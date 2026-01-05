We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Điều hòa LG DUALCOOL™Inverter AI Air 1 chiều 1.5HP IDC12B2
iF Design Award
LG DUALCOOL, iF Design Award Winner 2025
Giải thưởng IDEA
Chung kết Giải thưởng IDEA 2024
The Red Dot
LG DUALCOOL là sản phẩm chiến thắng giải thưởng Red Dot năm 2024 ở hạng mục 'Công nghệ sưởi ấm và điều hòa không khí'.
Hiểu thấu, mát sâu
AI Air
Cửa gió Kép DUAL Vane
Kiểm soát năng lượng chủ động
Làm sạch Toàn diện
AI Air
Trải nghiệm làm mát thông minh cùng công nghệ AI
Cài đặt vị trí của bạn trong LG ThinQ™ và AI Air1) sẽ kiểm tra nhiệt độ trong nhà để điều chỉnh luồng không khí nhằm mang lại sự thoải mái lý tưởng.
Làn gió Êm dịu
Làn gió êm ái phù hợp với nhu cầu của bạn
Chế độ Làn gió Êm dịu3) chuyển sang luồng khí gián tiếp khi đạt đến nhiệt độ lý tưởng, giúp bạn luôn thoải mái và không buốt lạnh.
Cửa gió Kép DUAL Vane
Đem lại hướng gió lý tưởng,
thoải mái ở mọi nhiệt độ
Cửa gió Kép giúp luồng không khí lan tỏa lên hoặc xuống xa hơn và nhanh hơn4), mang lại sự thoải mái lý tưởng trong mọi thời tiết.
Độ ẩm Dễ chịu
Tận hưởng cảm giác thoải mái với độ ẩm cân bằng
Không quá ẩm, không quá khô — độ ẩm cân bằng vừa phải giúp bạn thư giãn. Chế độ Cân bằng Độ ẩm Thông minh giúp theo dõi độ ẩm để duy trì luồng không khí ở mức phù hợp với nhiệt độ mong muốn của bạn.
Làm sạch toàn diện
AI Air mang đến cho bạn sự an tâm với
khả năng tự làm sạch hoàn toàn
Việc bảo trì dễ dàng chỉ bằng một nút chạm với LG ThinQ9), có thể làm sạch được cả những khu vực khó tiếp cận.
Tự động Làm sạch+
Tự động làm khô bộ
trao đổi nhiệt sau khi
sử dụng
Chế độ Tự động Làm sạch+10) kích hoạt sau khi sử dụng, sấy khô để loại bỏ độ ẩm. Chế độ này vận hành trong tối đa 20 phút, người sử dụng có thể điều chỉnh âm lượng để sấy khô nhanh hơn hoặc hoạt động êm hơn.
Đóng băng làm sạch
Làm sạch những khu vực khó tiếp cận
Chế độ Đóng băng làm sạch11) giúp việc vệ sinh bên trong máy điều hòa trở nên đơn giản. Đá tan giúp rửa trôi tác nhân gây ô nhiễm và bụi bẩn, giảm vi khuẩn có hại cho không gian trong lành hơn.
Chăm sóc không khí thông minh
Cuộc sống thông minh bắt đầu với
LG ThinQ™
Kiểm soát máy điều hòa của bạn và nhận thông báo mới nhất trên LG ThinQ™ 14) một cách tiện lợi.
Kết nối và điều khiển từ bất cứ đâu
LG ThinQ™ cho phép bạn kết nối với máy điều hòa không khí theo cách chưa từng có. Khởi động dễ dàng chỉ bằng một nút chạm.
Bảo trì sản phẩm hiệu quả
LG ThinQ™ theo dõi máy điều hòa của bạn, giúp bạn theo dõi mức độ tiêu thụ năng lượng và quản lý bảo trì hàng ngày một cách dễ dàng.
*Hình ảnh và video ở trên được dàn dựng và tạo ra nhằm mục đích minh họa để nâng cao khả năng hiểu biết. Có thể có sự khác biệt tùy thuộc vào môi trường lắp đặt sản phẩm thực tế.
1)AI Air
-AI Air có thể được vận hành thông qua điều khiển từ xa hoặc LG ThinQ.
