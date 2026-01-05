We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Máy giặt lồng ngang LG AI DD™ 2.0 Inverter 20kg màu đen F2520SNTKA
Giặt thông minh hơn cho cuộc sống tốt đẹp hơn
Thiết kế tối giản, giặt sạch tối ưu
Bảng điều khiển LCD tối giản cho khả năng điều khiển dễ dàng
Hiệu suất giặt A-30%
Tiết kiệm chi phí năng lượng mà vẫn có công suất giặt ấn tượng
Ít chất thải vi nhựa hơn
Chuyển động nhẹ nhàng giảm ma sát khi giặt
Chăm sóc vải hỗ trợ bởi AI
Deep-learning AI DD™ phát hiện loại vải để đảm bảo chăm sóc tối ưu.
Đơn giản, xuất sắc
*Hình ảnh liên quan chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
*Chỉ số Hiệu quả Năng lượng thấp hơn 30% so với ngưỡng tối thiểu của hiệu suất năng lượng loại A theo quy định của Quy định EU 2019/2014
*Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào quần áo và môi trường.
Chu trình chăm sóc vi nhựa
Giảm phát thải sợi vi nhựa lên đến 60%
Chuyển động xoay và nhào lộn làm giảm ma sát, giảm 60% lượng phát thải vi nhựa.
*Được Intertek thử nghiệm vào tháng 7 năm 2023. Chu trình Chăm sóc vi nhựa với tải trọng 3 kg (áo khoác tập 100% polyester) so với chu trình Vải hỗn hợp (F4Y7EYPBW).
So sánh bằng cách đo lượng vi nhựa được lọc qua bộ lọc 20㎛.
*Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào quần áo và môi trường.
TurboWash™360°
Giặt công suất cao trong 39 phút
Vòi phun TurboWash™ 360 giặt sách tối ưu chỉ trong 39 phút, giúp chăm sóc quần áo nhẹ nhàng và kỹ lưỡng.
*Được thử nghiệm bởi Intertek, dựa trên IEC 60456: phiên bản 5.0. Chu trình TurboWash39 với tải trọng IEC 5kg so với chu trình Cotton thông thường với
TurboWash (F4V9RWP2W so với FC1450S2W).
*Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào quần áo và môi trường.
Deep-learning AI DD™
Giặt sạch tối ưu, bảo vệ tối đa
AIDD ™ cùng công nghệ Inverter giúp phát hiện loại vải và chu trình giặt dựa trên dữ liệu từ 20.000 lần giặt.
*Được Intertek thử nghiệm vào tháng 1 năm 2023.
*Chu trình Al Wash với khối lượng giặt 3 kg so với chu trình Cotton (F4Y7RYW0W).
*Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào quần áo và môi trường.
*Cảm biến AI không được kích hoạt khi tùy chọn Steam được chọn.
ezDispense™
Giặt giũ dễ dàng: tự động định lượng cho 31 lần giặt
ezDispense™ phát hiện kích thước tải, giải phóng chất tẩy rửa tối ưu và chứa đủ cho tối đa 31 lần tải.
Khay chứa nước giặt mở ra và nước giặt đang được đổ vào.
*Giặt tối đa 31 lần giặt khi đổ chất tẩy rửa vào cả hai ngăn.
*Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường.
Tối ưu hóa công việc giặt giũ
Chu trình được tối ưu hóa theo thói quen giặt
Tận hưởng việc giặt giũ đơn giản với ít bước hơn. Máy của bạn sẽ tự động chọn các chương trình và tùy chọn giặt được sử dụng nhiều nhất phù hợp với nhu cầu và thói quen của bạn.
*Sau 10 lần giặt, lựa chọn chu trình mặc định được đặt thành chu trình được sử dụng thường xuyên nhất.
*Khi các tùy chọn tương tự cho một khóa học cụ thể được chọn 3 lần liên tiếp, chúng cũng sẽ được chọn tự động.
Steam™
Giảm thiểu chất gây dị ứng nhờ hơi nước
LG Steam™ giúp quần áo sạch sâu, giảm mạt bụi và nâng cao sự thoải mái.
