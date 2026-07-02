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Hình ảnh độ tin cậy của LG với bản đồ thế giới màu xanh phát sáng trên nền tối, đại diện cho các thiết bị gia dụng LG đáng tin cậy trên toàn thế giới

Hình ảnh độ tin cậy của LG với bản đồ thế giới màu xanh phát sáng trên nền tối, đại diện cho các thiết bị gia dụng LG đáng tin cậy trên toàn thế giới

Tại sao các thiết bị gia dụng của LG được tin cậy trên toàn thế giới

 

Các thiết bị gia dụng của LG được thiết kế để có độ tin cậy lâu dài và được xác nhận thông qua đánh giá của người tiêu dùng đáng tin cậy, chứng nhận được công nhận trên toàn cầu và thử nghiệm độc lập. Từ máy giặt đến tủ lạnh, máy hút bụi, máy rửa bát , các sản phẩm LG mang lại hiệu suất nhất quán mà bạn có thể tin tưởng – không chỉ hôm nay mà còn trong nhiều năm tới. Khám phá lý do tại sao các thiết bị LG được các gia đình trên khắp thế giới tin tưởng.

Giặt sấyTủ lạnhMáy hút bụiMáy rửa bát

Giặt sấy

 

Các thiết bị giặt sấy của LG được thiết kế để vận hành ổn định cho nhu cầu sử dụng hằng ngày, mang lại khả năng giặt sấy bền bỉ.

Khám phá các sản phẩm Giặt sấy LG

Đã được cấp chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu

 

Một số thiết bị giặt sấy LG đã được cấp chứng nhận từ các cơ quan kiểm định bên thứ ba như TÜV Rheinland (TÜV) và Tổ chức Dị ứng Anh (BAF).

 

• TÜV là một nhóm chứng nhận toàn cầu đánh giá sản phẩm có đáp ứng chất lượng hoặc tiêu chuẩn đã được thiết lập thông qua đánh giá của phòng thí nghiệm hay không.

 

• BAF là một tổ chức từ thiện y tế có trụ sở tại Vương quốc Anh, chuyên về hỗ trợ giảm dị ứng. Tổ chức này chứng nhận các sản phẩm và công nghệ đã có khả năng giảm rõ ràng mức độ tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng phổ biến trong các điều kiện thử nghiệm được xác định.

TÜV Rheinland

 

Máy giặt biến tần DirectDriveMotor™(DD Motor) của LG đã được TÜV Rheinland thử nghiệm độc lập và chứng nhận có độ bền 30 năm trong năm 2025. Chứng nhận này xác nhận rằng động cơ DD được thiết kế để mang lại hoạt động đáng tin cậy, ổn định trong nhiều thập kỷ sử dụng.

Khám phá các thiết bị giặt sấy LG AIDD™

Tổ chức Dị ứng Anh (BAF)

 

Các thiết bị giặt sấy của LG sử dụng công nghệ Steam™ đã được Tổ chức Dị ứng Anh (BAF) chính thức chứng nhận là có khả năng giảm tiếp xúc với các chất gây dị ứng thông thường, bao gồm mạt bụi trong nhà. Chu trình Allergy Care với LG Steam™ được chứng nhận là có khả năng giặt sấy vệ sinh, phù hợp với các hộ gia đình dễ bị dị ứng.

Khám phá các thiết bị giặt sấy LG Steam™

Được xác thực bởi các thử nghiệm của bên thứ ba

 

Một số thiết bị giặt sấy của LG đã được Intertek, một công ty thử nghiệm toàn cầu thử nghiệm. Thông qua thử nghiệm chuẩn hóa theo tiêu chuẩn an toàn, hiệu suất và chất lượng quốc tế, chứng nhận độc lập này xác nhận các mô hình đáp ứng các tiêu chuẩn đã thiết lập, đáng tin cậy để sử dụng hàng ngày.

Máy giặt

Intertek

 

• AI Wash 1.0¹⁾: Thử nghiệm độc lập bởi Intertek (2023)

• AI Wash 2.0²⁾: Thử nghiệm độc lập bởi Intertek (2022)

• Chu trình Microplastic Care³⁾: Thử nghiệm độc lập bởi Intertek (2023)

• TurboWash™ 360 (27 inch)⁴⁾: Thử nghiệm độc lập bởi Intertek (2023)

• TurboWash™ 360 (24 inch)⁵⁾: Thử nghiệm độc lập bởi Intertek (2023)

Máy sấy

Intertek

 

• AI DUAL Inverter™⁶⁾: Thử nghiệm độc lập bởi Intertek (2024)

• AI Dry™⁷⁾: Thử nghiệm độc lập bởi Intertek (2024)

*Kết quả thử nghiệm và năm thử nghiệm có thể khác nhau tùy thuộc vào model.