-AI Air có thể được sử dụng ở cả chế độ làm mát và sưởi ấm.
-Khi sử dụng AI Air, tốc độ quạt và hướng luồng khí sẽ tự động được điều chỉnh theo tình huống và AI Air sẽ tắt khi hướng luồng khí thay đổi.
-Trước khi sử dụng AI Air, bạn nên chụp ảnh không gian bằng LG ThinQ hoặc cài đặt vị trí của máy điều hòa và người trong phòng trên ứng dụng.
-Khi AI Air được kích hoạt, cảm biến radar sẽ phát hiện vị trí của người trong phòng và tự động kích hoạt luồng khí trực tiếp/gián tiếp.
-Khoảng cách phát hiện của cảm biến radar lên tới 5m và có thể có sự khác biệt về khoảng cách phát hiện tùy thuộc vào môi trường lắp đặt và sử dụng sản phẩm.
2)Soft Air
- Ở chế độ Soft Air, cửa gió phía dưới đóng lại và cửa gió phía trước phả luồng gió gián tiếp.
- Tính năng này chỉ áp dụng ở chế độ Cool/Fan/AI Air.
- Khi hoạt động ở chế độ AI Air, chức năng Soft Air được tự động bật dựa trên môi trường phòng.
- Để sử dụng riêng chức năng Soft Air, có thể kích hoạt thủ công bằng điều khiển từ xa hoặc LG ThinQ.
- Nhiệt độ luồng không khí chỉ có thể được cài đặt trên LG ThinQ khi chỉ sử dụng chế độ Soft Air, không phải trong chế độ AI Air.
- Khi chỉ sử dụng chế độ Soft Air, nhiệt độ phòng thấp nhất có thể cài đặt là 24°C.
3)Cánh quạt kép
-Ngày 2023.10.
-Điều kiện thử nghiệm: Phòng thử nghiệm môi trường gia đình máy điều hòa không khí LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, Chế độ làm mát nhanh, DB trong nhà (33±0,3)℃/ RH (60±5)%, DB ngoài trời (35±0,3)℃/ RH (50±5)% 18℃ cài đặt ở chế độ làm mát, DB trong nhà (12±0,3)℃/ RH (60±5)%, DB ngoài trời (7±0,3)℃/ RH (87±5)% 30℃ cài đặt ở chế độ sưởi ấm
-Phương pháp thử nghiệm: Đo thời gian cần thiết để giảm 5℃ (để làm mát)/tăng 5℃ (để sưởi ấm), từ nhiệt độ phòng trung bình ban đầu.
-Mẫu thử nghiệm: S3-M12KL2MB (Sản phẩm LG trước đây - cánh quạt đơn), S3-M121L1C0 (Sản phẩm LG mới - cánh quạt kép)
-Kết quả thử nghiệm: Sản phẩm LG mới (cánh quạt kép) có tốc độ làm mát nhanh hơn tới 23%, tốc độ làm nóng nhanh hơn 6% so với nền tảng LG trước đây (cánh quạt đơn) dựa trên điều kiện thử nghiệm.
-Kết quả hiệu suất có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng thực tế.
4) Xa hơn 22%
- Ngày: 2024.12, Kết quả đo lường tại Trung tâm R&D máy điều hòa không khí LG,
- Điều kiện thử nghiệm: Chiều cao lắp đặt sản phẩm 2,0m, Luồng khí chế độ quạt, góc cánh quạt P1.
- Phương pháp thử nghiệm: Sử dụng đầu dò đo luồng khí, các phép đo được thực hiện ở khoảng cách 0,2m từ 0,1m đến 1,7m theo chiều cao. Khoảng cách luồng khí đạt được tối đa được xác định bằng cách đo tốc độ luồng khí trong 180 giây tại mỗi điểm, coi luồng khí đã đạt được nếu tốc độ vượt quá 0,25m/giây trong hơn 50% thời gian.
- Mô hình thử nghiệm: S3-Q24121D0 (Sản phẩm mới của LG - Cánh quạt kép)
- Kết quả thử nghiệm: Theo các điều kiện thử nghiệm được đề xuất, khoảng cách luồng khí đạt được tối đa được xác nhận là hơn 22m.
