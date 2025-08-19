Máy lọc khí kết hợp loa bluetooth LG PuriCare™ Aerospeaker

*Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa và có thể khác so với sản phẩm thực tế.

1) Thuật toán Tăng cường Âm trầm

- Điều kiện Thử nghiệm: Phòng Không tiếng vang 1M (Đầu vào: Bluetooth)

- Kết quả Thử nghiệm: Tự động tăng cường âm trầm khi âm lượng ở mức thấp

(Ngay cả ở mức âm lượng thấp, âm trầm vẫn được tăng cường với sự cân bằng nhất quán để dễ nghe)

- Âm thanh có thể thay đổi tùy thuộc vào nguồn âm thanh.

- Các nút điều khiển cơ bản (ví dụ: âm lượng và chuyển bài hát tới/về) có sẵn thông qua các nút vật lý của sản phẩm; để truy cập đầy đủ vào các cài đặt và tính năng liên quan đến loa, vui lòng sử dụng ứng dụng LG ThinQ.

- Khi sử dụng ứng dụng LG ThinQ để điều khiển loa, cần có môi trường kết nối Wi-Fi ổn định.

2) Bộ lọc V

[Bắt giữ được 99,999% các hạt bụi nhỏ đến 0,01µm]

- Ngày thử nghiệm: '21.01.23 - '25. 01.31

-Cơ quan kiểm nghiệm: Phòng thí nghiệm Chứng nhận Phù hợp Hàn Quốc (KCL)

-Sản phẩm thử nghiệm: Dòng AS065

-Điều kiện thử nghiệm: Thể tích buồng – 30,0㎥; nhiệt độ – 23,0 ± 3,0 °C; độ ẩm – 50,0 ± 10% R.H.; chế độ vận hành – Cấp độ 3 (Cao)

-Phương pháp thử nghiệm: Theo Phụ lục A của SPS-KACA 002-0132:2022 dành cho máy lọc không khí trong nhà, các hạt kali clorua (KCl) có đường kính 0,01㎛ đã được tạo ra và ổn định. Máy lọc không khí được vận hành cho đến khi hiệu suất loại bỏ bụi giảm xuống còn 99,999% trở lên trong khoảng thời gian 1 giờ liên tục, đo lường tốc độ giảm bụi.

-Kết quả thử nghiệm: Đạt được hiệu suất loại bỏ 99,999% sau khi vận hành trong 35 phút 45 giây hoặc lâu hơn.-Kết quả có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng thực tế.

[Loại bỏ và khử mùi 5 loại khí độc hại thường gặp]

- Ngày thử nghiệm: '25.01.14~ '25.02.11

- Cơ quan thử nghiệm: Phòng thí nghiệm Chứng nhận Phù hợp Hàn Quốc (KCL)

- Đối tượng thử nghiệm: AS065****

- Điều kiện thử nghiệm: Được tiến hành trong các điều kiện môi trường không khí sau:

a) Nhiệt độ: 21 ± 1,1°C

b) Độ ẩm tương đối: 45 ± 5%

c) Nồng độ bụi mịn và khí: Dưới tiêu chuẩn môi trường trong nhà theo Luật Kiểm soát Sức khỏe Cộng đồng.

- Kết quả thử nghiệm: loại bỏ Amonia 94%, Acetaldehyde 73%, Acetic acid hơn 99,5%, Formaldehyde 98%, Toluene 71%

- Các loại khí mục tiêu:

a) Amoniac (NH₃)

b) Toluen (C₇H₈)

c) Formaldehyde (HCHO)

d) Axit axetic

e) Acetaldehyde

- Kết quả có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng thực tế.

[Loại bỏ SO₂ và NO₂]

- Ngày thử nghiệm: 20 tháng 2 năm 2025

- Tổ chức thử nghiệm: Korea Conformity Laboratories (KCL)

- Model thử nghiệm: AS065****

- Điều kiện thử nghiệm: Nhiệt độ – 21 ± 1°C; độ ẩm – 45 ± 5%; thể tích buồng thử nghiệm – 8,0 ± 0,5㎥

- Phương pháp thử nghiệm: Được thực hiện theo tiêu chuẩn thử nghiệm máy lọc không khí trong nhà của Hiệp hội Làm sạch Không khí Hàn Quốc (SPS-KACA 002-132:2022) về hiệu quả loại bỏ SO₂ và NO₂.

- Kết quả thử nghiệm: NO₂: Loại bỏ hơn 92% sau 30 phút hoạt động; loại bỏ hơn 99,5% sau 60 phút hoạt động. SO₂: Loại bỏ 43% sau 30 phút hoạt động; loại bỏ 74% sau 120 phút hoạt động.

- Chế độ thử nghiệm: Chế độ Cao

- Kết quả có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng thực tế.

[Loại bỏ SO₂ và NO₂]

- Ngày thử nghiệm: 20 tháng 2 năm 2025

- Tổ chức thử nghiệm: Korea Conformity Laboratories (KCL)

- Model thử nghiệm: AS065****

- Điều kiện thử nghiệm: Nhiệt độ – 21 ± 1°C; độ ẩm – 45 ± 5%; thể tích buồng thử nghiệm – 8,0 ± 0,5㎥

- Phương pháp thử nghiệm: Được thực hiện theo tiêu chuẩn thử nghiệm máy lọc không khí trong nhà của Hiệp hội Làm sạch Không khí Hàn Quốc (SPS-KACA 002-132:2022) về hiệu quả loại bỏ SO₂ và NO₂.