Tủ lạnh

 

Tủ lạnh LG giữ thực phẩm tươi lâu hơn, ngày này qua ngày khác.

Khám phá tủ lạnh LG

Được xác thực bởi các thử nghiệm của bên thứ ba

 

Một số tủ lạnh LG đã được TÜV Rheinland, cơ quan chứng nhận độc lập hàng đầu của Đức, thử nghiệm. Những đánh giá này tuân theo các tiêu chuẩn an toàn và hiệu suất đã thiết lập, xác nhận hoạt động đáng tin cậy để sử dụng hàng ngày.

TÜV Rheinland

 

• Door Cooling+™⁸⁾: Thử nghiệm độc lập bởi TÜV Rheinland (2025)

• LINEARCooling™⁹⁾: Thử nghiệm độc lập bởi TÜV Rheinland (2025)

*Năm thử nghiệm có thể khác nhau tùy thuộc vào model.

Máy hút bụi

 

Máy hút bụi LG có hiệu suất mạnh mẽ, đảm bảo duy trì khả năng hút lâu dài.

Khám phá Máy hút bụi LG

Được xác thực bởi các thử nghiệm của bên thứ ba

 

Một số máy hút bụi LG đã được Phòng thử nghiệm Hàn Quốc (KTL), một tổ chức thử nghiệm được chính phủ công nhận tại Hàn Quốc thử nghiệm. Thông qua thử nghiệm trong phòng thí nghiệm được chuẩn hóa phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế như IEC 62885, KTL đánh giá các chỉ số hiệu suất chính, bao gồm công suất hút, xác nhận hiệu suất vệ sinh hàng ngày đáng tin cậy.

Phòng thử nghiệm Hàn Quốc

 

• Powerful Performance¹⁰⁾: Thử nghiệm độc lập bởi KTL (2025)

*Kết quả thử nghiệm và năm thử nghiệm có thể khác nhau tùy thuộc vào model.

Máy rửa bát

 

Máy rửa bát LG rửa sạch và sấy khô ổn định trong từng chu kỳ.

Khám phá máy rửa bát LG

Được xác thực bởi các thử nghiệm của bên thứ ba

 

Một số máy rửa bát LG đã được thử nghiệm bởi TÜV Rheinland, cơ quan chứng nhận độc lập hàng đầu của Đức. Những đánh giá này tuân theo các tiêu chuẩn đã thiết lập, xác nhận độ tin cậy trong sử dụng hàng ngày với hiệu suất sấy khô và khử trùng đã được chứng nhận.

TÜV Rheinland

 

• Heat Dry¹¹⁾: Thử nghiệm độc lập bởi TÜV Rheinland (2021)

• TrueSteamTM¹²⁾: Thử nghiệm độc lập bởi TÜV Rheinland (2020)

*Kết quả thử nghiệm và năm thử nghiệm có thể khác nhau tùy thuộc vào model.

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Câu hỏi thường gặp

Tại sao LG được coi là một thương hiệu đáng tin cậy cho các thiết bị gia dụng?

LG được coi là một thương hiệu thiết bị gia dụng đáng tin cậy vì các sản phẩm của LG thuộc các danh mục chính - bao gồm máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, máy hút bụi, máy rửa bát và máy mát xa ngả lưng - đã được các bên thứ ba độc lập chứng nhận một cách nhất quán.

 

Từ năm 2020 đến năm 2021, các thiết bị LG đã được các tổ chức được công nhận trên toàn cầu chứng nhận, bao gồm TÜV Rheinland (TÜV) và Tổ chức Dị ứng Anh (BAF). Ngoài ra, hiệu suất và độ bền đã được chứng nhận thông qua thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của bên thứ ba được thực hiện từ năm 2020 đến năm 2025 bởi các tổ chức như Intertek và Phòng thử nghiệm Hàn Quốc (KTL), cũng như các tổ chức học thuật bao gồm Đại học Hàn Quốc (KU), trong các điều kiện tiêu chuẩn.

 

Những chứng nhận từ nhiều bên này cùng nhau tạo nên bằng chứng khách quan cho toàn danh mục về độ tin cậy của LG và vượt xa các cam kết riêng lẻ của từng sản phẩm.