- Khoảng cách luồng khí đạt được của Sản phẩm trước đây của LG - cánh quạt đơn (S3-W18KL33A) lên tới 18m.
- Kết quả hiệu suất có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng thực tế.
5) Độ ẩm dễ chịu
- Luồng khí thay đổi tự động dựa trên môi trường hoạt động.
- Chức năng này có thể sử dụng thông qua điều khiển từ xa hoặc LG ThinQ.
- Chức năng này chỉ có thể cài đặt nhiệt độ mong muốn (Độ ẩm được kiểm soát tự động).
6) Sleep Timer+
- Sleep Timer+ tự động điều chỉnh nhiệt độ bằng cách phân tích thói quen sử dụng của bạn khi vận hành ở chế độ ngủ.
- Để sử dụng tính năng Sleep Timer+, bạn cần thiết lập lần đầu tiên thông qua LG ThinQ.
- Sleep Timer+ chỉ có thể được sử dụng ở chế độ làm mát.
- Cường độ luồng khí được thiết lập tự động thông qua phân tích thói quen sử dụng và có thể được điều chỉnh thông qua LG ThinQ.
- Phạm vi nhiệt độ thiết lập của Sleep Timer+ là 22~28°C.
7) kW Manager
- Chức năng "kW Manager" khả dụng ở mọi chế độ vận hành, bao gồm chế độ làm mát, chế độ hút ẩm, chế độ ngủ và thậm chí là chế độ làm mát nhanh, ngoại trừ chế độ sưởi ấm.
- Trong khoảng thời gian đã đặt, lượng điện tích lũy được theo dõi và hoạt động giới hạn hiệu suất (mức tiêu thụ điện) được thực hiện trong khoảng thời gian còn lại.
- Nếu lượng điện tích lũy tăng do quá thời gian sử dụng hàng ngày, lượng điện còn lại sẽ được tính toán lại cho từng ngày để vận hành sản phẩm.
- Chức năng này chỉ có thể sử dụng thông qua LG ThinQ.
- Nếu lượng điện tích lũy trong khoảng thời gian đã đặt vượt quá lượng mục tiêu, chức năng sẽ được giải phóng và chuyển sang chế độ vận hành chung bằng thông báo LG ThinQ.
8) Phát hiện cửa sổ mở
- Cài đặt ban đầu sẽ tắt khi sản phẩm được vận chuyển. Chức năng này chỉ có thể được thiết lập thông qua LG ThinQ.
- "Phát hiện cửa sổ mở" chỉ khả dụng ở chế độ Làm mát và Sưởi ấm.
- Chức năng này hoạt động bằng cách phát hiện những thay đổi đột ngột về nhiệt độ phòng trong thời gian ngắn (khi phát hiện nhiệt độ tăng 1,5℃ hoặc giảm 2,5℃ trong vòng 5 phút).
- Thời gian hoạt động của chế độ tiết kiệm năng lượng mặc định là 10 phút và có thể được thiết lập tối đa 60 phút thông qua LG ThinQ.
9) Làm sạch toàn diện
- Chức năng Làm sạch toàn diện chỉ có thể hoạt động thông qua LG ThinQ.
- Khi sử dụng chức năng Làm sạch toàn diện, tạo nước ngưng tụ, Đóng băng làm sạch và Làm sạch tự động+ sẽ hoạt động tuần tự.
- Các mẫu có chức năng UV sẽ bật đèn LED UV trong quá trình Làm sạch toàn diện.
- Có thể tắt chức năng này bằng cách dừng hoạt động hoặc thay đổi chế độ/cài đặt bằng điều khiển từ xa.
- Thời gian hoạt động của chức năng Làm sạch toàn diện có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường và sử dụng.
10)Auto Clean+
-Auto Clean+ tự động khởi động chức năng sấy sau khi quá trình làm mát kết thúc và điều này được quyết định bằng lượng cặn còn lại trên sản phẩm.
-Auto Clean+ có thể hoạt động ở chế độ quạt trong tối đa 20 phút tự động, tùy thuộc vào chế độ làm mát hoạt động trước đó, để giúp loại bỏ độ ẩm khỏi bộ trao đổi nhiệt.
-Điều kiện sấy bên trong có thể thay đổi tùy theo điều kiện nhiệt độ và độ ẩm của không khí trong nhà.
