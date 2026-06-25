Hướng dẫn mua và chọn kích thước lò vi sóng: Phân biệt các loại lò vi sóng theo LG

Dung tích lò vi sóng được tính bằng lít và kích thước có phù hợp hay không sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng cũng như diện tích không gian bếp sẵn có.

Lò vi sóng nhỏ, thường có dung tích lên đến 20L, là sản phẩm lý tưởng cho nhà bếp đơn hoặc nhỏ gọn, trong khi lò vi sóng tiêu chuẩn trên 20L lại là sản phẩm phù hợp cho hầu hết các cặp đôi và gia đình nhỏ. Đối với các gia đình lớn hơn hoặc nấu ăn thường xuyên, lò vi sóng lớn, lên đến 32L, có thể đựng các món cỡ lớn hơn và nấu theo mẻ.