Em bé và mẹ nằm trên giường.
*Chu trình Chăm sóc Dị ứng được BAF (Tổ chức Dị ứng Anh) phê duyệt giúp giảm chất gây dị ứng do mạt bụi nhà.
Smart Pairing™
Kết nối thuận tiện để giặt dũ dễ dàng hơn
Hiệu suất giặt A-30%
*Cả hai thiết bị phải được kết nối với mạng Wi-Fi ổn định và ứng dụng LG ThinQ™ trên thiết bị di động tương thích để sử dụng Smart Pairing™.
LG ThinQ™
Cuộc sống giản đơn nhờ điều khiển dễ dàng
Kiểm soát việc giặt giũ của bạn mọi lúc, mọi nơi
Ứng dụng LG ThinQ™ cho phép bạn kết nối với máy giặt của mình hơn bao giờ hết. Bắt đầu tải của bạn chỉ bằng một lần nhấn nút.
Dễ dàng bảo trì và giám sát
Cho dù đó là công việc bảo trì hàng ngày hay công việc lớn hơn, hãy theo dõi mức sử dụng năng lượng của máy giặt một cách thuận tiện thông qua ứng dụng LG ThinQ™.
Giặt rảnh tay với trợ lý giọng nói
Nói với loa thông minh hoặc trợ lý AI những gì bạn cần và để máy giặt lo phần còn lại.
*Hỗ trợ dành cho các thiết bị nhà thông minh tương thích với Alexa và Google Assistant có thể khác nhau tùy theo quốc gia và cách thiết lập nhà thông minh của cá nhân bạn.
*Được Intertek thử nghiệm vào tháng 7 năm 2013. Tác dụng diệt khuẩn P.aeruginosa của thép không gỉ so với lượng ban đầu trong 12 ngày.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi:
Máy giặt kích thước tiêu chuẩn là gì?
Trả lời:
Tất cả các Máy giặt LG đều có chiều cao và chiều rộng tiêu chuẩn. Độ sâu của máy giặt LG có thể thay đổi tùy theo kích thước/công suất lồng giặt.
Kích thước tiêu chuẩn là: rộng 600 mm x cao 850 mm x sâu 565-675 mm.
Câu hỏi:
Máy giặt bao nhiêu kg là tốt nhất?
Trả lời:
LG khuyến nghị sử dụng máy giặt có khối lượng lồng giặt từ 8–9 kg cho hộ gia đình có quy mô trung bình. Hãy xem xét mô hình lớn hơn 11-13 kg cho một gia đình lớn hoặc nếu bạn tạo ra lượng đồ giặt đặc biệt lớn. Các mẫu lớn hơn cũng có thể dùng được chăn lông vũ cỡ lớn. Hãy nhớ rằng công nghệ tiên tiến của LG có nghĩa là các thiết bị của chúng tôi có thể tăng công suất cho cùng một máy giặt cùng kích cỡ.
Câu hỏi:
Làm sao để chọn được máy giặt tiết kiệm điện?
Trả lời:
Kiểm tra nhãn năng lượng trên máy giặt của bạn để biết xếp hạng từ A (tốt nhất) đến G (tệ nhất). Một số Máy giặt LG được xếp hạng Ba A* về mức năng lượng, độ vắt và độ ồn. AI trong máy LG cũng cho phép bạn hưởng lợi từ các chuyển động giặt thích hợp nhất cho lượng đồ giặt của mình, nhờ đó giảm mức tiêu hao năng lượng ở mức tối thiểu.
*Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm nội bộ của LG dựa trên EN 60456:2016/A11:2020 với F6V7RWP1WE. 2) Cấp năng lượng, độ xoáy và độ ồn theo tiêu chuẩn EU 2019/2014. 3) Kết quả có thể phụ thuộc vào môi trường sử dụng.
Câu hỏi:
Làm thế nào tôi có thể chọn chu trình giặt thích hợp?