-Bạn có thể chọn cường độ luồng khí thông qua LG ThinQ để điều chỉnh luồng khí và thời gian sấy.
-Auto Clean+ được kích hoạt khi sản phẩm được giao và có thể sử dụng mà không cần cài đặt bổ sung.
11) Đóng băng làm sạch
-TÜV Rheinland Hàn Quốc chứng nhận rằng chế độ Đóng băng làm sạch của bộ phận bay hơi của máy điều hòa không khí LG có hiệu suất giảm vi khuẩn dựa trên kết quả thử nghiệm ở điều kiện thử nghiệm được đề xuất. Báo cáo số KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.
-Kết quả thử nghiệm này thu được báo cáo thử nghiệm về và tỷ lệ giảm Pseudomonas aeruginosa 99,0% từ một phòng thí nghiệm được công nhận quốc tế, có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường thực tế.
- Cơ quan thử nghiệm: TÜV Rheinland
- Thời gian thử nghiệm: 2023. 04~05
- Mẫu thử nghiệm: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
- Vi khuẩn thử nghiệm: Xác nhận tỷ lệ giảm tới 99,0% "Pseudomonas aeruginosa"
- Chức năng này chỉ có thể được vận hành thông qua ThinQ.
- Tùy thuộc vào môi trường, thời gian vận hành chế độ Đóng băng làm sạch có thể lên tới 65 phút.
12) Plasmaster™ Ionizer++
-TÜV Rheinland chứng nhận rằng Plasmaster™ Ionizer++ loại bỏ tới 99,9% vi khuẩn bám dính (Staphylococcus aureus, Escherichia coli và Pseudomonas aeruginosa) trong phòng thử nghiệm rộng 30㎥. Mô hình được thử nghiệm là SW09BAJWAN. Thử nghiệm không đo lường hiệu quả loại bỏ vi khuẩn trong máy điều hòa không khí và hiệu quả loại bỏ vi khuẩn có thể khác với điều kiện sử dụng thực tế.
-Intertek đã xác minh rằng Plasmaster™ Ionizer++ loại bỏ tới 99,9% vi khuẩn bám dính (Staphylococcus aureus, Escherichia coli và Pseudomonas aeruginosa) trong phòng thử nghiệm rộng 30㎥. Mô hình được thử nghiệm là SW09BAJWAN. Thử nghiệm này không đo lường hiệu quả loại bỏ vi khuẩn trong máy điều hòa không khí và hiệu quả loại bỏ vi khuẩn có thể khác với điều kiện sử dụng thực tế.
13) Bộ lọc PM 2.5
*Hình ảnh này chỉ mang tính chất minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
*TÜV đã xác minh rằng mẫu máy này bao gồm "Bộ lọc bụi mịn" có thể loại bỏ tới 90% bụi PM 2.5 trong vòng 275 phút.
*Ứng dụng của bộ lọc có thể khác nhau tùy theo quốc gia và sản phẩm. Vui lòng kiểm tra thông số kỹ thuật của bộ lọc trước khi mua sản phẩm để biết thêm chi tiết.
- Diện tích thử nghiệm: 30㎡ (4 X 3 x 2,5m)
- Điều kiện thành phần: Kali clorua (KCl) 5%, (200 ~ 220) ㎍/㎥
- Điều kiện cài đặt: 220V, 50Hz, (25±5)℃ / RH: (50±10)%, Lưu lượng khí: Cao (F5)
- Kết quả thử nghiệm: Model (S3NQ18KL2PA) đã loại bỏ 90% bụi PM 2.5 trong vòng 275 phút.
14)LG ThinQ
-LG SmartThinQ hiện được đổi tên thành LG ThinQ.
-Các tính năng thông minh và sản phẩm trợ lý giọng nói có thể khác nhau tùy theo quốc gia và kiểu máy. Kiểm tra với nhà bán lẻ địa phương hoặc LG để biết tình trạng dịch vụ.
-Google và Google Home là thương hiệu của Google LLC.
-Amazon, Alexa, Echo và tất cả các logo và nhãn hiệu chuyển động liên quan đều là thương hiệu của Amazon.com, Inc hoặc các chi nhánh của Amazon.com.
