedetektering låter din TV reagera intelligent och byta läge beroende på om du är i närheten eller inte.34)

LG Channels

Ändlös underhållning utan kostnad

LG Channels sammanför varierat innehåll från live- och på begäran-plattformar till ett allt i ett-nav så att blir enklare än någonsin att hitta innehåll du älskar.35)

LG OLED evo AI G6 med Smart anslutning visar Home Hub-gränssnittet på skärmen och anslutningar till Google Home och LG ThinQ, med paneler för TV, enheter och appar i en enda kontrollayout.

Smart anslutning

Home Hub, allt-i-ett-plattformen för ditt smarta hem

Home Hub sammanför alla dina smarta enheter. Anslut, kontrollera och interagera sömlöst med dina IoT-enheter i hemmet via Google Home och mer.36)

True Cinema, bevarad i exakt detalj

Dolby Vision och Ambient FILMMAKER MODE

Upplev bio som regissören tänkt sig med Dolby Vision och FILMMAKER MODE med Ambient Light Compensation som anpassar sig till omgivningen och håller bilder så nära sin ursprungliga form som möjligt.37)

Dolby Atmos

Genom att återge ljud som uppslukande 360°-ljudobjekt istället för statiska kanaler skapar systemet en hemmabiomiljö där detaljer och djup förblir trogna scenen.

Fördjupa dig i varje match

LG Sound Suite lyfter varje scen med fylligare surround

Sound Suite med Dolby Atmos Flex Connect

Omslutande ljud anpassat efter dina preferenser

LG TV:s DAFC (Dolby Atmos Flex Connect) optimerar ljud baserat på högtalarplacering, vilket ger en skräddarsydd, djupt uppslukande surroundupplevelse oavsett var dina högtalare är placerade.39)

En familj med barn och deras mor- och farföräldrar sitter tillsammans i en soffa i ett ljust vardagsrum och håller en fjärrkontroll medan de tittar på TV.

En familj med barn och deras mor- och farföräldrar sitter tillsammans i en soffa i ett ljust vardagsrum och håller en fjärrkontroll medan de tittar på TV.

Accessibility

Hjälpfunktioner gör betraktande mer inkluderande

LG TV-apparater är utformade med tillgänglighet i åtanke, med funktioner som färgjusteringsfilter, en teckenspråksguide och direkt anslutningsstöd för ljudassistansenheter.

Ansvarsfriskrivning

 

*Bilderna ovan på denna produktdetaljsida är endast för illustrativa syften. Se galleribilderna för en mer exakt representation.

*Specifikationer och funktioner varierar beroende på region, modell och storlek.

*Tjänstens tillgänglighet varierar beroende på region och land.

*Personanpassade tjänster kan variera beroende på policyerna för tredjepartsapplikationen.

*LG-konto och godkännande av relevanta villkor krävs för att få tillgång till nätverksbaserade smarta tjänster och funktioner, inklusive streamingappar. Utan LG-konto är endast externa enhetsanslutningar (t.ex. via HDMI) och landbunden/over-the-air-TV (endast för TV-apparater med tuners) tillgängliga. Ingen avgift krävs för att skapa ett LG-konto.

1) *Ljusstyrkan kan variera beroende på modell, skärmstorlek och marknadsregion.

*Maximal ljusstyrka är 3,9x ljusare än konventionell OLED @3 % fönster enligt interna mätningar.

*3,9x ljusare gäller för 83/77/65/55-tums OLED G6-modeller, medan 2,1x ljusare gäller för 48-tums OLED G6-modellen.  

 

4) *LG OLED-panel är certifierad av Intertek för 100 % color fidelity mätt enligt CIE DE2000 med 125 färgmönster.

*Skärmens CGV (Color Gamut Volume) motsvarar eller överskrider CGV för DCI-P3-färgomfånget enligt oberoende verifiering av Intertek.

*LG OLED-skärmen är verifierad av UL för Perfekt svart och Perfekt färg mätt enligt IDMS 11.5 Ring-light Reflection-standarder.

*83/77/65/55-tums OLED G6 har endast Reflection Free Premium-certifiering.

*Faktisk prestanda kan variera beroende på omgivande ljus och visningsmiljö.

 

6) *LG OLED-skärmen är certifierad av Intertek för reflektionsfri mätning enligt IDMS 11.2.2 samplings-sfärimplementering.
*83/77/65/55-tums OLED G6 har endast Reflection Free Premium-certifiering.

 

7) *LG OLED TV-skärmar har verifierats som Low Blue Light Platinum av UL.

 

8) *Jämfört med föregående års OLED evo-modeller (alpha9 AI Processor Gen8).

