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Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0

Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0

W60GLGG0
Hình ảnh mặt trước của Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0 W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Hình ảnh mặt trước của Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0 W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0
Máy lọc không khí LG WallFit W60GLGG0

Tính năng chính

  • Luồng gió kép
  • Thiết kế phẳng & mảnh mai
  • Chế độ AI
  • Kiểm soát không khí thông minh
Thêm

Thiết kế hài hòa với mọi không gian

Máy lọc không khí LG tối giản với luồng khí 360 độ thổi không khí sạch lên trên và xuống dưới.

Luồng gió kép

Máy lọc không khí LG màu trắng tối giản, hòa hợp hoàn hảo với nội thất phòng ấm áp, hiện đại.

Thiết kế phẳng và mảnh mai

Máy lọc không khí LG tiết kiệm năng lượng, nổi bật với khả năng giảm 30,5% điện năng tiêu thụ.

Chế độ AI

Một người phụ nữ đang sử dụng điện thoại thông minh của mình để điều khiển máy lọc không khí LG từ xa thông qua ứng dụng ThinQ.

Kiểm soát không khí thông minh

Luồng gió kép

Khả năng lọc khí mạnh mẽ mang lại không khí trong lành.

Tận hưởng không khí trong lành với hệ thống lọc khí phía trước và luồng khí kép, loại bỏ 99,9% nấm mốc, 99% vi khuẩn và 98% virus1).

Máy lọc không khí LG trong một căn phòng yên tĩnh, tông màu trung tính với những tia sáng nghệ thuật thể hiện sự lưu thông không khí 360 độ.

Máy lọc không khí LG trong một căn phòng yên tĩnh, tông màu trung tính với những tia sáng nghệ thuật thể hiện sự lưu thông không khí 360 độ.

Màng lọc V Filter

Không khí trong lành với hệ thống lọc 3 lớp

 

Hệ thống lọc 3 lớp của V Filter trước tiên giữ lại tóc, lông thú cưng và các hạt bụi kích thước lớn, sau đó lọc sạch 99,999% các hạt siêu mịn có kích thước nhỏ đến 0,01㎛2).

Thiết kế mảnh mai & phăng

Thiết kế tiết kiệm diện tích, phù hợp với mọi không gian.

Thiết kế gắn sát tường giúp không gian của bạn luôn gọn gàng và tiện dụng, hòa hợp tự nhiên với nội thất nhà bạn.

Máy lọc không khí LG được trưng bày với hai kiểu dáng: một mẫu đặt sàn có chân đế và một phiên bản treo tường kiểu dáng đẹp mắt.

Máy lọc không khí LG được trưng bày với hai kiểu dáng: một mẫu đặt sàn có chân đế và một phiên bản treo tường kiểu dáng đẹp mắt.

3 chế độ

Thiết lập cài đặt cho việc sử dụng thường nhật.

Hãy chọn chế độ phù hợp với không gian và nhu cầu của bạn để kiểm soát chất lượng không khí dễ dàng và đơn giản.

 

Tự động điều chỉnh công suất quạt dựa trên chất lượng không khí theo thời gian thực, tiết kiệm tới 30,5% tổng mức tiêu thụ năng lượng3).

Chọn mức độ lọc khí yêu thích của bạn và kiểm tra chất lượng không khí nhanh chóng thông qua 4 mức độ được mã hóa bằng màu sắc trên màn hình.

Tắt màn hình và hoạt động êm ái ở mức 23dB để tránh ảnh hưởng giấc ngủ hoặc sự tập trung.

Bảo trì & sử dụng hàng ngày

Dễ vệ sinh, dễ sử dụng

Với cấu trúc dễ vệ sinh và các chi tiết thiết kế tiện lợi, Wallfit giúp đơn giản hóa việc bảo trì và sử dụng hàng ngày.

Máy lọc không khí LG có cánh thoát khí phía trên giúp bảo vệ khỏi bụi bẩn và dễ dàng vệ sinh.

Cửa gió trên

Chống bụi, dễ dàng vệ sinh

Máy lọc không khí LG với nắp có thể tháo rời, cho phép tiếp cận từ phía trước để dễ dàng bảo trì và thay thế bộ lọc.

Thân máy có thể tháo rời

Tháo rời từ phía trước để dễ dàng bảo trì

Máy lọc không khí LG có chân đế nâng cao, giúp dễ dàng lau chùi sàn nhà bên dưới bằng khăn.

Dễ dàng vệ sinh

Dễ dàng vệ sinh nhờ chân đế nâng cao.