Trả lời:
Nói chung, bạn nên tham khảo nhãn hướng dẫn giặt trên quần áo và chọn chu trình giặt phù hợp trên máy của mình. Máy giặt LG có chức năng AI DD sau đó sẽ tự động cân đồ giặt của bạn và phát hiện độ mềm để xác định kiểu giặt tối ưu và điều chỉnh chuyển động giặt trong quá trình giặt cho phù hợp. Nếu bạn liên kết Máy giặt và Máy sấy LG của mình, họ có thể hợp tác để đảm bảo chọn đúng chu trình mà bạn không phải lo lắng về việc bấm nút xoay.
Câu hỏi:
Làm cách nào để giảm tiếng ồn do máy giặt tạo ra?
Trả lời:
Một khởi đầu rõ ràng là mua một Máy giặt LG được xếp hạng Triple A* về năng lượng, độ vắt và độ ồn. LG DirectDrive™ cải tiến
Công nghệ động cơ giúp giảm số lượng bộ phận chuyển động bên trong thiết bị của bạn, giảm tiếng ồn phát sinh
(cũng như kéo dài tuổi thọ của nó do ít hao mòn hơn).
Khi lắp đặt máy giặt, hãy đảm bảo máy đứng trên bề mặt bằng phẳng và kiểm tra thường xuyên. Một thiết bị không cân bằng có thể dịch chuyển vị trí hoặc va đập xung quanh,
tăng tiếng ồn phát ra. Đặt miếng đệm chống rung bên dưới máy giặt cũng có thể giúp giảm tiếng ồn.
*Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm nội bộ của LG dựa trên EN 60456:2016/A11:2020 với F6V7RWP1WE. 2) Cấp độ Năng lượng, Độ xoáy và Độ ồn theo tiêu chuẩn EU 2019/2014. 3)
Kết quả có thể phụ thuộc vào môi trường sử dụng.
Câu hỏi:
AI DD™ học sâu mang lại lợi ích cho việc giặt giũ của tôi như thế nào?
Trả lời:
Máy AI DD™ học sâu của LG sử dụng công nghệ thông minh để phân tích riêng trọng lượng và loại vải của đồ giặt của bạn. Kết quả? Tự động tối ưu hóa chuyển động giặt bằng máy giúp cải thiện khả năng bảo vệ vải, giữ cho quần áo quý giá của bạn trông đẹp nhất lâu hơn. Động cơ DirectDrive™ cung cấp công nghệ 6 chuyển động để giặt hiệu quả với ít bộ phận chuyển động hơn, giúp thiết bị bền lâu hơn, tiết kiệm năng lượng hơn.
Câu hỏi:
Chức năng Giặt nhanh của LG là gì?
Trả lời:
Công nghệ TurboWash™ 360˚ nhanh chóng của LG mang đến quần áo được làm sạch hoàn toàn chỉ trong 39 phút với chế độ giặt phù hợp với nhu cầu quần áo của bạn.
Hệ thống phun đa năng 3D phun tia nước từ mọi góc độ trong khi Bơm biến tần thông minh kiểm soát sức mạnh của tia nước - kết hợp để đạt được sự cân bằng tối ưu giữa lực phun, chất tẩy và chuyển động chu trình giúp tiết kiệm thời gian quý báu của bạn mà không ảnh hưởng đến chất lượng giặt hoặc chăm sóc vải .
Đó là tốc độ giặt mang lại sự sạch sẽ hoàn hảo trong thời gian kỷ lục.
Câu hỏi:
Máy giặt thông minh có thể làm được những gì?
Trả lời:
Máy giặt LG sử dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa chuyển động giặt cho mỗi lần giặt. Học sâu dựa trên trí thông minh thu thập được từ hàng nghìn sự kiện giặt dữ liệu lớn cho phép máy giặt tự động cảm nhận các đặc tính của vải như trọng lượng và độ mềm.
