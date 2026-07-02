*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.

1)AI Wash 1.0

-Tối ưu hóa chuyển động giặt dựa trên loại đồ giặt để nâng cao khả năng chăm sóc vải và giảm mức tiêu thụ năng lượng cho vải mềm.

-Được Intertek thử nghiệm vào năm 2023, thông qua thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, so sánh chu trình Giặt AI với chu trình Vải cotton bằng cách sử dụng trộn tải vải mềm 3kg trong các điều kiện thử nghiệm đã được thiết lập.

2)AI Wash 2.0

-Tối ưu hóa quá trình giặt và xả dựa trên loại đồ giặt và mức độ bẩn để cải thiện khả năng chăm sóc vải và hỗ trợ tiết kiệm năng lượng cho các loại vải mềm.

-Được Intertek thử nghiệm vào năm 2022, bằng cách so sánh chu trình Giặt AI với chu trình Vải cotton bằng cách sử dụng trộn tải vải mềm 3kg, trong các điều kiện thử nghiệm đã được thiết lập.

3)Chu trình Microplastic care

-Giảm ma sát trong quá trình giặt thông qua chuyển động đảo và nhào trộn, góp phần giảm phát thải vi nhựa lên đến 60%.

-Được Intertek thử nghiệm vào năm 2023, chứng nhận giảm lượng phát thải vi nhựa bằng cách so sánh chu trình Microplastic Care với chu trình Mixed Fabric bằng cách sử dụng tải trọng 3kg quần áo polyester 100%, trong các điều kiện thử nghiệm đã được thiết lập.

4)TurboWash™ 360 (27-inch)

-Sử dụng năm tia mạnh mẽ phun từ nhiều góc để rửa sạch hoàn toàn trong vòng chưa đầy 30 phút.

-Được Intertek thử nghiệm vào năm 2023, bằng thử nghiệm chu trình Cotton/Normal với tùy chọn TurboWash™ sử dụng tải trọng 3kg, trong các điều kiện thử nghiệm đã thiết lập.

5)TurboWash™ 360 (24-inch)

-Sử dụng hệ thống vòi phun đa hướng 3D, phun nước và nước giặt từ nhiều hướng để giảm hư tổn sợi vải và hoàn tất chu trình giặt trong 39 phút.

-Được Intertek thử nghiệm vào năm 2023, chứng nhận hiệu suất giặt dựa trên thử nghiệm IEC 60456, so sánh chu trình TurboWash39 với chu trình Cotton thông thường, trong các điều kiện thử nghiệm đã được thiết lập.

6)AI DUAL Inverter™

-Điều chỉnh sấy theo loại vải và tải trọng để giúp giảm thời gian sấy khô và mức tiêu thụ năng lượng, đồng thời hỗ trợ sấy nhẹ nhàng ở nhiệt độ thấp.

-Được Intertek thử nghiệm vào năm 2024, chứng nhận thời gian sấy khô và mức sử dụng năng lượng đã giảm bằng cách so sánh chu trình sấy khô AI với chu trình giặt vải cotton sử dụng tải trọng hỗn hợp 3kg vải mềm, trong các điều kiện thử nghiệm đã được thiết lập.

7)AI Dry™

-Tối ưu hóa sấy dựa trên loại vải và khối lượng đồ giặt nhằm mang lại hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng cho các loại vải mềm.

-Được Intertek thử nghiệm vào năm 2024, chứng nhận hiệu quả sấy được cải thiện bằng cách so sánh chu trình sấy khô AI với chu trình giặt vải cotton sử dụng tải vải mềm hỗn hợp 3kg, trong các điều kiện thử nghiệm đã thiết lập.

8)Door Cooling+™

- Cung cấp luồng khí lạnh trực tiếp từ các cửa gió chuyên dụng ở gần mặt trước phía trên của tủ lạnh, giúp làm lạnh nhanh chóng và đồng đều các thực phẩm cất ở khu vực cánh cửa.

-Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland năm 2025 bằng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG, so sánh thời gian giảm nhiệt độ của bình chứa nước đặt ở ngăn trên cùng giữa hai điều kiện: cửa DoorCooling⁺ đóng và mở.

9)LINEARCooling™

-Giúp giữ thực phẩm tươi lâu hơn bằng cách giảm sự dao động nhiệt độ, hỗ trợ duy trì hình thức và hương vị của thực phẩm tươi.

-Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland năm 2025 bằng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG, đo dao động nhiệt độ trung bình từ đỉnh đến đỉnh trong ngăn thực phẩm tươi, trong các điều kiện thử nghiệm đã thiết lập.

10)Hiệu suất mạnh mẽ

-Cung cấp khả năng làm sạch hiệu quả với công suất hút lên đến 220W.

-Được KTL thử nghiệm vào năm 2025, tính toán công suất hút tối đa dựa trên IEC 62885-4 bằng cách nhân lực hút đã đo (kPa) và luồng không khí (L/s) với pin mới được sạc đầy, chế độ turbo được kích hoạt, thùng bụi rỗng và không gắn ống nối dài hoặc đầu hút chân không, trong các điều kiện thử nghiệm đã thiết lập.

11)Sấy nhiệt

- Phân phối luồng khí nóng khắp bên trong máy rửa bát để nâng cao hiệu quả sấy, giúp sấy nhanh hơn và khô triệt để hơn, bao gồm cả các vật dụng bằng nhựa khó khô, với điểm hiệu suất sấy đạt 94,3 điểm, cao hơn 37% so với các model không có Sấy nhiệt (68,8 điểm).

-Được thử nghiệm bởi TÜV Rheinland trong năm 2021, đánh giá hiệu suất sấy 30 phút sau khi hoàn thành chu trình, sử dụng 49 loại bát đĩa thực, trong các điều kiện thử nghiệm đã được thiết lập.

12)TrueSteam™

-Sử dụng hơi nước nhiệt độ cao để giảm các đốm nước và hỗ trợ làm sạch vệ sinh, giảm 84% các đốm nước (từ 123 xuống còn 19).-Được TÜV Rheinland thử nghiệm vào năm 2020, đánh giá số lượng đốm nước dưới 51ppm, 68ppm, 153ppm và 204ppm và so sánh hơi nước, chất làm mềm nước, sử dụng nước rửa trong chế độ rửa bát tiêu chuẩn, trong các điều kiện thử nghiệm đã được thiết lập.