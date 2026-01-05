About Cookies on This Site

Máy lọc không khí AeroMini 360˚ màu trắng | AS30GGW1A

Máy lọc không khí AeroMini 360˚ màu trắng | AS30GGW1A

AS30GGW1A
Front view of AeroMini with lights off
Front view of AeroMini with lights on
Right perspective view of AeroMini with lights off
Right perspective view of AeroMini with lights on
Left perspective view of AeroMini with lights off
Left perspective view of AeroMini with lights on
Right side perspective view of AeroMini
Left side perspective view of AeroMini
Rear perspective view of AeroMini
Top perspective view of AeroMini with lights off
Top perspective view of AeroMini with lights on
AeroMini with filter and cover components
Underside detail view of AeroMini
Opening the bottom cover of AeroMini
Removing the AeroMini filter from the bottom
Tính năng chính

  • Thiết kế tinh tế
  • Tiết kiệm diện tích
  • Lọc khí 360˚
  • Lọc khí mạnh mẽ
  • Vận hành êm ái
  • Phụ kiện phong phú
Thêm

Máy lọc không khí tối giản cho không gian sống nhỏ gọn

Máy lọc không khí LG AeroMini màu trắng được đặt trên mặt bàn bếp màu trắng sạch sẽ với gạch ốp tường phía sau.

Thiết kế tối giản

Máy lọc không khí LG AeroMini màu trắng trong phòng, với các đường cong màu xanh phía trên tượng trưng cho sự lưu thông không khí sạch.

Lọc khí 360˚

Một chiếc LG AeroMini đặt trên bàn cùng với một chiếc máy tính xách tay, hiển thị "25dB" và đồ họa sóng âm để làm nổi bật khả năng hoạt động yên tĩnh.

Êm ái và dễ chịu

Một chiếc điện thoại thông minh hiển thị ứng dụng Lịch sử PM2.5 trong nhà bên cạnh máy lọc không khí LG, hiển thị biểu tượng kết nối Wi-Fi.

Giám sát chất lượng không khí

Tiết kiệm diện tích

Kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích

Chiếm ít hơn 21% diện tích sàn và thấp hơn 30% chiều cao so với các mẫu Hit 360˚ thông thường, dễ dàng phù hợp với mọi không gian.¹⁾

Chiếm ít hơn 21% diện tích sàn và thấp hơn 30% chiều cao so với các mẫu Hit 360˚ thông thường, dễ dàng phù hợp với mọi không gian.¹⁾

Chiếm ít hơn 21% diện tích sàn và thấp hơn 30% chiều cao so với các mẫu Hit 360˚ thông thường, dễ dàng phù hợp với mọi không gian.¹⁾

Lọc khí 360˚

Thanh lọc không gian từ mọi hướng

Trải nghiệm khả năng lọc khí 360° ở mọi không gian như phòng trẻ em, phòng ngủ,

hoặc văn phòng tại nhà—bất cứ nơi nào bạn muốn có không khí trong lành.

Một chiếc máy lọc không khí LG màu trắng đặt trên tấm thảm trắng trong phòng trẻ em, đang lọc sạch không khí xung quanh một đứa trẻ đang chơi với những khối gỗ và nhiều đồ chơi khác trên kệ.

Lọc không khí mạnh mẽ

Hệ thống lọc đa màng cho không khí trong lành.

Bộ lọc H filter bao gồm ba lớp loại bỏ 99,999% các hạt bụi siêu mịn nhỏ đến 0,01 µm, cũng như 99,8% vi khuẩn, 98,5% vi rút và 99,9% nấm mốc trong không khí.²⁾

Độ ồn thấp

Tận hưởng cảm giác thoải mái và yên tĩnh, ngay cả khi đang di chuyển

Với độ ồn chỉ 25dB³⁾, máy hoạt động đủ yên tĩnh để bạn tập trung học tập trong bất kỳ không gian nào. Chỉ cần đặt máy lên bàn và thư giãn.

Với độ ồn chỉ 25dB³⁾, máy hoạt động đủ yên tĩnh để bạn tập trung học tập trong bất kỳ không gian nào. Chỉ cần đặt máy lên bàn và thư giãn.

Máy lọc không khí LG AeroMini màu trắng đặt trên bàn, kèm theo hình ảnh hiển thị độ ồn thấp 25dB, êm hơn tiếng huýt sáo và tương tự như tiếng lá xào xạc.

