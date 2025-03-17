We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Máy giặt lồng đứng LG AI DD™ Inverter 19kg màu đen T2519SX5G
Giải pháp giặt giũ thông minh
AI DD™
Tự động điều chỉnh chế độ giặt theo khối lượng và chất liệu vải
EasyUnload™
Dễ dàng – Thoải mái – Lấy đồ không vất vả
Trí thông minh nhân tạo AI giúp việc giặt giũ trở nên dễ dàng
Trải nghiệm chăm sóc quần áo một cách tối ưu với công nghệ AI được thiết kế riêng cho từng loại vải của bạn
*Hình ảnh và video sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Phương pháp giặt hiệu quả tối ưu
Lồng giặt được điều khiển bởi động cơ LG Inverter Direct Drive™ với 6 chuyển động riêng biệt, mô phỏng tay con người để đảm bảo mọi sợi vải đều được giặt sạch kỹ càng.
-
Agitating motion
Chuyển động xoay mạnh tiêu chuẩn
-
Swing motion
Chuyển động nhẹ nhàng cho đồ mỏng để ngăn hư hại sợi vải
-
Rotating motion
Xoay lồng giặt để làm sạch hiệu quả
-
Rubbing motion
Chà xát giúp loại bỏ các vết bẩn cứng đầu
-
WaveForce
Dòng nước xoáy từ trên xuống giúp giặt sâu
-
Compressing motion
Nén vải bằng lực mạnh để tăng hiệu quả làm sạch
*Hình ảnh và video sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Làm sạch mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng chỉ trong 30 phút
Công nghệ LG TurboWash3D™ mang đến khả năng giặt sạch hiệu quả nhưng vẫn dịu nhẹ, giúp bạn giặt nhiều hơn trong thời gian ít hơn.
Dễ sử dụng với mọi đối tượng
Thiết kế máy giặt cửa trên thân thiện, giúp việc lấy quần áo trở nên dễ dàng và thoải mái hơn mà không làm ảnh hưởng đến độ bền của máy giặt.
*Hình ảnh và video sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác so với sản phẩm thực tế.
*Hình ảnh và video sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác so với sản phẩm thực tế.
*Hình ảnh và video sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Bộ lọc xơ vải lớn
Có thể làm sạch dễ dàng
Bạn có thể dễ dàng tháo và làm sạch bộ lọc xơ vải bằng tay trước mỗi lần giặt để ngăn chặn bụi và xơ vải tích tụ trên quần áo.
*Hình ảnh và video sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Tuổi thọ cao – Độ rung thấp – Tiếng ồn nhỏ
Động cơ Inverter Direct Drive™ đáng tin cậy, vận hành êm ái và đi kèm với chế độ bảo hành lên đến 10 năm.
*Vui lòng kiểm tra điều kiện bảo hành tại địa phương — Bảo hành 10 năm.
*Hình ảnh và video sản phẩm chỉ mang tính minh họa, có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Cuộc sống dễ dàng với khả năng điều khiển thông minh
Kiểm soát máy giặt của bạn mọi lúc, mọi nơi
Ứng dụng ThinQ™ giúp bạn kết nối với máy giặt nhanh chóng chưa từng có. Bắt đầu giặt chỉ bằng một lần chạm.
Bảo trì và theo dõi hiệu suất dễ dàng
Dù là bảo trì định kỳ hay xử lý các sự cố giặt khác nhau, bạn vẫn có thể theo dõi mức tiêu thụ năng lượng của máy giặt một cách dễ dàng qua ứng dụng ThinQ™.
Giặt giũ dễ dàng bằng giọng nói
Chỉ cần nói cho trợ lý AI của bạn biết bạn cần gì, và để máy giặt của bạn lo phần còn lại.
*Việc đặt mua sản phẩm có thể thay đổi tùy theo khu vực, quốc gia và phương thức mua hàng cá nhân.
*Hình ảnh và video sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
*Hình ảnh và video sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
