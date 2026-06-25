Cách vệ sinh lò vi sóng không cần hóa chất mạnh

Các vết thức ăn bắn và dầu mỡ có thể nhanh chóng tích tụ bên trong lò vi sóng, đặc biệt khi sử dụng hằng ngày. Theo thời gian, lớp cặn đó có thể để lại những vết bẩn cứng đầu và mùi hôi khó chịu. May mắn là bạn không cần dùng đến các chất tẩy rửa mạnh hay miếng chà nhám để giữ cho lò vi sóng sạch sẽ. Chỉ với những nguyên liệu đơn giản như chanh và baking soda, bạn có thể làm bong vết bẩn, khử mùi hôi và lau sạch bên trong lò.. Hướng dẫn này sẽ giải thích cách vệ sinh lò vi sóng an toàn cùng những thói quen đơn giản giúp lò luôn sạch sẽ giữa các lần vệ sinh kỹ.