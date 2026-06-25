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GỢI Ý VÀ MẸO
Hướng dẫn mua và chọn kích thước lò vi sóng: Phân biệt các loại lò vi sóng theo LG
Chào mừng bạn đến với hướng dẫn mua lò vi sóng toàn diện của LG, được thiết kế để giúp bạn tự tin chọn một chiếc lò vi sóng hoàn hảo cho căn bếp của mình. Hiểu rõ về kích thước lò vi sóng, loại lò vi sóng và các tính năng chính có thể thay đổi trải nghiệm nấu ăn hàng ngày, giúp việc chuẩn bị bữa ăn nhanh chóng, dễ dàng và thú vị hơn. Hãy cùng tìm hiểu cách chọn lò vi sóng phù hợp với lối sống, bố cục nhà bếp và nhu cầu ẩm thực của bạn.
Kích thước và dung tích: Tìm sản phẩm phù hợp nhất với gia đình bạn
Dung tích lò vi sóng được tính bằng lít và kích thước có phù hợp hay không sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng cũng như diện tích không gian bếp sẵn có.
Lò vi sóng nhỏ, thường có dung tích lên đến 20L, là sản phẩm lý tưởng cho nhà bếp đơn hoặc nhỏ gọn, trong khi lò vi sóng tiêu chuẩn trên 20L lại là sản phẩm phù hợp cho hầu hết các cặp đôi và gia đình nhỏ. Đối với các gia đình lớn hơn hoặc nấu ăn thường xuyên, lò vi sóng lớn, lên đến 32L, có thể đựng các món cỡ lớn hơn và nấu theo mẻ.
- Lò vi sóng nhỏ gọn (lên đến 20L): Lý tưởng để hâm nhanh đồ ăn nhẹ, đồ uống hoặc các khẩu phần nhỏ
- Lò vi sóng kích thước tiêu chuẩn (21 đến 27L): Linh hoạt để dùng cho các đĩa ăn tối, món thịt hầm cỡ vừa và bữa ăn chung
- Lò vi sóng gia đình (28 đến 32L): Hoàn hảo để nấu các món cỡ lớn, gà nguyên con hoặc khi đãi khách
Đo mặt bàn bếp hoặc không gian âm tủ trước khi mua và kiểm tra kích thước lò vi sóng để đảm bảo độ vừa vặn. Đối với các gia đình, hãy hỏi: tôi cần lò vi sóng có kích thước nào? Nhìn chung, lò 25L trở lên được coi là lò vi sóng gia đình.
Nói đơn giản, chọn lò vi sóng có kích thước phù hợp có thể giúp giảm lãng phí năng lượng và nấu nướng hiệu quả hơn. Xem loạt mẫu lò vi sóng của chúng tôi để tìm sản phẩm có kích thước phù hợp với nhu cầu sử dụng trong gia đình.
So sánh các loại lò vi sóng: Đơn, Có nướng và Đối lưu
Tóm lại, hiểu rõ về từng loại lò vi sóng giúp bạn chọn được mẫu phù hợp với phong cách nấu ăn của mình. Có ba loại chính: lò vi sóng đơn, lò vi sóng có nướng và lò vi sóng đối lưu. Mỗi loại đều có ưu điểm riêng:
Lò vi sóng đơn
Hâm nóng và rã đông cơ bản. Hoàn hảo để hâm nóng hàng ngày và các công việc nấu ăn đơn giản.
Lò vi sóng có nướng
Có thêm bộ phận nướng chuyên dụng giúp làm nâu vàng, làm giòn và nướng bánh mì, thịt hoặc rau củ.
Để có trải nghiệm nấu nướng linh hoạt, hãy khám phá dòng sản phẩm lò vi sóng đơn, có nướng và đối lưu của chúng tôi để tìm sản phẩm phù hợp cho các bữa ăn đơn giản, món ăn nhẹ hoặc nhu cầu nấu nướng đa dạng hơn.
Kiểu lắp đặt: Chọn kiểu phù hợp với bố cục nhà bếp
Cách tốt nhất để tích hợp lò vi sóng vào nhà bếp là chọn kiểu lắp đặt phù hợp với không gian và nhu cầu sử dụng của bạn. Hai tùy chọn phổ biến nhất là lò vi sóng đặt bàn và lò vi sóng âm tủ.
Lò vi sóng đặt bàn
Độc lập, chỉ cần cắm và chạy ngay trên quầy bếp. Linh hoạt và dễ di chuyển—hoàn hảo cho người thuê nhà hoặc những người có không gian hay thay đổi.
Yêu cầu lắp đặt lò vi sóng có thể khác nhau: đảm bảo thông gió đúng cách, nguồn điện dễ tiếp cận và đủ khoảng trống để mở cửa cũng như lưu thông không khí.
