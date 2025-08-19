Skip to contentSkip to accessibility help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Máy lọc khí kết hợp loa bluetooth LG PuriCare™ Aerospeaker

Máy lọc khí kết hợp loa bluetooth LG PuriCare™ Aerospeaker

Máy lọc khí kết hợp loa bluetooth LG PuriCare™ Aerospeaker

AS20GSHU0
Mặt trước của Máy lọc không khí LG PuriCare™ AeroCatTower
Mặt trước của LG PuriCare™ Aerospeaker khi đã tháo lớp vỏ ngoài, cho thấy bộ lọc màu xanh lá cây
Góc nhìn từ bên hông của LG PuriCare™ Aerospeaker với bộ lọc hình trụ màu xanh lá cây có thể nhìn thấy
Góc nhìn từ phía trước của LG PuriCare™ Aerospeaker với phần trên màu trắng và đế sọc đen
Góc nhìn nghiêng của LG PuriCare™ Aerospeaker với thân hình trụ cao và mỏng
Góc nhìn ba phần tư của LG PuriCare™ Aerospeaker trên nền trắng
Hình ảnh chi tiết của LG PuriCare™ Aerospeaker có tấm ốp tròn phía trên tách rời
Góc nhìn từ trên xuống của LG PuriCare™ Aerospeaker với bề mặt tròn phẳng có thể nhìn thấy
Góc nhìn từ trên xuống của LG PuriCare™ Aerospeaker làm nổi bật bề mặt trên nhẵn mịn
Góc nhìn nghiêng của LG PuriCare™ Aerospeaker với bộ sạc điện thoại thông minh ở phía trên
Góc nhìn từ trên xuống của LG PuriCare™ Aerospeaker với tấm sạc không dây hình tròn
Góc nhìn từ dưới lên của LG PuriCare™ Aerospeaker cho thấy lưới loa và vòng đèn LED
Cận cảnh các nút điều khiển trên cạnh LG PuriCare™ Aerospeaker
Góc nhìn thấp của mặt dưới LG PuriCare™ Aerospeaker với chi tiết vòng đèn LED
Góc nhìn nghiêng của mặt trên của LG PuriCare™ Aerospeaker có khu vực sạc
Mặt trước của Máy lọc không khí LG PuriCare™ AeroCatTower
Mặt trước của LG PuriCare™ Aerospeaker khi đã tháo lớp vỏ ngoài, cho thấy bộ lọc màu xanh lá cây
Góc nhìn từ bên hông của LG PuriCare™ Aerospeaker với bộ lọc hình trụ màu xanh lá cây có thể nhìn thấy
Góc nhìn từ phía trước của LG PuriCare™ Aerospeaker với phần trên màu trắng và đế sọc đen
Góc nhìn nghiêng của LG PuriCare™ Aerospeaker với thân hình trụ cao và mỏng
Góc nhìn ba phần tư của LG PuriCare™ Aerospeaker trên nền trắng
Hình ảnh chi tiết của LG PuriCare™ Aerospeaker có tấm ốp tròn phía trên tách rời
Góc nhìn từ trên xuống của LG PuriCare™ Aerospeaker với bề mặt tròn phẳng có thể nhìn thấy
Góc nhìn từ trên xuống của LG PuriCare™ Aerospeaker làm nổi bật bề mặt trên nhẵn mịn
Góc nhìn nghiêng của LG PuriCare™ Aerospeaker với bộ sạc điện thoại thông minh ở phía trên
Góc nhìn từ trên xuống của LG PuriCare™ Aerospeaker với tấm sạc không dây hình tròn
Góc nhìn từ dưới lên của LG PuriCare™ Aerospeaker cho thấy lưới loa và vòng đèn LED
Cận cảnh các nút điều khiển trên cạnh LG PuriCare™ Aerospeaker
Góc nhìn thấp của mặt dưới LG PuriCare™ Aerospeaker với chi tiết vòng đèn LED
Góc nhìn nghiêng của mặt trên của LG PuriCare™ Aerospeaker có khu vực sạc

Tính năng chính

  • Loa Bluetooth
  • Lọc khí 360°
  • Đèn đổi màu theo tâm trạng
  • Sạc không dây
Thêm
Hình ảnh loa LG Aerospeaker trong phòng, cung cấp 4 chức năng trong 1: loa, lọc không khí, đèn chiếu sáng theo tâm trạng, sạc không dây.

