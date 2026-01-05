We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Máy lọc không khí AeroMini 360˚ màu trắng | AS30GGW1A
Máy lọc không khí tối giản cho không gian sống nhỏ gọn
Thiết kế tối giản
Lọc khí 360˚
Êm ái và dễ chịu
Giám sát chất lượng không khí
Tiết kiệm diện tích
Kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích
Chiếm ít hơn 21% diện tích sàn và thấp hơn 30% chiều cao so với các mẫu Hit 360˚ thông thường, dễ dàng phù hợp với mọi không gian.¹⁾
Lọc khí 360˚
Thanh lọc không gian từ mọi hướng
Trải nghiệm khả năng lọc khí 360° ở mọi không gian như phòng trẻ em, phòng ngủ,
hoặc văn phòng tại nhà—bất cứ nơi nào bạn muốn có không khí trong lành.
Lọc không khí mạnh mẽ
Hệ thống lọc đa màng cho không khí trong lành.
Bộ lọc H filter bao gồm ba lớp loại bỏ 99,999% các hạt bụi siêu mịn nhỏ đến 0,01 µm, cũng như 99,8% vi khuẩn, 98,5% vi rút và 99,9% nấm mốc trong không khí.²⁾
Độ ồn thấp
Tận hưởng cảm giác thoải mái và yên tĩnh, ngay cả khi đang di chuyển
Với độ ồn chỉ 25dB³⁾, máy hoạt động đủ yên tĩnh để bạn tập trung học tập trong bất kỳ không gian nào. Chỉ cần đặt máy lên bàn và thư giãn.
Phụ kiện
Tận hưởng khí sạch theo cách của bạn
Cá nhân hóa máy lọc không khí của bạn với các phụ kiện bao gồm tay cầm bằng da, giá cắm hoa và mặt bàn cho phù hợp với không gian.⁴⁾
LG ThinQ™
Cuộc sống thông minh bắt đầu với LG ThinQ™
Với ứng dụng LG ThinQ™⁵⁾, bạn có thể dễ dàng theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực và điều khiển máy lọc không khí của mình.
*Hình ảnh và video phía trên được dàn dựng và tạo ra nhằm mục đích minh họa để giúp người xem dễ hiểu hơn. Có thể có sự khác biệt tùy thuộc vào môi trường lắp đặt sản phẩm thực tế.
1) Tiết kiệm không gian
- Giảm khoảng 21% diện tích sàn và 30% chiều cao so với mẫu 360˚ Hit.
-Mẫu LG 360˚ Hit thông thường (Φ315mm): khoảng 77.926mm²
-Mẫu AeroMini (Φ250mm): khoảng 61.562mm²
2) Lọc không khí mạnh mẽ
[Loại bỏ 99,999% các hạt bụi siêu mịn nhỏ đến 0,01 ㎛]
*Số báo cáo: CT26-001937K
-Ngày thử nghiệm: 26.01.07
-Cơ quan thử nghiệm: Phòng thí nghiệm Chứng nhận Hàn Quốc (KCL)
-Mẫu thử nghiệm: AS30*G***
-Điều kiện thử nghiệm: Kích thước buồng lọc: 30,0㎥, Nhiệt độ: 23,0±3,0℃, Độ ẩm: 50,0±10,0 %R.H.,
-Phương pháp thử nghiệm: Sau khi ổn định quá trình tạo ra KCl đường kính 0,01 ㎛ (Đối với các hạt kali clorua), vận hành máy lọc không khí trong 1 giờ cho đến khi tỷ lệ loại bỏ bụi giảm xuống còn 99,999% trở lên, và đo mức giảm trong quá trình vận hành. (Tiêu chuẩn tham khảo: SPS-KACA 002-0132:2022, Phụ lục A Máy lọc không khí trong nhà)
-Kết quả thử nghiệm: Loại bỏ 99,999% khi vận hành trong 35 phút 45 giây trở lên)