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Công suất lò vi sóng: Lý do công suất cao hơn lại quan trọng
Lợi ích chính đạt được khi công suất lò vi sóng cao hơn là nấu thức ăn nhanh hơn và hoạt động hiệu quả hơn. Công suất là chỉ đầu ra công suất làm nóng của lò vi sóng—không chỉ là mức tiêu thụ điện—và thường dao động từ 700W đến 1.200W ở các mẫu máy tiêu dùng. Khi sử dụng hàng ngày, công suất cao hơn có nghĩa là lò vi sóng có thể cung cấp nhiều năng lượng hơn cho thực phẩm, giúp việc nấu nướng, hâm nóng hoặc rã đông nhanh hơn và đồng đều hơn.
- 1.000W–1.200W: Lò vi sóng công suất cao để nấu nhanh và chín đều—lý tưởng cho gia đình lớn hoặc công thức nấu ăn nâng cao.
- 700W–900W: Phù hợp để nấu khẩu phần ăn nhỏ hơn, đồ uống hoặc nhu cầu sử dụng không thường xuyên.
Theo tiêu chuẩn thử nghiệm IEC (IEC 60705), công suất đầu ra của lò vi sóng quyết định tốc độ làm nóng thực phẩm và độ chín đều có thể đạt được. Lò vi sóng công suất cao có khả năng rã đông và nấu thực phẩm đặc vượt trội, không bị hiện tượng chỗ nóng chỗ lạnh, trong khi mẫu công suất thấp hơn có thể khó đạt được hiệu quả tương tự khi nấu khẩu phần ăn lớn. Để có công suất lò vi sóng tối ưu, hãy chọn mức công suất phù hợp với thói quen nấu ăn của bạn.
Các tính năng chính của lò vi sóng cần lưu ý
Lò vi sóng ngày nay không chỉ là máy gia nhiệt. Xu hướng lò vi sóng mới nhất được trang bị nhiều tính năng được thiết kế để nâng cao sự tiện lợi, hiệu quả và chất lượng món ăn. Dưới đây là những yếu tố cần lưu ý đối với lò vi sóng thông minh hoặc model LG ThinQ™ hiệu suất cao:
✓ Công nghệ inverter thông minh giúp làm nóng chính xác
✓ Chức năng nấu ăn nâng cao như hấp và chiên không dầu
✓ Lớp phủ EasyClean™ giúp bảo trì đơn giản
✓ Tích hợp Wi-Fi và ứng dụng
✓ Khóa an toàn cho trẻ em, tự động rã đông và thực đơn có thể lập trình
Khám phá dòng sản phẩm lò vi sóng LG để tìm model có những tính năng thông minh, được thiết kế cho nhà bếp hiện đại và nhịp sống bận rộn này. Khám phá cách công nghệ tiên tiến có thể thay đổi thói quen nấu ăn hàng ngày của bạn.
Công nghệ inverter thông minh giúp làm nóng
Công nghệ inverter thông minh là hệ thống kiểm soát công suất hiện đại của LG, cho phép làm nóng chính xác và đồng đều ở mọi mức năng lượng. Khác với model truyền thống, lò vi sóng inverter điều chỉnh điện lượng linh hoạt—thay vì bật tắt liên tục theo nhịp. Theo thử nghiệm của bên thứ ba, độ lệch nhiệt độ trong quá trình hâm nóng sữa đã giảm từ 23°C xuống 3°C và tỷ lệ rã đông được cải thiện từ 76% lên 93%. Công nghệ Inverter thông minh cũng giúp mang lại hiệu suất nhanh hơn, ghi nhận kết quả nhanh hơn tới 1,6 lần trong thử nghiệm hâm nóng sữa và nấu gà.
Chức năng nấu vượt xa việc hâm nóng
Lò vi sóng ngày nay được trang bị các tính năng nấu ăn tiên tiến. Lò vi sóng có chế độ hấp hoặc chiên không dầu giúp chế biến các món ăn giòn ngon với ít dầu hơn.
Lò vi sóng LG với quạt đối lưu có thể thay thế nhiều thiết bị, giúp việc chuẩn bị bữa ăn trở nên đơn giản hơn. Lò vi sóng đối lưu LG mang đến khả năng nướng bánh, quay và chiên không dầu chỉ trong một thiết bị duy nhất. Mở ra trải nghiệm nấu nướng mới với lò vi sóng LG.
