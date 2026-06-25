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    GỢI Ý VÀ MẸO

    Cách vệ sinh lò vi sóng không cần hóa chất mạnh

       

    Một chiếc lò vi sóng màu bạc đặt trên mặt bếp trong căn bếp hiện đại với tường bếp ốp đá màu xám, bồn rửa và lò nướng âm tủ.

    Một chiếc lò vi sóng màu bạc đặt trên mặt bếp trong căn bếp hiện đại với tường bếp ốp đá màu xám, bồn rửa và lò nướng âm tủ.

    Các vết thức ăn bắn và dầu mỡ có thể nhanh chóng tích tụ bên trong lò vi sóng, đặc biệt khi sử dụng hằng ngày. Theo thời gian, lớp cặn đó có thể để lại những vết bẩn cứng đầu và mùi hôi khó chịu. May mắn là bạn không cần dùng đến các chất tẩy rửa mạnh hay miếng chà nhám để giữ cho lò vi sóng sạch sẽ. Chỉ với những nguyên liệu đơn giản như chanh và baking soda, bạn có thể làm bong vết bẩn, khử mùi hôi và lau sạch bên trong lò.. Hướng dẫn này sẽ giải thích cách vệ sinh lò vi sóng an toàn cùng những thói quen đơn giản giúp lò luôn sạch sẽ giữa các lần vệ sinh kỹ.

    Cách vệ sinh lò vi sóng hiệu quả: Hướng dẫn từng bước

     

    Việc lau nhanh sau khi sử dụng có thể xử lý các vết bắn nhẹ nhưng vẫn cần vệ sinh kỹ lò vi sóng định kỳ. Hãy bắt đầu bằng việc chuẩn bị đầy đủ vật tư cần thiết, sau đó vệ sinh bên trong lò, rửa bàn xoay và cuối cùng là lau sạch bên ngoài.

    Dụng cụ và vật liệu cần chuẩn bị

     

    Bạn không cần dùng chất tẩy rửa mạnh để xử lý hầu hết các vết bẩn trong lò vi sóng. Những vật dụng đơn giản sau thường đã đủ để vệ sinh hàng ngày:

     

    ✓ Bát dùng được trong lò vi sóng (thủy tinh hoặc gốm sứ)

    ✓ Nước

    ✓ Chanh

    ✓ Baking soda

    ✓ Khăn mềm hoặc miếng bọt biển không gây trầy xước

    ✓ Khăn vi sợi khô

    ✓ Xà phòng rửa bát dịu nhẹ

    Cách vệ sinh bên trong lò vi sóng

     

    Phần lớn vết bẩn trong lò vi sóng tích tụ ở thành trong, trần lò và cửa lò. Hơi nước sẽ giúp làm mềm lớp cặn thức ăn khô bám dính, giúp việc lau chùi dễ dàng hơn mà không cần chà quá mạnh.

     

    1. Đổ khoảng một cốc nước vào bát dùng được trong lò vi sóng, sau đó cho vài lát chanh vào.
    2. Đặt bát vào trong lò vi sóng và hâm nóng ở mức nhiệt cao trong khoảng 3 đến 5 phút hoặc cho đến khi hơi nước xuất hiện bên trong lò.
    3. Để cửa lò đóng thêm khoảng hai đến ba phút để hơi nước làm mềm các lớp cặn cứng đầu.
    4. Cẩn thận lấy bát ra vì bát sẽ rất nóng, sau đó dùng khăn ẩm lau thành lò, trần lò và cửa lò.
    5. Với những vết bẩn cứng đầu hơn, hãy nhẹ nhàng chà khu vực đó bằng một lát chanh hoặc dùng một lượng nhỏ hỗn hợp baking soda dạng sệt trước khi lau lại.

    Cách vệ sinh bàn xoay của lò vi sóng

     

    Vệ sinh riêng bàn xoay bằng thủy tinh vì thức ăn và chất lỏng thường tích tụ xung quanh và bên dưới bộ phận này. Để bàn xoay nguội hoàn toàn trước khi rửa vì thủy tinh nóng có thể bị nứt nếu gặp nước lạnh.

     

    1. Lấy bàn xoay và vòng xoay ra khỏi lò vi sóng.
    2. Dùng miếng bọt biển mềm rửa cả hai bộ phận bằng nước ấm pha xà phòng, chú ý phần mặt dưới của bàn xoay và các bánh xe của vòng xoay.
    3. Nếu được, bạn có thể vệ sinh bàn xoay bằng máy rửa bát theo hướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn sử dụng.
    4. Lau khô hoàn toàn cả hai bộ phận bằng khăn sạch rồi đặt lại vào trong lò vi sóng.

    Cách lau mặt ngoài lò vi sóng

     

    Sau khi vệ sinh bên trong xong, hãy lau phần bên ngoài để loại bỏ dấu vân tay, bụi bẩn và dầu mỡ.

     

    1. Pha một lượng nhỏ xà phòng rửa bát dịu nhẹ với nước, làm ẩm khăn mềm rồi vắt thật ráo.
    2. Lau cửa lò, tay cầm, hai bên và mặt trên của lò. Không xịt chất lỏng trực tiếp lên bảng điều khiển.
    3. Đối với lò vi sóng điều khiển bằng bảng điều khiển cảm ứng hoặc bằng nút, hãy sử dụng vải vi sợi hơi ẩm và lau nhẹ nhàng.
    4. Nếu lò vi sóng có vật liệu bề mặt là thép không gỉ, hãy kiểm tra tài liệu hướng dẫn sử dụng để biết cách vệ sinh được khuyến nghị.