-Chế độ thử nghiệm: Gió mạnh
[Tỷ lệ giảm vi khuẩn trôi nổi]
*Số báo cáo: 25-084495-01-1
-Ngày thử nghiệm: 26.01.06~26.01.07
-Cơ quan thử nghiệm: KTL
-Mẫu thử nghiệm: AS30*G***
-Điều kiện thử nghiệm: Thể tích buồng lọc: 30.0㎥, Nhiệt độ: 23.0±2.0℃, Độ ẩm: 50.0±5.0 %R.H.,
-Phương pháp thử nghiệm: Thả vi khuẩn thử nghiệm vào buồng 30㎥, để yên trong 1 giờ, sau đó đo giá trị ban đầu, vận hành sản phẩm trong 60 phút và so sánh giá trị đo được với giá trị ban đầu để tính toán tỷ lệ giảm. - Kết quả thử nghiệm: Loại bỏ 99,8% vi khuẩn Staphylococcus epidermidis trong không gian 60㎥
- Chế độ thử nghiệm: Gió mạnh
* Vi khuẩn thử nghiệm: S. epidermidis (ATCC 12228, Staphylococcus epidermidis)
* Tiêu chuẩn tham chiếu: KOUVA AS 02: 2023
[Tỷ lệ giảm vi rút trôi nổi]
* Số báo cáo: 25-084495-01-2
- Ngày thử nghiệm: 26.01.07~26.01.08
- Cơ quan thử nghiệm: KTL
- Mô hình thử nghiệm: AS30*G***
- Điều kiện thử nghiệm: Kích thước buồng lọc: 30,0㎥, Nhiệt độ: 23,0±2,0℃, Độ ẩm: 50,0±5,0 %R.H.,
- Phương pháp thử nghiệm: Thả vi khuẩn thử nghiệm vào buồng 30㎥, để yên trong 1 giờ, sau đó đo giá trị ban đầu. Vận hành sản phẩm trong 30 phút, sau đó so sánh giá trị đo được với giá trị ban đầu để tính toán tỷ lệ giảm.
* Vi khuẩn thử nghiệm: S. epidermidis (ATCC 12228, Staphylococcus epidermidis)
* Tiêu chuẩn tham chiếu: KOUVA AS 02: 2023
[Tỷ lệ loại bỏ nấm mốc nổi]
* Số báo cáo: CT25-103754K
- Ngày thử nghiệm: 25.12.03~26.01.16
- Cơ quan thử nghiệm: Phòng thí nghiệm Chứng nhận Hàn Quốc (KCL)
- Mô hình thử nghiệm: AS30*G***
- Điều kiện thử nghiệm: Kích thước buồng lọc: 30.0㎥, Nhiệt độ: 22.8±0.5℃, Độ ẩm: 51.5±1.0%
- Phương pháp thử nghiệm: Xác nhận tỷ lệ loại bỏ khí độc hại trong không gian buồng (quy trình)
- Kết quả thử nghiệm: Trước khi vận hành Nồng độ 7.7X10^4 → Sau khi vận hành Nồng độ <10, Tỷ lệ giảm 99,9%
- Chế độ thử nghiệm: Gió mạnh
* Chủng thử nghiệm: Aspergilus brasiliensis ATCC 9642
* Tiêu chuẩn tham chiếu: KOUVA AS 02: 2023
*Kết quả thử nghiệm dựa trên môi trường phòng thí nghiệm và có thể thay đổi nếu điều kiện thay đổi.
3) Độ ồn thấp
- Mức độ tiếng ồn là 25dB khi chế độ ngủ được kích hoạt.
*Kết quả thử nghiệm nội bộ của LG
-Ngày thử nghiệm: 26/01
-Cơ quan thử nghiệm: Phòng thử nghiệm độ ồn LG Changwon Smart Park2
-Mẫu thử nghiệm: AS30*G***
-Điều kiện thử nghiệm: Nhiệt độ 25±3℃, độ ẩm 50±10%, phòng cách âm 30 m²
-Phương pháp thử nghiệm: Đo mức áp suất âm thanh theo Tiêu chuẩn thử nghiệm máy lọc không khí trong nhà của Hiệp hội Làm sạch Không khí Hàn Quốc (SPS-KACA003-0132:2022)
-Kết quả thử nghiệm: Độ ồn thấp nhất của Aero Mini là 24.4dB
-Chế độ thử nghiệm: Gió mạnh
*Kết quả thử nghiệm dựa trên môi trường phòng thí nghiệm và có thể thay đổi nếu điều kiện thay đổi.