Bảo trì với công nghệ EasyClean™
EasyClean™ là lớp phủ lò vi sóng dễ làm sạch của LG, được thiết kế để giúp bảo trì dễ dàng. Bề mặt tiên tiến này giúp chống bám bẩn và tích tụ cặn, giúp bạn dễ dàng lau sạch vết tràn chỉ với một chiếc khăn ẩm, không cần dùng hóa chất mạnh. Theo nghiên cứu của LG, lò vi sóng EasyClean™ loại bỏ 99,99% vi khuẩn*.
Chọn lò vi sóng EasyClean™ cho hiệu suất bảo trì thấp và nội thất luôn tươi mới, vệ sinh. Khám phá dòng sản phẩm lò vi sóng của chúng tôi với EasyClean™ để đơn giản hóa thói quen hàng ngày của bạn.
* Dựa trên Thử nghiệm hiệu quả và hoạt tính kháng khuẩn của SGS (2017.08) theo Tiêu chuẩn sản phẩm kháng khuẩn JIS Z 2801:2010, giá trị hoạt tính kháng khuẩn đối với Escherichia coli và Staphylococcus aureus đã được xác nhận ít nhất là 5,9 (tương đương 99,999%).
Mẹo chuyên nghiệp để lựa chọn, sử dụng và bảo trì lò vi sóng
✓ Đo hai lần: Luôn kiểm tra không gian sẵn có, bao gồm khoảng mở cửa và khe thông gió, trước khi chọn kích thước lò vi sóng.
✓ Chọn loại vi sóng phù hợp với cách nấu của bạn: Lò đơn để nấu ăn cơ bản, lò có nướng để làm giòn và lò đối lưu để nấu ăn linh hoạt tất cả trong một.
✓ Chọn công suất phù hợp: Đối với gia đình hoặc người thường nấu ăn, lò vi sóng 1.000W+ mang lại tốc độ và tính linh hoạt.
✓ Vệ sinh thường xuyên: Lau sạch vết tràn ngay và sử dụng LG EasyClean™ để bảo trì dễ dàng, không cần dùng hóa chất mạnh.
✓ Khám phá dòng sản phẩm của chúng tôi: Tìm hiểu thêm về lò vi sóng thông minh, tiết kiệm năng lượng của LG và khám phá cách những tính năng phù hợp có thể nâng tầm thói quen sinh hoạt hằng ngày của bạn.
Chọn lò vi sóng LG tốt nhất cho gia đình bạn
Bạn đã sẵn sàng tìm chiếc lò vi sóng hoàn hảo chưa? Dưới đây là những mẫu lò vi sóng LG phổ biến nhất, có thiết kế phù hợp với mọi kích thước bếp:
Câu hỏi thường gặp
Tôi cần tìm lò vi sóng kích thước bao nhiêu cho gia đình 4 người?
Kích thước lò vi sóng phù hợp nhất cho gia đình bốn người là 25–32 lít. Dung tích này có thể đựng vừa các đĩa ăn đầy, món hầm cỡ vừa và khẩu phần ăn gia đình, tiện lợi để hâm nóng lẫn nấu các bữa ăn lớn một cách hiệu quả.
Có phải lò vi sóng công suất cao tốt hơn cho việc nấu ăn không?
Có, vì lò vi sóng công suất cao hơn (1.000–1.200W) nấu thức ăn nhanh và đồng đều hơn lò vi sóng công suất thấp hơn (dưới 1.000W). So với model công suất thấp, những model này xử lý khẩu phần lớn và chức năng nấu ăn nâng cao tốt hơn, trở thành lựa chọn lý tưởng cho các căn bếp bận rộn.
Điểm khác biệt giữa lò vi sóng đối lưu và thông thường là gì?
Điểm khác biệt chính là lò vi sóng đối lưu dùng quạt và bộ phận làm nóng để nướng và quay, còn lò vi sóng tiêu chuẩn chỉ dùng vi sóng để làm nóng thực phẩm. Model đối lưu đa năng hơn, cho phép nướng, nướng bánh và làm giòn, thay vì chỉ hâm nóng.
Tôi thực sự có thể làm gì với ứng dụng LG ThinQ trên lò vi sóng thông minh?
Ứng dụng LG ThinQ cho phép bạn khởi động hoặc dừng, điều chỉnh cài đặt, tải xuống công thức nấu ăn, kiểm tra trạng thái nấu và nhận nhắc nhở bảo trì lò vi sóng thông minh từ xa. Khả năng kết nối này thêm sự tiện lợi và khả năng kiểm soát cho thói quen nấu nướng hằng ngày.
* Hình ảnh sản phẩm chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
* Xin lưu ý rằng tính năng, thông số kỹ thuật và loại sản phẩm của lò vi sóng có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực. Tình trạng sẵn có cũng có thể thay đổi theo thị trường.