 

10) *AI Picture Pro fungerar på upphovsrättsskyddat innehåll på OTT-tjänster.

*Bilderna skalas upp till upp till 4K-liknande kvalitet. Resultaten kan variera beroende på källans upplösning.

*Snabbare bearbetning jämfört med 2025 alpha 9 AI Processor Gen8 baserat på en intern jämförelse av specifikationer.

 

11) *Måste aktiveras via ljudlägesmenyn. Ljudet kan variera beroende på lyssningsmiljön. 

 

12) *Ljudet kan variera beroende på lyssningsmiljön.

 

13) *AI Search (Copilot) är tillgängligt på webOS Re:new Program-aktiverade OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-modeller, inklusive modeller som släppts från 2022 och framåt.

*En internetanslutning krävs och AI-tjänstpartner kan komma att ändras eller kräva en prenumeration.

*Den här funktionen kan variera beroende på region och modell och är inte tillgänglig i länder där LLM-support inte erbjuds.

 

14) *Vissa av dessa funktioner kanske inte stöds i vissa regioner eller av vissa modeller.

*De menyer som visas kan vara annorlunda vid lanseringen.

*Nyckelordsrekommendationerna varierar beroende på app och tid på dygnet.

*”In This Scene”-kortet är tillgängligt i länder som stöder EPG (Electronic Program Guide).

*”On Now”-kortet är inte tillgängligt på Netflix och appar från andra innehållsleverantörer, så kortet visas inte.

*”Generative AI”-kortet är tillgängligt i vissa regioner eller på vissa modeller.

 

15) *Reducerat eller begränsat innehåll kan visas beroende på region och nätverksanslutning.

*Stöd för Voice ID kan variera beroende på region och land och är tillgängligt på OLED-, QNED- och NANO 4K UHD-TV-apparater som släppts 2024 och senare, samt på MRGB och FHD-TV-apparater som släpps från och med 2026.

*Det fungerar bara med appar som stöder Voice ID-kontot.

*Låset kan låsas upp av någon med liknande röst, och om rösten förändras på grund av hälsoskäl eller andra faktorer kan det hända att igenkänningen inte fungerar effektivt.

*De medföljande widgetarna kan variera beroende på land och kan komma att ändras eller upphöra utan föregående meddelande.

*Min sida gäller för OLED-, MRGB-, QNED- och NANO 4K UHD TV-apparater från 2026.

 

16) *En internetanslutning krävs.

*Det är möjligt att länka AI Chatbot till kundtjänst.

*I länder där NLP inte stöds kanske röstbaserad appåtkomst och appanvändning inte är tillgänglig.

 

17) *webOS Re:New är ett program för uppgradering av programvara och är endast tillgängligt på utvalda modeller. Antalet uppgraderingar och Re:New-supportens varaktighet kan variera beroende på produkt, modell eller region.

*Uppgraderingsschema samt funktioner, applikationer och tjänster kan variera beroende på modell och region.

*Tillgängliga funktioner, innehåll och tjänster kan komma att ändras utan föregående meddelande och kan variera beroende på produkt, modell och region.

 

18) *Ger snabb åtkomst till TV:ns AI-funktioner men har ingen inbyggd AI-bearbetning.

*AI Magic Remotes design, tillgänglighet och funktioner kan variera beroende på region och språk som stöds, även för samma modell.

*Vissa funktioner kan kräva en internetanslutning.

*AI Voice Recognition tillhandahålls endast i länder som stöder NLP på sitt modersmål.

 

19) *Fungerar endast med konsoler eller PC-ingångar som stöder 165 Hz.

*165 Hz tillämpas på 83/77/65/55/48-tums OLED G6, medan 120 Hz tillämpas på 97-tums OLED G6.

*NVIDIA G-Sync kompatibel med grafikkorten RTX 20, RTX 30, RTX 40 och GTX 16. Äldre GPU:er stöder inte G-Sync-kompatibilitet.

 

21) *LG OLED-skärmar har certifierats av Intertek för ”0,1 ms svarstid (grå-till-grå) och kvalificerade spelprestanda”.

 

22) *HGiG är en volontärgrupp av företag från spel- och TV-industrin som träffas för att specificera riktlinjer för att förbättra konsumenternas spelupplevelser i HDR och göra dem tillgängliga för allmänheten.

*Stöd för HGiG kan variera beroende på land.

*83/77/65/55/48-tums OLED G6 har endast ClearMR 10000-certifiering.

*ClearMR är ett certifieringsprogram från VESA för att utvärdera skärmens prestanda för rörelseoskärpa.