    Mẹo hàng ngày để giữ cho lò vi sóng sạch sẽ

     

    Cách dễ nhất để giữ cho lò vi sóng sạch sẽ là ngăn dầu mỡ và lớp cặn thức ăn tích tụ ngay từ đầu. Những thói quen đơn giản dưới đây có thể giúp việc vệ sinh định kỳ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

    ✓ Đậy thức ăn dễ bắn khi hâm nóng

     

    Phần lớn dầu mỡ và vết bẩn bên trong lò vi sóng xuất phát từ việc thức ăn bắn tung tóe trong quá trình hâm nóng. Đối với súp, nước sốt, món ăn nhiều dầu mỡ và các thực phẩm dễ bắn khác, hãy sử dụng nắp dùng được trong lò vi sóng hoặc nắp chịu nhiệt trước khi hâm nóng.

    ✓ Để lò thông thoáng sau khi sử dụng

     

    Sau khi hâm nóng, bên trong lò vi sóng có thể còn hơi ẩm. Nếu bạn vừa hâm nóng món ăn có mùi mạnh, độ ẩm đó có thể khiến mùi hôi lưu lại lâu hơn. Để mở cửa lò vài phút sau khi sử dụng để bên trong được khô thoáng.

    ✓ Lau sạch ngay khi bị đổ hoặc bắn thức ăn

     

    Các vết bẩn sẽ dễ làm sạch nhất trước khi chúng khô lại và bám cứng. Nếu thức ăn bắn vào bên trong lò vi sóng, hãy dùng khăn ẩm lau sạch ngay. Đối với mặt ngoài, thỉnh thoảng chỉ cần lau nhanh bằng khăn ẩm có pha xà phòng là đủ.

    Chọn lò vi sóng LG dễ vệ sinh

     

    Một số mẫu lò vi sóng sẽ dễ bảo quản và vệ sinh hơn những mẫu khác. Việc lựa chọn mẫu có tính năng EasyClean™ có thể giúp việc vệ sinh hàng ngày trở nên đơn giản hơn. Dưới đây là những tính năng giúp Lò vi sóng LG Smart Inverter dễ vệ sinh hơn.

    #1

    Lớp phủ kháng khuẩn EasyClean™

     

    Công nghệ LG EasyClean™ trang bị lớp phủ kháng khuẩn và chống bám bẩn trên thành bên trong lò vi sóng. Lớp bảo vệ này giúp hạn chế dầu mỡ và lớp cặn thức ăn bám vào bề mặt, nhờ đó có thể dễ dàng lau sạch các vết bẩn hơn trước khi chúng trở thành những mảng bám cứng đầu.

    #2

    Bàn xoay chắc chắn, có thể tháo rời

     

    Bàn xoay có thể tháo rời dễ dàng nhấc ra và vệ sinh riêng, giúp làm sạch lớp cặn thức ăn xung quanh và bên dưới thuận tiện hơn.

    #3

    Bảng điều khiển cảm ứng phẳng

     

    Bảng điều khiển cảm ứng phẳng giúp hạn chế các khe hở nơi bụi bẩn hoặc dầu mỡ có thể tích tụ. Nếu thức ăn hoặc dầu mỡ bám lên bề mặt, chỉ cần lau bằng khăn mềm hơi ẩm.

    Khám phá các mẫu lò vi sóng được thiết kế để dễ dàng nấu nướng và vệ sinh

     

    Việc vệ sinh lò vi sóng không chỉ phụ thuộc vào cách thức mà còn vào những tính năng hỗ trợ giúp công việc trở nên đơn giản hơn. Khám phá dòng sản phẩm lò vi sóng LG để tìm mẫu phù hợp với căn bếp và nhu cầu nấu nướng hàng ngày.

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    Câu hỏi thường gặp

    Bao lâu nên vệ sinh lò vi sóng một lần?

    Tần suất vệ sinh lò vi sóng phụ thuộc vào mức độ sử dụng. Nếu sử dụng hàng ngày, hãy lau bên trong lò vài ngày một lần để ngăn lớp cặn tích tụ. Việc vệ sinh kỹ hơn, bao gồm bàn xoay và mặt ngoài, nên được thực hiện khoảng một lần mỗi tuần.

    Làm thế nào để khử mùi hôi trong lò vi sóng?

    Mùi hôi có thể lưu lại sau khi nấu các thực phẩm có mùi mạnh như cá, thịt xông khói hoặc thức ăn thừa được hâm nóng lại. Để mở cửa lò vài phút sau khi sử dụng để bên trong được khô thoáng hoặc cho vài lát chanh vào nước để giúp làm thơm khoang lò.

    Có cần vệ sinh lò vi sóng trước lần sử dụng đầu tiên không?

    Lò vi sóng mới không cần vệ sinh kỹ nhưng bạn vẫn nên lau qua trước lần sử dụng đầu tiên. Dùng khăn mềm ẩm lau thành lò, trần lò, đáy lò và bàn xoay để loại bỏ bụi bẩn hoặc lớp cặn còn sót lại từ quá trình sản xuất tại nhà máy. Sau khi bên trong khô hoàn toàn, lò vi sóng đã sẵn sàng để sử dụng.

    * Hình ảnh sản phẩm chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.

    * Thông số kỹ thuật, bộ phận và phụ kiện của sản phẩm có thể khác nhau tùy theo sản phẩm và quốc gia.

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