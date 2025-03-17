Skip to content Skip to accessibility help
Máy giặt lồng đứng LG AI DD™ Inverter 22kg màu đen T2522AX7G

Tính năng

Bộ sưu tập

Thông số

Đánh giá

Nơi bán sản phẩm

Hỗ trợ

Máy giặt lồng đứng LG AI DD™ Inverter 22kg màu đen T2522AX7G

Máy giặt lồng đứng LG AI DD™ Inverter 22kg màu đen T2522AX7G

T2522AX7G
front view
Tính năng chính

  • AI DD™
  • 6 Motion™
  • TurboWash3D™

Giải pháp giặt thông minh

Phát hiện vải bằng công nghệ AI của LG

AI DD™ 1)

Dựa trên trọng lượng và loại vải

Hiển thị dòng nước mạnh để làm sạch kỹ lưỡng

TurboWash3D™

Giặt nhanh và mạnh mẽ trong 30 phút

Người phụ nữ đang cho quần áo vào và lấy quần áo ra khỏi máy giặt cửa trên

EasyUnload™

Tầm với thuận tiện, dễ dàng

Màn hình trong menu thay đổi với nút xoay của máy giặt

Điều khiển dễ dàng

Nút xoay LCD nhanh chóng và thuận tiện

AI DD™

Tối ưu trí tuệ nhân tạo
Giúp giặt sạch dễ dàng

Trải nghiệm khả năng chăm sóc quần áo vượt trội với trí tuệ nhân tạo AI, tối ưu với từng loại vải

*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.

6 Motion™

Giải pháp giặt tối ưu

Được trang bị động cơ truyền động trực tiếp Inverter Direct DriveTM, cùng sáu chu trình giặt, giúp quần áo được chăm sóc kỹ càng.

  • chuyển động nhanh

    Tumbling (Nhào trộn)

  • chuyển động xoay

    Scubbing (Chà xát)

  • chuyển động xoay

    Filtration (Nén)

  • chuyển động vò

    Rolling (Quay)

  • chuyển động lực sóng

    Stepping (Đập)

  • chuyển động nén

    Swing (Đảo)

*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.

TurboWash3D™

Làm sạch mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng chỉ trong 30 phút²)

Công nghệ LG TurboWash3D™ mang đến khả năng làm sạch mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng, giúp bạn giặt nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn.

Một người phụ nữ ở bàn nhìn vào đồng hồ đeo tay trong bữa ăn nhẹ. Và một biểu tượng với 30 phút được viết trên đó.

Hình ảnh dòng nước mạnh mẽ của PowerMotion đổ từ trên xuống dưới
Hình ảnh dòng nước dao động sang bên trái và bên phải của TurboDrum
Hình ảnh JetSpray phun vòi nước để giũ nhanh
Hình ảnh dòng nước mạnh mẽ của PowerMotion đổ từ trên xuống dưới
Hình ảnh JetSpray phun vòi nước để giũ nhanh
Hình ảnh JetSpray phun vòi nước để giũ nhanh

WaveForce

Dòng nước mạnh mẽ từ trên xuống giúp giặt sạch sâu

TurboDrum™

Làn sóng dao động từ bên này sang bên kia để giặt kỹ

JetSpray

Phun tia nước để rửa nhanh

*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.

Tự động phân bổ nước giặt/xả

Sử dụng nhiều lần chỉ trong một lần đổ

Tự động phân phối đúng lượng chất tẩy rửa và nước xả vải. Thậm chí còn nhận thông báo trên điện thoại thông minh khi đến lúc đổ đầy, giúp giặt giũ nhanh chóng và dễ dàng.

*Yêu cầu ứng dụng Wi-fi và ThinQ. Các tính năng có thể thay đổi.

*Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường.

*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.

EasyUnload™

Tầm với dễ dàng, tiện lợi

Mặt trước của máy giặt có góc nghiêng mang đến khả năng tiếp cận thoải mái, tiện dụng hơn mà không ảnh hưởng đến công suất.

*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.