Hình ảnh loa LG Aerospeaker trong phòng, cung cấp 4 chức năng trong 1: loa, lọc không khí, đèn chiếu sáng theo tâm trạng, sạc không dây.

LG PuriCare™

Tính năng 4 trong 1 nâng tầm lọc khí

Từ không khí trong lành đến âm thanh êm ái, LG Aerospeaker mang đến sự thoải mái và dễ chịu cho bạn.

Sạc không dây

Hình ảnh loa LG Aerospeaker với sóng âm thanh 360 độ được hiển thị, làm nổi bật chức năng của loa trong nội thất hiện đại.

Lọc sạch không khí, lan tỏa âm thanh

Hình ảnh loa LG Aerospeaker cho thấy khả năng lọc không khí 360 độ với bộ lọc, làm nổi bật thiết kế luồng không khí sạch.

Loa bluetooth

Hình ảnh loa LG Aerospeaker có đèn chiếu sáng dịu nhẹ, điều khiển qua ứng dụng điện thoại thông minh trong không gian nội thất ấm cúng.

Lọc khí 360°

Hình ảnh bề mặt trên của loa LG Aerospeaker được sử dụng để sạc không dây, cung cấp năng lượng cho điện thoại thông minh ở mức 72 phần trăm.

Đèn chiếu sáng theo tâm trạng

Loa bluetooth

Âm thanh trong trẻo tràn ngập không gian

Trải nghiệm âm thanh sống động với kết nối Bluetooth một cách dễ dàng. Tính năng tăng cường âm trầm giúp âm nhạc trong trẻo và phong phú ở mọi cấp độ.¹⁾

Hình ảnh loa LG Aerospeaker trong phòng khách với sóng âm được hiển thị, làm nổi bật chức năng loa sống động.

Hình ảnh loa LG Aerospeaker trong phòng khách với sóng âm được hiển thị, làm nổi bật chức năng loa sống động.

Kết nối Bluetooth

Được chứng nhận bởi Apple MFi và Bluetooth SIG về hiệu suất Bluetooth mượt mà và đáng tin cậy.

Lọc khí 360°

Trong lành trọn vẹn trong từng hơi thở

Giúp không khí trong lành với bộ lọc PuriCare™ V, thư giãn trong từng khoảnh khắc tại nhà.

Hình ảnh loa LG Aerospeaker được đặt trong phòng sáng có ánh sáng mặt trời.

Màng lọc V Filter

Với hiệu suất lọc đã được kiểm chứng, máy có thể loại bỏ 99,9% các hạt bụi nhỏ tới 0,01㎛ và loại bỏ một cách hiệu quả mùi hôi và nấm mốc khỏi không khí.²⁾

Công nghệ UVnano™ 

Loại bỏ 99,99% vi khuẩn trên cánh quạt để giữ không khí trong nhà bạn luôn trong lành.³⁾

Loa LG Aerospeaker phát sáng với đèn màu vàng, hiển thị các tùy chọn cài đặt sẵn cho chế độ Ambient, Party và Nature.

Đèn chiếu sáng theo tâm trạng

Lựa chọn sắc đèn, tạo không gian riêng

Nâng tầm không gian với ánh sáng rực rỡ, dễ dàng điều khiển chỉ với một nút bấm. Với ứng dụng ThinQ⁴⁾, bạn có thể chọn 9 chế độ chiếu sáng cài đặt sẵn, bao gồm Ambient (Môi trường), Party (Tiệc tùng) và Nature (Thiên nhiên).