LG ThinQ™

sống thông minh bắt đầu với LG ThinQ™

Luôn kết nối mọi lúc mọi nơi. Điều khiển nguồn điện và các chế độ, theo dõi chất lượng không khí và nhận thông báo thay thế bộ lọc thông qua ứng dụng LG ThinQ™4).

Một người phụ nữ đang sử dụng ứng dụng LG ThinQ trên điện thoại thông minh để điều khiển và giám sát máy lọc không khí LG từ xa, ngay cả khi đang ngồi trên ghế sofa.

Một người phụ nữ đang sử dụng ứng dụng LG ThinQ trên điện thoại thông minh để điều khiển và giám sát máy lọc không khí LG từ xa, ngay cả khi đang ngồi trên ghế sofa.

Câu hỏi thường gặp

Q.

Khả năng lọc không khí mạnh đến mức nào?

A.

Mặc dù thiết kế nhỏ gọn, máy lọc không khí này mang lại hiệu suất lọc không khí mạnh mẽ nhờ hệ thống đa tầng. Bộ lọc V loại bỏ các hạt siêu mịn nhỏ đến 0,01㎛ với hiệu quả 99,999% và giúp giảm ba loại khí độc hại chính trong nhà, đồng thời giảm 99,9% nấm mốc, 99% vi khuẩn và 98% virus trong không khí.

Q.

Làm thế nào để tiết kiệm năng lượng khi sử dụng máy lọc không khí hàng ngày?

A.

Bằng cách sử dụng Chế độ AI, thiết bị sẽ tự động điều chỉnh hoạt động theo thời gian thực dựa trên chất lượng không khí trong nhà. Khi không khí đã sạch, Chế độ AI có thể tắt quạt, giúp giảm tổng mức tiêu thụ năng lượng lên đến 30,5%.

Q.

Làm thế nào để giữ cho máy lọc không khí luôn sạch sẽ và dễ bảo trì theo thời gian?

A.

Máy lọc không khí hoạt động hiệu quả nhất khi bộ lọc được kiểm tra và vệ sinh thường xuyên. Thiết kế giúp việc bảo trì dễ dàng hơn bằng cách ngăn bụi khi máy tắt và cho phép tiếp cận bộ lọc nhanh chóng nhờ nắp trước có thể tháo rời. Máy cũng sử dụng tia UV-C để giảm tới 99,99% vi khuẩn trên các bộ phận bên trong, giúp luồng không khí sạch hơn.

Q.

Tôi nên thay bộ lọc máy lọc không khí bao lâu một lần?

A.

Thời gian thay thế có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như thời gian sử dụng và chất lượng không khí trong nhà. Để đơn giản hóa việc này, LG Wallfit cung cấp màn hình phía trên hiển thị tuổi thọ bộ lọc còn lại thông qua các chỉ báo màu sắc, và ứng dụng LG ThinQ, giúp theo dõi tuổi thọ bộ lọc còn lại và gửi cảnh báo khi cần thay thế.

Q.

Tôi có thể điều khiển máy lọc không khí bằng điện thoại không?

A.

Có. Bạn có thể điều khiển và giám sát máy lọc không khí từ điện thoại thông minh khi thiết bị được kết nối với Wi-Fi. Wall Fit hỗ trợ ứng dụng LG ThinQ, cho phép bạn kiểm tra chất lượng không khí theo thời gian thực, bật hoặc tắt thiết bị, điều chỉnh cài đặt chế độ và nhận thông báo khi cần thay thế bộ lọc.

*Các hình ảnh và video trên được dàn dựng và tạo ra nhằm mục đích minh họa để giúp người xem dễ hiểu hơn. Có thể có sự khác biệt tùy thuộc vào môi trường lắp đặt sản phẩm thực tế.

1) Làn gió kép

-KTL đã xác nhận giảm 99,0% vi khuẩn trong không khí và giảm 98,6% virus trong không khí trong điều kiện thử nghiệm. -Số báo cáo: 25-051427-02-2 (vi khuẩn), 25-051427-02-1 (virus), Ngày thử nghiệm: 19–21 tháng 8 năm 2025 (vi khuẩn) / 21–22 tháng 8 năm 2025 (virus), Mẫu thử nghiệm: AS18*L*AA, Cơ quan thử nghiệm: KTL (Phòng thí nghiệm thử nghiệm Hàn Quốc), Điều kiện thử nghiệm: Nhiệt độ (23 ± 2)℃, Độ ẩm tương đối (50 ± 5)%, Phương pháp thử nghiệm: KOUVA AS 02:2023, đo vi sinh vật trong không khí trong buồng 60 m³ ở chế độ đơn (mức lưu lượng không khí tối đa) trong 60 phút (vi khuẩn) và 30 phút (virus).