- Kết quả thử nghiệm: NO₂: Loại bỏ hơn 92% sau 30 phút hoạt động; loại bỏ hơn 99,5% sau 60 phút hoạt động. SO₂: Loại bỏ 31% sau 30 phút hoạt động; loại bỏ 56% sau 120 phút hoạt động.

- Chế độ thử nghiệm: Chế độ Cao

- Kết quả có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng thực tế.

[Loại bỏ nấm mốc]

- Ngày thử nghiệm: 25.02.03~25.02.20

- Model mục tiêu: AeroSpeaker (Dòng AS065)

- Cơ quan thử nghiệm: Phòng thí nghiệm Chứng nhận Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KCL)

- Điều kiện thử nghiệm: ISO 16000-36:L2018., Thời gian thử nghiệm 1 giờ, Nhiệt độ 22,9±0,5℃, Độ ẩm 49,6±1,0%, Chế độ hoạt động: mức 3

- Chủng thử nghiệm: Aspergilus brasiliensis ATCC 9642

- Phương pháp thử nghiệm: Thử nghiệm giảm thiểu vi khuẩn trong không khí (quy trình)

- Kết quả thử nghiệm: Thử nghiệm giảm thiểu vi khuẩn trong không khí, 99,8%

- Kết quả có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng thực tế.

3)UVnano

-Ngày thử nghiệm: '21.5.10~18

-Phòng thí nghiệm thử nghiệm: Đại học Quốc gia Pukyong (được chứng nhận TÜV Rheinland)

-Điều kiện thử nghiệm: Nhiệt độ 25±3℃ / độ ẩm tương đối 50±10%

-Đối tượng thử nghiệm: FS061PWHA

-Phương pháp thử nghiệm: Xác nhận hiệu suất khử trùng đối với ba loại vi khuẩn bằng đèn LED UV (1 giờ) trên quạt trên và quạt dưới.

-Chế độ thử nghiệm: Yếu

-Kết quả thử nghiệm: Staphylococcus aureus: 99,99% trên, 99,99% dưới / Klebsiella pneumoniae: 99,99% trên, 99,99% dưới / Staphylococcus epidermis: 99,99% trên, 99,99% dưới

-Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường sử dụng thực tế.

4)LG ThinQ

-Việc đăng ký thiết bị gia dụng trên ứng dụng LG ThinQ yêu cầu kết nối không dây tại nhà.

- Để sử dụng LG ThinQ, bạn phải cài đặt ứng dụng 'LG ThinQ' từ Google Play Store hoặc Apple App Store và kết nối Wi-Fi.

- Ứng dụng LG ThinQ có thể bị hạn chế chức năng trên một số điện thoại thông minh, vì vậy hãy đảm bảo kiểm tra xem thiết bị của bạn có đáp ứng các yêu cầu tối thiểu hay không. (Hệ điều hành Android 9.0 và iOS 16.0 trở lên)

- Việc chọn 9 chế độ ánh sáng cài sẵn (bao gồm Ambient, Party và Nature) không thể thực hiện chỉ bằng nút bấm vật lý; quyền truy cập đầy đủ yêu cầu ứng dụng LG ThinQ.

- Vì các chế độ ánh sáng cài sẵn chỉ có thể được thiết lập thông qua LG ThinQ, tính năng này yêu cầu môi trường kết nối Wi-Fi ổn định mọi lúc.

5) Sạc không dây

- Ngày chứng nhận: 28 tháng 2 năm 2025

- Đối tượng chứng nhận (Bộ phận/Mẫu): AS065S*** AeroSpeaker

- Cơ quan chứng nhận: SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd; Hiệp hội Công nghệ TTA – Viễn thông

- Chi tiết Chứng nhận: Chứng nhận Qi (BPP, PPDE)

- Điều kiện Chứng nhận (Tiêu chuẩn): Qi 1.3.3

- Hiệu lực Chứng nhận: Hiệu lực dài hạn

- Sạc không dây cho điện thoại thông minh: Hỗ trợ cho các mẫu máy tính

6) Độ ồn thấp

-Ngày thử nghiệm: '25.01.08

-Phòng thí nghiệm thử nghiệm: Khu công nghệ Busan

-Đối tượng thử nghiệm: AS065****

-Điều kiện thử nghiệm: tại Hiệp hội Làm sạch Không khí Hàn Quốc, đo tiếng ồn tiêu chuẩn tại các điểm riêng biệt khi thiết bị hoạt động ở chế độ ngủ

-Phương pháp thử nghiệm: Đo ở khoảng cách 1 mét từ mặt trước, mặt sau, bên trái, bên phải và trung tâm phía trên của sản phẩm, sau đó tính trung bình.

-Kết quả thử nghiệm: Trung bình 20,4 dB (Mặt trước: 20,2 dB, Mặt sau: 20,1 dB, Bên phải: 20,5 dB, Bên trái: 20,2 dB, Mặt trên: 20,8 dB)

-Chế độ thử nghiệm: Chế độ ngủ

-Kết quả có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng thực tế.