Hình ảnh loa LG Aerospeaker có điện thoại thông minh ở trên để sạc không dây, hiển thị biểu tượng pin và sạc trên màn hình.

Sạc không dây

Đặt điện thoại trên mặt bàn để sạc dễ dàng

Sạc thiết bị của bạn mà không cần cáp và tiện lợi hơn bao giờ hết với sạc không dây để bàn.5)

Hình ảnh loa LG Aerospeaker có biểu đồ tiếng ồn và các biểu tượng so sánh mức 21dB với tiếng lá cây, tiếng huýt sáo và tiếng thư viện.

Hình ảnh loa LG Aerospeaker có biểu đồ tiếng ồn và các biểu tượng so sánh mức 21dB với tiếng lá cây, tiếng huýt sáo và tiếng thư viện.

Độ ồn thấp

Lọc khí êm ái

Tận hưởng khả năng lọc không khí yên tĩnh ở mức 21dB6⁾, nhẹ nhàng và êm dịu như tiếng lá cây xào xạc trong gió.

ThinQ

Kiểm soát thông minh trong tầm tay

Kết nối với WiFi tích hợp và dễ dàng điều khiển thiết bị từ xa qua ứng dụng ThinQ.

Người phụ nữ sử dụng ứng dụng điện thoại để điều khiển máy lọc không khí LG có đèn báo tâm trạng, được hiển thị bên cạnh màn hình điện thoại thông minh và máy lọc không khí trong phòng khách.

Người phụ nữ sử dụng ứng dụng điện thoại để điều khiển máy lọc không khí LG có đèn báo tâm trạng, được hiển thị bên cạnh màn hình điện thoại thông minh và máy lọc không khí trong phòng khách.

Đem lại sự thoải mái cho cuộc sống

  • Hình ảnh LG Aerospeaker trong phòng khách sáng sủa, được sử dụng làm bàn phụ với đồng hồ và nến đặt ở trên.
  • Hình ảnh LG Aerospeaker bên cạnh giường, với điện thoại thông minh đặt trên cùng để sạc không dây trong nội thất phòng ngủ hiện đại.
  • Hình ảnh LG Aerospeaker trong không gian sống hiện đại, được sử dụng làm bàn phụ với nhiều cuốn sách xếp chồng lên nhau đặt bên cạnh ghế bành.
  • Hình ảnh LG Aerospeaker trong không gian nội thất sang trọng, được sử dụng làm bàn phụ với các đồ vật trang trí và sách đặt ở trên.
  • ình ảnh LG Aerospeaker trong phòng khách hiện đại, được sử dụng làm bàn phụ với một chậu cây nhỏ đặt ở trên.
  • Hình ảnh LG Aerospeaker trong phòng trẻ em, được sử dụng làm bàn phụ với một chú gấu bông và đồ chơi đặt trên cùng bên cạnh những chiếc kệ gỗ.

*Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa và có thể khác so với sản phẩm thực tế.

 

1) Thuật toán Tăng cường Âm trầm

- Điều kiện Thử nghiệm: Phòng Không tiếng vang 1M (Đầu vào: Bluetooth)

- Kết quả Thử nghiệm: Tự động tăng cường âm trầm khi âm lượng ở mức thấp

(Ngay cả ở mức âm lượng thấp, âm trầm vẫn được tăng cường với sự cân bằng nhất quán để dễ nghe)

- Âm thanh có thể thay đổi tùy thuộc vào nguồn âm thanh.

- Các nút điều khiển cơ bản (ví dụ: âm lượng và chuyển bài hát tới/về) có sẵn thông qua các nút vật lý của sản phẩm; để truy cập đầy đủ vào các cài đặt và tính năng liên quan đến loa, vui lòng sử dụng ứng dụng LG ThinQ.