2) Bộ lọc V

-KCL đã xác nhận hiệu quả loại bỏ 99,999% các hạt 0,01 µm trong điều kiện thử nghiệm.

-Số báo cáo: CT25-067697E, Ngày thử nghiệm: 6-8 tháng 8 năm 2025, Mẫu thử nghiệm: AS18*L*AA, Cơ quan thử nghiệm: KCL (Phòng thí nghiệm kiểm định Hàn Quốc), Điều kiện thử nghiệm: Nhiệt độ (23 ± 3)℃, Độ ẩm tương đối (50 ± 10)%, Phương pháp thử nghiệm: SPS-KACA002-0132:2022 (Máy lọc không khí trong nhà, Phụ lục A), hiệu quả loại bỏ hạt được đo bằng khí dung KCl trong buồng lọc không khí 30,0 m³ ở chế độ Turbo.

3) Chế độ AI

-Để sử dụng Chế độ AI, tùy chọn ‘Tiết kiệm năng lượng’ phải được bật một lần trong ứng dụng LG ThinQ.

-Nếu ứng dụng LG ThinQ không được kết nối hoặc tùy chọn ‘Tiết kiệm năng lượng’ không được bật riêng, hệ thống sẽ hoạt động ở Chế độ Tự động khi chọn Chế độ AI. -TÜV Rheinland đã xác nhận mức tiêu thụ năng lượng tích lũy được cải thiện 30,5% khi sử dụng chức năng tiết kiệm năng lượng Chế độ AI so với Chế độ Tự động. (Chế độ Tự động: 64,755 Wh / Chế độ AI với chức năng tiết kiệm năng lượng: 45,038 Wh)

-Số báo cáo: KR25M990-001, Ngày thử nghiệm: 4 tháng 9 năm 2025, Mẫu thử nghiệm: AS18*LS**, Cơ quan thử nghiệm: TÜV Rheinland, Điều kiện thử nghiệm: Nhiệt độ 23 ± 5℃, Độ ẩm tương đối 55 ± 15%, Phương pháp thử nghiệm: Mức tiêu thụ điện năng tích lũy được đo theo từng chế độ. (Đo trong 8 giờ sau 10 phút hoạt động ở mỗi chế độ)

4) LG ThinQ™

-LG SmartThinQ nay được đổi tên thành LG ThinQ.

-Cần có kết nối Internet. - Cần có kết nối Wi-Fi để sử dụng các tính năng LG ThinQ™.

- Cần có kết nối Bluetooth để thiết lập ban đầu và ghép nối thiết bị.

 

Tóm tắt

In

KÍCH THƯỚC

Máy lọc không khí LG có kích thước: chiều rộng 560mm, chiều cao thân máy 540mm, chiều cao chân đế 84mm và chiều sâu 180mm.

Tất cả thông số

TÍNH NĂNG

  • Chỉ báo thông minh (Chất lượng không khí)

    4 mức (Rất xấu -> Tốt) Đỏ/Cam/Vàng/Xanh lục

  • Khóa trẻ em

  • Chế độ quạt/Các bước lọc khí

    5 bước (Tự động/Thấp/Trung bình/Cao/Turbo)

  • Cảnh báo thay bộ lọc

  • Bộ phát ion

  • Chế độ ngủ

  • CẢM BIẾN

    Bụi (Cảm biến PM1.0) / Khí gas

  • Remote điều khiển

CHỨNG NHẬN/GIẢI THƯỞNG

  • Chứng nhận BAF

    Không

BỘ LỌC

  • Loại bộ lọc

    H13

  • Bộ lọc máy lọc không khí

    Bộ lọc V x 1 chiếc

TUÂN THỦ

  • Loại sản phẩm (Tên mẫu)

    AS60GLGG0.ABAE

  • Tháng ra mắt (Năm-Tháng)

    2026-06

  • Quốc gia xuất xứ

    Trung Quốc

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

  • Kích thước đóng gói - RxCxD (mm)

    637 x 622 x 253

  • Kích thước sản phẩm - RxCxD (mm)

    560 x 540 x 180

  • Trọng lượng sản phẩm (kg)

    10.5

  • Trọng lượng_Vận chuyển (kg)

    12.7

  • Trọng lượng_Tịnh (g)

    10500

TÍNH NĂNG THÔNG MINH

  • Tự động bật / tắt

  • Chẩn đoán thông minh

  • ThinQ(Wi-Fi)

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    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
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  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

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  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 