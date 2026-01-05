Máy lọc không khí AeroMini 360˚ màu trắng | AS30GGW1A

*Hình ảnh và video phía trên được dàn dựng và tạo ra nhằm mục đích minh họa để giúp người xem dễ hiểu hơn. Có thể có sự khác biệt tùy thuộc vào môi trường lắp đặt sản phẩm thực tế.

1) Tiết kiệm không gian

- Giảm khoảng 21% diện tích sàn và 30% chiều cao so với mẫu 360˚ Hit.

-Mẫu LG 360˚ Hit thông thường (Φ315mm): khoảng 77.926mm²

-Mẫu AeroMini (Φ250mm): khoảng 61.562mm²

2) Lọc không khí mạnh mẽ

[Loại bỏ 99,999% các hạt bụi siêu mịn nhỏ đến 0,01 ㎛]

*Số báo cáo: CT26-001937K

-Ngày thử nghiệm: 26.01.07

-Cơ quan thử nghiệm: Phòng thí nghiệm Chứng nhận Hàn Quốc (KCL)

-Mẫu thử nghiệm: AS30*G***

-Điều kiện thử nghiệm: Kích thước buồng lọc: 30,0㎥, Nhiệt độ: 23,0±3,0℃, Độ ẩm: 50,0±10,0 %R.H.,

-Phương pháp thử nghiệm: Sau khi ổn định quá trình tạo ra KCl đường kính 0,01 ㎛ (Đối với các hạt kali clorua), vận hành máy lọc không khí trong 1 giờ cho đến khi tỷ lệ loại bỏ bụi giảm xuống còn 99,999% trở lên, và đo mức giảm trong quá trình vận hành. (Tiêu chuẩn tham khảo: SPS-KACA 002-0132:2022, Phụ lục A Máy lọc không khí trong nhà)

-Kết quả thử nghiệm: Loại bỏ 99,999% khi vận hành trong 35 phút 45 giây trở lên)

-Chế độ thử nghiệm: Gió mạnh

[Tỷ lệ giảm vi khuẩn trôi nổi]

*Số báo cáo: 25-084495-01-1

-Ngày thử nghiệm: 26.01.06~26.01.07

-Cơ quan thử nghiệm: KTL

-Mẫu thử nghiệm: AS30*G***

-Điều kiện thử nghiệm: Thể tích buồng lọc: 30.0㎥, Nhiệt độ: 23.0±2.0℃, Độ ẩm: 50.0±5.0 %R.H.,

-Phương pháp thử nghiệm: Thả vi khuẩn thử nghiệm vào buồng 30㎥, để yên trong 1 giờ, sau đó đo giá trị ban đầu, vận hành sản phẩm trong 60 phút và so sánh giá trị đo được với giá trị ban đầu để tính toán tỷ lệ giảm. - Kết quả thử nghiệm: Loại bỏ 99,8% vi khuẩn Staphylococcus epidermidis trong không gian 60㎥

- Chế độ thử nghiệm: Gió mạnh

* Vi khuẩn thử nghiệm: S. epidermidis (ATCC 12228, Staphylococcus epidermidis)

* Tiêu chuẩn tham chiếu: KOUVA AS 02: 2023

[Tỷ lệ giảm vi rút trôi nổi]

* Số báo cáo: 25-084495-01-2

- Ngày thử nghiệm: 26.01.07~26.01.08

- Cơ quan thử nghiệm: KTL

- Mô hình thử nghiệm: AS30*G***

- Điều kiện thử nghiệm: Kích thước buồng lọc: 30,0㎥, Nhiệt độ: 23,0±2,0℃, Độ ẩm: 50,0±5,0 %R.H.,

- Phương pháp thử nghiệm: Thả vi khuẩn thử nghiệm vào buồng 30㎥, để yên trong 1 giờ, sau đó đo giá trị ban đầu. Vận hành sản phẩm trong 30 phút, sau đó so sánh giá trị đo được với giá trị ban đầu để tính toán tỷ lệ giảm.

* Vi khuẩn thử nghiệm: S. epidermidis (ATCC 12228, Staphylococcus epidermidis)

* Tiêu chuẩn tham chiếu: KOUVA AS 02: 2023

[Tỷ lệ loại bỏ nấm mốc nổi]

* Số báo cáo: CT25-103754K

- Ngày thử nghiệm: 25.12.03~26.01.16

- Cơ quan thử nghiệm: Phòng thí nghiệm Chứng nhận Hàn Quốc (KCL)

- Mô hình thử nghiệm: AS30*G***

- Điều kiện thử nghiệm: Kích thước buồng lọc: 30.0㎥, Nhiệt độ: 22.8±0.5℃, Độ ẩm: 51.5±1.0%

- Phương pháp thử nghiệm: Xác nhận tỷ lệ loại bỏ khí độc hại trong không gian buồng (quy trình)

- Kết quả thử nghiệm: Trước khi vận hành Nồng độ 7.7X10^4 → Sau khi vận hành Nồng độ <10, Tỷ lệ giảm 99,9%

- Chế độ thử nghiệm: Gió mạnh

* Chủng thử nghiệm: Aspergilus brasiliensis ATCC 9642

* Tiêu chuẩn tham chiếu: KOUVA AS 02: 2023

*Kết quả thử nghiệm dựa trên môi trường phòng thí nghiệm và có thể thay đổi nếu điều kiện thay đổi.

3) Độ ồn thấp

- Mức độ tiếng ồn là 25dB khi chế độ ngủ được kích hoạt.

*Kết quả thử nghiệm nội bộ của LG

-Ngày thử nghiệm: 26/01

-Cơ quan thử nghiệm: Phòng thử nghiệm độ ồn LG Changwon Smart Park2

-Mẫu thử nghiệm: AS30*G***

-Điều kiện thử nghiệm: Nhiệt độ 25±3℃, độ ẩm 50±10%, phòng cách âm 30 m²

-Phương pháp thử nghiệm: Đo mức áp suất âm thanh theo Tiêu chuẩn thử nghiệm máy lọc không khí trong nhà của Hiệp hội Làm sạch Không khí Hàn Quốc (SPS-KACA003-0132:2022)

-Kết quả thử nghiệm: Độ ồn thấp nhất của Aero Mini là 24.4dB

-Chế độ thử nghiệm: Gió mạnh

*Kết quả thử nghiệm dựa trên môi trường phòng thí nghiệm và có thể thay đổi nếu điều kiện thay đổi.

4) Phụ kiện

-Màu sắc sản phẩm và phụ kiện có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực phát hành.

5) LG ThinQ™

-Cần có kết nối Internet.

-Cần có kết nối Wi-Fi để sử dụng các tính năng của LG ThinQ™.

-Cần có kết nối Bluetooth để thiết lập ban đầu và ghép nối thiết bị.