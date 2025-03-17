Skip to content Skip to accessibility help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Máy hút ẩm LG Dual Inverter Mojave 23L DD23GMWE1

Tính năng

Bộ sưu tập

Thông số

Đánh giá

Nơi bán sản phẩm

Hỗ trợ

Máy hút ẩm LG Dual Inverter Mojave 23L DD23GMWE1

Máy hút ẩm LG Dual Inverter Mojave 23L DD23GMWE1

DD23GMWE1
  • Front
  • side view
  • side view
  • side view
  • side view
  • back view
  • Panel Detail
  • Carry Handle
  • Top Light Off
  • Top Perspective
  • Power Cord1
  • Accessory Kit (Shoes)2
  • Life Style (Desk)
  • Filter Kit1
  • Filter Kit2
Front
side view
side view
side view
side view
back view
Panel Detail
Carry Handle
Top Light Off
Top Perspective
Power Cord1
Accessory Kit (Shoes)2
Life Style (Desk)
Filter Kit1
Filter Kit2

Tính năng chính

  • Máy Nén Biến Tần Kép Dual Inverter
  • UVnano
  • LG ThinQ™
  • Thiết Kế Tiện Lợi
Thêm

Sự thoải mái tươi mới được hoàn thiện trong thiết kế tối giản

Hình ảnh máy nén biến tần bên trong máy hút ẩm LG

Máy nén Dual Inverter Compressor™

Hiệu quả năng lượng hàng đầu

The LG dehumidifier is easily stored under the desk.

Thiết kế nhỏ gọn

Thiết kế hài hòa mang lại tiện ích vô song

Máy hút ẩm LG có tay cầm và không gian lưu trữ dây điện gọn gàng

Tay cầm và dây điện ẩn

Cất giữ thuận tiện & gọn gàng khi không sử dụng

Điều khiển máy hút ẩm LG bằng ứng dụng LG ThinQ

LG ThinQ™

Dễ dàng theo dõi và kiểm soát máy hút ẩm của bạn

Hiệu suất cao

Chế độ Smart+

Sự thoải mái được thiết kế dành riêng cho bạn

Bằng cách cảm nhận độ ẩm thực tế, máy sẽ tự động điều chỉnh đồng thời cả máy nén và tốc độ quạt để đảm bảo luồng không khí trong lành phù hợp với môi trường của bạn.

*Có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng thực tế.

Chế độ Sấy nhanh1)

Loại bỏ hơi ẩm mạnh mẽ và nhanh chóng

Trải nghiệm khả năng hút ẩm mạnh mẽ và nhanh chóng với công suất ấn tượng.

Chế độ Im lặng2)

Giấc ngủ thoải mái và yên tĩnh

Tận hưởng giấc ngủ trọn vẹn với chế độ hoạt động cực kỳ êm ái 32dB, mang đến những giây phút nghỉ ngơi yên bình.

Máy nén biến tần kép Dual Inverter Compressor™ 3)

Độ ồn thấp & hiệu suất cao

Máy nén biến tần kép LG với công nghệ tiên tiến không chỉ hoạt động êm ái mà còn tiết kiệm điện hiệu quả, đạt hiệu suất năng lượng hàng đầu.

Độ bền cao

Máy nén được đảm bảo độ bền lâu dài với chế độ bảo hành 10 năm.

Thiết kế

Đường cong mềm mại, màn hình tối giản

Thiết kế hài hòa và tiện dụng

Thiết kế liền mạch, nơi phong cách kết hợp với sự tiện lợi vô song.

Máy hút ẩm LG có thiết kế đẹp mắt và liền mạch

Thiết kế di động và tiện lợi

Tay cầm được cất gọn gàng bên trong máy hút ẩm LG

Tay cầm ẩn

Sử dụng tay cầm ẩn và di chuyển một cách dễ dàng.

Dây điện được cất gọn gàng bên trong máy hút ẩm LG

Nơi giữ dây điện ẩn

Cất dây điện gọn gàng và cẩn thận

The LG dehumidifier's caster rotates 360 degrees and moves smoothly.

