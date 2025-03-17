We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Máy hút ẩm LG Dual Inverter Mojave 23L DD23GMWE1
Sự thoải mái tươi mới được hoàn thiện trong thiết kế tối giản
Máy nén Dual Inverter Compressor™
Hiệu quả năng lượng hàng đầu
Thiết kế nhỏ gọn
Thiết kế hài hòa mang lại tiện ích vô song
Tay cầm và dây điện ẩn
Cất giữ thuận tiện & gọn gàng khi không sử dụng
LG ThinQ™
Dễ dàng theo dõi và kiểm soát máy hút ẩm của bạn
Chế độ Smart+
Sự thoải mái được thiết kế dành riêng cho bạn
Bằng cách cảm nhận độ ẩm thực tế, máy sẽ tự động điều chỉnh đồng thời cả máy nén và tốc độ quạt để đảm bảo luồng không khí trong lành phù hợp với môi trường của bạn.
*Có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng thực tế.
Chế độ Sấy nhanh1)
Loại bỏ hơi ẩm mạnh mẽ và nhanh chóng
Trải nghiệm khả năng hút ẩm mạnh mẽ và nhanh chóng với công suất ấn tượng.
Chế độ Im lặng2)
Giấc ngủ thoải mái và yên tĩnh
Tận hưởng giấc ngủ trọn vẹn với chế độ hoạt động cực kỳ êm ái 32dB, mang đến những giây phút nghỉ ngơi yên bình.
Máy nén biến tần kép Dual Inverter Compressor™ 3)
Độ ồn thấp & hiệu suất cao
Máy nén biến tần kép LG với công nghệ tiên tiến không chỉ hoạt động êm ái mà còn tiết kiệm điện hiệu quả, đạt hiệu suất năng lượng hàng đầu.
Độ bền cao
Máy nén được đảm bảo độ bền lâu dài với chế độ bảo hành 10 năm.
Đường cong mềm mại, màn hình tối giản
Thiết kế hài hòa và tiện dụng
Thiết kế liền mạch, nơi phong cách kết hợp với sự tiện lợi vô song.
Thiết kế di động và tiện lợi
Tay cầm ẩn
Sử dụng tay cầm ẩn và di chuyển một cách dễ dàng.
Nơi giữ dây điện ẩn
Cất dây điện gọn gàng và cẩn thận
Bánh xe dễ lăn
Bánh xe có thể xoay 360° giúp di chuyển êm ái.
Bình chứa nước có thể tháo rời
Nắp đậy tích hợp ngăn không cho nước rò rỉ.
Sử dụng để đạt được hiệu suất cao
Phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng
Ống chữ Y giúp loại bỏ độ ẩm ra khỏi giày và giúp giày khô nhanh, trong khi ống chữ T hiệu quả trong việc ngăn ngừa nấm mốc và độ ẩm trong tủ quần áo.
Cảm biến bình chứa nước
Đèn nháy khi bình chứa nước đầy
Đèn trên bảng điều khiển và bình chứa nước sẽ nhấp nháy để báo cho bạn biết bình đã đầy.
*Yêu cầu kết nối Wi-Fi và đăng ký sản phẩm trên ứng dụng LG ThinQ.
*Có thể bật hoặc tắt đèn và có thể điều khiển màu sắc thông qua ứng dụng ThinQ. (Cài đặt mặc định ban đầu là 'BẬT')
LG ThinQ™
Kiểm soát hoàn toàn mọi lúc mọi nơi
Dễ dàng theo dõi và kiểm soát máy hút ẩm của bạn mọi lúc, mọi nơi thông qua ứng dụng LG ThinQ™.
*Yêu cầu kết nối Wi-Fi và đăng ký sản phẩm trên ứng dụng LG ThinQ.
*Có thể bật hoặc tắt đèn và có thể điều khiển màu sắc thông qua ứng dụng ThinQ. (Cài đặt mặc định ban đầu là 'BẬT')
*Tùy chọn màu đèn bị giới hạn ở các màu được cung cấp trong ứng dụng ThinQ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
1) Chế độ sấy nhanh
-Dựa trên mẫu máy có dung tích 20 lít.
- Chế độ giặt: Dựa trên thử nghiệm nội bộ của LGE.
1) Ngày thử nghiệm: 21/7/2025
2) Điều kiện thử nghiệm: nhiệt độ 26,7±1,1℃ / độ ẩm tương đối 60±2%
3) Mẫu máy thử nghiệm: DD20GMWE1.ABAE
4) Phương pháp thử nghiệm: ANSI-AHAM DH-1-2008
5) Chế độ thử nghiệm: Chế độ Sấy nhanh
6) Kết quả hút ẩm: 22,8L/ ngày
7) Kết quả có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng thực tế.