- Khi sử dụng ứng dụng LG ThinQ để điều khiển loa, cần có môi trường kết nối Wi-Fi ổn định.

 

2) Bộ lọc V

 

[Bắt giữ được 99,999% các hạt bụi nhỏ đến 0,01µm]

- Ngày thử nghiệm: '21.01.23 - '25. 01.31

-Cơ quan kiểm nghiệm: Phòng thí nghiệm Chứng nhận Phù hợp Hàn Quốc (KCL)

-Sản phẩm thử nghiệm: Dòng AS065

-Điều kiện thử nghiệm: Thể tích buồng – 30,0㎥; nhiệt độ – 23,0 ± 3,0 °C; độ ẩm – 50,0 ± 10% R.H.; chế độ vận hành – Cấp độ 3 (Cao)

-Phương pháp thử nghiệm: Theo Phụ lục A của SPS-KACA 002-0132:2022 dành cho máy lọc không khí trong nhà, các hạt kali clorua (KCl) có đường kính 0,01㎛ đã được tạo ra và ổn định. Máy lọc không khí được vận hành cho đến khi hiệu suất loại bỏ bụi giảm xuống còn 99,999% trở lên trong khoảng thời gian 1 giờ liên tục, đo lường tốc độ giảm bụi.

-Kết quả thử nghiệm: Đạt được hiệu suất loại bỏ 99,999% sau khi vận hành trong 35 phút 45 giây hoặc lâu hơn.-Kết quả có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng thực tế.

 

[Loại bỏ và khử mùi 5 loại khí độc hại thường gặp]

- Ngày thử nghiệm: '25.01.14~ '25.02.11

- Cơ quan thử nghiệm: Phòng thí nghiệm Chứng nhận Phù hợp Hàn Quốc (KCL)

- Đối tượng thử nghiệm: AS065****

- Điều kiện thử nghiệm: Được tiến hành trong các điều kiện môi trường không khí sau:

a) Nhiệt độ: 21 ± 1,1°C

b) Độ ẩm tương đối: 45 ± 5%

c) Nồng độ bụi mịn và khí: Dưới tiêu chuẩn môi trường trong nhà theo Luật Kiểm soát Sức khỏe Cộng đồng.

- Kết quả thử nghiệm: loại bỏ Amonia 94%, Acetaldehyde 73%, Acetic acid hơn 99,5%, Formaldehyde 98%, Toluene 71%

- Các loại khí mục tiêu:

a) Amoniac (NH₃)

b) Toluen (C₇H₈)

c) Formaldehyde (HCHO)

d) Axit axetic

e) Acetaldehyde

- Kết quả có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng thực tế.

[Loại bỏ SO₂ và NO₂]

- Ngày thử nghiệm: 20 tháng 2 năm 2025

- Tổ chức thử nghiệm: Korea Conformity Laboratories (KCL)

- Model thử nghiệm: AS065****

- Điều kiện thử nghiệm: Nhiệt độ – 21 ± 1°C; độ ẩm – 45 ± 5%; thể tích buồng thử nghiệm – 8,0 ± 0,5㎥

- Phương pháp thử nghiệm: Được thực hiện theo tiêu chuẩn thử nghiệm máy lọc không khí trong nhà của Hiệp hội Làm sạch Không khí Hàn Quốc (SPS-KACA 002-132:2022) về hiệu quả loại bỏ SO₂ và NO₂.

- Kết quả thử nghiệm: NO₂: Loại bỏ hơn 92% sau 30 phút hoạt động; loại bỏ hơn 99,5% sau 60 phút hoạt động. SO₂: Loại bỏ 43% sau 30 phút hoạt động; loại bỏ 74% sau 120 phút hoạt động.

- Chế độ thử nghiệm: Chế độ Cao

- Kết quả có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng thực tế.