Bánh xe dễ lăn

Bánh xe có thể xoay 360° giúp di chuyển êm ái.

The water tank of the LG dehumidifier is easily attached and detachable and prevents water from leaking.

Bình chứa nước có thể tháo rời

Nắp đậy tích hợp ngăn không cho nước rò rỉ.

Một người cảm thấy thoải mái trong máy hút ẩm LG và một môi trường dễ chịu

Tiện lợi & dễ sử dụng

Sử dụng để đạt được hiệu suất cao

  • Ống sấy chữ T

    Phù hợp để sử dụng trực tiếp trong ngăn kéo hoặc tủ quần áo

  • Ống sấy chữ Y

    Phù hợp để sấy giày

Phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng

Ống chữ Y giúp loại bỏ độ ẩm ra khỏi giày và giúp giày khô nhanh, trong khi ống chữ T hiệu quả trong việc ngăn ngừa nấm mốc và độ ẩm trong tủ quần áo.

Cảm biến bình chứa nước

Đèn nháy khi bình chứa nước đầy

Đèn trên bảng điều khiển và bình chứa nước sẽ nhấp nháy để báo cho bạn biết bình đã đầy.

When water fills the bucket of an LG dehumidifier, the light blinks.

*Yêu cầu kết nối Wi-Fi và đăng ký sản phẩm trên ứng dụng LG ThinQ.

*Có thể bật hoặc tắt đèn và có thể điều khiển màu sắc thông qua ứng dụng ThinQ. (Cài đặt mặc định ban đầu là 'BẬT')

Hình ảnh có chữ Vệ sinh

Vệ sinh

Luồng khí được xử lý bằng tia cực tím nano đi qua cánh quạt, giúp không khí luôn sạch sẽ

UVnano4)

Cánh quạt sạch cho làn gió lành

Luồng khí được xử lý bằng tia UVnano đi qua cánh quạt để giữ không khí sạch. Ánh sáng UVnano tiêu diệt 99,99% vi khuẩn (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, Escherichia coli) có hại trên bề mặt cánh quạt, đảm bảo ngay cả những khu vực khó vệ sinh cũng được giữ sạch sẽ.

Không khí đi qua bộ lọc cấp HEPA

Lọc vệ sinh

Hít thở không khí trong lành

Màng lọc thô được làm từ chất liệu có thể giặt và tái sử dụng giúp bắt giữ các hạt bụi thô trong không khí. Việc bổ sung màng lọc HEPA (H13)5) sẽ đem lại khả năng lọc nhiều bước và kĩ càng hơn để có môi trường trong lành hơn.

LG ThinQ

Kiểm soát hoàn toàn mọi lúc mọi nơi

Dễ dàng theo dõi và kiểm soát máy hút ẩm của bạn mọi lúc, mọi nơi thông qua ứng dụng LG ThinQ™.

Nhận thông báo đẩy thông qua ứng dụng LG ThinQ khi bình nước đầy hoặc độ ẩm cao.
Khi sử dụng ứng dụng LG ThinQ™, bạn có thể điều chỉnh màu sắc của đèn theo ý thích và sử dụng như một chiếc đèn trang trí.
Nhận thông báo đẩy thông qua ứng dụng LG ThinQ khi bình nước đầy hoặc độ ẩm cao.
Khi sử dụng ứng dụng LG ThinQ™, bạn có thể điều chỉnh màu sắc của đèn theo ý thích và sử dụng như một chiếc đèn trang trí.

Thông báo cảnh báo

Nhận thông báo khi thùng chứa nước đầy hoặc độ ẩm cao.

Đèn đổi màu của bình chứa nước

Thay đổi màu đèn theo tâm trạng. Kiểm soát màu đèn theo sở thích của bạn thông qua ứng dụng LG ThinQ™.

*Yêu cầu kết nối Wi-Fi và đăng ký sản phẩm trên ứng dụng LG ThinQ.

*Có thể bật hoặc tắt đèn và có thể điều khiển màu sắc thông qua ứng dụng ThinQ. (Cài đặt mặc định ban đầu là 'BẬT')

*Tùy chọn màu đèn bị giới hạn ở các màu được cung cấp trong ứng dụng ThinQ.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

 

1) Chế độ sấy nhanh

-Dựa trên mẫu máy có dung tích 20 lít.