 

24)*Prenumeration krävs. Erbjudna tjänster kan variera beroende på medlemsplan.
*Endast tillgängligt på LG OLED W6, G6, C6 och MRGB95, MRGB9M.
*GeForce NOW-tillgänglighet kan variera beroende på land.
*I ULL-läge kan endast en styrenhet (gamepad) anslutas. Användning av andra Bluetooth-enheter kan påverkas.
*För bästa prestanda rekommenderas Ethernet- eller 5 GHz Wi-Fi-anslutning.

 

25)*Bluetooth Ultra Low Latency gäller endast för vissa LG TV-apparater från 2026. ULL-kontrollfunktionalitet stöds endast vid anslutning till kompatibla enheter.
*I ULL-läge kan endast en styrenhet (gamepad) anslutas. Användning av andra Bluetooth-enheter kan påverkas.
*För bästa prestanda rekommenderas Ethernet- eller 5 GHz Wi-Fi-anslutning.
*Spelkontrollen säljs separat.

 

26) *Stöd för molnspeltjänster kan variera.

*Vissa speltjänster kan kräva en prenumeration och en spelkontroll.

*Gamepad säljs separat.

 

27) *Faktisk passform kan variera beroende på installationsförhållandena. Ett litet mellanrum mellan TV:n och väggen är möjligt.

*Installationskraven kan variera.

 

29) *Tillgängligt innehåll kan variera beroende på region och kan komma att ändras.

*En prenumeration på LG Gallery+ krävs för att få tillgång till hela innehållet och alla funktioner.

 

32) * Funktionen fungerar när du är inloggad på ditt Google Foton-konto och har minst 10 bilder i appen.

 

33) * Ljusstyrkesensorer kan variera beroende på modell.

 

34) *Rörelsesensorer är endast tillgängliga på W6- och G6-modellerna.

 

35) *Stöd för vissa LG Channels varierar beroende på region.

 

36) *LG har stöd för WiFi-enheter av typen ”Matter”. ""Matter""-stödda tjänster och funktioner kan variera beroende på de anslutna enheterna. Initial anslutning för ThinQ och Matter bör vara via ThinQ mobilappen.

 

37) *FILMMAKER Ambient MODE är ett varumärke som tillhör UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE med Dolby Vision stöds.

*FILMMAKER Ambient MODE startar automatiskt med AppleTV+ och Amazon Prime-videoappen.

*FILMMAKER Ambient MODE fungerar på modeller utrustade med en ljussensor.

 

38) *”In This Scene”-kortet är tillgängligt i länder som stöder EPG.

*Stödets omfattning kan variera beroende på land.

*Information som tillhandahålls av AI Concierge är endast avsett för allmänna informationsändamål och är kanske inte korrekt. LG tar inget ansvar för några åtgärder eller beslut som fattas baserat på sådan information.

 

39) *Den matchande Sound Suite-modellen kan variera beroende på land, region och TV-modell.
*Soundbar kan köpas separat.
* Ljudlägeskontrollen kan variera beroende på modell.
*När du är ansluten till en Soundbar stöds upp till 13.1.7 kanaler. Kanalkonfigurationer som stöds kan variera beroende på Soundbar-modellen.
*Observera att tjänsten kanske inte är tillgänglig vid köptillfället. En nätverksanslutning krävs för uppdateringar.
*Fjärranvändning av LG TV är begränsad till endast vissa funktioner.

Skriv ut

Viktiga specifikationer

  • GAMING - FreeSync Compatible (AMD)

    Ja

  • GAMING - G-Sync Compatible (Nvidia)

    Ja

  • PICTURE (DISPLAY) - Skärmtyp

    4K OLED

  • PICTURE (DISPLAY) - Uppdateringsfrekvens

    120Hz Native (VRR 165Hz)

  • Bild (Processor) - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • Bild (Processor) - Bildprocessor

    Alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine

  • AUDIO - Dolby Atmos

    Ja

  • AUDIO - Högtalarsystem

    4.2 kanaler

  • AUDIO - Ljuduteffekt

    60W

  • PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut

    Perfect Color

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV mått utan fot (BxHxD mm)

    1 847 x 1 057 x 28

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV vikt utan fot (kg)

    37,2

Alla specifikationer

ACCESSIBILITY

  • Hög Kontrast

    Ja

  • Gråskala

    Ja

  • Invertera Färger

    Ja

AUDIO

  • Dolby Atmos

    Ja

  • AI Ljud

    Alpha 11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

  • Clear Voice Pro

    Ja

  • LG Sound Sync

    Ja

  • Sound Mode Share

    Ja

  • Simultaneous Audio Output

    Ja

  • Ljuduteffekt

    60W

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Ja

  • AI Object Remastering

    Yes (AI Object Remastering Ultra)

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Se manualen)