2) Chế độ im lặng - Hoạt động êm ái
-Khi đặt ở Chế độ im lặng (Tốc độ quạt: Thấp). Mức độ tiếng ồn có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng thực tế.
1) Ngày thử nghiệm: 14/06/2024
2) Phòng thử nghiệm: KETI (Viện Công nghệ Điện tử Hàn Quốc)
3) Điều kiện thử nghiệm: nhiệt độ 23±5℃ / độ ẩm tương đối 50±15%R.H.
4) Model thử nghiệm: DQ214MWGA
5) Phương pháp thử nghiệm: SPS-KACA0020-6631:2016
6) Chế độ thử nghiệm: Chế độ im lặng (Tốc độ quạt: Thấp)
7) Kết quả: độ ồn trung bình 32,0 dB
8) Có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng thực tế
3) Máy nén biến tần kép™
- Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính chất minh họa.
- Khi đặt ở Chế độ im lặng (Tốc độ quạt: Thấp). Mức độ tiếng ồn có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng thực tế.
-Dựa trên thử nghiệm nội bộ của LG trên DD14GMWE0 theo EMSD đã đăng ký vào ngày 16 tháng 5 năm 2024, DD14GMWE0 sử dụng 2,86L/kWh dựa trên hoạt động 450 giờ/năm ở nhiệt độ 26,7℃ và độ ẩm tương đối 60%. Kết quả có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng thực tế.
4)UVnano
-Tiệt trùng bằng quạt UVnano
1) Ngày thử nghiệm: 3/9/2024 ~ 3/12/2024
2) Phòng thử nghiệm: TUV Rheinland
3) Mô hình thử nghiệm: DD14GMWE0.AHK
4) Điều kiện thử nghiệm: (25±2) ℃, độ ẩm (50±10)
5) Chế độ thử nghiệm: Chế độ im lặng (Tốc độ quạt: thấp, đèn LED UVC, 2 giờ)
6) Phương pháp thử nghiệm: Giá trị đo được tại hai vị trí đại diện trên cánh quạt, so sánh với số lượng vi khuẩn chưa xử lý sau 2 giờ tiêm chủng và vận hành sản phẩm
7) Kết quả: loại bỏ hơn 99,99% Staphylococcus aureus ATCC 6538P, loại bỏ hơn 99,99% Staphylococcus epidermis ATCC 12229, loại bỏ hơn 99,992% Escherichia coli ATCC 25922
8) Kết quả thử nghiệm này là dựa trên phương pháp thử nghiệm do công ty đề xuất. Phương pháp này được lấy từ một cơ quan thử nghiệm được ủy quyền và kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường sử dụng thực tế, chẳng hạn như giảm sản lượng ánh sáng tùy thuộc vào vị trí và tuổi thọ.
9) Hiệu ứng khử trùng chỉ giới hạn ở bề mặt được chiếu bằng đèn UVC và có thể có một số khu vực trên bề mặt (bề mặt chảo) không tiếp xúc với đèn UVC
- Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.
5) Bộ lọc cấp HEPA (H13)
- Bộ lọc cấp HEPA (H13) không được bao gồm và phải mua riêng.
- Bộ lọc HEPA (H13)
1) Ngày thử nghiệm: 19/8/2024 ~ 25/8/2024
2) Phòng thử nghiệm: KCL (Phòng thử nghiệm phù hợp Hàn Quốc)
3) Mẫu thử nghiệm: 8130A-EN
4) Phương pháp thử nghiệm: US 42 CFR Phần 84 đã sửa đổi (Ba mẫu thử nghiệm được lắp trên thiết bị thử nghiệm, được dẫn qua bằng khí dung NaCl ở mức 32L/phút.)
5) Kết quả: Mẫu 1 - Hiệu suất lọc: 99,9887%, Độ giảm áp suất: 3,6 mmH2O / Mẫu 2 - Hiệu suất lọc: 99,9882%, Độ giảm áp suất: 3,6 mmH2O / Mẫu 3 - Hiệu suất lọc: 99,9863%, Độ giảm áp suất: 3,6 mmH2O
Câu hỏi thường gặp
Sử dụng máy hút ẩm có tốn điện không?