4) Phụ kiện
-Màu sắc sản phẩm và phụ kiện có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực phát hành.
5) LG ThinQ™
-Cần có kết nối Internet.
-Cần có kết nối Wi-Fi để sử dụng các tính năng của LG ThinQ™.
-Cần có kết nối Bluetooth để thiết lập ban đầu và ghép nối thiết bị.
Câu hỏi thường gặp
Q.
Máy lọc không khí này nhỏ gọn đến mức nào?
A.
Máy lọc không khí mini này dễ dàng đặt vừa vặn vào những không gian nhỏ như bàn đầu giường hoặc các góc nhỏ trong phòng. LG AeroMini có kích thước nhỏ gọn với đế chỉ 250mm và chiều cao chỉ 360mm, lý tưởng cho những khu vực sinh hoạt chật hẹp. Là một máy lọc không khí di động, LG AeroMini có thể dễ dàng di chuyển từ phòng ngủ đến nhà bếp hoặc nơi làm việc.
Q.
A.
LG AeroMini hòa hợp hoàn hảo với không gian sống hàng ngày mà không chiếm nhiều diện tích. Nó phù hợp đặt trên bàn đầu giường, bàn làm việc, đảo bếp hoặc cạnh khu vực dành cho thú cưng, trở thành lựa chọn linh hoạt cho nhiều không gian khác nhau trong nhà.
Q.
Bộ lọc trong máy lọc không khí này hoạt động hiệu quả đến mức nào?
A.
Mặc dù có kích thước nhỏ gọn, máy lọc không khí LG AeroMini mang lại hiệu suất lọc mạnh mẽ với bộ lọc sơ cấp và bộ lọc HEPA, loại bỏ các hạt siêu mịn nhỏ đến 0,01㎛ với hiệu quả lọc 99,999%. Hệ thống lọc đa lớp của LG AeroMini cũng giúp giảm thiểu các chất gây hại trong không khí, bao gồm 99,99% vi khuẩn, 99,0% virus và 99,0% nấm mốc.
Q.
Tôi nên bảo dưỡng bộ lọc bao lâu một lần?
A.
Chu kỳ thay thế bộ lọc là một năm. Khi đến lúc cần thay thế bộ lọc, thông báo sẽ được tạo tự động. Bạn cũng có thể kiểm tra điều này trên sản phẩm và thông qua ứng dụng LG ThinQ.⁵
5) Chu kỳ thay thế bộ lọc dựa trên 10 giờ sử dụng mỗi ngày. Chu kỳ này có thể khác nhau tùy thuộc vào số giờ sử dụng thực tế và môi trường.
Q.
Tôi có thể tùy chỉnh máy lọc không khí theo sở thích của mình không?
A.
Có. Máy lọc không khí đi kèm với một bộ phụ kiện tùy chọn, bao gồm tay cầm bằng da, giá đỡ hoa và mặt bàn. Bạn chỉ cần gắn các phụ kiện tự chế mà mình thích vào LG AeroMini để phù hợp với phong cách và không gian của mình.
Q.
Tôi có thể theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực bằng cách nào?
A.
Bạn có thể dễ dàng theo dõi chất lượng không khí xung quanh máy lọc không khí của mình bất cứ lúc nào. LG AeroMini được trang bị cảm biến chất lượng không khí theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực, với kết quả hiển thị trực tiếp trên màn hình hoặc thông qua ứng dụng di động chuyên dụng.
Q.
Tôi có thể điều khiển máy lọc không khí bằng điện thoại không?
A.
Có. Bạn có thể điều khiển và giám sát máy lọc không khí từ điện thoại thông minh khi máy được kết nối Wi-Fi. LG AeroMini hỗ trợ ứng dụng LG ThinQ, cho phép bạn theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực bất cứ lúc nào và nhận thông báo khi cần thay bộ lọc.