- Chế độ giặt: Dựa trên thử nghiệm nội bộ của LGE.

1) Ngày thử nghiệm: 21/7/2025

2) Điều kiện thử nghiệm: nhiệt độ 26,7±1,1℃ / độ ẩm tương đối 60±2%

3) Mẫu máy thử nghiệm: DD20GMWE1.ABAE

4) Phương pháp thử nghiệm: ANSI-AHAM DH-1-2008

5) Chế độ thử nghiệm: Chế độ Sấy nhanh

6) Kết quả hút ẩm:  22,8L/ ngày

7) Kết quả có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng thực tế.

 

2) Chế độ im lặng - Hoạt động êm ái

-Khi đặt ở Chế độ im lặng (Tốc độ quạt: Thấp). Mức độ tiếng ồn có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng thực tế.

1) Ngày thử nghiệm: 14/06/2024

2) Phòng thử nghiệm: KETI (Viện Công nghệ Điện tử Hàn Quốc)

3) Điều kiện thử nghiệm: nhiệt độ 23±5℃ / độ ẩm tương đối 50±15%R.H.

4) Model thử nghiệm: DQ214MWGA

5) Phương pháp thử nghiệm: SPS-KACA0020-6631:2016

6) Chế độ thử nghiệm: Chế độ im lặng (Tốc độ quạt: Thấp)

7) Kết quả: độ ồn trung bình 32,0 dB

8) Có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng thực tế

 

3) Máy nén biến tần kép™

- Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính chất minh họa.​

- Khi đặt ở Chế độ im lặng (Tốc độ quạt: Thấp). Mức độ tiếng ồn có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng thực tế.

-Dựa trên thử nghiệm nội bộ của LG trên DD14GMWE0 theo EMSD đã đăng ký vào ngày 16 tháng 5 năm 2024, DD14GMWE0 sử dụng 2,86L/kWh dựa trên hoạt động 450 giờ/năm ở nhiệt độ 26,7℃ và độ ẩm tương đối 60%. Kết quả có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng thực tế.

 

4)UVnano

-Tiệt trùng bằng quạt UVnano

1) Ngày thử nghiệm: 3/9/2024 ~ 3/12/2024

2) Phòng thử nghiệm: TUV Rheinland

3) Mô hình thử nghiệm: DD14GMWE0.AHK

4) Điều kiện thử nghiệm: (25±2) ℃, độ ẩm (50±10)

5) Chế độ thử nghiệm: Chế độ im lặng (Tốc độ quạt: thấp, đèn LED UVC, 2 giờ)

6) Phương pháp thử nghiệm: Giá trị đo được tại hai vị trí đại diện trên cánh quạt, so sánh với số lượng vi khuẩn chưa xử lý sau 2 giờ tiêm chủng và vận hành sản phẩm

7) Kết quả: loại bỏ hơn 99,99% Staphylococcus aureus ATCC 6538P, loại bỏ hơn 99,99% Staphylococcus epidermis ATCC 12229, loại bỏ hơn 99,992% Escherichia coli ATCC 25922

8) Kết quả thử nghiệm này là dựa trên phương pháp thử nghiệm do công ty đề xuất. Phương pháp này được lấy từ một cơ quan thử nghiệm được ủy quyền và kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường sử dụng thực tế, chẳng hạn như giảm sản lượng ánh sáng tùy thuộc vào vị trí và tuổi thọ.

9) Hiệu ứng khử trùng chỉ giới hạn ở bề mặt được chiếu bằng đèn UVC và có thể có một số khu vực trên bề mặt (bề mặt chảo) không tiếp xúc với đèn UVC

- Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.

 

5) Bộ lọc cấp HEPA (H13)

- Bộ lọc cấp HEPA (H13) không được bao gồm và phải mua riêng.