[Loại bỏ SO₂ và NO₂]

- Ngày thử nghiệm: 20 tháng 2 năm 2025

- Tổ chức thử nghiệm: Korea Conformity Laboratories (KCL)

- Model thử nghiệm: AS065****

- Điều kiện thử nghiệm: Nhiệt độ – 21 ± 1°C; độ ẩm – 45 ± 5%; thể tích buồng thử nghiệm – 8,0 ± 0,5㎥

- Phương pháp thử nghiệm: Được thực hiện theo tiêu chuẩn thử nghiệm máy lọc không khí trong nhà của Hiệp hội Làm sạch Không khí Hàn Quốc (SPS-KACA 002-132:2022) về hiệu quả loại bỏ SO₂ và NO₂.

- Kết quả thử nghiệm: NO₂: Loại bỏ hơn 92% sau 30 phút hoạt động; loại bỏ hơn 99,5% sau 60 phút hoạt động. SO₂: Loại bỏ 31% sau 30 phút hoạt động; loại bỏ 56% sau 120 phút hoạt động.

- Chế độ thử nghiệm: Chế độ Cao

- Kết quả có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng thực tế.

 

[Loại bỏ nấm mốc]

- Ngày thử nghiệm: 25.02.03~25.02.20

- Model mục tiêu: AeroSpeaker (Dòng AS065)

- Cơ quan thử nghiệm: Phòng thí nghiệm Chứng nhận Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KCL)

- Điều kiện thử nghiệm: ISO 16000-36:L2018., Thời gian thử nghiệm 1 giờ, Nhiệt độ 22,9±0,5℃, Độ ẩm 49,6±1,0%, Chế độ hoạt động: mức 3

- Chủng thử nghiệm: Aspergilus brasiliensis ATCC 9642

- Phương pháp thử nghiệm: Thử nghiệm giảm thiểu vi khuẩn trong không khí (quy trình)

- Kết quả thử nghiệm: Thử nghiệm giảm thiểu vi khuẩn trong không khí, 99,8%

- Kết quả có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng thực tế.

3)UVnano

-Ngày thử nghiệm: '21.5.10~18

-Phòng thí nghiệm thử nghiệm: Đại học Quốc gia Pukyong (được chứng nhận TÜV Rheinland)

-Điều kiện thử nghiệm: Nhiệt độ 25±3℃ / độ ẩm tương đối 50±10%

-Đối tượng thử nghiệm: FS061PWHA

-Phương pháp thử nghiệm: Xác nhận hiệu suất khử trùng đối với ba loại vi khuẩn bằng đèn LED UV (1 giờ) trên quạt trên và quạt dưới.

-Chế độ thử nghiệm: Yếu

-Kết quả thử nghiệm: Staphylococcus aureus: 99,99% trên, 99,99% dưới / Klebsiella pneumoniae: 99,99% trên, 99,99% dưới / Staphylococcus epidermis: 99,99% trên, 99,99% dưới

-Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường sử dụng thực tế.

 

4)LG ThinQ

-Việc đăng ký thiết bị gia dụng trên ứng dụng LG ThinQ yêu cầu kết nối không dây tại nhà.

- Để sử dụng LG ThinQ, bạn phải cài đặt ứng dụng 'LG ThinQ' từ Google Play Store hoặc Apple App Store và kết nối Wi-Fi.

- Ứng dụng LG ThinQ có thể bị hạn chế chức năng trên một số điện thoại thông minh, vì vậy hãy đảm bảo kiểm tra xem thiết bị của bạn có đáp ứng các yêu cầu tối thiểu hay không. (Hệ điều hành Android 9.0 và iOS 16.0 trở lên)

- Việc chọn 9 chế độ ánh sáng cài sẵn (bao gồm Ambient, Party và Nature) không thể thực hiện chỉ bằng nút bấm vật lý; quyền truy cập đầy đủ yêu cầu ứng dụng LG ThinQ.

