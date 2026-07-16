Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0

*Các hình ảnh và video trên được dàn dựng và tạo ra nhằm mục đích minh họa để giúp người xem dễ hiểu hơn. Có thể có sự khác biệt tùy thuộc vào môi trường lắp đặt sản phẩm thực tế.

1) Làn gió kép

-KTL đã xác nhận giảm 99,0% vi khuẩn trong không khí và giảm 98,6% virus trong không khí trong điều kiện thử nghiệm. -Số báo cáo: 25-051427-02-2 (vi khuẩn), 25-051427-02-1 (virus), Ngày thử nghiệm: 19–21 tháng 8 năm 2025 (vi khuẩn) / 21–22 tháng 8 năm 2025 (virus), Mẫu thử nghiệm: AS18*L*AA, Cơ quan thử nghiệm: KTL (Phòng thí nghiệm thử nghiệm Hàn Quốc), Điều kiện thử nghiệm: Nhiệt độ (23 ± 2)℃, Độ ẩm tương đối (50 ± 5)%, Phương pháp thử nghiệm: KOUVA AS 02:2023, đo vi sinh vật trong không khí trong buồng 60 m³ ở chế độ đơn (mức lưu lượng không khí tối đa) trong 60 phút (vi khuẩn) và 30 phút (virus).

2) Bộ lọc V

-KCL đã xác nhận hiệu quả loại bỏ 99,999% các hạt 0,01 µm trong điều kiện thử nghiệm.

-Số báo cáo: CT25-067697E, Ngày thử nghiệm: 6-8 tháng 8 năm 2025, Mẫu thử nghiệm: AS18*L*AA, Cơ quan thử nghiệm: KCL (Phòng thí nghiệm kiểm định Hàn Quốc), Điều kiện thử nghiệm: Nhiệt độ (23 ± 3)℃, Độ ẩm tương đối (50 ± 10)%, Phương pháp thử nghiệm: SPS-KACA002-0132:2022 (Máy lọc không khí trong nhà, Phụ lục A), hiệu quả loại bỏ hạt được đo bằng khí dung KCl trong buồng lọc không khí 30,0 m³ ở chế độ Turbo.

3) Chế độ AI

-Để sử dụng Chế độ AI, tùy chọn ‘Tiết kiệm năng lượng’ phải được bật một lần trong ứng dụng LG ThinQ.

-Nếu ứng dụng LG ThinQ không được kết nối hoặc tùy chọn ‘Tiết kiệm năng lượng’ không được bật riêng, hệ thống sẽ hoạt động ở Chế độ Tự động khi chọn Chế độ AI. -TÜV Rheinland đã xác nhận mức tiêu thụ năng lượng tích lũy được cải thiện 30,5% khi sử dụng chức năng tiết kiệm năng lượng Chế độ AI so với Chế độ Tự động. (Chế độ Tự động: 64,755 Wh / Chế độ AI với chức năng tiết kiệm năng lượng: 45,038 Wh)

-Số báo cáo: KR25M990-001, Ngày thử nghiệm: 4 tháng 9 năm 2025, Mẫu thử nghiệm: AS18*LS**, Cơ quan thử nghiệm: TÜV Rheinland, Điều kiện thử nghiệm: Nhiệt độ 23 ± 5℃, Độ ẩm tương đối 55 ± 15%, Phương pháp thử nghiệm: Mức tiêu thụ điện năng tích lũy được đo theo từng chế độ. (Đo trong 8 giờ sau 10 phút hoạt động ở mỗi chế độ)

4) LG ThinQ™

-LG SmartThinQ nay được đổi tên thành LG ThinQ.

-Cần có kết nối Internet. - Cần có kết nối Wi-Fi để sử dụng các tính năng LG ThinQ™.

- Cần có kết nối Bluetooth để thiết lập ban đầu và ghép nối thiết bị.