Tối ưu hóa chu trình & tùy chọn

Chu trình giặt phù hợp với thói quen giặt giũ của bạn

Bằng cách tự động chọn chu trình thường xuyên dùng, máy giặt có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian giặt giũ. Chỉ cần chuyển đổi tùy chọn Chỉnh sửa Danh sách Chu trình.

*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.

Video chi tiết vải được phóng to và hấp

Loại bỏ vết bẩn, chất gây dị ứng và vi khuẩn

Sử dụng hơi nước giúp khử khuẩn và loại bỏ các chất gây dị ứng (³)

*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.

Hình ảnh nước bám quanh lồng giặt đã sạch

Giải pháp vệ sinh lồng giặt đơn giản

Làm sạch và sấy khô kỹ lưỡng lồng giặt, cửa và miếng đệm mút chỉ với một nút bấm.

*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.

Bộ lọc xơ vải lớn

Phương pháp làm sạch bộ lọc tối ưu

Bộ lọc làm sạch có thể được làm sạch thủ công trước mỗi lần giặt để ngăn máy không để lại bụi và xơ vải trên quần áo.

*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.

Động cơ truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive™

Độ bền cao, giảm thiểu tiếng ồn, rung lắc

Động cơ truyền động trực tiếp Inverter Direct Driveᵀᴹ có độ tin cậy cao, được bảo hành 10 năm.

*Vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn để biết chính sách bảo hành 10 năm.

*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.

ThinQ™

Cuộc sống giản đơn nhờ điều khiển dễ dàng

Kiểm soát việc giặt mọi lúc, mọi nơi

Ứng dụng ThinQ™ cho phép kết nối với máy giặt của bạn theo cách chưa từng có. Bắt đầu giặt chỉ với một lần chạm nút.

Dễ dàng bảo trì và giám sát

Cho dù đó là bảo trì hàng ngày hay các nhiệm vụ lớn hơn, hãy giám sát thuận tiện mức sử dụng năng lượng của máy giặt thông qua ứng dụng ThinQ™.

Giặt rảnh tay với Trợ lý giọng nói

Nói cho loa thông minh hoặc trợ lý AI biết bạn cần gì và để máy giặt làm nốt phần còn lại.

*Hỗ trợ các thiết bị ngôi nhà thông minh tương thích có thể thay đổi tùy theo quốc gia và cài đặt ngôi nhà thông minh cá nhân của bạn.

*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.

Máy giặt cửa trên của LG trong phòng giặt

Thiết kế hiện đại và đẹp mắt

Điều khiển bằng nút xoay kỹ thuật số trực quan của máy giặt LG

Điều khiển bằng nút LCD hiện đại

Cửa đóng nhẹ nhàng

Cửa đóng nhẹ nhàng

Bộ lọc xơ vải lớn trong lồng giặt

Bộ lọc xơ vải lớn

Lồng giặt bằng thép không gỉ của máy giặt LG

Lồng giặt bằng thép không gỉ

*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.

Câu hỏi thường gặp

Q.

Tôi có thể lắp đặt sản phẩm ở đâu và bằng cách nào?

A.

Sản phẩm nên được lắp đặt trên sàn nhà chắc chắn, bằng phẳng. Nếu sản phẩm không có độ bằng phẳng, có thể xảy ra hiện tượng rung và tiếng ồn.

Nếu sản phẩm không bằng phẳng, vui lòng chỉnh chân điều chỉnh độ cao ở đáy sản phẩm để bằng phẳng. (Vui lòng không nới lỏng vít quá mức. 10 mm trở xuống)

Càng tránh lắp đặt sản phẩm ở nơi có độ ẩm cao càng tốt vì điều này có thể gây ăn mòn và lỗi cho sản phẩm.

Cần có khoảng cách tối thiểu 10 cm ở mặt sau và 5 cm ở bên trái và bên phải (không bao gồm khu vực lắp đặt ống dẫn nước) so với các bức tường nơi lắp đặt sản phẩm.