- Vì các chế độ ánh sáng cài sẵn chỉ có thể được thiết lập thông qua LG ThinQ, tính năng này yêu cầu môi trường kết nối Wi-Fi ổn định mọi lúc.

 

5) Sạc không dây

- Ngày chứng nhận: 28 tháng 2 năm 2025

- Đối tượng chứng nhận (Bộ phận/Mẫu): AS065S*** AeroSpeaker

- Cơ quan chứng nhận: SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd; Hiệp hội Công nghệ TTA – Viễn thông

- Chi tiết Chứng nhận: Chứng nhận Qi (BPP, PPDE)

- Điều kiện Chứng nhận (Tiêu chuẩn): Qi 1.3.3

- Hiệu lực Chứng nhận: Hiệu lực dài hạn

- Sạc không dây cho điện thoại thông minh: Hỗ trợ cho các mẫu máy tính

 

6) Độ ồn thấp

-Ngày thử nghiệm: '25.01.08

-Phòng thí nghiệm thử nghiệm: Khu công nghệ Busan

-Đối tượng thử nghiệm: AS065****

-Điều kiện thử nghiệm: tại Hiệp hội Làm sạch Không khí Hàn Quốc, đo tiếng ồn tiêu chuẩn tại các điểm riêng biệt khi thiết bị hoạt động ở chế độ ngủ

-Phương pháp thử nghiệm: Đo ở khoảng cách 1 mét từ mặt trước, mặt sau, bên trái, bên phải và trung tâm phía trên của sản phẩm, sau đó tính trung bình.

-Kết quả thử nghiệm: Trung bình 20,4 dB (Mặt trước: 20,2 dB, Mặt sau: 20,1 dB, Bên phải: 20,5 dB, Bên trái: 20,2 dB, Mặt trên: 20,8 dB)

-Chế độ thử nghiệm: Chế độ ngủ

-Kết quả có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng thực tế.

Câu hỏi thường gặp

Q.

Thiết bị gây ra tiếng ồn và độ rung trong nhà như thế nào?

A.

AeroSpeaker hoạt động ở mức yên tĩnh nhất, 21 dB, ở chế độ Gió Yên Tĩnh. 21 dB là mức decibel yên tĩnh như tiếng lá xào xạc mà gần như không rung. Tuy nhiên, khi công suất làm sạch tăng lên, độ ồn có thể vượt quá 21 dB.* Là một máy lọc không khí tích hợp loa bluetooth có độ ồn thấp, sản phẩm cho phép bạn thưởng thức âm nhạc hoặc âm thanh xung quanh mà không bị làm phiền.

 

*Độ ồn theo cường độ gió: Gió Yên Tĩnh 21 dB, Gió Nhẹ 25 dB, Gió Trung Bình 34 dB, Gió Mạnh 45 dB

Q.

Chất lượng âm thanh có ổn định không?

A.

AeroSpeaker sử dụng thuật toán tăng cường âm trầm giúp tự động điều chỉnh tần số thấp ở mức nghe êm dịu hơn. Điều này giúp mang lại âm thanh cân bằng, trọn vẹn—duy trì âm nhạc của bạn trong trẻo và thú vị ở mọi mức âm lượng.

Q.

Có thể kết nối thiết bị với điện thoại hoặc máy tính bảng qua Bluetooth không?

A.

Có. AeroSpeaker hoàn toàn tương thích với các thiết bị hỗ trợ Bluetooth, bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính xách tay. Sản phẩm được chứng nhận bởi Apple MFi và Bluetooth SIG, đảm bảo hiệu suất Bluetooth mượt mà và đáng tin cậy trên nhiều hệ điều hành.

Q.

Tôi có thể truy cập những tính năng nào thông qua ứng dụng LG ThinQ và ứng dụng này có hỗ trợ nâng cấp sản phẩm không?

A.