  • Högtalarriktning

    Nedåt

  • Högtalarsystem

    4.2 kanaler

  • WOW Orchestra

    Ja

STRECKKOD

  • Streckkod

    8806096757352

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • TV mått utan fot (BxHxD mm)

    1 847 x 1 057 x 28

  • TV mått med fot (BxHxD mm)

    1 847 x 1 115 x 321

  • Paketets mått (BxHxD mm)

    2 250 x 1 207 x 325

  • TV fot (BxD mm)

    501 x 321

  • TV vikt utan fot (kg)

    37,2

  • TV vikt med fot (kg)

    43,9

  • Paketets vikt (kg)

    59,4

  • VESA montering (BxH mm)

    400 x 400

GAMING

  • G-Sync Compatible (Nvidia)

    Ja

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Ja

  • Stöd för HGIG

    Ja

  • Game Optimizer

    Ja (Game Dashboard)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Ja

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Ja (Upp till 165Hz)

  • Dolby Vision för gaming (4K 120Hz)

    Ja

  • Responstid

    Mindre än 0,1 ms

PICTURE (DISPLAY)

  • Skärmtyp

    4K OLED

  • Bildupplösning

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Uppdateringsfrekvens

    120Hz Native (VRR 165Hz)

  • Wide Color Gamut

    Perfect Color

BILD (PROCESSOR)

  • Bildprocessor

    Alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine

  • AI Uppskalning

    Alpha 11 AI Super Upscaling 4K

  • Dynamic Tone Mapping

    Yes (Dynamic Tone Mapping Ultra)

  • AI Genre Selection

    Ja (SDR/HDR)

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Ja

  • Dimming Teknologi

    Pixel Dimming

  • Rörelsehantering

    OLED Motion

  • Bildläge

    9 lägen

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

  • AI HDR Remastering

    Ja

  • AI Picture Pro

    Ja

  • Auto Brightness Control

    Ja

  • Automatisk kalibrering

    Ja

  • Brightness Booster

    Yes (Brightness Booster Ultra)

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Ja

  • QMS (Quick Media Switching)

    Ja

  • Reflection Free

    Yes (Reflection Free Premium)

CONNECTIVITY

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    Ja (v 5.3)

  • Ethernet Ingångar

    1 st

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ja

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1 st

  • CI Slot

    1 st

  • HDMI Ingångar

    4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • RF Ingångar (Antenn/Kabel)

    2 st

  • USB Ingångar

    3 st (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Ja (Wi-Fi 6E)

SMART TV

  • Operativsystem (OS)

    webOS 26

  • Kompatibel med USB-kamera

    Ja

  • AI Chatbot

    Ja

  • AI Magic Remote

    Ingår

  • AI Picture/Sound Wizard

    Ja

  • AI Voice ID

    Ja

  • Always Ready

    Ja

  • Full Webbläsare

    Ja

  • Google Cast

    Ja

  • Hands-free Röstkontroll

    Ja

  • Home Hub

    Yes (Google Home, LG ThinQ)

  • Intelligent Voice Recognition

    Ja

  • LG Channels

    Ja

  • LG Gallery+

    Yes (Paid service availability varies by country)

  • LG Shield

    Ja

  • Multi View

    Ja

  • My Page

    Ja

  • Fjärrstyrning via Smartphone-App

    Ja (LG ThinQ)

  • Fungerar med Apple AirPlay

    Ja

  • Works with Apple Home

    Ja

POWER

  • Strömförsörjning (Volt, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Standby-strömförbrukning

    Under 0.5W

INKLUDERADE TILLBEHÖR

  • Fjärrkontroll

    AI Magic Remote MR26GA / MR26GB (w/ Number Key, United Kingdom / Italy)

  • Nätkabel

    Yes (Attached)

MOTTAGARE

  • Analog TV-mottagning

    Ja

  • Digital TV-mottagare

    DVB-T2 (Terrestrial), DVB-C (Cable), DVB-S2 (Satellite)

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy

Det säger andra

Våra rekommendationer

Delbetala med Klarna
Betala för dina LG produkter tryggt med Klarna! Nu med 0% ränta upp till 12 månader för ordrar från 9 990 kr och uppåt.
Så här fungerar det
  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
Observera att det kan förekomma små avvikelser i beräkningen av månadskostnaden och den totala kostnaden.Det slutliga beloppet visas på Klarnas webbplats när du slutför köpet.
Exempel på delbetalning

Vid köp av denna produkt för kronor med 12 månaders räntefri delbetalning är räntan 0 %, den månatliga administrationsavgiften 0 kronor och uppläggningsavgiften 0 kronor. Den effektiva räntan är 0 % och det totala beloppet att betala blir kronor.

Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 