 

* Nội dung này được tạo ra cho mục đích sử dụng chung và có thể chứa hình ảnh hoặc thông tin chi tiết khác với sản phẩm bạn đã mua.

Q.

Làm cách nào tôi có thể chọn một chu trình?

A.

Điều hướng và chọn chu trình bằng cách xoay nút xoay LCD ở chính giữa bảng điều khiển.

1. Nhấn nút Nguồn để bật máy giặt.

2. Xoay nút xoay để chọn một chu trình (Chu trình mặc định: Bình thường)

3. Sau khi chọn một chu trình, hãy đặt các tùy chọn mong muốn (nhiệt độ, độ vắt, mức độ giặt, v.v.)

4. Sau khi chọn chu trình, nhấn nút Bắt đầu để bắt đầu giặt.

 

* Nội dung này được tạo ra cho mục đích sử dụng chung và có thể chứa hình ảnh hoặc thông tin chi tiết khác với sản phẩm bạn đã mua.

Q.

Làm cách nào để giữ cho máy giặt của tôi trong tình trạng tốt?

A.

Làm sạch bên trong ngăn chứa chất tẩy rửa thật kỹ bằng bàn chải mềm, bàn chải đánh răng, v.v. Nếu cửa vào bị tắc do chất tẩy rửa thừa hoặc cứng lại, chất tẩy rửa có thể không phân phối đúng cách. Làm sạch ngăn chứa chất tẩy rửa khoảng một lần mỗi tháng để giữ cho ngăn sạch sẽ và sẵn sàng sử dụng.

Vệ sinh bộ lọc sau mỗi lần giặt để giữ cho bộ lọc sạch hơn.

Q.

Làm thế nào tôi có thể chọn chu trình giặt thích hợp?

A.

Nói chung, bạn nên tham khảo nhãn hướng dẫn chăm sóc trên quần áo và chọn chế độ giặt phù hợp trên máy. Nếu bạn chọn chu trình Giặt bằng AI, máy giặt LG có chức năng AI DD sẽ tự động cân quần áo và phát hiện độ mềm để xác định kiểu giặt tối ưu cũng như điều chỉnh chuyển động giặt cho phù hợp.

Q.

AI DD™ mang lại lợi ích gì cho việc giặt giũ?

A.

Máy AI DD™ của LG sử dụng công nghệ thông minh để phân tích riêng trọng lượng và loại vải của quần áo cần giặt. Kết quả là? Chức năng tối ưu hóa chuyển động giặt tự động của máy giúp cải thiện khả năng bảo vệ sợi vải tốt hơn để giữ cho quần áo đắt tiền của bạn luôn đẹp như mới. Động cơ DirectDrive™ cung cấp công nghệ 6 chuyển động để đảm bảo giặt sạch quần áo một cách kỹ lưỡng và hiệu quả.

Q.

Chức năng TurboWash3D™ là gì?

A.

Công nghệ TurboWash3D™ nhanh chóng của LG mang đến quần áo được giặt sạch hoàn toàn chỉ trong 30 phút, với chế độ giặt phù hợp với nhu cầu về quần áo của bạn. Hệ thống phun nước mạnh mẽ kết hợp với lồng giặt và động cơ quay độc lập và ngược chiều nhau tạo ra luồng nước mạnh khiến quần áo cọ xát vào nhau trong suốt chu trình giặt để tăng hiệu suất giặt.

 

*Được thử nghiệm bởi Intertek với tải trọng IEC 3 kg. Kết quả thời gian hoạt động cho chu trình Bình thường với tùy chọn TurboWash là 29 phút. Thời gian giặt có thể chậm hơn và kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại, trọng lượng quần áo và môi trường.

Q.

Chức năng Tự động định lượng hoạt động như thế nào?

A.