Phụ kiện

Tận hưởng khí sạch theo cách của bạn

Cá nhân hóa máy lọc không khí của bạn với các phụ kiện bao gồm tay cầm bằng da, giá cắm hoa và mặt bàn cho phù hợp với không gian.⁴⁾

Một người đang xách máy lọc không khí LG màu xanh bạc hà bằng quai da màu nâu, thể hiện thiết kế nhỏ gọn và dễ mang theo của sản phẩm trong khung cảnh gia đình mờ ảo.
Máy lọc không khí LG màu đen mờ đặt trên bàn trang điểm màu trắng, điểm nhấn là bình hoa bạc sang trọng với một bông tulip vàng bên cạnh những lọ nước hoa.
Máy lọc không khí LG màu kem được tích hợp với bàn phụ tròn màu tím, đặt một chiếc điện thoại thông minh trong căn phòng ngập nắng gần một chậu cây lớn.
Một chiếc máy lọc không khí LG màu xanh bạc hà với dây đeo bằng da màu nâu được đặt trên một chiếc bàn gỗ bên cạnh một tách trà trắng trong một căn phòng sáng sủa, ngập tràn ánh nắng.
Máy lọc không khí LG màu trắng đặt trên bàn đầu giường bằng gỗ, đóng vai trò như một vật trang trí cùng với một chiếc bình bạc cắm hai bông hoa màu cam trong một phòng ngủ tràn ngập ánh nắng.

LG ThinQ™

Cuộc sống thông minh bắt đầu với LG ThinQ™

Với ứng dụng LG ThinQ™⁵⁾, bạn có thể dễ dàng theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực và điều khiển máy lọc không khí của mình.

Với ứng dụng LG ThinQ™⁵⁾, bạn có thể dễ dàng theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực và điều khiển máy lọc không khí của mình.

Một máy lọc không khí LG màu trắng đặt trên sàn gỗ, xung quanh là những cây xanh tươi tốt trong một căn phòng sáng sủa, thoáng đãng với ánh sáng mặt trời tự nhiên.

*Hình ảnh và video phía trên được dàn dựng và tạo ra nhằm mục đích minh họa để giúp người xem dễ hiểu hơn. Có thể có sự khác biệt tùy thuộc vào môi trường lắp đặt sản phẩm thực tế.

 

1) Tiết kiệm không gian

 

- Giảm khoảng 21% diện tích sàn và 30% chiều cao so với mẫu 360˚ Hit.

-Mẫu LG 360˚ Hit thông thường (Φ315mm): khoảng 77.926mm²

 

-Mẫu AeroMini (Φ250mm): khoảng 61.562mm²

 

2) Lọc không khí mạnh mẽ

 

[Loại bỏ 99,999% các hạt bụi siêu mịn nhỏ đến 0,01 ㎛]

 

*Số báo cáo: CT26-001937K

 

-Ngày thử nghiệm: 26.01.07

 

-Cơ quan thử nghiệm: Phòng thí nghiệm Chứng nhận Hàn Quốc (KCL)

 

-Mẫu thử nghiệm: AS30*G***

 

-Điều kiện thử nghiệm: Kích thước buồng lọc: 30,0㎥, Nhiệt độ: 23,0±3,0℃, Độ ẩm: 50,0±10,0 %R.H.,

 

-Phương pháp thử nghiệm: Sau khi ổn định quá trình tạo ra KCl đường kính 0,01 ㎛ (Đối với các hạt kali clorua), vận hành máy lọc không khí trong 1 giờ cho đến khi tỷ lệ loại bỏ bụi giảm xuống còn 99,999% trở lên, và đo mức giảm trong quá trình vận hành. (Tiêu chuẩn tham khảo: SPS-KACA 002-0132:2022, Phụ lục A Máy lọc không khí trong nhà)

-Kết quả thử nghiệm: Loại bỏ 99,999% khi vận hành trong 35 phút 45 giây trở lên)

-Chế độ thử nghiệm: Gió mạnh

 

[Tỷ lệ giảm vi khuẩn trôi nổi]

 

*Số báo cáo: 25-084495-01-1

 

-Ngày thử nghiệm: 26.01.06~26.01.07

 

-Cơ quan thử nghiệm: KTL

 

-Mẫu thử nghiệm: AS30*G***

 