Kết quả? Bảo vệ vải tốt hơn 10%*, giữ cho quần áo của bạn trông đẹp nhất lâu hơn. Máy giặt thông minh hỗ trợ WiFi của LG cũng có thể được truy cập và điều khiển bằng nhận dạng giọng nói hoặc từ ứng dụng LG ThinQ™ trên điện thoại thông minh, kết nối với máy giặt thông minh của bạn mọi lúc mọi nơi. Khởi động thiết bị của bạn từ xa bằng cách nhấn nút hoặc điều khiển trợ lý giọng nói, nhận thông báo khi tải xong đồ giặt, thực hiện khắc phục sự cố
Chẩn đoán thông minh và tải xuống các chu trình cài đặt sẵn theo yêu cầu riêng - tất cả đều thông qua ứng dụng ThinQ™.
*Được Intertek thử nghiệm vào tháng 1 năm 2023.
Chu trình Al Wash với khối lượng giặt 3kg so với chu trình Cotton (F4Y7RYW0W). Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào quần áo và môi trường.
*Cảm biến AI không được kích hoạt khi tùy chọn Steam được chọn.
Câu hỏi:
Chức năng hơi nước trong máy giặt LG là gì?
Trả lời:
Công nghệ Steam™ độc quyền của LG (trên một số mẫu máy chọn lọc) xử lý hiệu quả các chất gây dị ứng. Chức năng Chăm sóc dị ứng sẽ hấp quần áo khi bắt đầu chu trình giặt để làm lỏng các sợi vải và hòa tan các chất gây dị ứng, bao gồm cả phấn hoa và mạt bụi.
Câu hỏi:
Chức năng tự động định lượng hoạt động như thế nào?
Trả lời:
Hệ thống định lượng tự động LG ezDispense™ cho phép bạn nạp trước bộ phân phối chất tẩy rửa và để máy giặt thực hiện công việc.
Công nghệ trong thiết bị sẽ cảm nhận khối lượng quần áo giặt của bạn và tự động thêm chính xác lượng bột giặt phù hợp vào mỗi lần giặt. Nó loại bỏ nguy cơ sử dụng quá liều, giúp bạn tiết kiệm thời gian và kéo dài tuổi thọ của quần áo. Liều lượng chất tẩy rửa chính xác cũng giúp máy giặt cửa trước hoạt động tốt nhất. Các ngăn chứa chất tẩy rửa và chất làm mềm vải có khả năng làm sạch lên đến 35 liều lượng. Đơn giản chỉ cần đóng cửa và nhấn bắt đầu!
Câu hỏi:
Máy giặt có nhiều màu sắc khác nhau không?
Trả lời:
LG cung cấp một menu gồm các tùy chọn màu sắc trung tính hiện đại để đảm bảo bạn có thể tìm thấy một chiếc máy giặt phù hợp với các thiết bị hiện có hoặc mang lại sự tương phản đầy phong cách. Chọn từ các lựa chọn màu sắc sau: Trắng cổ điển, Thép đen hoặc Than chì.
Thông số chính
CÔNG SUẤT - Công suất giặt tối đa (kg)
20
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG - Kích thước sản phẩm (Rộng x Cao x Sâu mm)
650 x 950 x 780
TÍNH NĂNG - ezDispense
Có
TÍNH NĂNG - Hơi nước
Có
TÙY CHỌN NÂNG CAO - Chăm sóc vết nhăn
Không
CÔNG NGHỆ THÔNG MINH - ThinQ (Wi-Fi)
Có
Tất cả thông số
VẬT LIỆU & HOÀN THIỆN
Màu phần thân
Màu đen lì
Kiểu cửa
Ốp kính cường lực màu đen
CÔNG SUẤT
Công suất giặt tối đa (kg)
20
CHƯƠNG TRÌNH
Giặt đồ trải giường