Lượng điện mà một máy hút ẩm cụ thể sử dụng thay đổi tùy thuộc vào khả năng hút ẩm và hiệu suất năng lượng. Khả năng hút ẩm càng thấp và hiệu suất năng lượng càng cao thì lượng điện tiêu thụ càng ít. Ngoài ra, máy hút ẩm sử dụng rất ít điện so với nhiều thiết bị gia dụng khác.
Lợi ích của việc sử dụng máy hút ẩm là gì?
Sử dụng máy hút ẩm mang lại cho người dùng những lợi ích như cải thiện chất lượng không khí trong nhà, giảm dị ứng và hen suyễn, ngăn ngừa nấm mốc, giảm mùi hôi, bảo vệ đồ đạc và nhiều lợi ích khác.
Máy hút ẩm có thể giúp làm giảm nhiệt độ phòng không?
Máy hút ẩm không trực tiếp làm giảm nhiệt độ phòng nhưng có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái bằng cách giảm độ ẩm. Mặc dù chúng tạo ra một ít nhiệt trong quá trình hoạt động, nhưng nhiệt lượng này rất nhỏ và thường hầu như không đáng chú ý. Máy hút ẩm hoạt động bằng cách hút ẩm từ không khí, giúp giảm độ ẩm tương đối, từ đó cải thiện sự thoải mái bằng cách cho phép mồ hôi bốc hơi hiệu quả hơn.
Máy hút ẩm có thể được sử dụng để làm khô quần áo hiệu quả không?
Sử dụng máy hút ẩm có thể đẩy nhanh quá trình làm khô quần áo trong nhà bằng cách giảm độ ẩm, giúp hơi ẩm bốc hơi nhanh hơn. Điều này cũng ngăn ngừa mùi ẩm mốc trong quần áo ẩm. Để tối ưu hóa quá trình sấy khô, hãy đặt máy hút ẩm gần quần áo, trải chúng ra, đảm bảo thông gió tốt và điều chỉnh cài đặt nếu cần. Kiểm tra tiến độ thường xuyên để đảm bảo sấy khô hiệu quả.
Máy hút ẩm có thực sự ngăn ngừa được nấm mốc phát triển không?
Có, máy hút ẩm có hiệu quả ngăn ngừa nấm mốc phát triển bằng cách giảm độ ẩm, khiến bào tử nấm mốc khó phát triển hơn. Máy hút ẩm hiện đại có các tính năng như tự động khởi động lại và hẹn giờ để kiểm soát độ ẩm thuận tiện. EPA khuyến nghị duy trì độ ẩm trong nhà từ 30% đến 50% để ngăn ngừa các vấn đề về nấm mốc và máy hút ẩm giúp đạt được điều này để có chất lượng không khí trong nhà tốt hơn.
*Câu hỏi thường gặp mô tả các tính năng chung, không phải tính năng cụ thể của LG Electronics.
Tất cả thông số
Mọi người đang nói gì
Tìm nơi bán
Lựa chọn dành cho bạn
-
Hướng dẫn sử dụng & Phần mềm
Tải về hướng dẫn sử dụng
và phiên bản phần mềm mới nhất cho sản phẩm của bạn
-
Khắc phục sự cố
Tìm kiếm videos hướng dẫn
cho sản phẩm của bạn
-
LG Here4U
-
Hướng dẫn & Phần mềm
Tìm kiếm phụ kiện cho
sản phẩm của bạn
-
Đăng ký sản phẩm
Việc đăng ký sản phẩm sẽ giúp bạn nhận hỗ trợ nhanh hơn.
-
Hỗ trợ sản phẩm
Tìm tài liệu hướng dẫn, khắc phục sự cố và bảo hành cho sản phẩm LG của bạn.
-
Hỗ trợ đặt hàng
Các câu hỏi thường gặp về theo dõi đơn hàng và kiểm tra đơn hàng của bạn.
-
Yêu cầu sửa chữa
Yêu cầu dịch vụ sửa chữa trực tuyến một cách thuận tiện.
Liên hệ với chúng tôi
-
Chat
Trực tiếp
Chat với các chuyên gia về sản phẩm lg để được hỗ trợ mua sắm, nhận giảm giá và ưu đãi trong thời gian thực
-
Zalo
Chat với bộ phận hỗ trợ dịch vụ lg bằng phần mềm nhắn tin phổ biến nhất
-
Gửi email cho
Chúng tôi
Gửi email cho bộ phận hỗ trợ dịch vụ LG
-
Gọi cho
Chúng tôi
Trò chuyện trực tiếp với các đại diện hỗ trợ của chúng tôi.