-Điều kiện thử nghiệm: Thể tích buồng lọc: 30.0㎥, Nhiệt độ: 23.0±2.0℃, Độ ẩm: 50.0±5.0 %R.H.,

 

-Phương pháp thử nghiệm: Thả vi khuẩn thử nghiệm vào buồng 30㎥, để yên trong 1 giờ, sau đó đo giá trị ban đầu, vận hành sản phẩm trong 60 phút và so sánh giá trị đo được với giá trị ban đầu để tính toán tỷ lệ giảm. - Kết quả thử nghiệm: Loại bỏ 99,8% vi khuẩn Staphylococcus epidermidis trong không gian 60㎥

 

- Chế độ thử nghiệm: Gió mạnh

 

* Vi khuẩn thử nghiệm: S. epidermidis (ATCC 12228, Staphylococcus epidermidis)

 

* Tiêu chuẩn tham chiếu: KOUVA AS 02: 2023

 

[Tỷ lệ giảm vi rút trôi nổi]

 

* Số báo cáo: 25-084495-01-2

 

- Ngày thử nghiệm: 26.01.07~26.01.08

 

- Cơ quan thử nghiệm: KTL

 

- Mô hình thử nghiệm: AS30*G***

 

- Điều kiện thử nghiệm: Kích thước buồng lọc: 30,0㎥, Nhiệt độ: 23,0±2,0℃, Độ ẩm: 50,0±5,0 %R.H.,

 

- Phương pháp thử nghiệm: Thả vi khuẩn thử nghiệm vào buồng 30㎥, để yên trong 1 giờ, sau đó đo giá trị ban đầu. Vận hành sản phẩm trong 30 phút, sau đó so sánh giá trị đo được với giá trị ban đầu để tính toán tỷ lệ giảm.

* Vi khuẩn thử nghiệm: S. epidermidis (ATCC 12228, Staphylococcus epidermidis)

 

* Tiêu chuẩn tham chiếu: KOUVA AS 02: 2023

 

[Tỷ lệ loại bỏ nấm mốc nổi]

 

* Số báo cáo: CT25-103754K

 

- Ngày thử nghiệm: 25.12.03~26.01.16

 

- Cơ quan thử nghiệm: Phòng thí nghiệm Chứng nhận Hàn Quốc (KCL)

 

- Mô hình thử nghiệm: AS30*G***

 

- Điều kiện thử nghiệm: Kích thước buồng lọc: 30.0㎥, Nhiệt độ: 22.8±0.5℃, Độ ẩm: 51.5±1.0%

 

- Phương pháp thử nghiệm: Xác nhận tỷ lệ loại bỏ khí độc hại trong không gian buồng (quy trình)

 

- Kết quả thử nghiệm: Trước khi vận hành Nồng độ 7.7X10^4 → Sau khi vận hành Nồng độ <10, Tỷ lệ giảm 99,9%

 

- Chế độ thử nghiệm: Gió mạnh

 

* Chủng thử nghiệm: Aspergilus brasiliensis ATCC 9642

 

* Tiêu chuẩn tham chiếu: KOUVA AS 02: 2023

 

*Kết quả thử nghiệm dựa trên môi trường phòng thí nghiệm và có thể thay đổi nếu điều kiện thay đổi.

 

3) Độ ồn thấp

 

- Mức độ tiếng ồn là 25dB khi chế độ ngủ được kích hoạt.

 

*Kết quả thử nghiệm nội bộ của LG

 

-Ngày thử nghiệm: 26/01

 

-Cơ quan thử nghiệm: Phòng thử nghiệm độ ồn LG Changwon Smart Park2

 

-Mẫu thử nghiệm: AS30*G***

 

-Điều kiện thử nghiệm: Nhiệt độ 25±3℃, độ ẩm 50±10%, phòng cách âm 30 m²

 

-Phương pháp thử nghiệm: Đo mức áp suất âm thanh theo Tiêu chuẩn thử nghiệm máy lọc không khí trong nhà của Hiệp hội Làm sạch Không khí Hàn Quốc (SPS-KACA003-0132:2022)

 

-Kết quả thử nghiệm: Độ ồn thấp nhất của Aero Mini là 24.4dB

 

-Chế độ thử nghiệm: Gió mạnh

*Kết quả thử nghiệm dựa trên môi trường phòng thí nghiệm và có thể thay đổi nếu điều kiện thay đổi.