Có
Vải bông
Có
Giặt hơi nước đồ trẻ em
Không
AI Wash
Có
Chăm sóc dị ứng (máy giặt)
Có
Giặt tự động
Không
Đồ trẻ sơ sinh
Có
Chế độ trẻ em
Không
Làm mới chăn ga
Có
Ga giường
Có
Giặt nước lạnh
Có
Chăm sóc màu
Có
Vải bông+
Có
Giặt đồ tối màu
Không
Giặt đồ tinh xảo
Không
Xả hai lần
Có
Chu trình tải xuống
Có
Áo khoác lông vũ
Có
Váy sơ-mi
Không
Chỉ sấy
Có
Giặt nhẹ
Có
Eco 40-60
Không
Chăm sóc nhẹ nhàng
Không
Giặt vệ sinh
Có
Tích cực 60
Không
Đồ bò
Có
Đồ hỗn hợp
Có
Chỉ một áo
Có
Ngoài trời
Không
Giặt lông thú nuôi
Không
Giặt nhanh 14 phút
Không
Giặt nhanh 30 phút
Không
Giặt nhanh (Quick Wash)
Có
Giặt+sấy nhanh
Có
Đồ dính mưa
Có
Làm mới
Không
Chỉ xả
Có
Giũ+Vắt
Có
Đồng phục
Có
Giặt yên tĩnh
Có
Đồ giặt lẻ
Có
Chăm sóc da
Không
Viền tay và cổ áo
Không
Mẻ giặt nhỏ
Có
Xả thông minh
Có
Chỉ vắt
Có
Đồ thể thao (Đồ thể thao hàng ngày)
Có
Vết bẩn khó giặt
Có
Làm mới bằng Hơi nước
Không
Khăn tắm
Không
Làm sạch lồng giặt
Có
TurboWash 39
Có
TurboWash 49
Không
TurboWash 59
Không
Giặt+Sấy khô
Có
Chỉ giặt
Có
Đồ len (Giặt tay/Đồ len)
Có
ĐIỀU KHIỂN & MÀN HÌNH
Bộ hẹn giờ trễ
3-19 giờ
Loại màn hình
Nút cảm ứng và màn hình LCD cảm ứng
Chỉ báo khóa cửa
Có
TÍNH NĂNG
DD 6 Chuyển động
Có
AI DD
Có
Loại
Máy giặt cửa trước
Tín hiệu kết thúc chu trình
Có
Centum System
Không
Thêm đồ giặt
Có
ezDispense
Có
Khởi động lại tự động
Có
Truyền động trực tiếp bằng bộ đảo lưu
Có
Hệ thống phát hiện bọt
Có
LoadSense
Có
Hơi nước
Có
Đèn trong lồng giặt
Không
Hơi nước+
Không
Chân cân bằng
Có
Lồng giặt bằng thép không gỉ
Có
TurboWash360˚
Có
Dập nổi trống bên trong
Có
Cảm biến rung
Có
Bộ nâng lồng giặt
Thanh nâng mỏng bằng thép không gỉ
Cấp nước (Nóng / Lạnh)
Chỉ nước lạnh
Mức nước
Tự động
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Kích thước sản phẩm (Rộng x Cao x Sâu mm)
650 x 950 x 780
Trọng lượng (kg)
81.0
Độ dày từ tấm ốp mặt sau đến cửa (Sâu' mm)
780
Chiều dài sản phẩm khi cửa mở 90˚ (Sâu'' mm)
1280
TÙY CHỌN NÂNG CAO
Wi-Fi
Có
Thêm đồ giặt
Có
Tiếng bíp bật/tắt
Có
Khóa trẻ em
Có
Kết thúc trễ
Có
Mức xà phòng
Có
Đèn trong lồng giặt
Không
Giặt trước
Có
Khởi động từ xa
Có
Giũ
5 lần
Giũ + Vắt
Có
Giũ+
Không
Mức chất làm mềm
Có
Vắt
5 cấp độ
Hơi nước
Không
Nhiệt độ
Lạnh/20/40/60/95℃
Làm sạch lồng giặt
Có
TurboWash
Có
Giặt
Có
Chăm sóc vết nhăn
Không
ColdWash
Không
Làm sạch đầu phun ezDispense
Có
EAN CODE
EAN Code
8806096551653
CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
Chẩn đoán thông minh
Có
Tải xuống chu trình
Có
Theo dõi năng lượng
Có
Khởi động từ xa và theo dõi chu trình
Có
ThinQ (Wi-Fi)
Có
Hướng dẫn làm sạch lồng giặt
Có
Kết nối thông minh
Có
TÙY CHỌN/PHỤ KIỆN
Tương thích LG TWINWash
Không