- Bộ lọc HEPA (H13)

1) Ngày thử nghiệm: 19/8/2024 ~ 25/8/2024

2) Phòng thử nghiệm: KCL (Phòng thử nghiệm phù hợp Hàn Quốc)

3) Mẫu thử nghiệm: 8130A-EN

4) Phương pháp thử nghiệm: US 42 CFR Phần 84 đã sửa đổi (Ba mẫu thử nghiệm được lắp trên thiết bị thử nghiệm, được dẫn qua bằng khí dung NaCl ở mức 32L/phút.)

5) Kết quả: Mẫu 1 - Hiệu suất lọc: 99,9887%, Độ giảm áp suất: 3,6 mmH2O / Mẫu 2 - Hiệu suất lọc: 99,9882%, Độ giảm áp suất: 3,6 mmH2O / Mẫu 3 - Hiệu suất lọc: 99,9863%, Độ giảm áp suất: 3,6 mmH2O

Câu hỏi thường gặp

Q.

Sử dụng máy hút ẩm có tốn điện không?

A.

Lượng điện mà một máy hút ẩm cụ thể sử dụng thay đổi tùy thuộc vào khả năng hút ẩm và hiệu suất năng lượng. Khả năng hút ẩm càng thấp và hiệu suất năng lượng càng cao thì lượng điện tiêu thụ càng ít. Ngoài ra, máy hút ẩm sử dụng rất ít điện so với nhiều thiết bị gia dụng khác.

Q.

Lợi ích của việc sử dụng máy hút ẩm là gì?

A.

Sử dụng máy hút ẩm mang lại cho người dùng những lợi ích như cải thiện chất lượng không khí trong nhà, giảm dị ứng và hen suyễn, ngăn ngừa nấm mốc, giảm mùi hôi, bảo vệ đồ đạc và nhiều lợi ích khác.

Q.

Máy hút ẩm có thể giúp làm giảm nhiệt độ phòng không?

A.

Máy hút ẩm không trực tiếp làm giảm nhiệt độ phòng nhưng có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái bằng cách giảm độ ẩm. Mặc dù chúng tạo ra một ít nhiệt trong quá trình hoạt động, nhưng nhiệt lượng này rất nhỏ và thường hầu như không đáng chú ý. Máy hút ẩm hoạt động bằng cách hút ẩm từ không khí, giúp giảm độ ẩm tương đối, từ đó cải thiện sự thoải mái bằng cách cho phép mồ hôi bốc hơi hiệu quả hơn.

Q.

Máy hút ẩm có thể được sử dụng để làm khô quần áo hiệu quả không?

A.

Sử dụng máy hút ẩm có thể đẩy nhanh quá trình làm khô quần áo trong nhà bằng cách giảm độ ẩm, giúp hơi ẩm bốc hơi nhanh hơn. Điều này cũng ngăn ngừa mùi ẩm mốc trong quần áo ẩm. Để tối ưu hóa quá trình sấy khô, hãy đặt máy hút ẩm gần quần áo, trải chúng ra, đảm bảo thông gió tốt và điều chỉnh cài đặt nếu cần. Kiểm tra tiến độ thường xuyên để đảm bảo sấy khô hiệu quả.

Q.

Máy hút ẩm có thực sự ngăn ngừa được nấm mốc phát triển không?

A.

Có, máy hút ẩm có hiệu quả ngăn ngừa nấm mốc phát triển bằng cách giảm độ ẩm, khiến bào tử nấm mốc khó phát triển hơn. Máy hút ẩm hiện đại có các tính năng như tự động khởi động lại và hẹn giờ để kiểm soát độ ẩm thuận tiện. EPA khuyến nghị duy trì độ ẩm trong nhà từ 30% đến 50% để ngăn ngừa các vấn đề về nấm mốc và máy hút ẩm giúp đạt được điều này để có chất lượng không khí trong nhà tốt hơn.

*Câu hỏi thường gặp mô tả các tính năng chung, không phải tính năng cụ thể của LG Electronics.

In

Tất cả thông số

Mọi người đang nói gì

Tìm nơi bán

Trải nghiệm sản phẩm gần bạn

Lựa chọn dành cho bạn

Bạn cần trợ giúp?

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

Nhận hỗ trợ

Liên hệ với chúng tôi

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 