Với ứng dụng LG ThinQ, bạn có thể tận hưởng khả năng điều khiển thông minh toàn diện cho AeroSpeaker của mình—từ việc điều chỉnh luồng gió và ánh sáng, đến việc lựa chọn các cài đặt âm thanh trị liệu và theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực. Bạn cũng có thể điều khiển thiết bị từ xa qua Wi-Fi ở bất kỳ đâu. Ngoài ra, AeroSpeaker hỗ trợ ThinQ UP, tính năng nâng cấp sản phẩm của LG, mang đến những tính năng mới theo thời gian. Khi có bản nâng cấp mới, đèn "UP" trên AeroSpeaker sẽ sáng lên và bạn sẽ nhận được thông báo qua ứng dụng ThinQ.

 

*Tính năng nâng cấp sản phẩm chỉ khả dụng cho các thiết bị đã đăng ký trong ứng dụng LG ThinQ.

Tóm tắt

In

KÍCH THƯỚC

AS20GSHU0

Tất cả thông số

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN.

  • Diện tích đề xuất (㎡)

    19.8

  • Công suất đầu vào (W)

    46

  • Nguồn điện (V/Hz)

    220~240V / 50/60Hz

  • Thể tích không khí (Cao/Thấp, CFM)

    No

  • CADR (CMH)

    154

  • CADR (CMM)

    2.57

  • Màu sắc

    Trắng

  • Hiệu suất năng lượng

    Mức 3

  • Thiết kế bên ngoài

    Loại Vòng

  • Loại động cơ quạt

    Động cơ BLDC

  • Độ ồn (Cao/Thấp, dB)

    44 / 21

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

  • Trọng lượng sản phẩm (kg)

    9.9

  • Trọng lượng_Vận chuyển (kg)

    12.7

  • Kích thước sản phẩm - RxCxD (mm)

    426 x 603 x 426

  • Kích thước đóng gói - RxCxD (mm)

    565 x 585 x 447

TÍNH NĂNG

  • Đèn Tùy Chỉnh Theo Tâm Trạng

  • Làm sạch 360˚

  • Chế độ quạt/Các bước lọc khí

    6 chế độ (Tắt / Tự động / Thấp / Trung bình / Cao / Ngủ)

  • Hiển thị mật độ tác nhân ô nhiễm

    Không

  • Chế độ lọc/Chế độ tự động

    Không

  • CẢM BIẾN

    Bụi (Cảm biến PM1.0)

  • Chế độ ngủ

    Không

  • Bộ hẹn giờ ngủ

    Không

  • Chỉ báo thông minh (Chất lượng không khí)

    4 mức (Rất xấu -> Tốt) Đỏ/Cam/Vàng/Xanh lục

  • Công suất chờ (Dưới 1W)

    Không

  • Uvnano

  • Cảnh báo thay bộ lọc

  • Chức Năng Sạc Không Dây

BỘ LỌC

  • Bộ lọc máy lọc không khí

    Aero Series V Filter X 1 EA

  • Loại bộ lọc

    H13

TÍNH NĂNG THÔNG MINH

  • Tự động bật / tắt

  • Trạng thái / Báo cáo AQI

  • Giám sát tuổi thọ bộ lọc

  • Chẩn đoán thông minh

  • ThinQ(Wi-Fi)

CHỨNG NHẬN/GIẢI THƯỞNG

  • Chứng nhận BAF

TUÂN THỦ

  • Quốc gia xuất xứ

    Hàn Quốc

  • Tháng ra mắt (Năm-Tháng)

    2025-10

  • Loại sản phẩm (Tên mẫu)

    AS20GSHU0.ABAE

EAN CODE

  • EAN Code

    8806096615560

Mọi người đang nói gì

Lựa chọn dành cho bạn

Bạn cần trợ giúp?

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

Nhận hỗ trợ

Liên hệ với chúng tôi

Tìm nơi bán

Trải nghiệm sản phẩm gần bạn
Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 