-Thiết bị loa thông minh hỗ trợ giọng nói không được bao gồm.
Câu hỏi thường gặp
Nhiệt độ phù hợp cho máy điều hòa của tôi là bao nhiêu?
Khi bạn bật máy điều hòa lần đầu tiên, hãy đặt ở nhiệt độ thấp và sử dụng chế độ gió mạnh để nhanh chóng hạ nhiệt độ trong phòng. Khi phòng đã đủ mát, 25℃ là nhiệt độ tối ưu để duy trì không gian mát mẻ và tiết kiệm năng lượng.
Công nghệ DUAL Inverter Compressor™ cho phép làm mát nhanh hơn 40%1) và tiết kiệm tới 70%2) năng lượng hơn so với các mẫu không có Inverter.
1) Đã được TÜV xác minh: Máy điều hòa không khí Inverter của LG (US-Q242K*) làm mát nhanh hơn tới 40% so với máy điều hòa không khí không có Inverter của LG (TS-H2465DAO).
iệt độ cài đặt (26℃).*Nhiệt độ ban đầu (Ngoài trời 35℃, Trong nhà 33℃), Nhiệt độ cài đặt (26℃).
2) Được TÜV xác minh: Máy điều hòa không khí biến tần LG (US-Q242K*) tiết kiệm năng lượng nhiều hơn tới 70% so với máy điều hòa không khí không biến tần LG (TS-H2465DAO).
*Nhiệt độ ban đầu (Ngoài trời 35℃, Trong nhà 33℃), Nhiệt độ cài đặt (26℃), Thời gian thử nghiệm (8 giờ).
Sự khác biệt giữa máy điều hòa không khí biến tần và máy điều hòa không khí không biến tần là gì?
Máy điều hòa không khí Inverter hoạt động hiệu quả hơn máy điều hòa không khí không Inverter.
Máy điều hòa không khí không Inverter có máy nén hoạt động ở cùng một tốc độ bất kể nhiệt độ trong nhà, tắt khi đạt đến nhiệt độ mong muốn và bật lại khi nhiệt độ tăng.
Máy điều hòa không khí Inverter hoạt động bằng cách điều chỉnh tốc độ máy nén nhanh hơn ở nhiệt độ cao hơn và chậm hơn ở nhiệt độ thấp hơn, điều đó có nghĩa là chúng tiết kiệm năng lượng hơn máy điều hòa không khí không Inverter và cho phép làm mát nhanh hơn và hoạt động êm hơn.
Tôi có thể vệ sinh và bảo dưỡng máy điều hòa như thế nào?
Để có luồng gió sạch và hiệu suất mạnh mẽ, bộ lọc cần được vệ sinh hai tuần một lần. Rửa Màng lọc thô bằng nước ấm hoặc sử dụng chất tẩy rửa trung tính để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu hơn. Sau khi rửa bằng nước, hãy phơi Màng lọc thô ở nơi râm mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Vệ sinh bộ lọc tùy chọn (Bộ lọc bụi siêu mịn, Bộ lọc bụi mịn, Bộ lọc dị ứng, v.v.) bằng máy hút bụi hoặc bàn chải mềm, nhưng không được vệ sinh bằng nước. Bạn có thể sử dụng chức năng Tự động làm sạch+1) để quản lý điều hòa không khí thuận tiện hơn, tự động làm khô bên trong máy khi bạn tắt2).
1) Thiết lập Tự động làm sạch+ ban đầu yêu cầu ứng dụng ThinQ hoặc điều khiển từ xa. Kiểm tra hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm để biết thông tin chi tiết.
2) Khi sản phẩm tắt, sản phẩm sẽ tự động đặt thời gian sấy phù hợp dựa trên điều kiện vận hành. Thời gian sấy có thể lên đến 30 phút và có thể thay đổi tùy thuộc vào sản phẩm. Chức năng được đặt thành tắt khi được vận chuyển từ nhà máy. Chức năng có thể thay đổi mà không cần thông báo. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm để biết thêm chi tiết.
Làm thế nào để giảm hóa đơn tiền điện khi sử dụng máy điều hòa?