LG chứng nhận độ tin cậy của các thiết bị gia dụng của mình bằng cách nào?

LG chứng nhận độ tin cậy của thiết bị thông qua nhiều bên đánh giá độc lập. Những đánh giá này bao gồm đánh giá của tổ chức người tiêu dùng, chứng nhận từ các tổ chức được công nhận như TÜV Rheinland và Tổ chức Dị ứng Anh và thử nghiệm hiệu suất và độ bền được kiểm soát bởi các phòng thí nghiệm bên thứ ba.

 

Phương pháp chứng nhận từ đa nguồn này giúp xác nhận rằng các thiết bị LG đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn đã được thiết lập rõ ràng để sử dụng hàng ngày.

Máy giặt LG nào đáng tin cậy nhất?

Máy giặt & sấy GVX của LG kết hợp hiệu suất dựa trên AI với thiết kế đã đạt được giải thưởng, trở thành một trong những giải pháp giặt tiên tiến nhất của LG để sử dụng hàng ngày.

 

Vào năm 2025, thiết kế GVX đã đạt được Giải thưởng Red Dot Design. Ngoài ra, các công nghệ giặt sấy của LG, bao gồm Steam™ Allergy Care, TurboWash™ 360 và công nghệ sấy khô dựa trên AI, đã được thử nghiệm hoặc phê duyệt độc lập bởi các tổ chức như Tổ chức Dị ứng Anh và Intertek trong các điều kiện phòng thí nghiệm đã được thiết lập. Những xác nhận này cung cấp bằng chứng khách quan của bên thứ ba về lợi ích hiệu suất và vệ sinh.

Tìm hiểu thêm về Máy giặt GVX

Nhãn hiệu hoặc dòng tủ lạnh LG nào là tốt nhất?

Dòng tủ lạnh French Door của LG nổi bật là một trong những lựa chọn tủ lạnh LG tốt nhất, kết hợp thiết kế đã đạt được giải thưởng với hiệu suất làm mát được chứng nhận.

 

Dòng sản phẩm này đã được quốc tế công nhận thông qua Giải thưởng iF Design (2023, 2025) và Giải thưởng Red Dot Design (2023), khẳng định ưu thế về tính năng, trải nghiệm sử dụng và chất lượng hoàn thiện tổng thể.

Khám phá tủ lạnh LG French Door

*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.

 

1)AI Wash 1.0

-Tối ưu hóa chuyển động giặt dựa trên loại đồ giặt để nâng cao khả năng chăm sóc vải và giảm mức tiêu thụ năng lượng cho vải mềm.

-Được Intertek thử nghiệm vào năm 2023, thông qua thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, so sánh chu trình Giặt AI với chu trình Vải cotton bằng cách sử dụng trộn tải vải mềm 3kg trong các điều kiện thử nghiệm đã được thiết lập.

 

2)AI Wash 2.0

-Tối ưu hóa quá trình giặt và xả dựa trên loại đồ giặt và mức độ bẩn để cải thiện khả năng chăm sóc vải và hỗ trợ tiết kiệm năng lượng cho các loại vải mềm.

-Được Intertek thử nghiệm vào năm 2022, bằng cách so sánh chu trình Giặt AI với chu trình Vải cotton bằng cách sử dụng trộn tải vải mềm 3kg, trong các điều kiện thử nghiệm đã được thiết lập.

 

3)Chu trình Microplastic care

-Giảm ma sát trong quá trình giặt thông qua chuyển động đảo và nhào trộn, góp phần giảm phát thải vi nhựa lên đến 60%.

-Được Intertek thử nghiệm vào năm 2023, chứng nhận giảm lượng phát thải vi nhựa bằng cách so sánh chu trình Microplastic Care với chu trình Mixed Fabric bằng cách sử dụng tải trọng 3kg quần áo polyester 100%, trong các điều kiện thử nghiệm đã được thiết lập.

 

4)TurboWash™ 360 (27-inch)

-Sử dụng năm tia mạnh mẽ phun từ nhiều góc để rửa sạch hoàn toàn trong vòng chưa đầy 30 phút.

-Được Intertek thử nghiệm vào năm 2023, bằng thử nghiệm chu trình Cotton/Normal với tùy chọn TurboWash™ sử dụng tải trọng 3kg, trong các điều kiện thử nghiệm đã thiết lập.