Máy giặt tự động LG cho phép bạn đổ trước bột giặt vào ngăn chứa bột giặt và để máy giặt tự làm việc. Công nghệ trong thiết bị cảm biến khối lượng quần áo cần giặt và tự động thêm chính xác lượng bột giặt cần thiết mỗi lần giặt. Nó loại bỏ nguy cơ dùng quá nhiều, giúp bạn tiết kiệm thời gian. Liều lượng chất tẩy rửa phù hợp cũng giúp máy giặt cửa trên hoạt động tốt. Ngăn chứa chất tẩy rửa và chất làm mềm vải có thể chứa tới 25 lần giặt tẩy. Chỉ cần đóng cửa và nhấn khởi động!

Q.

Chức năng hơi nước của máy giặt LG là gì?

A.

Công nghệ Steam™ độc quyền của LG (có trên một số model) giúp xử lý hiệu quả các chất gây dị ứng. Chức năng Allergy Care sử dụng hơi nước ngay từ đầu chu trình giặt để làm mềm sợi vải và loại bỏ các chất gây dị ứng như phấn hoa và mạt bụi.

 

*Chu trình Allergy Care được Intertek thử nghiệm giúp giảm 99% chất gây dị ứng từ mạt bụi nhà (Der p1), 99,9% mạt bụi sống (Dermatophagoides pteronyssinus) và 99% vi khuẩn (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis và Escherichia coli).

Q.

Làm cách nào để sử dụng chu trình Vệ sinh lồng giặt trên máy giặt?

A.

Nếu có xơ vải tích tụ trên lồng giặt hoặc lồng giặt có mùi mốc, hãy sử dụng chất tẩy máy giặt để vệ sinh lồng giặt thường xuyên.

Nên chạy chu trình Vệ sinh lồng giặt mỗi tháng một lần để duy trì lồng giặt sạch sẽ.

Q.

Tại sao đồ giặt của tôi bị phủ bụi và xơ vải?

A.

1. Bụi được tạo ra trong quá trình giặt được lọc thông qua bộ lọc làm sạch. Nếu bộ lọc làm sạch đầy, bụi có thể không được lọc ra đúng cách. Bộ lọc làm sạch có thể được làm sạch thủ công trước mỗi lần giặt để ngăn máy không để lại bụi và xơ vải trên quần áo.

2. Tách riêng quần áo màu và trắng với quần áo đen và quần áo dễ xơ vải. Giặt chúng thành nhiều mẻ giặt khác nhau để tránh bụi bẩn và xơ vải bám vào quần áo.

Q.

Làm cách nào để đăng ký sản phẩm của tôi trên ThinQ?

A.

1. Đảm bảo bật cả sản phẩm và bộ định tuyến internet của bạn.

2. Mang sản phẩm đến gần bộ định tuyến internet. Nếu khoảng cách giữa sản phẩm và bộ định tuyến quá xa, cường độ tín hiệu có thể yếu và có thể mất nhiều thời gian để đăng ký sản phẩm của bạn.

3. Cài đặt ứng dụng ThinQ. Vui lòng tham khảo trang liên quan đến quốc gia của bạn để biết thêm hướng dẫn về cách cài đặt ứng dụng ThinQ và đăng ký sản phẩm của bạn.

Tuyên bố miễn trừ

 

1)AI DD™

-Cảm biến AI chỉ được kích hoạt trong chu trình Giặt bằng AI khi khối lượng quần áo dưới 3kg.

-Chỉ nên sử dụng Giặt·bằng·AI với các loại vải tương tự nhau [không phải loại vải nào cũng có thể được phát hiện] và loại nước giặt phù hợp.

 

2)làm sạch chỉ trong 30 phút

-Được thử nghiệm bởi Intertek với tải trọng IEC 3 kg. Kết quả thời gian hoạt động cho chu trình Bình thường với tùy chọn TurboWash là 29 phút. Thời gian giặt có thể chậm hơn và kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại, trọng lượng quần áo và môi trường.

 

3)chất gây dị ứng được loại bỏ

-Chu trình Allergy Care được Intertek thử nghiệm giúp giảm 99% chất gây dị ứng từ mạt bụi nhà (Der p1), 99,9% mạt bụi sống (Dermatophagoides pteronyssinus) và 99% vi khuẩn (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis và Escherichia coli)

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 