 

4) Phụ kiện

 

-Màu sắc sản phẩm và phụ kiện có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực phát hành.

 

 

 

5) LG ThinQ™

 

 -Cần có kết nối Internet.

 

-Cần có kết nối Wi-Fi để sử dụng các tính năng của LG ThinQ™.

 

-Cần có kết nối Bluetooth để thiết lập ban đầu và ghép nối thiết bị.

Câu hỏi thường gặp

Q.

Máy lọc không khí này nhỏ gọn đến mức nào?

A.

Máy lọc không khí mini này dễ dàng đặt vừa vặn vào những không gian nhỏ như bàn đầu giường hoặc các góc nhỏ trong phòng. LG AeroMini có kích thước nhỏ gọn với đế chỉ 250mm và chiều cao chỉ 360mm, lý tưởng cho những khu vực sinh hoạt chật hẹp. Là một máy lọc không khí di động, LG AeroMini có thể dễ dàng di chuyển từ phòng ngủ đến nhà bếp hoặc nơi làm việc.

Q.

Máy lọc không khí mini này dễ dàng ép vào những không gian nhỏ như bàn đầu hoặc các góc nhỏ trong phòng. LG AeroMini có kích thước nhỏ gọn với đế chỉ 250mm và chiều cao chỉ 360mm, lý tưởng cho những khu vực sinh hoạt chật hẹp. Là một máy lọc không khí di động, LG AeroMini có thể dễ dàng chuyển từ phòng ngủ đến nhà bếp hoặc nơi làm việc.

A.

LG AeroMini hòa hợp hoàn hảo với không gian sống hàng ngày mà không chiếm nhiều diện tích. Nó phù hợp đặt trên bàn đầu giường, bàn làm việc, đảo bếp hoặc cạnh khu vực dành cho thú cưng, trở thành lựa chọn linh hoạt cho nhiều không gian khác nhau trong nhà.

Q.

Bộ lọc trong máy lọc không khí này hoạt động hiệu quả đến mức nào?

A.

Mặc dù có kích thước nhỏ gọn, máy lọc không khí LG AeroMini mang lại hiệu suất lọc mạnh mẽ với bộ lọc sơ cấp và bộ lọc HEPA, loại bỏ các hạt siêu mịn nhỏ đến 0,01㎛ với hiệu quả lọc 99,999%. Hệ thống lọc đa lớp của LG AeroMini cũng giúp giảm thiểu các chất gây hại trong không khí, bao gồm 99,99% vi khuẩn, 99,0% virus và 99,0% nấm mốc.

Q.

Tôi nên bảo dưỡng bộ lọc bao lâu một lần?

A.

Chu kỳ thay thế bộ lọc là một năm. Khi đến lúc cần thay thế bộ lọc, thông báo sẽ được tạo tự động. Bạn cũng có thể kiểm tra điều này trên sản phẩm và thông qua ứng dụng LG ThinQ.⁵

 

5) Chu kỳ thay thế bộ lọc dựa trên 10 giờ sử dụng mỗi ngày. Chu kỳ này có thể khác nhau tùy thuộc vào số giờ sử dụng thực tế và môi trường.

Q.

Tôi có thể tùy chỉnh máy lọc không khí theo sở thích của mình không?

A.

Có. Máy lọc không khí đi kèm với một bộ phụ kiện tùy chọn, bao gồm tay cầm bằng da, giá đỡ hoa và mặt bàn. Bạn chỉ cần gắn các phụ kiện tự chế mà mình thích vào LG AeroMini để phù hợp với phong cách và không gian của mình.

Q.

Tôi có thể theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực bằng cách nào?

A.

Bạn có thể dễ dàng theo dõi chất lượng không khí xung quanh máy lọc không khí của mình bất cứ lúc nào. LG AeroMini được trang bị cảm biến chất lượng không khí theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực, với kết quả hiển thị trực tiếp trên màn hình hoặc thông qua ứng dụng di động chuyên dụng.

Q.

Tôi có thể điều khiển máy lọc không khí bằng điện thoại không?

A.

Có. Bạn có thể điều khiển và giám sát máy lọc không khí từ điện thoại thông minh khi máy được kết nối Wi-Fi. LG AeroMini hỗ trợ ứng dụng LG ThinQ, cho phép bạn theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực bất cứ lúc nào và nhận thông báo khi cần thay bộ lọc.

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 