Bạn có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách chọn nhiệt độ phù hợp khi làm mát và sưởi ấm và thường xuyên vệ sinh bộ lọc để giảm lãng phí năng lượng không cần thiết. Nên đặt máy điều hòa ở mức 25℃ khi làm mát và 21℃ khi sưởi ấm. Ngoài ra, sử dụng tính năng kW Manager của máy điều hòa LG giúp bạn sử dụng lượng điện mong muốn. Để sử dụng tính năng kW Manager, cần phải kết nối với ThinQ và tính năng này chỉ khả dụng trên các mẫu máy hỗ trợ tính năng này. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm để biết thêm chi tiết.
Làm thế nào để lắp đặt máy điều hòa?
Trong số các loại máy điều hòa không khí khác nhau, máy điều hòa không khí loại tách rời phải được lắp đặt bởi một kỹ sư chuyên nghiệp vì quá trình lắp đặt đòi hỏi phải khoan tường để kết nối các dàn nóng và dàn lạnh, cũng như đi dây điện.
Máy điều hòa LG có thể sưởi ấm và làm mát được không?
Máy điều hòa LG có cả chức năng làm mát và sưởi ấm nên có thể sử dụng quanh năm. Máy điều hòa LG sử dụng công nghệ bơm nhiệt để cung cấp khả năng sưởi ấm hiệu quả.
Máy điều hòa có gây tiếng ồn khi vận hành không?
Nhờ công nghệ DUAL Inverter Compressor™ của LG, máy điều hòa không khí biến tần thường rất êm. Các mẫu máy được trang bị công nghệ DUAL Inverter Compressor™ của LG tối ưu hóa tiếng ồn khi vận hành để duy trì môi trường yên tĩnh. Mức độ tiếng ồn có thể khác nhau tùy thuộc vào từng mẫu máy, vì vậy bạn nên kiểm tra thông số kỹ thuật về tiếng ồn của từng mẫu máy trước khi mua. Nhìn chung, máy điều hòa không khí biến tần hoạt động êm hơn máy điều hòa không khí không biến tần.
Lợi ích của cánh quạt kép là gì?
Mang đến cho bạn sự thoải mái lý tưởng trong mọi mùa, các cánh quạt kép phân tán luồng không khí theo cả hướng lên và hướng xuống, vươn xa hơn và nhanh hơn. Với công nghệ mô phỏng sinh học, các cánh quạt kép có thể điều chỉnh góc 6 cấp độ cung cấp khả năng kiểm soát luồng không khí phù hợp trong tầm tay bạn.
Luồng không khí mạnh có thể được hướng từ cả cánh quạt phía trước và phía dưới. Các cánh quạt kép có thể đưa luồng không khí mát lên trên để làm mát nhanh hơn tới 23% mà không có cảm giác gió lùa và hướng luồng không khí ấm xuống dưới để sưởi ấm nhanh hơn tới 6%, tránh luồng không khí nóng trực tiếp.
*Ngày 2023.10.
*Điều kiện thử nghiệm: Buồng thử nghiệm môi trường gia đình máy điều hòa không khí LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, Chế độ Làm mát nhanh, DB trong nhà (33±0,3)℃/ RH (60±5)%, DB ngoài trời (35±0,3)℃/ RH (50±5)% 18℃ cài đặt ở chế độ làm mát, DB trong nhà (12±0,3)℃/ RH (60±5)%, DB ngoài trời (7±0,3)℃/ RH (87±5)% 30℃ cài đặt ở chế độ sưởi ấm
*Phương pháp thử nghiệm: Đo thời gian cần thiết để giảm 5℃ (để làm mát)/tăng 5℃ (để sưởi ấm), từ nhiệt độ phòng trung bình ban đầu.
*Mẫu thử nghiệm: S3-M12KL2MB (sản phẩm LG trước đây - cánh quạt đơn), S3-M121L1C0 (sản phẩm LG mới - cánh quạt kép)
*Kết quả thử nghiệm: sản phẩm LG mới (cánh quạt kép) có tốc độ làm mát nhanh hơn tới 23%, tốc độ làm nóng nhanh hơn 6% so với sản phẩm LG trước đây (cánh quạt đơn) dựa trên điều kiện thử nghiệm.
*Kết quả hiệu suất có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng thực tế.
Tất cả thông số
Mọi người đang nói gì
Lựa chọn dành cho bạn