 

5)TurboWash™ 360 (24-inch)

-Sử dụng hệ thống vòi phun đa hướng 3D, phun nước và nước giặt từ nhiều hướng để giảm hư tổn sợi vải và hoàn tất chu trình giặt trong 39 phút.

-Được Intertek thử nghiệm vào năm 2023, chứng nhận hiệu suất giặt dựa trên thử nghiệm IEC 60456, so sánh chu trình TurboWash39 với chu trình Cotton thông thường, trong các điều kiện thử nghiệm đã được thiết lập.

 

6)AI DUAL Inverter™

-Điều chỉnh sấy theo loại vải và tải trọng để giúp giảm thời gian sấy khô và mức tiêu thụ năng lượng, đồng thời hỗ trợ sấy nhẹ nhàng ở nhiệt độ thấp.

-Được Intertek thử nghiệm vào năm 2024, chứng nhận thời gian sấy khô và mức sử dụng năng lượng đã giảm bằng cách so sánh chu trình sấy khô AI với chu trình giặt vải cotton sử dụng tải trọng hỗn hợp 3kg vải mềm, trong các điều kiện thử nghiệm đã được thiết lập.

 

7)AI Dry™

-Tối ưu hóa sấy dựa trên loại vải và khối lượng đồ giặt nhằm mang lại hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng cho các loại vải mềm.

-Được Intertek thử nghiệm vào năm 2024, chứng nhận hiệu quả sấy được cải thiện bằng cách so sánh chu trình sấy khô AI với chu trình giặt vải cotton sử dụng tải vải mềm hỗn hợp 3kg, trong các điều kiện thử nghiệm đã thiết lập.

 

8)Door Cooling+™

- Cung cấp luồng khí lạnh trực tiếp từ các cửa gió chuyên dụng ở gần mặt trước phía trên của tủ lạnh, giúp làm lạnh nhanh chóng và đồng đều các thực phẩm cất ở khu vực cánh cửa.

-Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland năm 2025 bằng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG, so sánh thời gian giảm nhiệt độ của bình chứa nước đặt ở ngăn trên cùng giữa hai điều kiện: cửa DoorCooling⁺ đóng và mở.

 

9)LINEARCooling™

-Giúp giữ thực phẩm tươi lâu hơn bằng cách giảm sự dao động nhiệt độ, hỗ trợ duy trì hình thức và hương vị của thực phẩm tươi.

-Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland năm 2025 bằng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG, đo dao động nhiệt độ trung bình từ đỉnh đến đỉnh trong ngăn thực phẩm tươi, trong các điều kiện thử nghiệm đã thiết lập.

 

10)Hiệu suất mạnh mẽ

-Cung cấp khả năng làm sạch hiệu quả với công suất hút lên đến 220W.

-Được KTL thử nghiệm vào năm 2025, tính toán công suất hút tối đa dựa trên IEC 62885-4 bằng cách nhân lực hút đã đo (kPa) và luồng không khí (L/s) với pin mới được sạc đầy, chế độ turbo được kích hoạt, thùng bụi rỗng và không gắn ống nối dài hoặc đầu hút chân không, trong các điều kiện thử nghiệm đã thiết lập.

 

11)Sấy nhiệt

- Phân phối luồng khí nóng khắp bên trong máy rửa bát để nâng cao hiệu quả sấy, giúp sấy nhanh hơn và khô triệt để hơn, bao gồm cả các vật dụng bằng nhựa khó khô, với điểm hiệu suất sấy đạt 94,3 điểm, cao hơn 37% so với các model không có Sấy nhiệt (68,8 điểm).

-Được thử nghiệm bởi TÜV Rheinland trong năm 2021, đánh giá hiệu suất sấy 30 phút sau khi hoàn thành chu trình, sử dụng 49 loại bát đĩa thực, trong các điều kiện thử nghiệm đã được thiết lập.

 

12)TrueSteam™

-Sử dụng hơi nước nhiệt độ cao để giảm các đốm nước và hỗ trợ làm sạch vệ sinh, giảm 84% các đốm nước (từ 123 xuống còn 19).-Được TÜV Rheinland thử nghiệm vào năm 2020, đánh giá số lượng đốm nước dưới 51ppm, 68ppm, 153ppm và 204ppm và so sánh hơi nước, chất làm mềm nước, sử dụng nước rửa trong chế độ rửa bát tiêu chuẩn, trong các điều kiện thử nghiệm đã được thiết lập.

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Các bước thanh toán trả góp:
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  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 